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Новости
Сергей Звезда

Роскомнадзор пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о войне с Украиной​ Статьи редакции

Материал с заголовком о «вторжении» содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указывает Роскомнадзор.

101 101 комментарий
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Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в твиттере об угрозе блокировки Роскомнадзором из-за статьи о войне с Украиной. То, что этот аккаунт имеет отношение к авторам, подтверждается на главной странице сайта. В телеграм-канале сообщество «Википедии» опубликовало полную версию уведомления ведомства.

Роскомнадзор прислал нам уведомление о возможной блокировке из-за статьи по требованию Генпрокуратуры.

Утверждают, что там «размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

сообщество авторов «Википедии»

Как убедился TJ, пока материал доступен на русскоязычной «Википедии». В нём боевые действия называются не только «вторжением» и «российской агрессией против Украины». Также в материале указаны официальные формулировки, рекомендуемые Роскомнадзором — «специальная военная операция» и «демилитаризация Украины».

Русская Википедия @ru_wikipedia
Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)».

Вероятно, Роскомнадзор отреагировал на жалобу Лиги безопасного интернета: 26 февраля глава организации Екатерина Мизулина попросила проверить «Википедию» из-за этого материала и заинтересовалась правовым статусом сайта с учётом закона «о приземлении».

  • 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
  • После этого многие СМИ получили уведомления от Роскомнадзора с требованиями удалить материалы или прямые трансляции о войне с Украиной. Среди таких медиа — «Тайга.Инфо», Doxa, «Эхо Москвы», «Медиазона», «Дождь», «Новая Газета», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ», «Свободная Пресса» и «New Times».
  • 28 февраля в России заблокировали три украинских новостных сайта — «Корреспондент.Net», «Украинская правда» и сайт журналиста Дмитрия Гордона, а также сайт телеканала «Настоящее время», «Интерфакс-Украина», «Крым.Реалии» и The New Times.
  • 1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли призывы к экстремизму и «фейки» о войне с Украиной.

#новости #википедия #блокировки #войнасукраиной

101 101 комментарий
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101 комментарий
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Илья Захаров

Борьба с здравомыслием, они выигрывают

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95
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new_comment

Дед создаст свою реальность, где он завоевал весь мир!
Может было проще научить его в Цивилизацию играть?

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64
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ананас

Война - это мир
Свобода - это рабство
Незнание - сила

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29
2 комментария
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Никого не спас

Дать ему HOI4, сказать что новейшая разработка по управлению войсками и закрыть в бункере

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10
2 комментария
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Lee

Я в тотал варе всегда выигрывал в долгую победу через завоевание.

Только меня потом пиздили еще 50 ходов все союзники и фракции

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0
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Андрей Лузин

Они уже проиграли. Просто попытки взять реванш

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8
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ＫＩＢØＵＮＥ

Там в обсуждении статьи борьба идёт

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0
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Аккуратный Слава

Её, кстати, может быть полезно скачать. Если кто не знал.

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26
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Дмитрий Киселев

Рекомендую скачать весь интернет, если кто не знал

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34
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Александр Бельтюков
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7
3 комментария
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Аккуратный Слава

С интернетом хз, а Википедию можно скачать.

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2
2 комментария
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Илья Захаров

«Скинь Википедию на флешку, я скачать не успел»

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12
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Печенег

Флешки нет, могу по ик порту

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2
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Max Z

боже блять, какой же сюр. хаахахх

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0
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Stepan Morozov

Если что, через kiwix можно скачать вики

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0
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MetaSaturn

Русский Роскомнадзор, иди нахуй!

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28
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Dmitri Ov

Русский
 Рос**
all the same

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5
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Денис Онищенко

Жители Пхеньяна живут в мире где в США тотальный голод и войны, а в Японии каннибализм, у них нет интернета, связи с большим миром и возможности выйти за рамки того режима в котором они живут.

А ведь такие же рамки сейчас накладывают на россиян, весь мир толкает мордор в изоляцию - готовы терпеть.

Инфляция за пару дней 50% - готовы терпеть.

Вам запретят думать и говорить - и это перетерпим.

Так получается?

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23
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Алексей Иванов

Да так. Ты думал население у нас другое? Все потерпят

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3
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Денис Онищенко

Это ужасно

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1
3 комментария
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Егор Владимирович

Немного надеюсь, что это паника перед концом.

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12
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Указанный парфюмер

Очень похоже на агонию.

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28
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Dmitri Ov

как у Тацита, «Чем ближе государство к падению, тем больше в нём законов» 🤔

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3
2 комментария
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Татьяна Кузнецова

света?

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3
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Артём Саетгараев

Всё, я в Грузию

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8
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TOMYMM

Я спать

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11
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ОСА

Жду, брат

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2
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KotoBog

Если не шутишь, могу поделиться контактами человека, готового помочь с поиском жилья и ответами на вопросы.

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1
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Данил Андреев

я не шучу, подскажи. застрял в Турции хз че делать)

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0
1 комментарий
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Федор Казаков

А вот мне можно в ЛС без шуток?

