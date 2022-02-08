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Новости
Сергей Исенеков

Tinder перестанет брать с лиц старше 30 лет в два раза больше денег за подписку. За это сервис обвиняли в дискриминации Статьи редакции

Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.

133 133 комментария
3962 просмотров

Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В компании рассказали, что отменили подобную практику в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна — единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.

Пользователи в возрасте 28 лет и моложе приобретали подписку со скидкой, когда как люди из Индии видели цены, отличные от цен в США. Сексуальная ориентация, пол, раса, религия или любая демографическая характеристика никогда не влияли и не определяли ценообразование в Tinder. Самое главное, что этого никогда не будет.

пресс-служба Tinder

В начале 2015 года стало известно, что пользователи старше 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем молодые люди. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии. Например, в США люди старше 30 платили 19 долларов (а люди помоложе — 10 долларов), а в Великобритании — 15 фунтов (а люди помоложе — 4 фунта). Тогда Tinder назвал отчёт ошибочным, который содержит «ложные сведения». В 2018 году калифорнийский суд признал Tinder Plus виновным в дискриминации пользователей старше 30 лет

Также в начале 2022 года компания Which? провела расследование, где выяснила, что на ценообразование влияет и сексуальная ориентация. Оказалось, что геи и лесбиянки платят в среднем на 10% больше по сравнению с бисексуальными пользователями и на 8% больше по сравнении с гетеросексуалами. В Tinder отрицали все обвинения и заявили, что скидка не зависит от сексуальных предпочтений, а разница в цене обусловлена лишь возрастом пользователей.

#новости #tinder

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133 комментария
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Населенный Влад

лол кто вообще покупает в тиндере подписки, ебать мой хуй им делать нехуй

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Вынужденный чувак

Так это сервис знакомств не для нищенок 😎

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18
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Населенный Влад

сайт проституток со всратым интерфейсом и не юзерфрендли - вот что такое тиндер

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14
49 комментариев
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Александр Маничев

https://www.youtube.com/watch?v=bAjJc1PmydM&t=1717s есть экземпляры и по интереснее

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1
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aestezh

Я)))

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1
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Населенный Влад

бля ну зачем брат

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1 комментарий
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Милый Мурод

Я периодически покупаю. Хороший сервис чтобы быстро выцепить девушку.

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0
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Населенный Влад

интимсити попробуй, то же самое

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5 комментариев
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Имя Фамилия

про онлифанс слышал?

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Населенный Влад

онлифанс вроде как и позиционирует себя как кладезь порнухи за кэш для фанов ( как бы в названии подсказка )

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2 комментария
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No Name

вот там блядства в разы меньше

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1 комментарий
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Медленный микрофон

Я покупал. Но безгграничный выбор времени много шибко тратит, чтобы потрахаться хватает бесплатного функционала

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Населенный Влад

попробуй более специализированные сайты

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6 комментариев
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Николай Бойко

Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.
 Как будто у немолодых пользователей бабки есть

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Медленный микрофон

По пенсионному скидки

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22
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Николай Бойко

а, тогда норм

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Maksim Derkach

а нафига там подписка

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Е. Батори

Чтобы сравнить мужиков в Саратове и в Милане

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Мистер Блондин

чтобы бабы поняли что ты при деньгах
и долбоеб

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18
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Южный Мика

Чтоб откисать чисто на чилле. Сидишь такой красавчик, смотришь кто лайк тебе поставил и выбираешь себе мымрочку посимпатичнее. Никуда ходить не надо.

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2
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Jonathan Lynn

Насколько баба должна быть отчаявшаяся, что бы регистрироваться на Тиндере.

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6 комментариев
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Населенный Влад

можно просто всех нахуй слать бесплатно

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1
2 комментария
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Wojciech Soska

Зачем выбирать?
Tender - it's how people meat.

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Милый Мурод

25$ за премиум то було занадто

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Ночной микрофон

то було занадто

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13
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Marselin

Перевод: это было слишком

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3
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Южный Мика

Кажется у меня снова есть шанс

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TJaba

нет

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Дмитрий Григорьев

во всех странах, кроме Бразилии
Фото с конкурса красоты «Мисс бабушка Бразилии» как бы намекаэ, что не стоит щемить тех, кто привлекает в сервис платежеспособную аудиторию.

По сути, подобная ценовая политика аналогична вечеринкам в ночных клубах, за вход на которые парни платят, а девушки получают бесплатную выпивку.

Если что - я сам не разделяю подобных взглядов на ценовую политику, в 2022 это выглядит не очень, нравы изменились. Странно, что в тиндере это произошло только сейчас.

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3
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Германский Филипп

Этим бабушкам по 28 лет, родили дочь в 14 и она тоже им подарила внуков в том же возрасте ). Справа прабабушка 42-х лет, это да.

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Дмитрий Григорьев

Ну так глубоко я не копал, просто фотка из выдачи. Но слышал, что дамы там сильно озабочены внешностью, пластика и все сопутствующие процедуры очень популярны.

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2 комментария
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Anderkeks

Все эти приложения для морального неликвида, которые при встрече даже двух слов связать не могут.

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–3
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При чём здесь путин

В офлайне знакомятся только маргиналы, которые двух слов написать не могут

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2
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Населенный Влад

в офлайне люди знакомятся в какой то деятельности по интересам или по работе там, а не просто вглядываясь в отфильтрованные фотки

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2
7 комментариев
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Michael Konovalov

Так написать легче чем сказать.

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1 комментарий
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Агрессивный корабль

О даааа, наконец-то плюшки от тридцатника подъехали, ееееее

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Миша Рашкин

Что насчёт дискриминации в PURE, где только мужикам надо платить, чтобы сервис работал у них вообще?)

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Marselin

Да все дейтинги это унижение мужчин, везде им дают бесплатный прем обычно, куча привелегий

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Алексей Куликов

Он ещё не сдох?

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Южный Мика

Лихачёв там сидит, держатся короче

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No Name

В начале 2015 года стало известно, что пользователи МОЛОЖЕ 30 лет платили за Tinder Plus намного больше
 опечатка

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Evgeniy__G

Тиндер переходит на коммунизм

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Неожиданный лолипоп

Просто охуеть ахахахааа это гениально

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nishuoshenmewotingbudong

ДИЛФы и МИЛФы ликуют

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Артур Мудрик

пора заняться дискриминацией в ночных клубах, где девушкам бесплатный вход

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Marselin

Ходи в гей клуб, там женщинам вход платный

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Алексей Куликов

Вы любой нормальный клуб вход бесплатный.

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Павел Каташев

Астрологи объявили неделю милф в тиндере

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Михаил Октябрьский

Эджизм от Тиндера, создателям которого самим за 30

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Германский Филипп

The Tinder Swindler перестанет брать с девушек старше 30 по 250 000 баксов.

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Stanley H. Tweedle

Тиндер сам по себе дискриминация

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