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Новости

Талибы, ЮрКисс и пранкеры Вован и Лексус: что происходит на ПМЭФ-2022 Статьи редакции

Форум в Петербурге проходит в юбилейный, 25-й раз — но впервые на фоне продолжающихся боевых действий. Из-за этого мероприятие заметно изменилось.

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Фото «Форпост Северо-Запад»

15 июня открылся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Страной-гостем стал Египет, а главной темой трёхдневного мероприятия организаторы обозначили девиз «Новый мир — новые возможности».

ПМЭФ — ежегодное международное мероприятие, которое с 2005 года проходит при участии президента России. Традиционно на форум приезжают бизнесмены, высокопоставленные чиновники и главы организаций.

На фоне боевых действий в Украине и ухода из России множества международных компаний ПМЭФ изменился. Теперь среди участников вместо Си Цзиньпина и генсека ООН, которые приезжали в 2019 году — талибы, главы ДНР и ЛНР, президент Казахстана, пранкеры Вован и Лексус.

Гости

Организатор форума, фонд «Росконгресс», заявил о гостях из более чем 127 стран. Bloomberg пишет, что ПМЭФ стал «токсичным» для международных компаний из-за санкций против России и боевых действий в Украине. Хотя они не бойкотируют форум полностью — по данным издания, на ПМЭФ зарегистрировались участники из Франции, Италии, Канады и США.

Но из-за высокой стоимости участия (960 тысяч рублей на человека) форум стал непривлекательным. Для некоторых потенциальных участников, которые не хотели бы быть замеченными на форуме, но и не желают ссориться с властями РФ, хорошей отговоркой станут введенные транспортные ограничения на поездки в Россию, заявил один из собеседников Bloomberg.

Российские компании тоже не хотят афишировать своё присутствие на ПМЭФ. Часть из них, опасаясь западных санкций, попросили у «Росконгресса» максимально скрыть, что их представители приедут на форум, пишет РБК. Некоторые компании оплачивают свое участие в ПМЭФ не напрямую, а через посредников. В личном кабинете участника есть опция не указывать в публичных списках название компании и имена спикеров.

Работа уличного художника Hioshi, посвящённая гостям ПМЭФ. Рядом с Путиным стоят два предпринимателя с закрытыми лицами, представители «Талибана» и дикого племени

На форум уже прибыли представители Афганистана, который находится под контролем группировки «Талибан»*. В конце марта МИД выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов, но официально правительство «Талибана» ещё не признали, а Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом пока рано: «Там много вопросов».

РИА Новости
Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости

По словам нескольких организаторов форума, из-за визита талибов в этом году пришлось изменить часть униформы сотрудников, а именно удлинить юбки для некоторых девушек.

Представитель «Талибана» и замглавы Торговой палаты Афганистана Юнус Моманд заявил, что в стране сейчас «благоприятная ситуация для развития бизнеса», и выразил готовность сотрудничать с Россией: продавать фрукты и минералы и закупать нефть и газ.

Другими нестандартными гостями серьёзного экономического мероприятия станут пранкеры Вован и Лексус, они выступят на сессии, посвящённой фэйковым новостям, вместе с представительницей МИД Марией Захаровой.

Фото Алексея Столярова

Весной блогеры активизировались и в середине мая уже приняли участие на всероссийском марафоне «Новые горизонты», где показали видео розыгрыша Джорджа Буша. Также они участвовали в продвижении обновлённого RuTube — на ютубе тем временем заблокировали оба их канала.

Заметные изменения в программе коснулись и состава музыкальных гостей — каждый год организаторы устраивают бесплатный концерт в центре города для жителей города, куда приглашают и участников форума. В прошлые годы свои хиты исполняли зарубежные звёзды вроде Duran Duran, Scorpions, Стинг и другие.

В 2022 году западных музыкантов на ПМЭФ, очевидно, не будет, вместо них на концерте выступят Слава, Марина Бриз и «Земляне», а также родственники одного из участников группы, бизнесмена Владимира Киселёва — жена Елена Север и сын Юрий, более известный в сети как исполнитель ЮрКисс.

ЮрКисс и Timbaland на премии BRAVO в 2019 году

Корректировки затронули и российских музыкантов. На одной из вечеринок от форума должны были выступить «Би-2», но после того, как группа отказалась играть в омском комплексе из-за баннера с буквой Z, многие мероприятия с их участием начали отменять — включая вечеринку на ПМЭФ.

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Стенды

Стенды на площадке форума открыли «Газпром нефть», «Ростелеком», МКБ, VK, РНКБ, «Лаборатория Касперского», Yappy, Российский экспортный центр, «Сбербанк» и другие. Компании пытаются привлечь гостей необычными акциями. Например, на стенде «Росконгресса» робот Дуняша продаёт кофе и мороженое, рассказывает интересные факты и танцует.

Как сообщает издание SHOT, прообраз «Дуняши» — Диана Габидуллина, жена учредителя парка им. Горького в Перми, где работает первая «киберкофейня». Супруги намерены получить грант от «Сколково» и выпустить ещё 18 «Дуняш», разместив их в разных городах.

На стенде Башкирской содовой компании, которая заплатила за площадку почти 400 миллионов рублей (гораздо больше остальных компаний, на втором месте — Краснодарский край с 84,9 миллионов рублей), журналисты заметили анимированную упаковку «Соды». Она смешивает что-то в миске, медитирует и улетает в космос.