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0
1 комментарий
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inby

Тут скоро начнут бить "по паспорту". Уже появились новости, что отказывают в аренде

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0
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yogurtfashion

Это френдли фаер, огонь по своим

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0
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Сельскохозяйственный космос

Фейком кажется, потом увидим опровержение

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–15
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Радиоактивная мразь

Ахахахах

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25
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Александр Хрусталев

Потом министерство правды убедит всех, что Википедии никогда не было

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9
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7 SmileS

На самом деле как раз наоборот.Тем не менее нас всех обманули, давным давно.В Украине просто это делается подменой понятий,вычеркиванием истории ,сносом памятников Совковых,и ты ничего не можешь с этим сделать,потому что тебя либо отмудохают насмерть,либо посадят.Подменяют понятия,и люди напрочь забывают что живут в домах,которые государство построило в 60-90х,хотя бы это стоило бы уважать.В России точно также хрень только в профиль,вождь Зе бест-кто против -тайга большая ,леса много,если с первого раза не дошло- пропал без вести.

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–1
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Пожарный кот

Заблокируют

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7
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Ваге Еремян

А представляете, что историю раньше тоже писали как им выгодно, и до нас не дошла объективная картина событий.

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6
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Плотный

размещена информация, распространяемая с нарушением закона
 Какого именно? Раскрытие гостайны?

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5
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Минувший франт

Вот начало истории https://tjournal.ru/544651

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4
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Минувший франт

@Сергей Звезда

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0
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Сергей Звезда

спасибо

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0
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Max Payne

Желаю главе РКН и всем шавкам гнилым из этой организации всего наихудшего.

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4
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Дмитрий Че

не, я пойду дальше – схожу к гадалке и наложу порчу

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0
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Max Payne

Нынче все средства хороши.

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0
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Городской сумасшедший

Война - это мир © Пыня

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3
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Dmitri Ov

*спецоперацыя

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1
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Сикаю Криво

Скачивайте прямо сейчас, https://dumps.wikimedia.org/kiwix/zim/wikipedia/

Index of /kiwix/zim/wikipedia/
Index of /kiwix/zim/wikipedia/
dumps.wikimedia.org
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3
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Stepan Morozov

Приложуха ещё есть

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0
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Andrei

Последние конвульсии умирающей системы.

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3
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Виктор Викторович

С угрозой блокировки всей русскоязычной вики или конкретной статьи? Если это всё уведомление, то из него подобного не следует, нет? Проясните

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1
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Алина Дузован

Блокировку статьи насколько я знаю нельзя сделать без блокировки всей вики.

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6
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Mikhail

Конкретную страницу на сайте нельзя заблокировать.

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3
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Виктор Викторович

Понял, принял

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0
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Фёдор Трухин

- Википедия, это Русский Роскомнадзор, заблокируйте фейковый статьи о войне с Украиной!
- Русский Роскомнадзор - анус себе заблокируй!

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2
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Red Cat

Спешите видеть: Великой ядерной сверхдержаве с сильнейшей армией в мире угрожает статья на википедии.

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2
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Depeche Mode

Бля, там целая армия вахтеров за всем интернетом следит что ли?

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1
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Chlorine

А ты как думал?

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2
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Depeche Mode

Да во сколько, бля, обходится эта орава? Иногда кажется, что одна половина страны просто стучит на другую

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1
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Swan X1

Как вариант, можно просто потереть эту статью, и все на этом. Хотя, если не захотят, то ничего не поделаешь.

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–8
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Указанный парфюмер

Не надо тереть ничего.

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4
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Oleg Bocharoff

Они же не знают слова "остановиться и угомониться". Сегодня удалишь статью, завтра придут еще за десятью.

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0
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Алексей Иванов

А вы удивлены? Чебурнет наступает внезапно раньше обычного. Им похуй что блокировать, лишь бы никто не узнал, что происходит на самом деле

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1
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Дратути

Бля, а как рефераты писать?

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1
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joke yolo

Идет все по Оруэллу

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1
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Неопределенный Илья

И до Вики добрались

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0
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Знатный Залипший
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0
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Al

Вот такую бы веревку на хуйловскую глотку

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0
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флутер погромист

o niet, украли мою стсатью грустно

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0
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флутер погромист

ladno udalil

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0
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Крутой бокал

слабак

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0
1 комментарий
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Dr. Подорожник

Роскомнадзор разбушевался

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0
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Dr. Подорожник

Ох у школьников и студентов очко то сжалось наверное

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0
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anton platonov
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0
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Василий Дробовский

ЗаSHITники русского языка порвались.

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0
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Россию не спасти

Уже трясутся не знают, что сделать

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0
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Россию не спасти

Информационная война проиграна

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0
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THEOILMAN

Ну, как говорится - анус себе заблокируй

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0
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Валя Джазиков

Не зря качал пакет вики на русском. Правда на флешку, чтоб потомкам записать не хватило 16-гиговой при учете что архив на 13,9 гб. Не влазиет. Поэтому лучше для этого дела 32-гиговую применять

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0
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Валя Джазиков

Зачем подменять понятия и использовать в названии что-то про безопасный интернет, когда все гос-промоешные сайты еще работают?Ждем новостей от ркн, когда за дезинфу закрывают все гос каналы

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0
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Оригинальный цвет

Российский комнадзор, иди нахуй.

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0
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Эдик
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0
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Plan 🇧&🇨

Сгорел сарай — гори и хата!

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0
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Al

Роскомнадзор пригрозил русскоязычным людям)))). А нацисты в украине, кстати. А вы не знали? Тогда вы нацист!

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