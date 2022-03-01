Уважаемые юзеры tj, сегодня с сайта ушла наша любимая Лера Гепарда. Судя по всему, она разочаровалась в русском народе, в нас, во мне, она расстроилась из-за того, что на улицах никого нет. И она правильно сделала, ведь вспомните, что мы начали делать, когда начали слышать поехавшие мнения("не вторжение", "они заслужили", "НАТО ебать", "8 лет",…