Стенд «Газпром нефти» посвящён Арктике — он выполнен в виде гигантского ледяного куба, на который проецируют виды местной природы и обитателей континента.

ОНФ и Росмолодежь разместили на своих стендах лозунги в поддержку Донбасса. Там также можно пожертвовать деньги жителям непризнанных республик и купить мерч с символикой ЛНР и ДНР.

Журналисты показали VIP-меню для гостей ПМЭФ. Любой сет, в том числе вегетарианский, обойдется в 4500 рублей — в 2021 году он стоил 3800 рублей. В сеть также утекли расценки на мероприятия: концерты Басты обойдётся в 225 тысяч рублей, а выступление Григория Лепса — в 300 тысяч рублей.

Владимир Путин выступит на ПМЭФ 17 июня. Речь будет, по утверждению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «чрезвычайно важной». Модератором заседания станет главный редактор RT Маргарита Симоньян. В рамках ПМЭФ Путин также намерен встретиться с представителями СМИ, в том числе с военными корреспондентами, причем большая часть встречи будет закрытой.

В телеграмме участникам форума президент России признал, что встреча пройдёт в «непростое для всего международного сообщества время». Он упомянул глобальную инфляцию, разрушение привычных логистических и производственных цепочек, резкий рост бедности и дефицит продовольствия. Причиной этих проблем Путин назвал «многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции».

*Организация «Талибан» признана террористической в России, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #пмэф2022 #санкции

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44 комментария
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Дынька

Ахахаха

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Дынька

АХАХАХАХАХАХАХАХА

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Igor Gorbenko

арабы в россию еще даже не понаехали, а русня уже должна жить по законам шариата, лооол

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CripplingCreature69

Ты охуел, Талибан - это важный геополитический союзник, нельзя в его глазах упасть

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Существенный месяц

Где они были 8 лет назад?????

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Биологический Даниль

Боролись с гидрой мирового империализма!!!!

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Гордон Фриман

Чечня

(первый раз?)

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Прохладный цветок

Какой то импортозамещенный комикон

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Brodo

Какой-то гомикон.

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Гордон Фриман

нужен обзор Ройзмана на весь этот цирк

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Дынька
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Юриевич Я

ЮрКисс бляяяяя ахахахахахах ахахахахахах Ахахахахахах, а где же Жока и его легендарный сын Бока?

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Глен Метьюс

Жока умер….

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Андрей Буланов

Жока - это младший. Умер легендарный Бока :(

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Юриевич Я

Тут не всё так однозначно, всей правды мы всё равно не узнаем

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Руденко Сергей против войны

ПИЭФ - 2022

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Коллективный ящик
Другими нестандартными гостями серьёзного экономического мероприятия станут пранкеры Вован и Лексус, они выступят на сессии, посвящённой фэйковым новостям, вместе с представительницей МИД Марией Захаровой.

Вершина российской дипломатии

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Прохладный цветок

Идеальное комбо

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Старший бокал

концентрация кринжа 146%

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Строгий глобус
журналисты заметили анимированную упаковку «Соды». Она смешивает что-то в миске, медитирует и улетает в космос.

Захарова шабашит

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генерал Всратышев

"впервые на фоне продолжающихся боевых действий"?
С 1997-го до 2022-го РФ ни с кем нигде не воевала, так и запишем.

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Московский
Она смешивает что-то в миске, медитирует и улетает в космос

Хрюкнул с формулировки, наркоманы ебучие

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КтоТы
из-за визита талибов в этом году пришлось изменить часть униформы сотрудников, а именно удлинить юбки для некоторых девушек

Ор

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John Doe

А паранджа где? Аллах покарает.

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Сильный Слава

Это я последние несколько месяцев.

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Прохладный цветок

Новый персонаж в Майкрософт офис вместо скрепки

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Сильный Слава

Скучаю по скрепке. Я думал, что мы с ним друзья, а потом он пропал:(

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Сильный Слава
концерты Басты обойдётся в 225 тысяч рублей, а выступление Григория Лепса — в 300 тысяч рублей.

Они за это ещё и денег хотят??

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SEGA20000able

"Причиной этих проблем Путин назвал «многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции»."
Эксперт хуев

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Гордон Фриман

поставил ударение на е во втором слове XD

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Андрей Васильев
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Скороход

Хуя тимбэленд зашкварился

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Аллахол

Цирк уродов, кароче

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Веселый тунец

На басту можно и за 2к сходить в питере, хотя и не ясно зачем

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Биологический Даниль
Что происходит на ПМЭФ

Пиздец там происходит.

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Ахтубинский Подводный Флот

да похуй, что там происходит, хуйло то был или реально подох?

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Гордон Фриман

просто хайпит на своей смерти

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Ахтубинский Подводный Флот

вот сволочь, и тут рейтинг поднять хочет

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TJaba
известный в сети как исполнитель ЮрКисс.

не очень

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Водный череп

После видоса Егора уже довольно известный

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Ахтубинский Подводный Флот

Известный, но не как исполнитель

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ae

Меня не покидает ощущение, что вся страна живёт в каком-то липком кошмаре, в фантасмагории. Но не замечает в обычной жизни, просто привыкла постепенно. Лягушку сварили...

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Рыночный самолет

Если бы я отвечал за визуализацию соды, то я всё так и сделал бы.

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Dan Master

Эритрея где?

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