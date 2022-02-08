Tinder перестанет брать с лиц старше 30 лет в два раза больше денег за подписку. За это сервис обвиняли в дискриминации Статьи редакции
Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.
Сервис знакомств Tinder во втором квартале 2022 года отменит повышенную цену на премиум-подписку для всех людей старше 30 лет из разных стран. Она станет единой для каждого пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе приложения.
В компании рассказали, что отменили подобную практику в США, Австралии и Великобритании. В сервисе также добавили, что возраст и страна — единственные факторы, которые принимались во внимание для определения ценообразования.
В начале 2015 года стало известно, что пользователи старше 30 лет платили за Tinder Plus намного больше, чем молодые люди. В среднем они платили на 65,3% больше, чем молодые пользователи во всех странах, кроме Бразилии. Например, в США люди старше 30 платили 19 долларов (а люди помоложе — 10 долларов), а в Великобритании — 15 фунтов (а люди помоложе — 4 фунта). Тогда Tinder назвал отчёт ошибочным, который содержит «ложные сведения». В 2018 году калифорнийский суд признал Tinder Plus виновным в дискриминации пользователей старше 30 лет
Также в начале 2022 года компания Which? провела расследование, где выяснила, что на ценообразование влияет и сексуальная ориентация. Оказалось, что геи и лесбиянки платят в среднем на 10% больше по сравнению с бисексуальными пользователями и на 8% больше по сравнении с гетеросексуалами. В Tinder отрицали все обвинения и заявили, что скидка не зависит от сексуальных предпочтений, а разница в цене обусловлена лишь возрастом пользователей.
https://www.youtube.com/watch?v=bAjJc1PmydM&t=1717s есть экземпляры и по интереснее
Я)))
про онлифанс слышал?
вот там блядства в разы меньше
Tinder объяснял, что скидки для молодых пользователей связаны с отсутствием у них денег.
Как будто у немолодых пользователей бабки есть
а, тогда норм
а нафига там подписка
Чтобы сравнить мужиков в Саратове и в Милане
чтобы бабы поняли что ты при деньгах
и долбоеб
Насколько баба должна быть отчаявшаяся, что бы регистрироваться на Тиндере.
Зачем выбирать?
Tender - it's how people meat.
Перевод: это было слишком
нет
во всех странах, кроме Бразилии
Фото с конкурса красоты «Мисс бабушка Бразилии» как бы намекаэ, что не стоит щемить тех, кто привлекает в сервис платежеспособную аудиторию.
По сути, подобная ценовая политика аналогична вечеринкам в ночных клубах, за вход на которые парни платят, а девушки получают бесплатную выпивку.
Если что - я сам не разделяю подобных взглядов на ценовую политику, в 2022 это выглядит не очень, нравы изменились. Странно, что в тиндере это произошло только сейчас.
Ну так глубоко я не копал, просто фотка из выдачи. Но слышал, что дамы там сильно озабочены внешностью, пластика и все сопутствующие процедуры очень популярны.
Все эти приложения для морального неликвида, которые при встрече даже двух слов связать не могут.
В офлайне знакомятся только маргиналы, которые двух слов написать не могут
Так написать легче чем сказать.
Что насчёт дискриминации в PURE, где только мужикам надо платить, чтобы сервис работал у них вообще?)
Да все дейтинги это унижение мужчин, везде им дают бесплатный прем обычно, куча привелегий
Он ещё не сдох?
В начале 2015 года стало известно, что пользователи МОЛОЖЕ 30 лет платили за Tinder Plus намного больше
опечатка
Тиндер переходит на коммунизм
ДИЛФы и МИЛФы ликуют
пора заняться дискриминацией в ночных клубах, где девушкам бесплатный вход
Ходи в гей клуб, там женщинам вход платный
Вы любой нормальный клуб вход бесплатный.
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