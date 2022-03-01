Роскомнадзор пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о войне с Украиной Статьи редакции
Материал с заголовком о «вторжении» содержит информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указывает Роскомнадзор.
Сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в твиттере об угрозе блокировки Роскомнадзором из-за статьи о войне с Украиной. То, что этот аккаунт имеет отношение к авторам, подтверждается на главной странице сайта. В телеграм-канале сообщество «Википедии» опубликовало полную версию уведомления ведомства.
Как убедился TJ, пока материал доступен на русскоязычной «Википедии». В нём боевые действия называются не только «вторжением» и «российской агрессией против Украины». Также в материале указаны официальные формулировки, рекомендуемые Роскомнадзором — «специальная военная операция» и «демилитаризация Украины».
Вероятно, Роскомнадзор отреагировал на жалобу Лиги безопасного интернета: 26 февраля глава организации Екатерина Мизулина попросила проверить «Википедию» из-за этого материала и заинтересовалась правовым статусом сайта с учётом закона «о приземлении».
- 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
- После этого многие СМИ получили уведомления от Роскомнадзора с требованиями удалить материалы или прямые трансляции о войне с Украиной. Среди таких медиа — «Тайга.Инфо», Doxa, «Эхо Москвы», «Медиазона», «Дождь», «Новая Газета», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ», «Свободная Пресса» и «New Times».
- 28 февраля в России заблокировали три украинских новостных сайта — «Корреспондент.Net», «Украинская правда» и сайт журналиста Дмитрия Гордона, а также сайт телеканала «Настоящее время», «Интерфакс-Украина», «Крым.Реалии» и The New Times.
- 1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю». Там нашли призывы к экстремизму и «фейки» о войне с Украиной.
Борьба с здравомыслием, они выигрывают
Дед создаст свою реальность, где он завоевал весь мир!
Может было проще научить его в Цивилизацию играть?
Война - это мир
Свобода - это рабство
Незнание - сила
Дать ему HOI4, сказать что новейшая разработка по управлению войсками и закрыть в бункере
Я в тотал варе всегда выигрывал в долгую победу через завоевание.
Только меня потом пиздили еще 50 ходов все союзники и фракции
Они уже проиграли. Просто попытки взять реванш
Там в обсуждении статьи борьба идёт
Рекомендую скачать весь интернет, если кто не знал
«Скинь Википедию на флешку, я скачать не успел»
Флешки нет, могу по ик порту
боже блять, какой же сюр. хаахахх
Если что, через kiwix можно скачать вики
Русский Роскомнадзор, иди нахуй!
Русский
Рос**
all the same
Жители Пхеньяна живут в мире где в США тотальный голод и войны, а в Японии каннибализм, у них нет интернета, связи с большим миром и возможности выйти за рамки того режима в котором они живут.
А ведь такие же рамки сейчас накладывают на россиян, весь мир толкает мордор в изоляцию - готовы терпеть.
Инфляция за пару дней 50% - готовы терпеть.
Вам запретят думать и говорить - и это перетерпим.
Так получается?
Да так. Ты думал население у нас другое? Все потерпят
Это ужасно
Немного надеюсь, что это паника перед концом.
как у Тацита, «Чем ближе государство к падению, тем больше в нём законов» 🤔
света?
Всё, я в Грузию
Я спать
Жду, брат
Если не шутишь, могу поделиться контактами человека, готового помочь с поиском жилья и ответами на вопросы.
я не шучу, подскажи. застрял в Турции хз че делать)
А вот мне можно в ЛС без шуток?
Тут скоро начнут бить "по паспорту". Уже появились новости, что отказывают в аренде
Это френдли фаер, огонь по своим
Ахахахах
Потом министерство правды убедит всех, что Википедии никогда не было
На самом деле как раз наоборот.Тем не менее нас всех обманули, давным давно.В Украине просто это делается подменой понятий,вычеркиванием истории ,сносом памятников Совковых,и ты ничего не можешь с этим сделать,потому что тебя либо отмудохают насмерть,либо посадят.Подменяют понятия,и люди напрочь забывают что живут в домах,которые государство построило в 60-90х,хотя бы это стоило бы уважать.В России точно также хрень только в профиль,вождь Зе бест-кто против -тайга большая ,леса много,если с первого раза не дошло- пропал без вести.
