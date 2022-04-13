Расходы федерального бюджета на государственные СМИ выросли втрое на фоне «военной операции» на Украине Статьи редакции
За три месяца 2022 года выделили 17,4 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года — 5,4 миллиарда.
Правительство России увеличило финансирование государственных СМИ на фоне боевых действий на Украине. За январь-март федеральный бюджет выделил на средства массовой информации 17,4 миллиарда рублей, следует из оперативной статистики Минфина. Внимание на это обратило издание The Moscow Times.
За тот же период прошлого года выделили 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, расходы на телеканалы, радиостанции, периодическую печать, издательства и «другие вопросы в области средств массовой информации» выросли в 3,2 раза.
Для сравнения, финансирование армии выросло на 11%, до 824 млрд рублей, расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы — на 5,6%, до 501,6 млрд рублей. На социальную поддержку граждан – на 6,5%, до 1,719 триллиона рублей.
Всего в 2022 году на поддержку государственных СМИ из федерального бюджета могут выделить 115,3 миллиарда рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете. Планируется, что из этой суммы 28,8 миллиарда рублей получит АНО «ТВ Новости» (юридическое лицо RT), 9,4 миллиарда — МИА «Россия сегодня», 6 миллиардов — Первый канал, 3,63 миллиарда — агентство ТАСС.
При этом с февраля Роскомнадзор заблокировал десятки независимых медиа, среди которых оказались «Эхо Москвы» (затем радиостанцию ликвидировали), «Дождь» (позже прекратил работу) и TJ. Во всех случаях поводом для ограничения доступа становилось распространение «фейков» о российской армии.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Видел в новостях (например, тут) мельком, решил глянуть, что за ракеты такие. В общем, если поставки будут, то российские военные корабли могут пойти в известном всем направлении.
Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.
ебать как я счастлив всё это оплатить
А ещё говорят, что государство не думает о гражданах.
А я, как самозанятый, больше не плачу за этот банкет. Просто пропал доход, т.к. работал на зарубежную компанию. Ну хоть какой-то позитив можно найти даже в этом 😄
НДС, налоги на собственность и пошлины ты все равно платишь.
На 90% меньше дохода – отсутствие трат, кроме самого необходимого (а НДС на необходимое 10%). В любом случае ощутимо меньше плачу.
Самозанятые платят не в федеральный бюджет, а в бюджет регионов. Так что ты изначально оплачивал другие вещи совершенно.
Эти бы деньги – да в правильное русло (( А их просто сжигают впустую, на обогрев воздуха зомбоящиками...
При этом на что-то нужное: "Денег нет, но вы там держитесь". Мрази
Если бы эти деньги да в правильное русло. А к ним добавить увеличенные бюджеты на силовиков и уменьшить бюджет Олимпиады в Сочи-2014, то не было бы Крыма с Донбассом, а это значит что и эти бы деньги сохранились бы в стране. И вот всю эту кучу бабла бы да в правильное русло, то мы бы жили в другой стране, где возможно народ бы сам бы ходил лично голосовать за Путина и текущую власть, потом как на эти деньги подняли бы уровень жизни простых россиян, таких как врачей и учителей. Может туризмом бы занялись внутренним (устройством), дороги там, регулирование цен и прочие штуки-дрюки и тогда мы бы жили в хорошей и замечательной стране с хорошим уровнем достатка. И айтишники бы приезжали, а не уезжали бы.
Ах если бы да кабы...
где возможно народ бы сам бы ходил лично голосовать за Путина и текущую власть
А он и так сам ходит :)
Не, ну я про искренние походы, а не по надобности или намёку или подобное
За три месяца 2022 года выделили 17,4 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года — 5,4 миллиарда
Значит зп всех причастных к сми выросла х3
Нет. Оно осядет по большей части в карманных шаражках руководствующего состава.
А ещё это значит, что теперь мы платим из своих налогов против своей воли в три раза больше проституткам
Осядет в анонимных z-телеграм каналах.
Может быть это на пожертвования олигархов? Откуда нам знать?
Опять замешан Ротенберг?)
Когда же нам в лахте повысят уже??
Мне уже надбавили
Ну ты начальник тебе то понятно
Участников стало больше, мотивировать стало сложней.
Но это всё фигня. Через какое-то время у всех ярусов пропагандонов точно так же не будет жрачки и денег оплачивать ипотеку. А когда страна закроется, то и платить им будет не нужно, куда они денутся, бессмысленные и замазанные. Они будут плакать и просить помощи, главное тогда не забывать, что чистая половина ответственности в происходящем - их. Это будет вопрос безопасности, они предали и продали за деньги свою душу, продадут и помогающего им.
К тому моменту когда у них уже будут проблемы с деньгами, то простой народ вне Москвы умрет от голода
там раньше в ленте был пост от пропагандистки которую выперли из рт
А разве она не сама сьебалась?
та поебать
И это только прямые расходы. А ведь еще есть всякие гранты Института Развития Интернета, где деньги распределяются меж своих сми.
Тем временем пособие по безработице - 12 тысяч максимум, и то их выплачивают только 3 месяца. После этого - 5 тыр.
пособие по безработице - 12 тысяч максимум, и то их выплачивают только 3 месяца
Я как-то спросил у сотрудницы этой конторы, что это за фигня?
Она ответила, то есть без ссылок на какие-то нормативные акты, своё личное мнение, что государство и так дофига на эти выплаты денег тратит, и не будет их увеличивать, дабы народ был замотивирован не на вэлфаре сидеть, а работу поскорее искать.
Зачем так стараться если говорят правду.
Потому что правда дороже денег
Когда деньги безлимитные
Правда тоже безгранична. Всё сходится
Это потому что бумага подорожала.
лояльность ватного быдла стоит очень дораха
Это видимо единственное что работает в этой стране, судя по окружению
От оно как, воюют одни, а прибавку получают другие. Мне кажется это нож в спину
Кто бы сомневался. Пропаганда из все щелей лезет.
Как не платить за эту хуету дайте инструкцию
просто не плати налоги)
Убеждать расеянцев, что всё идёт по плану - недешёвая задачка. И чем труднее это делать ввиду больших расхождений с реальностью - тем дороже.
"115,3 миллиарда рублей"
Вот честно не понимаю на что можно потратить такие деньги в СМИ
Вы думаете, в госСМИ не умеют пилить? Вы можете им любой бюджет дать, хоть эта же сумма в долларах – даже не подавятся.
Пилить понимаю, потратить с толком и эффективно — не понимаю
Там же десятки тысяч человек работают. Одни только зарплаты съедят большую часть этой суммы.
А нахера их столько? Я немножко имел отношение к СМИ, поэтому и удивляюсь
А что случилось???
По сути оправданная хуйня, деньги выделяются,победы в телике прибавляются
Работайте братья???
П-приоритеты
Потому что судя по текущим результатам войны это единственная область которая дала результат.
С армией и СМИ понятно. А на сколько увеличилось финансирование культуры, науки, образования?
Куда Свинонян откладывает все эти деньги?