12 марта в Иваново полиция задержала мужчину с плакатом, на котором тот написал «*** *****», сообщает «ОВД-Инфо». Над одной из звёздочек он также поместил знак «кратка», который используется в букве «Й».

По информации правозащитной организации, на задержанного составили протокол по статье «о дискредитации российских военных», принятой неделю назад. За это время по статье заведено уже не менее десяти дел — в большинстве случаев виновным назначают штраф от 30 до 60 тысяч рублей.