За три месяца 2022 года выделили 17,4 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года — 5,4 миллиарда.

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Правительство России увеличило финансирование государственных СМИ на фоне боевых действий на Украине. За январь-март федеральный бюджет выделил на средства массовой информации 17,4 миллиарда рублей, следует из оперативной статистики Минфина. Внимание на это обратило издание The Moscow Times.

За тот же период прошлого года выделили 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, расходы на телеканалы, радиостанции, периодическую печать, издательства и «другие вопросы в области средств массовой информации» выросли в 3,2 раза.

Для сравнения, финансирование армии выросло на 11%, до 824 млрд рублей, расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы — на 5,6%, до 501,6 млрд рублей. На социальную поддержку граждан – на 6,5%, до 1,719 триллиона рублей.

Всего в 2022 году на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета могут выделить 115,3 миллиарда рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете. Планируется, что из этой суммы 28,8 миллиарда рублей получит АНО «ТВ Новости» (юридическое лицо RT), 9,4 миллиарда — МИА «Россия сегодня», 6 миллиардов — Первый канал, 3,63 миллиарда — агентство ТАСС.

При этом с февраля Роскомнадзор заблокировал десятки независимых медиа, среди которых оказались «Эхо Москвы» (затем радиостанцию ликвидировали), «Дождь» (позже прекратил работу) и TJ. Во всех случаях поводом для ограничения доступа становилось распространение «фейков» о российской армии.