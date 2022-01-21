Власти надеются, что это повысит уровень доверия к дистанционному голосованию.

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Инструменты для наблюдения за онлайн-выборами в Москве улучшат. Наблюдатели смогут самостоятельно проверить количество онлайн-голосов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

На [избирательной] компании этого года будем готовы предоставить инструментарий, который позволит любому гражданину РФ стать электронным наблюдателем. […] Доработаем электронный «сейф-пакет», разработанный федеральными коллегами, чтобы можно было не просто сохранять транзакцию, а делать это в любом интернет-браузере и любому пользователю: зашли на портал, нажали кнопочку «Хочу стать электронным наблюдателем» и с этого момента стали тем самым гарантом электронных выборов. Артём Костырко

По его словам, после расшифровки и публикации результатов электронных выборов наблюдатели смогут «без дополнительных знаний и умений» проверить количество онлайн-голосов. В правительстве надеются, что расширение круга наблюдателей за счёт «простых граждан» станет дополнительной гарантией честности и прозрачности выборов.

На выборах в Госдуму 2021 года граждане семи регионов России могли проголосовать дистанционно через портал «Госуслуг». Серверы систем ДЭГ были закрыты для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. Специалисты указывали на то, что при таком формате сложнее обеспечить тайну волеизъявления, а результаты теоретически можно незаметно изменить.

Результаты ДЭГ стали главным скандалом на выборах: ЦИК представил итоги онлайн-голосования в регионах, но обнародование данных по Москве сначала задерживала, а затем перенесла на следующий день. В соцсетях связали это с фальсификациями. Пользователи заметили, что кандидаты из списков «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального лидировали в 12 из 15 округов столицы, а после предварительных подсчётов ДЭГ стали сдавать позиции членам «Единой России».