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Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме Статьи редакции

Он должен будет вернуть медаль и призовые деньги.

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Дисциплинарный комитет Независимого фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Ивана Куляка от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте организации.

Куляк завоевал бронзу в финале турнира по параллельным брусьям, золото в этой категории получил спортсмен из Украины Илья Ковтун. На церемонию награждения Куляк вышел с буквой Z, которую используют для поддержки военного конфликта в Украине, и стоял рядом с Ковтуном.

Старший тренер сборной Валентина Родионенко заявляла, что Куляк сделал это по собственной инициативе. Спортсмен после открытия дисциплинарного дела сказал, что не «считает несправедливым», поскольку «не сделал ничего нарушительного».

Поведение Куляка в FIG назвали «шокирующим» и начали расследование. Комитет пришёл к выводу, что спортсмен нарушил устав FIG, дисциплинарный, этический кодексы и кодекс поведения FIG, а также технический регламент. Его обязали вернуть медаль и призовые деньги в размере 500 швейцарских франков (около 500 долларов), а также возместить часть судебных издержек на сумму 2 тысячи швейцарских франков (около 2 тысяч долларов).

Российские гимнасты и так лишены права выступать на международных турнирах, которые проводятся под эгидой FIG. Поэтому если отстранение российских спортсменов снимут до истечения срока дисквалификации Куляка, он всё равно не сможет выступать ещё в течение шести месяцев после даты отмены санкций.

При этом комитет отклонил обвинения против Родионенко и тренера Игоря Калабушкина, им выплатят компенсацию издержек в размере 5 тысяч швейцарских франков (около 5 тысяч долларов).

#новости #спорт

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32 комментария
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Демократичный Южанин

Да дружок - это стоило того, определенно. Сможешь теперь забить на свою карьеру спортсмена и поехать защищать жителей Донбасса

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Serena Frost

Подожди на нем крест ставить, у него еще впереди международные соревнования уровня *poися-бeлоруся"

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Файвел Мышкович

Одно из призовых мест гарантировано

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T:ema

Чемпионат мира россосии и беларусоссии

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Павел Сергеев

А Сирия и Эритрея?)Тож союзнички)

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Письменный украинец

А че зигу не кинул? Это же в крови у расеянских спортсмiнов.

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Roman Sergeevich

зиговал гонщик
тоже выгнали

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Письменный украинец

Я к этому вопрос и задал.

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Клаус Шульце

Мало дали. Нахуй таких из большого спорта, пусть в художественной самодеятельности зигуют.

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Лютый кусок ДОБРА

Не думаю, что нужно жестче - молодой ещё, мозгов не много, да и возможно влияние тренера было.
-
Так может урок выучит, а было б больше лет простоя - скорее забил на спорт и озлобился.
Не надо из социума за один такой проступок выбивать.
А вот при повторении...

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Клаус Шульце

Если в этом возрасте с мозгами туго, то дальше все будет только усугубляться.

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Первичный корабль

Не, с мозгами у него всё ок, просто молодой дурак. Воспитывать надо и наставлять, а не создавать очередного рецидивиста.

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Первичный корабль

Научный факт: фронтальные доли мозга, деятельность которых, собственно, и отвечает за рациональное поведение, заканчивают формироваться годам к 25.
Поэтому-то в армейку и забирают пока парни - молодые долбоёбы.

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Beautiful Lera

Только хотела это написать (про лобные доли)

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Перегрин Пук
«не сделал ничего нарушительного»

Вангую, россияне сейчас будут упрекать во всем "политику", и говорить, что спорт вне политики. Как всегда политические высказывания в поддержку начальства политикой считаться не будут.

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Лютый кусок ДОБРА

Ну не могу удержаться.

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базований кавун

ну как позиговал?

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Рядовой Zалупко

Долбоёб малолетний...

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Павел Сергеев

Если б только один,таких дохуя у нас)

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Неподвижный бас

блять он не смог в простейшую логическую цепочку "действие-последствия"

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Новенький чувак

А надо бы навсегда

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Новенький чувак

По крайней мере до публичного "Слава Украине!".

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Vaarsi

Надо было выпнуть из спорта пожизненно. Пусть едет донбить бомбас

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John Doe

Пусть едет восстанавливать Мариуполь.

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Armen Sarkisoff

Отлично, хорошая новость с утра!

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Bink Orrie

зиганул карьерой в вс рф)))

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Александр Коровников

Очень хорошо своих не бросает даже тренер. Молодец.

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Dennis Ko

Допрыгался в буквальном смысле.

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aliftin

Раз на год, то он может сгонять в армию пока время есть.

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Serena Frost
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Печеньки Госдепа

Ну вы же понимаете, что это не его инициатива, а чиновников. Посмотрите на его лицо. Там в голове одни брусья и кольца. Он не виноват. Это русофобия. Предлагаю снять сюжет про мальчика в трусиках. Вернее в трико.

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new_comment

Z - долбоёб.
(вместо Д - долбоёб)

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