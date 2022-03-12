Новости
Максим Друковский

Активиста из Иваново задержали за одиночный пикет — он держал плакат с надписью «*** *****» Статьи редакции

На задержанного составили протокол по новой статье «о дискредитации российских военных».

Фото «ОВД-Инфо»

12 марта в Иваново полиция задержала мужчину с плакатом, на котором тот написал «*** *****», сообщает «ОВД-Инфо». Над одной из звёздочек он также поместил знак «кратка», который используется в букве «Й».

По информации правозащитной организации, на задержанного составили протокол по статье «о дискредитации российских военных», принятой неделю назад. За это время по статье заведено уже не менее десяти дел — в большинстве случаев виновным назначают штраф от 30 до 60 тысяч рублей.

Фото «ОВД-Инфо»
Новости
Sasha Shambilova
В России начали штрафовать по закону о «фейках» про военных. Виновными признали не менее пяти человек Статьи редакции

Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.

Фото Avtozak LIVE

#новости #задержания #акции #конфликтнаукраине

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87 комментариев
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Добро и позитив

Ну а че он думал, они на работе ребусы не решают в газетах?

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174
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умный человек

Регулярки рулят

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3
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Инженерный ключ

Хуево ты регулярки знаешь, братишка :)

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3
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умный человек

Я имел ввиду, что надо было их юзать
(Поэтому они рулят, а не в новости)

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0
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FG

[а-яА-Я]{3}\s[а-яА-Я]{2}й[а-яА-Я]{2}

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7
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Подземный хот-дог

Я бы ёЁ тогда дописал

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3
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FG

Уау, не знал что они не попадают в этот рейндж. Спасибо!

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2
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Подземный хот-дог

.{3}
.{5}

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5
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tuorqai

Стоит мужик с плакатом "ВОР". Подходят двое в штатском.
- Вы арестованы за оскорбление президента.
- Так там же не написано кто вор.
- Вы нас за идиотов держите?

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65
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tuorqai

Мы рождены чтоб анекдоты сделать былью.

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26
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Максим Друковский

болью

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16
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BaybA

Так ведь это не анекдот, а реальность путинской россии

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0
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Елена Резвякова

вот и я о том же. в чей адрес это уже домыслы.

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0
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aliftin

А если говорить не "нет войне", а "нет спецоперации", то это тоже дискредитации военных?

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30
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Земельный самолет

Сама мысль о её прекращении в Великом Мордоре приравнивается к преступлению

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98
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Лучший комментарий

мысле-преступлению

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9
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Земельный самолет

Всё так. Настоящая российская реальность всё чаще и чаще перекликается со знаменитой антиутопией

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4
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fyjybv

Не война, а спецоперация.
Не отравление, а нарушение обмена веществ.
Не дворец, а апарт-отель.

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8
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Michael Konovalov

Не мой а ротенберга.

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0
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Александр Чекета

Это дискредитация "спецоперации"

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6
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Vlad Lucky

говорить и думать запрещено, ты что закон не читал?

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0
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Александр Чекета

Это же насколько ранимые российские военные, что их "*** *****" обижает и дискредитирует?

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49
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ВTopHuk

Империя чуть не рухнула

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20
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Редкий Натр

Это не ранимость; пикет, листок "*** *****" - это признак жертвы, можно паковать и ничего за это не будет.
Если бы у активиста тот же лозунг был арабской вязью - как максимум бы его просто попросили переместиться на другое место (на территорию другого ОВД)

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1
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ВTopHuk

Интересная мысль. Нужен тест

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0
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tuorqai

نېت ۋوینې

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0
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Редкий Натр

Примерный диалог (с полицейскими):
- а почему у вас 99 (в конце первого слова, похоже так) на плакате?!
- так Путин же с 99 года страну поднимает!

Кому надо - тот и иероглифами поймёт, а вате хоть метровыми буквами пиши - все равно не достучишься

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0
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Snowfall

Помню у нас Кз задержали одинокого пикетчика с пустым плакатом. Т.е. с просто белой бумагой на руках. Вот где цирк.

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0
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Алексей Давыдов

А почему знак кратка только во втором слове? Или я неправильно разгадал ребус?

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25
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Старая бабка против войны

Нет войне

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7
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Алексей Давыдов

А, а я думал ***

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56
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Старая бабка против войны

Или «дед хуйня»

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45
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Вова, но не Путин

*хуйло

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33
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Старая бабка против войны

Ты прав

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4
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Денис

Не подкидывайте им идей, сейчас ещё переквалифицируют на оскорбление власти

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1
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Старая бабка против войны

Они и без нас придумают

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0
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Clear

Хорошая попытка, но меня не забайтишь!

