«Родина сделала для вас все возможности работы»: Мишустин обратился к ИТ-специалистам, уезжающим из России Статьи редакции
Премьер-министр среди прочего сказал о необходимости создать свой цифровой магазин, поскольку «App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
7 апреля перед депутатами Госдумы отчитался премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал о работе правительства и ответил на несколько вопросов, в том числе о будущем ИТ-сектора. Его задал член фракции «Новых людей» Антон Ткачёв — член комитета по информационной политике и, как указывает партия, специалист по Big Data.
Ткачёв отметил, что многие ИТ-компании на фоне «неопределённости» из-за «сложившейся ситуации» вошли в режим ожидания. Он рассказал о проблемах с логистикой, перегрузками оборудования и случившемся отъезде около 100 тысяч специалистов. «Такая же цифра ожидается ещё и в апреле», — сказал депутат со ссылкой на данные ассоциации электронных коммуникаций.
После начала вооружённого конфликта с Украиной российское правительство стало принимать различные меры, включая отсрочку от призыва и льготную ипотеку, в попытке сохранить уезжающих айтишников. О многих указах напомнил и Мишустин.
Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.
Текст письма уже отредактировали.
Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.
Часть обнаруженного фактически подтверждается открытыми данными.
Читаю истории людей из Бучи и мороз по коже...
"Мирослава Деянова провела в подвале своего дома в Буче, недалеко от улицы Яблонской, вместе с двумя детьми, мужем и пожилыми родителями больше месяца, пока город был оккупирован российскими войсками. Сначала в подвале жили 15 человек, но в десятых числах марта брат Мирославы с женой и ребенком и еще несколько родственников решились уехать.
Ебать. Если бы они просто сидели и нихуя не делали, то всем бы жилось лучше
Тоже думаю если бы последние 20 лет госдума просто бы нихуя не делала, вообще. Россия бы получше сейчас жила.
Овощи бы лучше с управлением справились
«Был бы я весел, если бы не ты –
Если бы не ты, моя родина-мать»
Гребенщиков
IT-шники, не верьте, езжайте туда где нормальные законы и держат слово.
Это где?
Пошел ты нахуй!
Чтобы IT сектору тут жилось хорошо нужны несколько вещей:
1) чтобы it рынок был конкурентоспособным и рыночным - проебано с уходом запада.
2) чтобы зарплаты индексировались в зависимости от ситуации в стране - проебано с уходом запада.
3) чтобы была свобода перемещений/релокейта без привязанности к ебучему офису - проебано с уходом запада и приходом санкций.
....
n+1) ссаные пониженные налоги.
...
N^n+1) ебучая льготная ипотека и прочая залупа в виде отсрочки - кмон обязательную службу давно пора отменить, ебланы.
Блять ссаные послабления для ИТ сектора ахуенным образом снова говорят - как далеко ёбанное государство от того что нужно людям.
Вы проебали ИТ сектор своими действиями, надеюсь оставшиеся люди уедут отсюда с концами. Ловить им тут нехуй.
Горит пизда. Потушите мою жепу
1) Причём тут запад? В России нет конкуренции, нет малого бизнеса. Есть хуяндекс, сбер и майлсру. И это все до войны.
Горит пизда
Горит одно
Потушите мою жепу
А тушить другое
Вот так и будут реализовывать "экосистему" кек
давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которую нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы всё это можем.
cразу понятно, что этот старый пень ничего не понимает в этом.
сделаем свою экосистему
пусть ответит , ЗАЧЕМ. всё нормально было с App Store и Google Play.
Ничего не понимаю… И это программисты? Говно какое-то, пидоры, блядь. Родина сделала для вас все возможности работы — работай! Программировай, блядь! Не хочу, хочу жрать говно! Что такое? Это IT-армия?! Это айтишники?! Суки… Мудачьё — разработчики. Загранпаспорт достали, говно жрут — пидоры, блядь, ёбаные…
Родина сделала для вас все возможности работы — работай!
тут вот неплохо бы про Сколково вспомнить, "наш ответ силиконой долине", который за 10 лет не родил примерно ничего
А что с ебалом?
Член прислали
Смс долгожданную получила:
Этот хоть знает про «App Store и Google Play, а не спрашивает что подписать
Спичрайтеры знают*
ему тоже в папочке речь принесли
Премьер-министр среди прочего сказал о необходимости создать свой цифровой магазин, поскольку «App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
Ну да, в отсутствии магазина же проблема
Скоро реальных магазинов не останется, а они про виртуальные затирают.
Людоед просит остаться на ужин, ну хз, наверное, надо оставаться.
Ну чё то я так и не почувствовал никаких плюшек для айтишников
Ещё и эти сказки про родину, мы что в совке что ли
Меня сегодня звали на собес в нии восход, хвастались тем, что у них «миллион айтишников»
мб потому что их не было?
Ну так ты не в реестре айтишников, вот и не почувствовал.
Правда, там ловить особо нечего, отсрочка от армии и льготная ипотека под довоенные проценты, вроде всё.
О, Мишустин про родину вспомнил.
Ну для начала ,эта родина мне ничего не дала.
Все свои образования я оплачивал сам.
Сделайте свой магазин для ios?
Или ты имел ввиду свою экосистему?
Лысый, ты что вообще несёшь, ты бы хоть посоветовался с кем, если сам дундук.
А еще они «выделили» 1.5 млрд на льготную ипотеку для итишников.
1.5 млрд это 150 ипотек по 10 млн.
150 ипотек на 83 региона
Т.е меньше 2 ипотек на регион.
Блять спасибо нахуй.
