Росфинмониторинг поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют Статьи редакции
В ведомстве рассказали, что такое предложение соответствует всем необходимым стандартам.
Росфинмониторинг согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют. Ведомство выступает за их регулирование, а не за полный запрет в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.
Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют без их запрета. В ведомстве предлагают проводить все операции через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков, разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и запустить систему анализа криптовалютных платежей.
При этом в 2014 году Росфинмониторинг выступал против криптовалюты на территории России. Ведомство отмечало, что анонимность платежа обусловливает активное использование биткоина в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и другой преступной деятельности.
20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. При этом Центробанк уточнил, что не собирается запрещать владение криптовалютой в России. Её нельзя будет майнить и использовать для платежей в РФ. 25 января стало известно, что Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России.
По данным источников Bloomberg, Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах
Национальные – это которые построят на наши деньги, а прибыль будут друзьяшки получать?
Для начала могли бы обеспечить всё население тёплыми сортирами. Газифицировать. Вот это вот всё.
—
А потом можно и в карго-культ.
Теперь будут сажать на блокчейнбутылку и вставлять криптошвабры.
В 2017 не смогли, а щас смогут?
https://roskomsvoboda.org/post/putin-dal-poruchenie-k-letu-2018-goda-razra/
РосБлокНадзор или РосЧейнМониторинг?
Как они меня будут щемить, если я с бирж бабки на НЕРОССИЙСКИЙ банк отошлю? ВТФ?
Если условному бинансу скажут для ру выводить ток на российские счета, они подчинятся. Палка же вроде ток на ру выводит