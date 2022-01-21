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Новости
Яна Ломакина

В правительстве Москвы пообещали открыть для всех желающих сервис для наблюдения за онлайн-выборами Статьи редакции

Власти надеются, что это повысит уровень доверия к дистанционному голосованию.

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Инструменты для наблюдения за онлайн-выборами в Москве улучшат. Наблюдатели смогут самостоятельно проверить количество онлайн-голосов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

На [избирательной] компании этого года будем готовы предоставить инструментарий, который позволит любому гражданину РФ стать электронным наблюдателем. […] Доработаем электронный «сейф-пакет», разработанный федеральными коллегами, чтобы можно было не просто сохранять транзакцию, а делать это в любом интернет-браузере и любому пользователю: зашли на портал, нажали кнопочку «Хочу стать электронным наблюдателем» и с этого момента стали тем самым гарантом электронных выборов.

Артём Костырко

По его словам, после расшифровки и публикации результатов электронных выборов наблюдатели смогут «без дополнительных знаний и умений» проверить количество онлайн-голосов. В правительстве надеются, что расширение круга наблюдателей за счёт «простых граждан» станет дополнительной гарантией честности и прозрачности выборов.

На выборах в Госдуму 2021 года граждане семи регионов России могли проголосовать дистанционно через портал «Госуслуг». Серверы систем ДЭГ были закрыты для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. Специалисты указывали на то, что при таком формате сложнее обеспечить тайну волеизъявления, а результаты теоретически можно незаметно изменить.

Результаты ДЭГ стали главным скандалом на выборах: ЦИК представил итоги онлайн-голосования в регионах, но обнародование данных по Москве сначала задерживала, а затем перенесла на следующий день. В соцсетях связали это с фальсификациями. Пользователи заметили, что кандидаты из списков «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального лидировали в 12 из 15 округов столицы, а после предварительных подсчётов ДЭГ стали сдавать позиции членам «Единой России».

Разборы
Екатерина Кузнецова
Итоги выборов-2021: кандидаты «Умного голосования» проиграли, «дистанционка» всё поменяла, «ЕР» выиграла не везде Статьи редакции

В нескольких регионах победили кандидаты от КПРФ, но независимым кандидатам в Москве это не удалось — в этом винят фальсификации.

Погром на избирательном участке в Петербурге Фото Regnum

#новости #выборы #москва

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Русский Кексик

Шулеры тоже прямо перед носом свои фокусы проворачивают

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33
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Уютный Багажник

Они всё что угодно сделают, лишь бы легитимизировать весь этот цирк. Разобраться что к чему там всё равно нереально будет, при всём желании, ДЭГ - идеальная система для фальсификаций. Тем временем наблюдателей на участках как пинали/выгоняли, так и будут.

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26
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Полный блик

Мы всё это уже проходили. Вводили камеры. Чем кончилось? Как всегда хуетой по типу камер повёрнутых в жопу главы избирательной комиссии или же записывающих реальные вбросы, которые потом А ЭТА ВАМ ПАКАЗАЛАСЬ.
Вот и тут говна в чан нальют и назовут это сервером. НАБЛЮДАЙТЕ ДАРАГИЕ МАСКВИЧИ

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22
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Задумчивой Кот

Да они каждый раз что то немного меняют, чтобы потом можно было отменит/вернуть и сделать вид что что то улучшили. И ведь работает, опять все комменты в дни выборов засрут дебилойды не обучаемые с этим их коронным "проголосовали жопой"

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1
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Андрей Рядькин

Отвечать будет веник

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8
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Полный блик

Пук среньк

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0
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Андрей Рядькин

*через полдня

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заказ наряд

Чота у нас новости все про то, как круто будет в будущем, и как круто было в прошлом. А про сейчас только песков говорит, что он не в курсе.

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6
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Нижний интернет

Это как? Наблюдать как растет процент Единой России в реальном времени?

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4
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заказ наряд

С перерывом на обед :)

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6
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Полный блик

ради удовлетворения "простого любопытства диванных наблюдателей"

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3
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Пётр Козлов

Cервис назвали OnlyDemocrasy - за 5$ в месяц можно посмотреть как выглядят нормальные выборы

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2
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Полный блик

Не, спасибо.
Мне хватило, что меня откровенно наебали, более никаких электронных голосований лол.

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2
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Иван Поварёшкин

А собирать аккаунты от госуслуг у бюджетников продолжат?

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1
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Andrew Muralov

Для доступа к сервису вам надо сначала проголосовать в электронном голосовании по этой ссылке.

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Полный блик

https://www.tinkoff.ru/cardtocard/

По этой

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FUNGAME

Надо было реферальную ссылку кидать.

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Gololed

нужно просто двухпартийную систему, как в Штатах. Одна партия будет представлять силовиков и госкорпорации. Другая банкиров, крупный бизнес, ИТ. Каждая будет фильтровать кандидатов и предлагать одного.

Бинарный опцион какбэ. Просто, понятно, работает много лет в большой и сложной стране.

А весь это фарс с ЛДПР и Новыми Людьми смысла не имеет. Пустая трата денег и сил как со стороны бюджета, так и со стороны наблюдателей. Как не имеет смысла и украинский вариант, где под новую власть делают новую партию, а лица все те же.

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заказ наряд

Действительно, очень просто.

Кто это должен делать?

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Gololed

Я визионер с идеями, исполнители меня не волнуют

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заказ наряд

Ну, значит и реализация идей не взволнует.

Главное, чтобы бытие визионерству не мешало.

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Дмитрий Шубкин

Вааау, прямо как в 2011. Вот же прогресс

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Полный блик

За чем, за чем наблюдения?

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