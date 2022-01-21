В правительстве Москвы пообещали открыть для всех желающих сервис для наблюдения за онлайн-выборами Статьи редакции
Власти надеются, что это повысит уровень доверия к дистанционному голосованию.
Инструменты для наблюдения за онлайн-выборами в Москве улучшат. Наблюдатели смогут самостоятельно проверить количество онлайн-голосов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.
По его словам, после расшифровки и публикации результатов электронных выборов наблюдатели смогут «без дополнительных знаний и умений» проверить количество онлайн-голосов. В правительстве надеются, что расширение круга наблюдателей за счёт «простых граждан» станет дополнительной гарантией честности и прозрачности выборов.
На выборах в Госдуму 2021 года граждане семи регионов России могли проголосовать дистанционно через портал «Госуслуг». Серверы систем ДЭГ были закрыты для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. Специалисты указывали на то, что при таком формате сложнее обеспечить тайну волеизъявления, а результаты теоретически можно незаметно изменить.
Результаты ДЭГ стали главным скандалом на выборах: ЦИК представил итоги онлайн-голосования в регионах, но обнародование данных по Москве сначала задерживала, а затем перенесла на следующий день. В соцсетях связали это с фальсификациями. Пользователи заметили, что кандидаты из списков «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального лидировали в 12 из 15 округов столицы, а после предварительных подсчётов ДЭГ стали сдавать позиции членам «Единой России».
Шулеры тоже прямо перед носом свои фокусы проворачивают
Они всё что угодно сделают, лишь бы легитимизировать весь этот цирк. Разобраться что к чему там всё равно нереально будет, при всём желании, ДЭГ - идеальная система для фальсификаций. Тем временем наблюдателей на участках как пинали/выгоняли, так и будут.
Мы всё это уже проходили. Вводили камеры. Чем кончилось? Как всегда хуетой по типу камер повёрнутых в жопу главы избирательной комиссии или же записывающих реальные вбросы, которые потом А ЭТА ВАМ ПАКАЗАЛАСЬ.
Вот и тут говна в чан нальют и назовут это сервером. НАБЛЮДАЙТЕ ДАРАГИЕ МАСКВИЧИ
Да они каждый раз что то немного меняют, чтобы потом можно было отменит/вернуть и сделать вид что что то улучшили. И ведь работает, опять все комменты в дни выборов засрут дебилойды не обучаемые с этим их коронным "проголосовали жопой"
Отвечать будет веник
*через полдня
Чота у нас новости все про то, как круто будет в будущем, и как круто было в прошлом. А про сейчас только песков говорит, что он не в курсе.
Это как? Наблюдать как растет процент Единой России в реальном времени?
С перерывом на обед :)
Cервис назвали OnlyDemocrasy - за 5$ в месяц можно посмотреть как выглядят нормальные выборы
А собирать аккаунты от госуслуг у бюджетников продолжат?
Для доступа к сервису вам надо сначала проголосовать в электронном голосовании по этой ссылке.
Надо было реферальную ссылку кидать.
нужно просто двухпартийную систему, как в Штатах. Одна партия будет представлять силовиков и госкорпорации. Другая банкиров, крупный бизнес, ИТ. Каждая будет фильтровать кандидатов и предлагать одного.
Бинарный опцион какбэ. Просто, понятно, работает много лет в большой и сложной стране.
А весь это фарс с ЛДПР и Новыми Людьми смысла не имеет. Пустая трата денег и сил как со стороны бюджета, так и со стороны наблюдателей. Как не имеет смысла и украинский вариант, где под новую власть делают новую партию, а лица все те же.
Действительно, очень просто.
Кто это должен делать?
Я визионер с идеями, исполнители меня не волнуют
Ну, значит и реализация идей не взволнует.
Главное, чтобы бытие визионерству не мешало.
Вааау, прямо как в 2011. Вот же прогресс