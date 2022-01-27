В ведомстве рассказали, что такое предложение соответствует всем необходимым стандартам.

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Росфинмониторинг согласен с позицией Минфина в отношении криптовалют. Ведомство выступает за их регулирование, а не за полный запрет в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и поддерживается Росфинмониторингом.

пресс-служба Росфинмониторинга



Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют без их запрета. В ведомстве предлагают проводить все операции через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков, разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и запустить систему анализа криптовалютных платежей.

При этом в 2014 году Росфинмониторинг выступал против криптовалюты на территории России. Ведомство отмечало, что анонимность платежа обусловливает активное использование биткоина в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и другой преступной деятельности.

Отсутствие в системах криптовалют контролирующего центра, влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции. Фактическое нахождение криптовалют вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. из обращения Росфинмониторинг в 2014 году



20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. При этом Центробанк уточнил, что не собирается запрещать владение криптовалютой в России. Её нельзя будет майнить и использовать для платежей в РФ. 25 января стало известно, что Министерство финансов выступило против запрета криптовалют в России.