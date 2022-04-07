Новости

«Родина сделала для вас все возможности работы»: Мишустин обратился к ИТ-специалистам, уезжающим из России Статьи редакции

Премьер-министр среди прочего сказал о необходимости создать свой цифровой магазин, поскольку «App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

Полный ответ Мишустина на вопрос депутата об уезжающих айтишниках. Видео из трансляции Госдумы

7 апреля перед депутатами Госдумы отчитался премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал о работе правительства и ответил на несколько вопросов, в том числе о будущем ИТ-сектора. Его задал член фракции «Новых людей» Антон Ткачёв — член комитета по информационной политике и, как указывает партия, специалист по Big Data.

Ткачёв отметил, что многие ИТ-компании на фоне «неопределённости» из-за «сложившейся ситуации» вошли в режим ожидания. Он рассказал о проблемах с логистикой, перегрузками оборудования и случившемся отъезде около 100 тысяч специалистов. «Такая же цифра ожидается ещё и в апреле», — сказал депутат со ссылкой на данные ассоциации электронных коммуникаций.

После начала вооружённого конфликта с Украиной российское правительство стало принимать различные меры, включая отсрочку от призыва и льготную ипотеку, в попытке сохранить уезжающих айтишников. О многих указах напомнил и Мишустин.

Мы хотим результатов. От учёных мы ждём результатов, и от IT-отрасли. И ребята, которые, ну я не знаю, говорят «уезжайте»...знаете, я не особо верю в то, что все уедут.

Обращаюсь, пользуясь случаем.

Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которую нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы всё это можем.

И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, всё будет здесь хорошо, и вы надёжно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать.

Михаил Мишустин
фрагмент ответа на вопрос

#новости #мишустин #it #конфликтнаукраине

3415 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
123 комментария
Написать комментарий...
Dan

Ебать. Если бы они просто сидели и нихуя не делали, то всем бы жилось лучше

Ответить
Развернуть ветку
Y.M.

Тоже думаю если бы последние 20 лет госдума просто бы нихуя не делала, вообще. Россия бы получше сейчас жила.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Dan

Овощи бы лучше с управлением справились

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
П

«Был бы я весел, если бы не ты –
Если бы не ты, моя родина-мать»
Гребенщиков

Ответить
Развернуть ветку
Христофор Луковский
Ответить
Развернуть ветку
Данислав Жуков

IT-шники, не верьте, езжайте туда где нормальные законы и держат слово.

Ответить
Развернуть ветку
Энергичный цвет

Это где?

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Пашок золотой гребешок

Пошел ты нахуй!
Чтобы IT сектору тут жилось хорошо нужны несколько вещей:
1) чтобы it рынок был конкурентоспособным и рыночным - проебано с уходом запада.
2) чтобы зарплаты индексировались в зависимости от ситуации в стране - проебано с уходом запада.
3) чтобы была свобода перемещений/релокейта без привязанности к ебучему офису - проебано с уходом запада и приходом санкций.
....
n+1) ссаные пониженные налоги.
...
N^n+1) ебучая льготная ипотека и прочая залупа в виде отсрочки - кмон обязательную службу давно пора отменить, ебланы.

Блять ссаные послабления для ИТ сектора ахуенным образом снова говорят - как далеко ёбанное государство от того что нужно людям.

Вы проебали ИТ сектор своими действиями, надеюсь оставшиеся люди уедут отсюда с концами. Ловить им тут нехуй.

