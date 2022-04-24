Bank of America закрыл счета двух консульств России Статьи редакции
Российский посол заявил о «блокаде» посольства в Вашингтоне.
Глава российской дипмиссии сообщил в эфире «России 1», что Bank of America заблокировал счета двух генеральных консульств России в Нью-Йорке и в Хьюстоне. Также он заявил, что «посольство находится в блокаде», пишет РИА «Новости».
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
Ща в ответ забанят сбергательную книжку Байдену
Заблокируют счета всем жителям Воронежа.
Воронеж после майских праздников:
А что случилось? Мы можем им как-то помочь?
(извините)
Позвони мне
А почему счёт был не в Сбербанке? :)
анус пусть ещё им заблокируют
Зачем им анус блокировать они им зарабатывать будут!
Работайте, братья
в Нью-Йорке и в Хьюстоне
Хьюстон, у нас отмен...проблема!
штош
штош
шотш
Могут в Мариуполь позвонить, спросить как из блокады выбираться.
Поплачь
фантиками своими пусть платят уебки
Кстати проблема тем кто не обновлял паспорта будет получать... Бедные люди на гринке с истекшим паспортом заграном — будут сидеть в штатах до гражданства...
Да вот и отказаться от российского гражданства знаете платно — оплатить в кассу посольства лол
У нас єто примерно 70 баксов стоило.
Да но нужно чтобы каналы оплаты были — или им кэш почтой России отправлять ?
Ну хз,я,просто кєшем платил)в гривнах)
Ну это когда было. Вот обновление паспорта я помню вполне пару—тройку лет назад — там только почтовый ордера принимали вообще. Ни карточкой ни чеком ни кэшем — хз почему.
В апреле)2021
В посольствах США только кэш принимают. Тоже не понимаю, почему так. Может по причине того, что транзакцию по карте можно отменить/оспорить, хз.
США не дают проездные документы иностранцам, которые не могут получить паспорт у своего государства?
Тут скорее с гринкой (постоянный вид на жительство, 5 лет с ним потом гражданство) тебе все равно нужна виза в твой паспорт ну или не просроченный загран. А если твой паспорт просрочен — ну сиди в штатах, внж то есть. Как то так
Просто есть такая штука, как alien's passport (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_identity). Я думал, его все нормальные страны выдают проживающим на их территории иностранцам, которые не могут получить "свой" паспорт
а есть predator’s passport?
Военный билет всрф
Это надо еще организовывать — штаты слоупоки, например от подачи на гринку до гринки со всеми основаниями 1.5—2 года сейчас очередь.
Хьюстон, у нас проблемы
Надо скинуться!!! Москву отстроим, а потом их поддержим
заявил, что «посольство находится в блокаде»
Вперед! Освобождать посольство. Оставьте Мариуполь в покое.
так и вы их счета в Сбербанке заблокируйте, йопта!
Наверное, скоро узнаем, чем барыжили, используя дипломатическую неприкосновенность. Наркота? Крипта? Вооружение?
Карта Мир им в руки! Ведь она же такая прекрасная, почти во всех странах цивилизованных принимают, народу же втирают мол все продумано, многоходовочно, не стоит беспокоится что mc и visa всё
При чем тут вообще карты?
Ну уж простите, других нет больше. Вон альфа, сбер ВТБ. Они же посчитали что этого нам хватит, дак пусть юзают теперь как все. Или типа нам (народу) мир, а себе american express?! Пусть плывут в той же лодке. Я вот тоже не в РФ сейчас и также сосу хуйца со своим альфа банком
Bank of America закрыл счета двух Bank of Russia
О красиво было бы
Пусть наличку из рашки везут.
Почему это важно
А зачем вам счета, если у вас денег нет?
бедненький какой. сучонок. езжай домой. тварь. мы тут тебя ждём. мы тебе всё и в раз разблокируем.