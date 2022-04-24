По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств — в Хьюстоне и Нью-Йорке — были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят.

Одно время блокировался даже выезд из посольства.