Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме Статьи редакции
Он должен будет вернуть медаль и призовые деньги.
Дисциплинарный комитет Независимого фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Ивана Куляка от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте организации.
Куляк завоевал бронзу в финале турнира по параллельным брусьям, золото в этой категории получил спортсмен из Украины Илья Ковтун. На церемонию награждения Куляк вышел с буквой Z, которую используют для поддержки военного конфликта в Украине, и стоял рядом с Ковтуном.
Старший тренер сборной Валентина Родионенко заявляла, что Куляк сделал это по собственной инициативе. Спортсмен после открытия дисциплинарного дела сказал, что не «считает несправедливым», поскольку «не сделал ничего нарушительного».
Поведение Куляка в FIG назвали «шокирующим» и начали расследование. Комитет пришёл к выводу, что спортсмен нарушил устав FIG, дисциплинарный, этический кодексы и кодекс поведения FIG, а также технический регламент. Его обязали вернуть медаль и призовые деньги в размере 500 швейцарских франков (около 500 долларов), а также возместить часть судебных издержек на сумму 2 тысячи швейцарских франков (около 2 тысяч долларов).
Российские гимнасты и так лишены права выступать на международных турнирах, которые проводятся под эгидой FIG. Поэтому если отстранение российских спортсменов снимут до истечения срока дисквалификации Куляка, он всё равно не сможет выступать ещё в течение шести месяцев после даты отмены санкций.
При этом комитет отклонил обвинения против Родионенко и тренера Игоря Калабушкина, им выплатят компенсацию издержек в размере 5 тысяч швейцарских франков (около 5 тысяч долларов).
Да дружок - это стоило того, определенно. Сможешь теперь забить на свою карьеру спортсмена и поехать защищать жителей Донбасса
Подожди на нем крест ставить, у него еще впереди международные соревнования уровня *poися-бeлоруся"
Одно из призовых мест гарантировано
Чемпионат мира россосии и беларусоссии
А Сирия и Эритрея?)Тож союзнички)
А че зигу не кинул? Это же в крови у расеянских спортсмiнов.
зиговал гонщик
тоже выгнали
Я к этому вопрос и задал.
Мало дали. Нахуй таких из большого спорта, пусть в художественной самодеятельности зигуют.
Не думаю, что нужно жестче - молодой ещё, мозгов не много, да и возможно влияние тренера было.
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Так может урок выучит, а было б больше лет простоя - скорее забил на спорт и озлобился.
Не надо из социума за один такой проступок выбивать.
А вот при повторении...
Если в этом возрасте с мозгами туго, то дальше все будет только усугубляться.
Не, с мозгами у него всё ок, просто молодой дурак. Воспитывать надо и наставлять, а не создавать очередного рецидивиста.
Научный факт: фронтальные доли мозга, деятельность которых, собственно, и отвечает за рациональное поведение, заканчивают формироваться годам к 25.
Поэтому-то в армейку и забирают пока парни - молодые долбоёбы.
Только хотела это написать (про лобные доли)
Вангую, россияне сейчас будут упрекать во всем "политику", и говорить, что спорт вне политики. Как всегда политические высказывания в поддержку начальства политикой считаться не будут.
Ну не могу удержаться.
ну как позиговал?
Долбоёб малолетний...
Если б только один,таких дохуя у нас)
блять он не смог в простейшую логическую цепочку "действие-последствия"
А надо бы навсегда
По крайней мере до публичного "Слава Украине!".
Надо было выпнуть из спорта пожизненно. Пусть едет донбить бомбас
Пусть едет восстанавливать Мариуполь.
Отлично, хорошая новость с утра!
зиганул карьерой в вс рф)))
Очень хорошо своих не бросает даже тренер. Молодец.
Допрыгался в буквальном смысле.
Раз на год, то он может сгонять в армию пока время есть.
Ну вы же понимаете, что это не его инициатива, а чиновников. Посмотрите на его лицо. Там в голове одни брусья и кольца. Он не виноват. Это русофобия. Предлагаю снять сюжет про мальчика в трусиках. Вернее в трико.
Z - долбоёб.
(вместо Д - долбоёб)