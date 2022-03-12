Активиста из Иваново задержали за одиночный пикет — он держал плакат с надписью «*** *****» Статьи редакции
На задержанного составили протокол по новой статье «о дискредитации российских военных».
12 марта в Иваново полиция задержала мужчину с плакатом, на котором тот написал «*** *****», сообщает «ОВД-Инфо». Над одной из звёздочек он также поместил знак «кратка», который используется в букве «Й».
По информации правозащитной организации, на задержанного составили протокол по статье «о дискредитации российских военных», принятой неделю назад. За это время по статье заведено уже не менее десяти дел — в большинстве случаев виновным назначают штраф от 30 до 60 тысяч рублей.
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Ну а че он думал, они на работе ребусы не решают в газетах?
Регулярки рулят
Хуево ты регулярки знаешь, братишка :)
Я имел ввиду, что надо было их юзать
(Поэтому они рулят, а не в новости)
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Я бы ёЁ тогда дописал
Уау, не знал что они не попадают в этот рейндж. Спасибо!
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Стоит мужик с плакатом "ВОР". Подходят двое в штатском.
- Вы арестованы за оскорбление президента.
- Так там же не написано кто вор.
- Вы нас за идиотов держите?
Мы рождены чтоб анекдоты сделать былью.
болью
Так ведь это не анекдот, а реальность путинской россии
вот и я о том же. в чей адрес это уже домыслы.
А если говорить не "нет войне", а "нет спецоперации", то это тоже дискредитации военных?
Сама мысль о её прекращении в Великом Мордоре приравнивается к преступлению
мысле-преступлению
Всё так. Настоящая российская реальность всё чаще и чаще перекликается со знаменитой антиутопией
Не война, а спецоперация.
Не отравление, а нарушение обмена веществ.
Не дворец, а апарт-отель.
Не мой а ротенберга.
Это дискредитация "спецоперации"
говорить и думать запрещено, ты что закон не читал?
Это же насколько ранимые российские военные, что их "*** *****" обижает и дискредитирует?
Империя чуть не рухнула
Это не ранимость; пикет, листок "*** *****" - это признак жертвы, можно паковать и ничего за это не будет.
Если бы у активиста тот же лозунг был арабской вязью - как максимум бы его просто попросили переместиться на другое место (на территорию другого ОВД)
Интересная мысль. Нужен тест
نېت ۋوینې
Примерный диалог (с полицейскими):
- а почему у вас 99 (в конце первого слова, похоже так) на плакате?!
- так Путин же с 99 года страну поднимает!
Кому надо - тот и иероглифами поймёт, а вате хоть метровыми буквами пиши - все равно не достучишься
Помню у нас Кз задержали одинокого пикетчика с пустым плакатом. Т.е. с просто белой бумагой на руках. Вот где цирк.
А почему знак кратка только во втором слове? Или я неправильно разгадал ребус?
Нет войне
А, а я думал ***
Или «дед хуйня»
*хуйло
Ты прав
Не подкидывайте им идей, сейчас ещё переквалифицируют на оскорбление власти
Они и без нас придумают
Хорошая попытка, но меня не забайтишь!
Чот орнул
тоже подходит
чот ор͝нул
Только не в голос, это тоже нельзя.
Тихонечко орни, в себя.
Земля
Небо
Между землёй и небом *****
И где бы ты не был
Что б ты ни делал
Между землёй и небом *****
Оформил на тебя донос, жди гостей
15 рублей заберете в сберкассе
Билетами МММ.
Одобряет
Ваучерами
Теперь у нас два слова, которые нельзя писать или произносить. Театр абсурда и мы все в нем участвуем в роли массовки. Как же уже все заебало...
Режим деда всеми силами цепляется за жизнь
Объективная реальность такова, что задержат и за чистый лист бумаги. уже задерживали.
Ребята, я придумал! Давайте выйдем с цветами на улицу и сразу всё изменится!
Танки же не приедут.
Они сразу поймут нашу решимость и станут с народом
Следующий этап: задерживают за «неправильные» мысли
Мыслепреступление? Знаем, читали. Книга спойлеров.
8 марта в России
Мммм говнонаброс с фотками с давнишних протестов от 17 года, некоторые даже не из россии
На фото у полицейского есть нарукавный знак с российским гербом.
Эти фото с разных мероприятий
******. * **** ****** ****** ********* ******* *****. ******* ********** **** ** *** ****. ******* ** *** ****** ******* *** ****** **** ***-** ******? *****!
Пройдемте гражданин, следствие разберётся
без поллитры не разберётся
енные убивают мирное население и марадерствует, но дискредитирует военных бумажка со звездочками, лол
:)
И за это тоже скоро посадят..
На Красной площади стоит парень с ПУСТЫМ плакатом. К нему подходят полицейские и говорят: Вы задержаны за критику действующей власти. Парень: какая, нахуй, критика, плакат же ПУСТОЙ !!! Полицейские: вот только не надо считать нас за идиотов ! Всем и так всё ясно!
Но спасать нужно русскоговорящее население в Украине, не в России.
Не перепутайте.
При всем уважении, плакат неграмотный. Должно быть ??? ?????
Так залезут в хтмл и выдернут исходную кодировку!
latin1
Пять шакалов на одного с листком бумаги. Тьфу, позорники. Не мужики, а слуги микромоли.
Сколько лет дадут
*
*********, если прописью
**** * *******
Сложна 🤔
Скоро привыкнем
Да делов-то, написал большими и очень маленькими:
ЭТО не ВОЙНА
А писали уже что ОВД инфо само отписывает тебя от пожертвований? Походу готовятся к блокировкам счета
Конечно, хули, он же украинские противотанковые ежи всем показывал!
Дед пейта
за черные квадраты и авы еще не сажают?
Жить в анекдоте почему-то не смешно…
Хуй Путин?
***** *****, ****** *** *** **********?