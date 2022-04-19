Meta подала жалобу на решение суда о признании экстремистской в России Статьи редакции
Об этом стало известно только спустя неделю.
- О жалобе Meta пишут «РИА Новости» со ссылкой на суд. Из сайта Тверского районного суда следует, что компания подала апелляционную жалобу 12 апреля. 21 марта Тверской районный суд признал Meta экстремистской организацией.
- Иск подала Генпрокуратура после того, как Facebook и Instagram 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
- Суд запретил деятельность Meta и её сервисов, сделав исключение для WhatsApp. До рассмотрения дела по существу представители компании подавали три ходатайства. Они заявили, что российский суд не вправе рассматривать иск против компании и сделать это может только суд по месту регистрации — в США.
- Защита также просила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры в связи с необходимостью подготовки позиции и перенести дело в Таганский суд.
1122 просмотров
«Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого»: Олег Тиньков вновь осудил конфликт с Украиной Статьи редакции
Он не впервые публично выступает на эту тему.
В закрытой московской IKEA заметили танцы. Компания объяснила это «регулярной разминкой» персонала Статьи редакции
В России приостановлены продажи, но сотрудники работают над оставшимися операциями, например, возвратами.
Концерты комика Нурлана Сабурова в Израиле отменили. Его критикуют за позицию по конфликту на Украине Статьи редакции
Перед этим срывали и отменяли его шоу в США.
Сейчас бы с Россией в российском суде судиться.
Хах
Блять вот во всей этой цепочке событий :твиттер пишет оскорбления в адрес владыки-императора - - власть обижается - - закрывает и запрещает всё. Мне это все так видится, что че вот чебучила эта Власть со своим народом (ну что угодно взять от пенсионной реформы и любые другие беспределтные вещи), то сейчас они этот беспредел решили исполнить не в формате страны а в формате мира блять(про всю свою альтернативную реальность и название фейком настоящую правду) . И столкнулись к их удивлению - с ответной реакцией и возмущением и посылом нахуй, так как такое только со своей страной и народом можно чебучить.
Не знаю понял меня кто. Ну вот прям сцыкливость режима и всех их беспредельных решений во всем этом
Патриотцы просто не совсем понимают, что уже многие годы в американских компаниях никто не занимается Российским рынком вообще.
Ни в Фэйсбуке, ни в Твиттере, ни в Гугле никто не работает над какой-то стратегией развития или увеличения охвата рынка в России. В региональных командах осталось пара менеджеров, которые руководят аутсорсниками для поддержания работы на русском языке сайта, приложений и все.
Поэтому и на все запросы так долго отвечают Роскомпозору. Там банально нет людей, кому это хоть сколько-то было бы интересно или важно. Банально нет ни команд, ни топ. менеджеров, у которых Россия хоть как-то в KPI(OKR) стояла.
Об этом стало известно только спустя неделю.
Новость по телеграфу шла
В инсте в директ написали
или телексом/телетайпом
Наивные
Действуют согласно логике поведения в правовом государстве, отстаивая свои интересы.
Когда судье приходится объяснять тупым американцам, что в России все работает по понятиям.
Вы епта мормоны можете принимать людей в церковь без их желания и участия, а мы епта можем тоже самое с американскими компаниями.
На 3dnews теперь пишут так:
M**a, F******k, I*******m