Денег нет, но вы останьтесь
в нормальной стране люди не должны знать че такое ипотека. тем более айтишники
Иди на хуй, Мишустин. Вы нас наебали, гниды вы сраные. В очко себе засунь эти льготы.
Якє воно жалосне
«А у нас в тюрьме сейчас ужин, макароны…»
родина сделала для вас все возможности работы
Ага, просадила зарплаты тем кто в рублях зарабатывал. А тем кто опционами получал вообще зарплату до охранника пятёрочки уменьшило. Спасибо, бля, мы дальше как-нибудь сами.
Те, кто получал не в рублях, теперь тоже получает в рублях)) Как минимум, 80% от дохода.
На фашистов не работаю, мужик, уж извиняй
Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть
Разработчики, программисты и айтишники, очень ценят права человека и свободу слова. Если этого нет, то нет ничего, совсем ничего.
App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения
4pda в помощь
комфортно здесь проживать
И по улицам очень комфортно гулять, особенно если где-то митинг проводится и ты о нем не знал, но тебя загребли просто потому что мимо проходил..
Поздно спохватились. И все ваши "меры" по удержанию айтишников не работают на практике.
Разработчики, программисты и айтишники, очень ценят права человека и свободу слова. Если этого нет, то нет ничего, совсем ничего.
Ну хз, из тех мнений разрабов, которые я читал о текущей ситуации, то тут скорее ценится то, чтоб им лишний раз жизнь не усложняли и не лишали доступа к технологиям и знаниям
Отсюда такое огромное количество убегающих целыми компаниями
Ватников и аполитичных среди них не сильно меньше
Разработчики, программисты и айтишники, очень ценят права человека и свободу слова. Если этого нет, то нет ничего, совсем ничего.
Ну конечно, прямо отдельное сословие благородных и честных рыцарей. Часть поактивнее ценило только привязку к валюте, что конечно же сейчас проебано будет полностью.
Приятное такое видеть, ещё бы слезу пустил.
Ну так соберитесь со своей гей думой и сделайте
Блять, а не айтишники пошли в пизду? На производства похуй? Суки, айтишников хоть много, а инженеров и технологов нет вообще
На производства похуй?
А куда вы денетесь? уедете вместе с производством? Вот тото же
Похуй на технологии, тут вопрос их личного комфорта обсуждается.
Иногда хочется попробовать того забористого стафа которым они упарываются
Аргентинский
Какая экосистема
Сбер уже сделал экосистему, что там с Сберлогистикой и Сбермаркетом, никто не знает кто за что отвечает
Я в свое время в приемной на всру начитался про наши экосистемы
А кау они сбп тщательно прячут?
Да в целом вся эта идея экосистем очередной хайп-трейн, который нормально никто не может применить и обосновать, зато звучит круто и модно
Со стороны выглядит как блокчейн пару лет назад, но для больших дяденек
Вангую предоплаченые it курсы от государства с отработкой
тоже так думаю. ну вкупе с этим — максимальное затруднение или вообще запрет на выезд в другие страны, который будет выражаться в «отработать n лет в России»
на уровне обучения бабушек
Ну с отработкой пока нет, но курсы есть:
Еще в том году для безработных, пенсионеров и тд открыли программу прохождения курсов с большим покрытием со стороны государства
После недавних событий там, вроде бы, теперь вообще на все слои населения работает
Видимо все настолько плохо
Мы хотим результатов. От учёных мы ждём результатов
Завалил бы ты ебало, за два месяца вами разрушены карьеры тысяч российских ученых из-за разорванных связей с зарубежными институтами и организациями.
Сука, че он ждёт от учёных, вообще не понятно. Можем его прикопать во дворе Кремля
cringe))
Ребята, ну сделайте нам магазин, ну позязяяя!
- закончил своё обращение премьер-министр.
«Родина сделала для вас все возможности работы»
Никто не сделал больше для того, чтобы люди уезжали из России, чем Путин и его окружение.
Родина сделала все чтобы треть моей команды либо бежала из Украины, либо сидела в подвалах.
Требую отрицательный налог на прибыль
Делай отрицательную прибыль, родина сделала все возможности
Мишутка, ты не плачь. Вот буквально завтра уже всё сделаем. Догоним и перегоним.
На хуй пусть идёт
как насчёт
Пошли на хуй. Я уже начал сворачивать свои обязательства перед российскими клиентами и нацелен покинуть страну до конца года.
Сожалею, что не все соучредители со мной согласны.
и нацелен покинуть страну до конца года
Чёт ты оптимистичный. Тут надо побыстрей) Ато можно и не покинуть в итоге)
App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения
Ой, а почему? что случилось?
Да просто так отключат, мы ж белые и пушистые, а они демоны фиолетово-черные, злобой и ядом исходят
Zoibana РАЗВОРОТ
ща сделают вам подобие силиконовой долины, со своим блэ... фсб и надсмоторщиком чоповцем. они же кроме как воровать ничего больше делать не будут). конечная зп будет приравнена к сторожу алкашу и выдаваться раз в два месяца, как у всех левых предприятий газпрома, включая азс.
официально ооо хуесосов, а работаете в крупной it. не, конечно полный бред без перспектив и будущего. подождем когда обрушится рубль. уже скоро. валить и только валить, у кого на это возможность есть. а здесь только мрак на десятки лет.
"сделаем свою экосистему"- построим цифровую тюрьму своими руками
По хожу вас мобилизируют, будете кодить на том свете. Такие заявы неспроста
в КБ при крестах, ага.
"И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, всё будет здесь хорошо, и вы надёжно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать."
Пожалуй, приз за самое наглое вранье в лицо.
хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы