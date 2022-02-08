Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.

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Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В компании рассказали, что отменили подобную практику в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна — единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.

Пользователи в возрасте 28 лет и моложе приобретали подписку со скидкой, когда как люди из Индии видели цены, отличные от цен в США. Сексуальная ориентация, пол, раса, религия или любая демографическая характеристика никогда не влияли и не определяли ценообразование в Tinder. Самое главное, что этого никогда не будет. пресс-служба Tinder

В начале 2015 года стало известно, что пользователи старше 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем молодые люди. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии. Например, в США люди старше 30 платили 19 долларов (а люди помоложе — 10 долларов), а в Великобритании — 15 фунтов (а люди помоложе — 4 фунта). Тогда Tinder назвал отчёт ошибочным, который содержит «ложные сведения». В 2018 году калифорнийский суд признал Tinder Plus виновным в дискриминации пользователей старше 30 лет