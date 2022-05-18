Он должен будет вернуть медаль и призовые деньги.

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Дисциплинарный комитет Независимого фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Ивана Куляка от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте организации.

Куляк завоевал бронзу в финале турнира по параллельным брусьям, золото в этой категории получил спортсмен из Украины Илья Ковтун. На церемонию награждения Куляк вышел с буквой Z, которую используют для поддержки военного конфликта в Украине, и стоял рядом с Ковтуном.

Старший тренер сборной Валентина Родионенко заявляла, что Куляк сделал это по собственной инициативе. Спортсмен после открытия дисциплинарного дела сказал, что не «считает несправедливым», поскольку «не сделал ничего нарушительного».

Поведение Куляка в FIG назвали «шокирующим» и начали расследование. Комитет пришёл к выводу, что спортсмен нарушил устав FIG, дисциплинарный, этический кодексы и кодекс поведения FIG, а также технический регламент. Его обязали вернуть медаль и призовые деньги в размере 500 швейцарских франков (около 500 долларов), а также возместить часть судебных издержек на сумму 2 тысячи швейцарских франков (около 2 тысяч долларов).

Российские гимнасты и так лишены права выступать на международных турнирах, которые проводятся под эгидой FIG. Поэтому если отстранение российских спортсменов снимут до истечения срока дисквалификации Куляка, он всё равно не сможет выступать ещё в течение шести месяцев после даты отмены санкций.