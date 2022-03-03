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Sasha Shambilova

Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.

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Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина. Об этом сообщается в телеграм-канале главного редактора издания Алексея Венедиктова.

1 марта сайт «Эха Москвы» начали блокировать по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о войне России с Украиной и призывов к экстремистским действиям. Радиостанцию также отключили от эфира. По словам Венедиктова, он не получил уведомления от Роскомнадзора, а редакция считает, что ничего не нарушала.

«Эхо Москвы» собиралось оспаривать решение властей в суде. Случившееся они назвали «цензурой», которая запрещена Конституцией РФ.

Издание впервые вышло в эфир в августе 1990 года. До 2022 года радиостанцию отключили единственный раз — во время Августовского путча 1991 года.

24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».

После этого ряд изданий получили уведомления с требованием удалить материалы, где военную «спецоперацию» называли войной. Среди них — «Медиазона», «Новая Газета», «Крым.Реалии» и «Тайга.Инфо». Одновременно с сайтом «Эха Москвы» блокировать начали и телеканал «Дождь».

#новости #войнасукраиной

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Nai

Здравствуй, Советский союз

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Прохладный Паша

Слава сс

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Интеллектуальный клуб

Кпсс

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Dan

Z!

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4
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Ленинский браслет

беZдна

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4
2 комментария
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Plan 🇧&🇨

наZизм

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Суходрищев

беZнадёга

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No Name

ZZ!

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Слава Инженеров

ZZZR

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Цветной Конь

Такую страну обратно наваливают!

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Элиза Чайковская

СоюZ нерушимый...

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Сергей Звезда

Долбануться, я просто не могу в это поверить. На что только Венедиктов ни шёл, чтобы сохранить радиостанцию, — его ненавидели, наверное, все. Сколько же крутых журналистов и вечных интервью родило Эхо, не сосчитать.

Это кошмар

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Точно не иноагент

Это да. Венедиктов очень часто выступал с провластными заявлениями очевидно идущими в разрез с линией радиостанции, но даже это не помогло. Ещё одно ключевое событие в современно истории России.

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No Name

Вот и кэшбек от поддержи электронного голосования подъехал, киданули

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Dmitry Pasyutin

еще одно доказательство того что нельзя сотрудничать с властями - тебя всё равно поимеют и выбросят на помойку

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No Name

Резюме еще не присылал на работу в ТЖ?

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Точно не иноагент

Единственный разумный вариант это поступить как Пивоваров с редакцией. Откроет независимый новостной портал с прежними сотрудниками и будут делать то что умеют.

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2 комментария
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Ленинский браслет

Неизбежный кошмар

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Ленинский браслет

Это конец той России, которая просуществовала 30 лет

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Dan

Конец России был ещё после второго пришествия Владимира

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Ленинский браслет

Теперь официально

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Екатерина Кузнецова

Пиздец

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Dan

Ты там ещё не выехала? Ограничение на выезд с долларами уже введен в силу?

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Екатерина Кузнецова

господи у меня скоро сердце откажет от тревоги прекратите спрашивать......

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11
1 комментарий
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Подробный кубок

не играй на нервах лишний раз, что как этот

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8
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Doctor Deadman

Если такая помойка как эхо пожелала ликвидироваться, значит будет совсем худо

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16
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Bender Rodriguez

оно принадлежит газпром-медиа если что и они принимали это решение

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Doctor Deadman

Я в курсе, несмотря на это, ее начали прижимать и блокировать, что уж говорить о независимых СМИ

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6 комментариев
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Подробный кубок

На её волне будет радио Победа с музыкой. Не шутка.

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Элиза Чайковская

Из Лебединого озера?

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2
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Даулет Тургалиев

Когда кажется, что уже хуже не сделают - случается новая ебанина

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16
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Дьявол носит ZARA

Ну что, Веник, помогло тебе твоё электронное голосование?

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13
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aestezh

30 лет как-то держался, не тебе спрашивать

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2
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Светский браслет

good night, sweet prince

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Ivar Ragnarsson
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Pavel Eremeev

Спасибо деду за победу.

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ibor.vni

Он максимум увеличит территорию Луганска и Донецка.
Это и назовет победой.

А через 5 лет ЛНР И ДНР увидят, что в Украина теперь в Евросоюзе с со средней зп 2000€ и назад попросятся.

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Oldfag TV

И начнут СПЕЦОПЕРАЦИЮ против России. Вот это красота будет.

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пан Смирницкий

Ватный праздник

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No Name

Жирнющаяя гайка, бесконечное винтилово, терпим.

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Зелёный Мох

Терпим и сидим дома

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Подводной теркин30см

ты же знаешь, что за призывы срок могут дать?

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10 комментариев
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Y K

да ты можешь пиздовать, тебя никто не держит)

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4 комментария
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Сеня

Сколько осталось Новой?

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No Name

Завтра

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Photuum

Готов купить торговую марку за 1$

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Сергей Титок
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Городской сумасшедший

Пыне теперь не нужно играть в демократию и изображать свободу слова, как это было с помощью Эха. Теперь будет чебурнет и первый канал. Возвращаемся к корням и духовности.

