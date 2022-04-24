Новости

Bank of America закрыл счета двух консульств России Статьи редакции

Российский посол заявил о «блокаде» посольства в Вашингтоне.

Глава российской дипмиссии сообщил в эфире «России 1», что Bank of America заблокировал счета двух генеральных консульств России в Нью-Йорке и в Хьюстоне. Также он заявил, что «посольство находится в блокаде», пишет РИА «Новости».

По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств — в Хьюстоне и Нью-Йорке — были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят.

Одно время блокировался даже выезд из посольства.

Анатолий Антонов
Посол России в США
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Послов высылают из страны.

#новости #санкции

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43 комментария
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M.R.T.

Ща в ответ забанят сбергательную книжку Байдену

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Повесить Путина

Заблокируют счета всем жителям Воронежа.

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УюБ

Воронеж после майских праздников:

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

А что случилось? Мы можем им как-то помочь?
(извините)

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УюБ

Позвони мне

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Пятая колонка

А почему счёт был не в Сбербанке? :)

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А я вам сейчас покажу...

анус пусть ещё им заблокируют

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Vladislav Pauls

Зачем им анус блокировать они им зарабатывать будут!

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Rond

Работайте, братья

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А я вам сейчас покажу...

в Нью-Йорке и в Хьюстоне
 Хьюстон, у нас отмен...проблема!

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Конструктивный череп

штош

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Чуждый единорожек88

штош

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RAA

шотш

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Аня

Могут в Мариуполь позвонить, спросить как из блокады выбираться.

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Прочий пёс_анон

Поплачь

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испанский смех

фантиками своими пусть платят уебки

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Noname nonamer

Кстати проблема тем кто не обновлял паспорта будет получать... Бедные люди на гринке с истекшим паспортом заграном — будут сидеть в штатах до гражданства...

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Noname nonamer

Да вот и отказаться от российского гражданства знаете платно — оплатить в кассу посольства лол

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Станислав Вершилло

У нас єто примерно 70 баксов стоило.

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Noname nonamer

Да но нужно чтобы каналы оплаты были — или им кэш почтой России отправлять ?

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Станислав Вершилло

Ну хз,я,просто кєшем платил)в гривнах)

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Noname nonamer

Ну это когда было. Вот обновление паспорта я помню вполне пару—тройку лет назад — там только почтовый ордера принимали вообще. Ни карточкой ни чеком ни кэшем — хз почему.

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Станислав Вершилло

В апреле)2021

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Свежий Мурод

В посольствах США только кэш принимают. Тоже не понимаю, почему так. Может по причине того, что транзакцию по карте можно отменить/оспорить, хз.

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Бетонный томагавк_два

США не дают проездные документы иностранцам, которые не могут получить паспорт у своего государства?

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Noname nonamer

Тут скорее с гринкой (постоянный вид на жительство, 5 лет с ним потом гражданство) тебе все равно нужна виза в твой паспорт ну или не просроченный загран. А если твой паспорт просрочен — ну сиди в штатах, внж то есть. Как то так

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Бетонный томагавк_два

Просто есть такая штука, как alien's passport (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_identity). Я думал, его все нормальные страны выдают проживающим на их территории иностранцам, которые не могут получить "свой" паспорт

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испанский смех

а есть predator’s passport?

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Кляр Клецков

Военный билет всрф

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Noname nonamer

Это надо еще организовывать — штаты слоупоки, например от подачи на гринку до гринки со всеми основаниями 1.5—2 года сейчас очередь.

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Лишний кран

Хьюстон, у нас проблемы

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Koffmann Berlin

Надо скинуться!!! Москву отстроим, а потом их поддержим

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Конь Федерации

заявил, что «посольство находится в блокаде»
 Вперед! Освобождать посольство. Оставьте Мариуполь в покое.

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Петров-Васечкин.

так и вы их счета в Сбербанке заблокируйте, йопта!

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Andrei Myagkov

Наверное, скоро узнаем, чем барыжили, используя дипломатическую неприкосновенность. Наркота? Крипта? Вооружение?

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darkAlert

Карта Мир им в руки! Ведь она же такая прекрасная, почти во всех странах цивилизованных принимают, народу же втирают мол все продумано, многоходовочно, не стоит беспокоится что mc и visa всё

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Давид Гобронидзе

При чем тут вообще карты?

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darkAlert

Ну уж простите, других нет больше. Вон альфа, сбер ВТБ. Они же посчитали что этого нам хватит, дак пусть юзают теперь как все. Или типа нам (народу) мир, а себе american express?! Пусть плывут в той же лодке. Я вот тоже не в РФ сейчас и также сосу хуйца со своим альфа банком

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Тогдашний дым

Bank of America закрыл счета двух Bank of Russia
О красиво было бы

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Клаус Шульце

Пусть наличку из рашки везут.

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Революционный Даниль

Почему это важно

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Alexander Personazhe

А зачем вам счета, если у вас денег нет?

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SergKom

бедненький какой. сучонок. езжай домой. тварь. мы тут тебя ждём. мы тебе всё и в раз разблокируем.

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