Горит пизда. Потушите мою жепу

Ответить
Развернуть ветку
Пластиковое Окно

1) Причём тут запад? В России нет конкуренции, нет малого бизнеса. Есть хуяндекс, сбер и майлсру. И это все до войны.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Горит пизда
 Горит одно
Потушите мою жепу
 А тушить другое

Вот так и будут реализовывать "экосистему" кек

Ответить
Развернуть ветку
Blessed

давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которую нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы всё это можем.
cразу понятно, что этот старый пень ничего не понимает в этом.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

сделаем свою экосистему
 пусть ответит , ЗАЧЕМ. всё нормально было с App Store и Google Play.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Парадный Абдужаббор

Ничего не понимаю… И это программисты? Говно какое-то, пидоры, блядь. Родина сделала для вас все возможности работы — работай! Программировай, блядь! Не хочу, хочу жрать говно! Что такое? Это IT-армия?! Это айтишники?! Суки… Мудачьё — разработчики. Загранпаспорт достали, говно жрут — пидоры, блядь, ёбаные…

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Родина сделала для вас все возможности работы — работай!
 тут вот неплохо бы про Сколково вспомнить, "наш ответ силиконой долине", который за 10 лет не родил примерно ничего

Ответить
Развернуть ветку
EEEE

А что с ебалом?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Член прислали

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Точный браслет

Смс долгожданную получила:

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Беспонтовый пирожок

Этот хоть знает про «App Store и Google Play, а не спрашивает что подписать

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

Спичрайтеры знают*

Ответить
Развернуть ветку
horus

ему тоже в папочке речь принесли

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

Премьер-министр среди прочего сказал о необходимости создать свой цифровой магазин, поскольку «App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
Ну да, в отсутствии магазина же проблема

Ответить
Развернуть ветку
Отчаянный кавалер

Скоро реальных магазинов не останется, а они про виртуальные затирают.

Ответить
Развернуть ветку
Gaijin Kevin

Людоед просит остаться на ужин, ну хз, наверное, надо оставаться.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

Ну чё то я так и не почувствовал никаких плюшек для айтишников

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

Ещё и эти сказки про родину, мы что в совке что ли

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Старая бабка против войны

Меня сегодня звали на собес в нии восход, хвастались тем, что у них «миллион айтишников»

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Грузовой торшер

мб потому что их не было?

Ответить
Развернуть ветку
Женский коктейль

Ну так ты не в реестре айтишников, вот и не почувствовал.
Правда, там ловить особо нечего, отсрочка от армии и льготная ипотека под довоенные проценты, вроде всё.

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Florov

О, Мишустин про родину вспомнил.
Ну для начала ,эта родина мне ничего не дала.
Все свои образования я оплачивал сам.
Сделайте свой магазин для ios?
Или ты имел ввиду свою экосистему?
Лысый, ты что вообще несёшь, ты бы хоть посоветовался с кем, если сам дундук.
А еще они «выделили» 1.5 млрд на льготную ипотеку для итишников.
1.5 млрд это 150 ипотек по 10 млн.
150 ипотек на 83 региона
Т.е меньше 2 ипотек на регион.
Блять спасибо нахуй.

Ответить
Развернуть ветку
Однако здравствуйте

Денег нет, но вы останьтесь

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

в нормальной стране люди не должны знать че такое ипотека. тем более айтишники

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Незнакомый фонарь

Иди на хуй, Мишустин. Вы нас наебали, гниды вы сраные. В очко себе засунь эти льготы.

Ответить
Развернуть ветку
Ведущий американец

Якє воно жалосне

Ответить
Развернуть ветку
Быстрый Баклажан

«А у нас в тюрьме сейчас ужин, макароны…»

Ответить
Развернуть ветку
Gedevan

родина сделала для вас все возможности работы
 Ага, просадила зарплаты тем кто в рублях зарабатывал. А тем кто опционами получал вообще зарплату до охранника пятёрочки уменьшило. Спасибо, бля, мы дальше как-нибудь сами.

Ответить
Развернуть ветку
Пластиковое Окно

Те, кто получал не в рублях, теперь тоже получает в рублях)) Как минимум, 80% от дохода.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Вечерний лолипоп

На фашистов не работаю, мужик, уж извиняй

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Чернов

Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему, у нас всё для этого есть
Разработчики, программисты и айтишники, очень ценят права человека и свободу слова. Если этого нет, то нет ничего, совсем ничего.

