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Новости
Сергей Исенеков

Росфинмониторинг поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют Статьи редакции

В ведомстве рассказали, что такое предложение соответствует всем необходимым стандартам.

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Росфинмониторинг согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют. Ведомство выступает за их регулирование, а не за полный запрет в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и поддерживается Росфинмониторингом.

пресс-служба Росфинмониторинга

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют без их запрета. В ведомстве предлагают проводить все операции через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков, разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и запустить систему анализа криптовалютных платежей.

При этом в 2014 году Росфинмониторинг выступал против криптовалюты на территории России. Ведомство отмечало, что анонимность платежа обусловливает активное использование биткоина в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и другой преступной деятельности.

Отсутствие в системах криптовалют контролирующего центра, влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции. Фактическое нахождение криптовалют вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки.

из обращения Росфинмониторинг в 2014 году

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. При этом Центробанк уточнил, что не собирается запрещать владение криптовалютой в России. Её нельзя будет майнить и использовать для платежей в РФ. 25 января стало известно, что Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России.

По данным источников Bloomberg, Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах

#новости #криптовалюты

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Военный меч

Как всё быстро. Завтра ждём фото Путина на первых национальных фермах майнинг.

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Роман Олегович

Национальные – это которые построят на наши деньги, а прибыль будут друзьяшки получать?

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Военный меч
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Джонни Мнемоников

Для начала могли бы обеспечить всё население тёплыми сортирами. Газифицировать. Вот это вот всё.

А потом можно и в карго-культ.

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FUNGAME

Теперь будут сажать на блокчейнбутылку и вставлять криптошвабры.

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2
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FUNGAME

В 2017 не смогли, а щас смогут?
https://roskomsvoboda.org/post/putin-dal-poruchenie-k-letu-2018-goda-razra/

Путин дал поручение к лету 2018 года разработать…
В июле следующего года в России может появиться законодательная база по регуированию и…
roskomsvoboda.org
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Джонни Мнемоников

РосБлокНадзор или РосЧейнМониторинг?

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Dizzy Dizz

Как они меня будут щемить, если я с бирж бабки на НЕРОССИЙСКИЙ банк отошлю? ВТФ?

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Pavel Chernev

Если условному бинансу скажут для ру выводить ток на российские счета, они подчинятся. Палка же вроде ток на ру выводит

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