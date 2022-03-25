Новости

«Медуза» с помощью утечки данных из «Яндекс.Еды» подтвердила информацию о взломе государственного сервиса Бурятии Статьи редакции

Украинские хакеры украли персональные данные большинства жителей республики.

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В середине марта представители «закрытой группы украинского киберсопротивления» рассказали «Медузе» об успешном взломе государственного информационного сервиса Бурятии. Журналисты верифицировали эту утечку с помощью другой — данных пользователей «Яндекс.Еды», пишет издание.

Хакеры взломали сервис на базе «Единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“», который объединяет разрозненные информационные системы в единое пространство. Они получили доступ к универсальному медицинскому личному кабинету: он был создан в 2020 году для учёта больных коронавирусом, контактных лиц, тех, кто прошёл тестирование на ковид, и приезжих из других регионов, которые должны были оставаться на самоизоляции.

Данные из бурятского госсервиса 

Источник из «киберсопротивления» передал изданию файл, который, по его словам, выгрузили из системы. В нём содержится 692 тысячи строк с уникальными фамилией, именем и общества. На начало 2021 года в Бурятии жили чуть меньше миллиона человек — следовательно, хакеры могли получить данные большинства жителей республики.

В файле были адреса и телефоны главы Бурятии Алексея Цыденова, председателя республиканского Верховного суда Альбины Кирилловой и спикера местного парламента Владимира Павлова. Из всех членов парламента Бурятии (65 человек) в базе не оказалось лишь трёх.

«Медуза» верифицировала эту утечку благодаря сливу информации пользователей «Яндекс.Еды». Издание сопоставило имена, адреса и номера телефонов из базы данных клиентов сервиса с файлом, который прислали украинские хакеры. Получается, что они действительно взломали государственный сервис Бурятии.

По словам представителя «киберсопротивления», полученные данные «уже сейчас используются для атак на финансовый сектор», а вырученные средства идут на еду и одежду для украинцев. Он уточнил, что украденную информацию пытаются применить для получения доступа к банковским аккаунтам россиян через восстановление логина и пароля для интернет-банкинга. Сколько денег таким образом уже получилось вывести, он говорить отказался.

#новости #взломы #хакеры #яндекседа

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9 комментариев
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M.R.T.

Ищи себя в прошмандовках ковида

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Королевский кубок

А что если яндекс специально слил базу, что бы таким образом помочь Украине???

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Яичко вкрутую

Теперь украинцы знают, кто сколько ел

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Необычный лолипоп

И знают, какой состав яда необходим для внедрения в бандерголубей

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Статистический меч

Знают на какую приманку ловить бурятов.

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Взлом жопы Яндекса. Done.

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Необычный лолипоп

Болгары уже восхитились этим поступком?

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Жак Фреско

@Восхищенный Болгарин
@МИД Болгарии

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Никого не спас

кнопка "импорт граждан" ахахах

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