App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения
 4pda в помощь

комфортно здесь проживать
 И по улицам очень комфортно гулять, особенно если где-то митинг проводится и ты о нем не знал, но тебя загребли просто потому что мимо проходил..

Поздно спохватились. И все ваши "меры" по удержанию айтишников не работают на практике.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Разработчики, программисты и айтишники, очень ценят права человека и свободу слова. Если этого нет, то нет ничего, совсем ничего.
Ну хз, из тех мнений разрабов, которые я читал о текущей ситуации, то тут скорее ценится то, чтоб им лишний раз жизнь не усложняли и не лишали доступа к технологиям и знаниям
Отсюда такое огромное количество убегающих целыми компаниями
Ватников и аполитичных среди них не сильно меньше

Ответить
Развернуть ветку
Мрачный браслет

Разработчики, программисты и айтишники, очень ценят права человека и свободу слова. Если этого нет, то нет ничего, совсем ничего.
Ну конечно, прямо отдельное сословие благородных и честных рыцарей. Часть поактивнее ценило только привязку к валюте, что конечно же сейчас проебано будет полностью.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Точный браслет

Приятное такое видеть, ещё бы слезу пустил.

Ответить
Развернуть ветку
Нехороший динозавр

Ну так соберитесь со своей гей думой и сделайте

Ответить
Развернуть ветку
Однако здравствуйте

Блять, а не айтишники пошли в пизду? На производства похуй? Суки, айтишников хоть много, а инженеров и технологов нет вообще

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

На производства похуй?
А куда вы денетесь? уедете вместе с производством? Вот тото же

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Bussy Beard

Похуй на технологии, тут вопрос их личного комфорта обсуждается.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Нехороший динозавр

Иногда хочется попробовать того забористого стафа которым они упарываются

Ответить
Развернуть ветку
Николай

Аргентинский

Ответить
Развернуть ветку
Буржуазный холод

Какая экосистема

Сбер уже сделал экосистему, что там с Сберлогистикой и Сбермаркетом, никто не знает кто за что отвечает

Ответить
Развернуть ветку
Буржуазный холод

Я в свое время в приемной на всру начитался про наши экосистемы

Ответить
Развернуть ветку
Буржуазный холод

А кау они сбп тщательно прячут?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Да в целом вся эта идея экосистем очередной хайп-трейн, который нормально никто не может применить и обосновать, зато звучит круто и модно
Со стороны выглядит как блокчейн пару лет назад, но для больших дяденек

Ответить
Развернуть ветку
Филипп Концаренко
Ответить
Развернуть ветку
Пинкертон

Вангую предоплаченые it курсы от государства с отработкой

Ответить
Развернуть ветку
yoshiwara

тоже так думаю. ну вкупе с этим — максимальное затруднение или вообще запрет на выезд в другие страны, который будет выражаться в «отработать n лет в России»

Ответить
Развернуть ветку
SMD 82

на уровне обучения бабушек

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Ну с отработкой пока нет, но курсы есть:
Еще в том году для безработных, пенсионеров и тд открыли программу прохождения курсов с большим покрытием со стороны государства
После недавних событий там, вроде бы, теперь вообще на все слои населения работает
Видимо все настолько плохо

Ответить
Развернуть ветку
Мрачный браслет

Мы хотим результатов. От учёных мы ждём результатов
Завалил бы ты ебало, за два месяца вами разрушены карьеры тысяч российских ученых из-за разорванных связей с зарубежными институтами и организациями.

Ответить
Развернуть ветку
Однако здравствуйте

Сука, че он ждёт от учёных, вообще не понятно. Можем его прикопать во дворе Кремля

Ответить
Развернуть ветку
Грузовой торшер

cringe))

Ответить
Развернуть ветку
Синий кiт

Ребята, ну сделайте нам магазин, ну позязяяя!
 - закончил своё обращение премьер-министр.

Ответить
Развернуть ветку
why not

«Родина сделала для вас все возможности работы»
 Никто не сделал больше для того, чтобы люди уезжали из России, чем Путин и его окружение.

