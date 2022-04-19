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Meta подала жалобу на решение суда о признании экстремистской в России Статьи редакции

Об этом стало известно только спустя неделю.

  • О жалобе Meta пишут «РИА Новости» со ссылкой на суд. Из сайта Тверского районного суда следует, что компания подала апелляционную жалобу 12 апреля. 21 марта Тверской районный суд признал Meta экстремистской организацией.
  • Иск подала Генпрокуратура после того, как Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
  • Суд запретил деятельность Meta и её сервисов, сделав исключение для WhatsApp. До рассмотрения дела по существу представители компании подавали три ходатайства. Они заявили, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США.
  • Защита также просила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры в связи с необходимостью подготовки позиции и перенести дело в Таганский суд.
Разборы
Можно ли писать в инстаграм и фейсбук после признания Meta экстремистской Статьи редакции

Ответы на главные вопросы после решения суда.

Дмитрий Медведев жмёт руку Марку Цукербергу в 2012 году. Фото premier.gov.ru

#новости #meta

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11 комментариев
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Ответный калькулятор

Сейчас бы с Россией в российском суде судиться.

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Грузинский ящик

Хах

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Petr Friendship

Блять вот во всей этой цепочке событий :твиттер пишет оскорбления в адрес владыки-императора - - власть обижается - - закрывает и запрещает всё. Мне это все так видится, что че вот чебучила эта Власть со своим народом (ну что угодно взять от пенсионной реформы и любые другие беспределтные вещи), то сейчас они этот беспредел решили исполнить не в формате страны а в формате мира блять(про всю свою альтернативную реальность и название фейком настоящую правду) . И столкнулись к их удивлению - с ответной реакцией и возмущением и посылом нахуй, так как такое только со своей страной и народом можно чебучить.
Не знаю понял меня кто. Ну вот прям сцыкливость режима и всех их беспредельных решений во всем этом

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Georgi Yudin

Патриотцы просто не совсем понимают, что уже многие годы в американских компаниях никто не занимается Российским рынком вообще.
Ни в Фэйсбуке, ни в Твиттере, ни в Гугле никто не работает над какой-то стратегией развития или увеличения охвата рынка в России. В региональных командах осталось пара менеджеров, которые руководят аутсорсниками для поддержания работы на русском языке сайта, приложений и все.

Поэтому и на все запросы так долго отвечают Роскомпозору. Там банально нет людей, кому это хоть сколько-то было бы интересно или важно. Банально нет ни команд, ни топ. менеджеров, у которых Россия хоть как-то в KPI(OKR) стояла.

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А я вам сейчас покажу...

Об этом стало известно только спустя неделю.
 Новость по телеграфу шла

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Файвел Мышкович

В инсте в директ написали

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А я вам сейчас покажу...

или телексом/телетайпом

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Грузинский ящик

Наивные

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Paul Filatov

Действуют согласно логике поведения в правовом государстве, отстаивая свои интересы.

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Georgi Yudin

Когда судье приходится объяснять тупым американцам, что в России все работает по понятиям.
Вы епта мормоны можете принимать людей в церковь без их желания и участия, а мы епта можем тоже самое с американскими компаниями.

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khun pi

На 3dnews теперь пишут так:
M**a, F******k, I*******m

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Семен Семеныч
Михаил Роскин 🤍💙🤍 @Roskin_M
Читаю «Берлинский дневник» Уильяма Ширера. Он пишет о состоянии немецкого общества во второй половине 30-х годов.

Как говорится, все совпадения случайны (но это не точно).

4.02.40 «Мать одного немецкого летчика получила извещение, что ее сын пропал без вести. Пару дней спустя Би-би-си, ежедневно передающая из Лондона списки немецких военнопленных, сообщила, что ее сын в плену. На следующий день она получила восемь писем от друзей и знакомых, которые слышали, что ее сын жив и находится в плену. После этого история приобретает дурной поворот. Мать заявила на всех восьмерых в полицию, сообщив, что они слушают английское радио, и их арестовали».

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