А представляете, что историю раньше тоже писали как им выгодно, и до нас не дошла объективная картина событий.
размещена информация, распространяемая с нарушением закона
Какого именно? Раскрытие гостайны?
Вот начало истории https://tjournal.ru/544651
спасибо
Желаю главе РКН и всем шавкам гнилым из этой организации всего наихудшего.
не, я пойду дальше – схожу к гадалке и наложу порчу
Нынче все средства хороши.
Война - это мир © Пыня
*спецоперацыя
Скачивайте прямо сейчас, https://dumps.wikimedia.org/kiwix/zim/wikipedia/
Приложуха ещё есть
Последние конвульсии умирающей системы.
С угрозой блокировки всей русскоязычной вики или конкретной статьи? Если это всё уведомление, то из него подобного не следует, нет? Проясните
Блокировку статьи насколько я знаю нельзя сделать без блокировки всей вики.
Конкретную страницу на сайте нельзя заблокировать.
Понял, принял
- Википедия, это Русский Роскомнадзор, заблокируйте фейковый статьи о войне с Украиной!
- Русский Роскомнадзор - анус себе заблокируй!
Спешите видеть: Великой ядерной сверхдержаве с сильнейшей армией в мире угрожает статья на википедии.
Бля, там целая армия вахтеров за всем интернетом следит что ли?
А ты как думал?
Да во сколько, бля, обходится эта орава? Иногда кажется, что одна половина страны просто стучит на другую
Как вариант, можно просто потереть эту статью, и все на этом. Хотя, если не захотят, то ничего не поделаешь.
Они же не знают слова "остановиться и угомониться". Сегодня удалишь статью, завтра придут еще за десятью.
А вы удивлены? Чебурнет наступает внезапно раньше обычного. Им похуй что блокировать, лишь бы никто не узнал, что происходит на самом деле
Бля, а как рефераты писать?
Идет все по Оруэллу
Вот такую бы веревку на хуйловскую глотку
o niet, украли мою стсатью грустно
ladno udalil
Роскомнадзор разбушевался
Ох у школьников и студентов очко то сжалось наверное
ЗаSHITники русского языка порвались.
Уже трясутся не знают, что сделать
Информационная война проиграна
Ну, как говорится - анус себе заблокируй
Не зря качал пакет вики на русском. Правда на флешку, чтоб потомкам записать не хватило 16-гиговой при учете что архив на 13,9 гб. Не влазиет. Поэтому лучше для этого дела 32-гиговую применять
Зачем подменять понятия и использовать в названии что-то про безопасный интернет, когда все гос-промоешные сайты еще работают?Ждем новостей от ркн, когда за дезинфу закрывают все гос каналы
Сгорел сарай — гори и хата!
Роскомнадзор пригрозил русскоязычным людям)))). А нацисты в украине, кстати. А вы не знали? Тогда вы нацист!
Послушать речь министра иностранных дел остались лишь представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Лев Гершензон назвал «Яндекс» ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». Он призвал сотрудников «перестать быть соучастниками ужасного преступления».
Не уверена, что кто-то станет читать мой шизобред, но все же.
Уважаемые юзеры tj, сегодня с сайта ушла наша любимая Лера Гепарда. Судя по всему, она разочаровалась в русском народе, в нас, во мне, она расстроилась из-за того, что на улицах никого нет. И она правильно сделала, ведь вспомните, что мы начали делать, когда начали слышать поехавшие мнения("не вторжение", "они заслужили", "НАТО ебать", "8 лет",…
Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.
Их сайты начали блокировать.