Ответить
Развернуть ветку
Славянский пришелец

Родина сделала все чтобы треть моей команды либо бежала из Украины, либо сидела в подвалах.

Ответить
Развернуть ветку
Danya

Требую отрицательный налог на прибыль

Ответить
Развернуть ветку
Rond

Делай отрицательную прибыль, родина сделала все возможности

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Понятный Данила

Мишутка, ты не плачь. Вот буквально завтра уже всё сделаем. Догоним и перегоним.

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Gultyaev

На хуй пусть идёт

Ответить
Развернуть ветку
Охуевает от происходящего

как насчёт

Ответить
Развернуть ветку
Благополучный магнит

Пошли на хуй. Я уже начал сворачивать свои обязательства перед российскими клиентами и нацелен покинуть страну до конца года.
Сожалею, что не все соучредители со мной согласны.

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

и нацелен покинуть страну до конца года
Чёт ты оптимистичный. Тут надо побыстрей) Ато можно и не покинуть в итоге)

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения
Ой, а почему? что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Быстрый Баклажан

Да просто так отключат, мы ж белые и пушистые, а они демоны фиолетово-черные, злобой и ядом исходят

Ответить
Развернуть ветку
Мрачный браслет

Zoibana РАЗВОРОТ

Ответить
Развернуть ветку
SMD 82

ща сделают вам подобие силиконовой долины, со своим блэ... фсб и надсмоторщиком чоповцем. они же кроме как воровать ничего больше делать не будут). конечная зп будет приравнена к сторожу алкашу и выдаваться раз в два месяца, как у всех левых предприятий газпрома, включая азс.
официально ооо хуесосов, а работаете в крупной it. не, конечно полный бред без перспектив и будущего. подождем когда обрушится рубль. уже скоро. валить и только валить, у кого на это возможность есть. а здесь только мрак на десятки лет.

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

"сделаем свою экосистему"- построим цифровую тюрьму своими руками

Ответить
Развернуть ветку
Sprut

По хожу вас мобилизируют, будете кодить на том свете. Такие заявы неспроста

Ответить
Развернуть ветку
SMD 82

в КБ при крестах, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Ganna Olenyeva

"И я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле, всё будет здесь хорошо, и вы надёжно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать."
Пожалуй, приз за самое наглое вранье в лицо.

Ответить
Развернуть ветку
Мрачный браслет

хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 123 комментария
Наука
Учёный из Бристоля: грибы общаются друг с другом, используя до 50 «слов» Статьи редакции

Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.

Для регистрации электрических импульсов исследователи вставили электроды в субстрат, колонизированный грибами, Эндрю Адамацкий
Интернет
«Прошу передать мои заболевания»: на сайте Кремля опечатались в соболезнованиях семье Жириновского Статьи редакции

Текст письма уже отредактировали.

Igor Kuznetsov
Jeff Lebowski
Новости
Air Baboon
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека: что это значит Статьи редакции

Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.

Разборы
Хакеры объявили о взломе почты ВГТРК и опубликовали архив на 786 ГБ. Что Bellingcat нашла в предполагаемой утечке Статьи редакции

Часть обнаруженного фактически подтверждается открытыми данными.

Фото Алексея Даничева, РИА «Новости» 
Новости
Песков: «У нас значительные военные потери» Статьи редакции

Цифр не назвал.

Gamersfan
Настолько заминусованного поста, и столько горящих жоп в комментах за 9 лет на пикабу я еще не получал)
Офтоп
Dima Son

Читаю истории людей из Бучи и мороз по коже...

"Мирослава Деянова провела в подвале своего дома в Буче, недалеко от улицы Яблонской, вместе с двумя детьми, мужем и пожилыми родителями больше месяца, пока город был оккупирован российскими войсками. Сначала в подвале жили 15 человек, но в десятых числах марта брат Мирославы с женой и ребенком и еще несколько родственников решились уехать.

Больше статей
null