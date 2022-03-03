Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина. Об этом сообщается в телеграм-канале главного редактора издания Алексея Венедиктова.
1 марта сайт «Эха Москвы» начали блокировать по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о войне России с Украиной и призывов к экстремистским действиям. Радиостанцию также отключили от эфира. По словам Венедиктова, он не получил уведомления от Роскомнадзора, а редакция считает, что ничего не нарушала.
«Эхо Москвы» собиралось оспаривать решение властей в суде. Случившееся они назвали «цензурой», которая запрещена Конституцией РФ.
Издание впервые вышло в эфир в августе 1990 года. До 2022 года радиостанцию отключили единственный раз — во время Августовского путча 1991 года.
24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
После этого ряд изданий получили уведомления с требованием удалить материалы, где военную «спецоперацию» называли войной. Среди них — «Медиазона», «Новая Газета», «Крым.Реалии» и «Тайга.Инфо». Одновременно с сайтом «Эха Москвы» блокировать начали и телеканал «Дождь».
Здравствуй, Советский союз
Z!
наZизм
беZнадёга
ZZ!
ZZZR
Такую страну обратно наваливают!
СоюZ нерушимый...
Долбануться, я просто не могу в это поверить. На что только Венедиктов ни шёл, чтобы сохранить радиостанцию, — его ненавидели, наверное, все. Сколько же крутых журналистов и вечных интервью родило Эхо, не сосчитать.
Это кошмар
Это да. Венедиктов очень часто выступал с провластными заявлениями очевидно идущими в разрез с линией радиостанции, но даже это не помогло. Ещё одно ключевое событие в современно истории России.
Вот и кэшбек от поддержи электронного голосования подъехал, киданули
еще одно доказательство того что нельзя сотрудничать с властями - тебя всё равно поимеют и выбросят на помойку
Резюме еще не присылал на работу в ТЖ?
Единственный разумный вариант это поступить как Пивоваров с редакцией. Откроет независимый новостной портал с прежними сотрудниками и будут делать то что умеют.
Конец России был ещё после второго пришествия Владимира
Пиздец
Ты там ещё не выехала? Ограничение на выезд с долларами уже введен в силу?
господи у меня скоро сердце откажет от тревоги прекратите спрашивать......
Если такая помойка как эхо пожелала ликвидироваться, значит будет совсем худо
оно принадлежит газпром-медиа если что и они принимали это решение
Я в курсе, несмотря на это, ее начали прижимать и блокировать, что уж говорить о независимых СМИ
Из Лебединого озера?
Когда кажется, что уже хуже не сделают - случается новая ебанина
Ну что, Веник, помогло тебе твоё электронное голосование?
30 лет как-то держался, не тебе спрашивать
Спасибо деду за победу.
Он максимум увеличит территорию Луганска и Донецка.
Это и назовет победой.
А через 5 лет ЛНР И ДНР увидят, что в Украина теперь в Евросоюзе с со средней зп 2000€ и назад попросятся.
И начнут СПЕЦОПЕРАЦИЮ против России. Вот это красота будет.
Ватный праздник
Жирнющаяя гайка, бесконечное винтилово, терпим.
Терпим и сидим дома
да ты можешь пиздовать, тебя никто не держит)
Сколько осталось Новой?
Завтра
Готов купить торговую марку за 1$
Пыне теперь не нужно играть в демократию и изображать свободу слова, как это было с помощью Эха. Теперь будет чебурнет и первый канал. Возвращаемся к корням и духовности.
В корнях и духовности как в таковых ничего плохого нет. Плохо, что под их видом впихивается лютый маразм. Блин, вспоминаю "День опричника" и холодок по спине..
Котя, когда тебе говорят о духовности, то значит пытаются наебать. Или уже наебали.
Эху досталось с обеих сторон. В Европе их за связь с газпромом тоже забанили. Им и вещать то некуда теперь было
Нет. Вчера проверял
И как, помог ДЭГ ему?
рот я ебал Ваш «Первый канал»,
И второй канал тоже в рот ебал.
Третий канал тоже тот ещё кал,
Да и четвёртый, если честно,
Я смотреть бы не стал.
По мне так – что пятый канал, что шестой,
Такой же отстой, как седьмой и восьмой.
Девятый, десятый, бля, пятидесятый…
Куда ни включи –
Кругом одни дегенераты.
Сколько кнопками не щёлкай на пульте,
Нормального ничего не показывают нигде.
Я так устал от всего этого говна..,...
я Вася В и я читаю свой рэпак
никто никогда не скажет, что я полный дурак
интересно, сколько еще тж протянет? недельку?)
Походу и дождь всё, утром ещё работали, сейчас нет сигнала
Дзядко с женой в Грузию уехал на время
Нам полностью пиздец всем
Венедиктора да педофилию мб еще привлекут наконец.
надо у светова узнать
Ешки матрешки. Скоро только радио "Победа" и канал "Звезда" останутся
Ничего. У нас есть своя Звезда. Сергей Звезда.
"Звезда" в принципе не такой уж плохой
В ютубе не смогут вещать? Что не новость, то пиздец.
Может редакцией в Тбилиси переедут и там через интернет вещание будет
могут по стопам медузый пойти, уехать в латвию и вещать отттуда
так недалеко и до ликвидации дождя (не дай бог конечно)
3-2-1
А разве не уже? Главред Тихон Дзядко уехал, плюс ещё какие то сотрудники тоже, утреннего эфира в ютубе не нашёл
Блин ну вчерашние невзоровские среды дайте хоть послушать, я только собрался((
Так привык к Одину Быкова.
Раньше слушал, чтоб позлиться. А потом это переросло в извращённую привязанность
У меня такое с кодом доступа Латыниной
РБК тоже, что ли?
работает.
Радио маяк теперь что-ли слушать
Да.
на содержание своих шестерок больше нет денег, ждем Симонян и Скабееву
Соловьева и Киселева
Пиздец.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Не война, а мир
Пиздец официально настал
Это новый ход такой теперь что ли? РКН блочит, но все прекрасно сидят через ВПН, значит, надо на корню пресечь?
Пиздец какой-то 🤬
Вспоминается отличный персонаж в последнее время
Ну на ютюб канал новый перейдут че такого
А почему молчит наш нобелевский лауреат Муратов? Ни разу за неделю не выступил вроде.
В первый день выступил, а потом ркн потребовал снести это обращение
И дождь из России уезжает
Международный суд в Гааге начал расследование действий России, разведка Украины рассказала о возможном военном положении в РФ с 4 марта, международные агентства снизили кредитные рейтинги России.
Максим Миронов: Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского Университета - это ПИЗДЕЦ. И двойной пиздец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждёт. Объясняю на пальцах.
Очень скоро россиян ждёт дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику, и т.д.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.