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0
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Вирусный инструмент

Чот орнул

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20
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Современная Денежная Теория

тоже подходит

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37
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Candy Boy

чот ор͝нул

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11
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Автономный кот

Только не в голос, это тоже нельзя.
Тихонечко орни, в себя.

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5
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Старорег

Земля
Небо
Между землёй и небом *****
И где бы ты не был
Что б ты ни делал
Между землёй и небом *****

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12
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Сельский беспредельщик

Оформил на тебя донос, жди гостей

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5
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Вова, но не Путин

15 рублей заберете в сберкассе

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7
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shiny uncrn

Билетами МММ.

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8
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Вова, но не Путин

Одобряет

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8
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Сельский беспредельщик

Ваучерами

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2
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Недоперепил

Теперь у нас два слова, которые нельзя писать или произносить. Театр абсурда и мы все в нем участвуем в роли массовки. Как же уже все заебало...

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13
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Pedro Julio

Режим деда всеми силами цепляется за жизнь

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4
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Пароход из листа тетрадного

Объективная реальность такова, что задержат и за чистый лист бумаги. уже задерживали.

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9
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ВTopHuk

Ребята, я придумал! Давайте выйдем с цветами на улицу и сразу всё изменится!

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2
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Sergei Timofeyev

Танки же не приедут.

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0
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ВTopHuk

Они сразу поймут нашу решимость и станут с народом

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1
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Kater

Следующий этап: задерживают за «неправильные» мысли

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4
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Ярослав Фролов

Мыслепреступление? Знаем, читали. Книга спойлеров.

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9
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fyjybv

8 марта в России

8th of March in Russia - Latest News
3,225 points • 333 comments
9gag.com
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–4
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Scentedcreatorfan

Мммм говнонаброс с фотками с давнишних протестов от 17 года, некоторые даже не из россии

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13
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fyjybv

На фото у полицейского есть нарукавный знак с российским гербом.

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0
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Должностной Кирилл

Эти фото с разных мероприятий

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0
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сосиска в тексте

******. * **** ****** ****** ********* ******* *****. ******* ********** **** ** *** ****. ******* ** *** ****** ******* *** ****** **** ***-** ******? *****!

Ответить
4
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Clear

Пройдемте гражданин, следствие разберётся

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4
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Ш

без поллитры не разберётся

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0
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Hfr Olod

енные убивают мирное население и марадерствует, но дискредитирует военных бумажка со звездочками, лол

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5
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Alexandr Loginov

:)

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4
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Константин Mikluho

И за это тоже скоро посадят..

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1
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Нурсултан из Нур-Султана
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8
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Глеб Ворончихин

На Красной площади стоит парень с ПУСТЫМ плакатом. К нему подходят полицейские и говорят: Вы задержаны за критику действующей власти. Парень: какая, нахуй, критика, плакат же ПУСТОЙ !!! Полицейские: вот только не надо считать нас за идиотов ! Всем и так всё ясно!

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4
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Tannim

Но спасать нужно русскоговорящее население в Украине, не в России.
Не перепутайте.

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3
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Валерий Миллер

При всем уважении, плакат неграмотный. Должно быть ??? ?????

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0
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Алексей

Так залезут в хтмл и выдернут исходную кодировку!

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3
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Sergei Timofeyev

latin1

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0
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Погодин

Пять шакалов на одного с листком бумаги. Тьфу, позорники. Не мужики, а слуги микромоли.

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1
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Антон Лисин

Сколько лет дадут

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0
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М..

*

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2
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ВTopHuk

*********, если прописью

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1
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М..

**** * *******

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0
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ВTopHuk

Сложна 🤔

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1
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М..

Скоро привыкнем

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0
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Недоденацифицированный

Да делов-то, написал большими и очень маленькими:
ЭТО не ВОЙНА

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0
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Отдельный каякер

А писали уже что ОВД инфо само отписывает тебя от пожертвований? Походу готовятся к блокировкам счета

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0
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сироп от щекотки

Конечно, хули, он же украинские противотанковые ежи всем показывал!

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0
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Александр Федоров

Дед пейта

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Алюминиевый самолет

за черные квадраты и авы еще не сажают?

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Clear

Жить в анекдоте почему-то не смешно…

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Michael Konovalov

Хуй Путин?

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Bidlo
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Компьютерный Данила

***** *****, ****** *** *** **********?

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