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Виктория Никанорова

В корнях и духовности как в таковых ничего плохого нет. Плохо, что под их видом впихивается лютый маразм. Блин, вспоминаю "День опричника" и холодок по спине..

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Городской сумасшедший

Котя, когда тебе говорят о духовности, то значит пытаются наебать. Или уже наебали.

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1
1 комментарий
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Вадимка

Эху досталось с обеих сторон. В Европе их за связь с газпромом тоже забанили. Им и вещать то некуда теперь было

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Подробный кубок

разбанили уже вроде после письма Брину.

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Вадимка

Нет. Вчера проверял

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6 комментариев
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И В

И как, помог ДЭГ ему?

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3
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Прохладный Паша

Оставят только первый канал

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Василий Васин

рот я ебал Ваш «Первый канал»,
И второй канал тоже в рот ебал.
Третий канал тоже тот ещё кал,
Да и четвёртый, если честно,
Я смотреть бы не стал.

По мне так – что пятый канал, что шестой,
Такой же отстой, как седьмой и восьмой.
Девятый, десятый, бля, пятидесятый…
Куда ни включи –
Кругом одни дегенераты.

Сколько кнопками не щёлкай на пульте,
Нормального ничего не показывают нигде.
Я так устал от всего этого говна..,...

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3
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Прохладный Паша

Ты не понял. Первый канал и единственный. Интернета не будет

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1
1 комментарий
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Alex Fielding

я Вася В и я читаю свой рэпак
никто никогда не скажет, что я полный дурак

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Y K

интересно, сколько еще тж протянет? недельку?)

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Сергей Обожин

Походу и дождь всё, утром ещё работали, сейчас нет сигнала

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2
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Базовый томагавк_два

Там часть людей уже даже уехала

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Сергей Обожин

Дзядко с женой в Грузию уехал на время

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Василий Васин

Нам полностью пиздец всем

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Salesman

Венедиктора да педофилию мб еще привлекут наконец.

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Служебный чувак

А че он, детей ебет?

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TJaba

надо у светова узнать

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Теплый дюшес

Ешки матрешки. Скоро только радио "Победа" и канал "Звезда" останутся

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Wlad Richter

Ничего. У нас есть своя Звезда. Сергей Звезда.

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Виктория Никанорова

"Звезда" в принципе не такой уж плохой

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Игорь против войны

В ютубе не смогут вещать? Что не новость, то пиздец.

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Nai

Может редакцией в Тбилиси переедут и там через интернет вещание будет

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Vedmed

могут по стопам медузый пойти, уехать в латвию и вещать отттуда

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савен

так недалеко и до ликвидации дождя (не дай бог конечно)

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TJaba

3-2-1

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Русский Мирный Корабль

А разве не уже? Главред Тихон Дзядко уехал, плюс ещё какие то сотрудники тоже, утреннего эфира в ютубе не нашёл

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Ферман спас Россию

Блин ну вчерашние невзоровские среды дайте хоть послушать, я только собрался((

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Подводной теркин30см

так писали, что у него на канале

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сироп от щекотки

Так привык к Одину Быкова.
Раньше слушал, чтоб позлиться. А потом это переросло в извращённую привязанность

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Дарья Сазонова

У меня такое с кодом доступа Латыниной

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Roman Kusmyan

РБК тоже, что ли?

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Цкуро Бесцветный

работает.

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Действующий крюк

Я вчера уже не смог на главную его страницу зайти.

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Антон Лисин

Радио маяк теперь что-ли слушать

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Иван Демченко

Да.

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Виталя Вентилятор

на содержание своих шестерок больше нет денег, ждем Симонян и Скабееву

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–1
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Виталя Вентилятор

Соловьева и Киселева

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unknown

Пиздец.

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Dan

Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
 Не война, а мир

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Мобильный алмаз

Пизда

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Базовый томагавк_два

Каков пиздец. Уж сколько они всегда в эфире извивались, чтобы какой-нибудь дурацкий закон не нарушить, но все тщетно

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RichardAshK

Пиздец официально настал

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paw

Это новый ход такой теперь что ли? РКН блочит, но все прекрасно сидят через ВПН, значит, надо на корню пресечь?

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Василий Васин

Пиздец какой-то 🤬

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Музыкальный браслет

Очень жаль. Я хоть и державник, но Эхо хорошее СМИ.

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Имбирный пряник

Вспоминается отличный персонаж в последнее время

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у дракона понос

Ну на ютюб канал новый перейдут че такого

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Roman Kusmyan

А почему молчит наш нобелевский лауреат Муратов? Ни разу за неделю не выступил вроде.

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Arugin

В первый день выступил, а потом ркн потребовал снести это обращение

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Антон Лисин

И дождь из России уезжает

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Доступный Паша

Просто сейчас наличием Эха уже не убедишь западных партнеров, что тут у нас свобода слова и демократия. И вискарик не помог.

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Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!

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