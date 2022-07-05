«Это американская традиция»: на параде в честь Дня независимости США произошла стрельба. Шестеро погибли, десятки ранены Статьи редакции
Количество шутингов в стране превысило три сотни только с начала года.
4 июля в Хайленд-парке в пригороде Чикаго произошло массовое убийство. Во время парада в честь Дня независимости Америки 22-летний стрелок открыл огонь по участникам шествия. По данным местных властей, погибли минимум шестеро людей, ещё больше 30 оказались в больницах с ранениями.
Парад по центральной улице города начался в 10 утра по местному времени. По словам очевидцев, вдоль улицы стояло много полиции, но это не помогло предотвратить трагедию — через 14 минут после старта шествия прозвучали первые выстрелы. Судя по всему, подозреваемый забрался на крышу одного из зданий по ходу парада по неохраняемой лестнице.
По информации полиции, преступник использовал «мощную винтовку» — судя по кадрам с места происшествия, на которых слышны звуки выстрелов, она была автоматической. Некоторые очевидцы рассказали, что не сразу поняли, что происходит, а звуки приняли за праздничный салют. Люди из эпицентра стрельбы стали разбегаться, в толпе началась паника: участники прятались в ближайших зданиях или убегали с центральной улицы по переулкам.
На месте от огнестрельных ранений погибли пять человек, все взрослые, ещё один скончался в больнице. Десятки людей получили травмы разной тяжести, большинство — от пуль стрелка, некоторые пострадали из-за давки или во время побега. Врач из местной больницы рассказал, что 25 из 26 поступивших к ним были ранены, 19 из них оперативно оказали помощь и отправили домой. Возраст пациентов варьировался от 8 до 85 лет.
После стрельбы подозреваемый скрылся, бросив оружие на крыше здания. Полицейские сообщили, что нашли винтовку, и объявили в розыск молодого белого мужчину с длинными тёмными волосами. Около 18:45 по местному времени полиция сообщила о задержании стрелка по имени Роберт Кримо. Патрульный в соседнем городе Лейк-Форест узнал подозреваемого и, после короткой погони, арестовал «почти без сопротивления».
Официальной информации о мотивах преступника нет — он не оставил в сети ни конкретного манифеста, ни записок о произошедшем. Тем не менее, в его аккаунтах журналисты нашли посты о других массовых убийствах, намёки на суицид и жестокий контент. Его Discord-сервер, участники которого делились мемами и общались о политике, заблокировали вскоре после стрельбы из-за наплыва троллей.
Кримо также записывал рэп под псевдонимом Awake The Rapper. В одном из клипов он читает песню у любви к девушке в школьном классе, но под конец автор предстаёт в тактическом жилете и шлеме под американским флагом и жмёт на кнопку с надписью «Огонь».
В другом, анимационном клипе после строчки «Я знаю будущее» появляются кадры со стрелком, которого полицейские убивают при задержании. Канал рэпера уже удалён, но пользователи продолжают перезаливать сохранённые видео. Некоторые из них тоже удаляют за нарушение правил площадки.
Семью Кримо хорошо знали некоторые соседи. По их словам, Бобби «всегда был немного не в себе», но в целом о них отзывались, как о спокойных людях. Отец стрелка, в 2019 году попытавшийся баллотироваться в мэры Хайленд-парка, однажды рассказывал одному из соседей, что у его сына проблемы в школе «из-за психологических особенностей».
Из-за стрельбы в Хайленд-парке другие парады в соседних пригородах Чикаго были отменены. К вечеру в город приехал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер, он выступил с речью перед местными жителями и выразил поддержку всем пострадавшим.
Это действительно далеко не первая массовая стрельба в США за последнее время. По данным сайта Gun Violence Archive, с начала года это как минимум 308 случай, когда преступник стрелял в четырёх или более людей. За первые четыре дня июля в стране произошло ещё десять не настолько масштабных инцидентов, а с мая было уже несколько громких трагедий, в том числе самый массовый школьный шутинг за последние десять лет.
На фоне высокого уровня преступности и регулярных обсуждений законов об оружии Конгресс США в июне принял новый закон о контроле над оборотом. Проект назвали самым важным в сфере за последние 30 лет, однако жёстких ограничений он не вводит: поправки в основном касаются доступа к оружию несовершеннолетних, бывших преступников и потенциально опасных людей.
Интересно а Qanonщик который устраивает стрельбу тоже потом думает что стрельба была подстановка чтобы запретить пушки…
Кстати, а как оно вообще выглядит изнутри?
Даже не хочу вдаваться в second amendment и прочий срач — откуда ВООБЩЕ берется такое количество долбоебов с потребностью разрушать?
Частично мы просто больше знаем об этом из-за медиа, частично — общество поляризированное что особенно классно влияет на психически больных.
запретите рэп и всё
Байден "Кровавый". Итоги.
Оборотная сторона права на ношение оружия.
В демократическом штате с лицензией на покупку оружия, с запретом на скрытое и открытое ношение, с запретом на автоматическое оружие.
А какие штаты не демократические?
Он имеет ввиду синий
Какой штат объявит независимость от Вашингтона первый???
Штат Мичиган, где город Детройт, там такого не потерпят
А разве не там большинство чернокожего населения состоит в различных бандах?
а грабить они кого будут, зачем им отделяться то.
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