Мы хотим результатов. От учёных мы ждём результатов, и от IT-отрасли. И ребята, которые, ну я не знаю, говорят «уезжайте»...знаете, я не особо верю в то, что все уедут.

Обращаюсь, пользуясь случаем.

Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которую нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы всё это можем.

И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, всё будет здесь хорошо, и вы надёжно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать.