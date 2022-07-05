Количество шутингов в стране превысило три сотни только с начала года.

{"id":670128,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":670128,"gtm":null} 461 просмотров

Брошенные на улице стулья и детские велосипеды. Фото EPA

4 июля в Хайленд-парке в пригороде Чикаго произошло массовое убийство. Во время парада в честь Дня независимости Америки 22-летний стрелок открыл огонь по участникам шествия. По данным местных властей, погибли минимум шестеро людей, ещё больше 30 оказались в больницах с ранениями.

Парад по центральной улице города начался в 10 утра по местному времени. По словам очевидцев, вдоль улицы стояло много полиции, но это не помогло предотвратить трагедию — через 14 минут после старта шествия прозвучали первые выстрелы. Судя по всему, подозреваемый забрался на крышу одного из зданий по ходу парада по неохраняемой лестнице.

Скриншот CNN

По информации полиции, преступник использовал «мощную винтовку» — судя по кадрам с места происшествия, на которых слышны звуки выстрелов, она была автоматической. Некоторые очевидцы рассказали, что не сразу поняли, что происходит, а звуки приняли за праздничный салют. Люди из эпицентра стрельбы стали разбегаться, в толпе началась паника: участники прятались в ближайших зданиях или убегали с центральной улицы по переулкам.

Lynn Sweet @lynnsweet My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. Моё видео... Я была на параде в Хайленд-парке... Люди в ужасе бегут с парада в честь 4 июля, когда начинается стрельба

На месте от огнестрельных ранений погибли пять человек, все взрослые, ещё один скончался в больнице. Десятки людей получили травмы разной тяжести, большинство — от пуль стрелка, некоторые пострадали из-за давки или во время побега. Врач из местной больницы рассказал, что 25 из 26 поступивших к ним были ранены, 19 из них оперативно оказали помощь и отправили домой. Возраст пациентов варьировался от 8 до 85 лет.

Содержание скрыто Показать lilli ≧◡≦ @h4ndcrushed my after math of the highland park shooting. im still in shock. i am so sorry for everyone who lost loved ones today [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6542e713-1f8e-5afd-a699-51ca4cd33b66\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/95270413-dbf1-51b8-8c5e-936175a821a1\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/263e6de2-b7cc-57d7-b40f-e84b07e4d03e\/","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0d1bffd-c2a8-5803-a23b-0d152464dd64\/","width":1726,"height":2048}}}] Это я после шутинга в Хайленд-парке. Всё ещё в шоке. Мне очень жаль всех, кто сегодня потерял близких

После стрельбы подозреваемый скрылся, бросив оружие на крыше здания. Полицейские сообщили, что нашли винтовку, и объявили в розыск молодого белого мужчину с длинными тёмными волосами. Около 18:45 по местному времени полиция сообщила о задержании стрелка по имени Роберт Кримо. Патрульный в соседнем городе Лейк-Форест узнал подозреваемого и, после короткой погони, арестовал «почти без сопротивления».

Официальной информации о мотивах преступника нет — он не оставил в сети ни конкретного манифеста, ни записок о произошедшем. Тем не менее, в его аккаунтах журналисты нашли посты о других массовых убийствах, намёки на суицид и жестокий контент. Его Discord-сервер, участники которого делились мемами и общались о политике, заблокировали вскоре после стрельбы из-за наплыва троллей.

Кримо также записывал рэп под псевдонимом Awake The Rapper. В одном из клипов он читает песню у любви к девушке в школьном классе, но под конец автор предстаёт в тактическом жилете и шлеме под американским флагом и жмёт на кнопку с надписью «Огонь».

Кадр из клипа Awake The Rapper

В другом, анимационном клипе после строчки «Я знаю будущее» появляются кадры со стрелком, которого полицейские убивают при задержании. Канал рэпера уже удалён, но пользователи продолжают перезаливать сохранённые видео. Некоторые из них тоже удаляют за нарушение правил площадки.

🇺🇸 John Anthony Castro @realJohnACastro Bobby Crimo, aka Awake the Rapper, is the shooter responsible for the July 4 Highland Park Parade shooting.



He was a die-hard Trump supporter who released a QAnon-inspired song called “I Am The Storm.”



This is Trump’s Fourth of July gift to America. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/06b6fb7e-b811-5b82-a6b9-b0f238d6a5c6\/","width":1029,"height":1034}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80d06419-c197-5cca-9d2e-ab8589ea1806\/","width":962,"height":865}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/34993061-8478-539b-b617-3811fed6eca8\/","width":962,"height":1263}}}] Бобби Кримо, также известный как Awake The Rapper — стрелок, ответственный за шутинг на параде в Хайленд-парк 4 июля. Он был ярым сторонником Трампа и выпустил вдохновлённую QAnon песню «I Am The Storm». Это подарок Трампа Америке на 4 июля

Семью Кримо хорошо знали некоторые соседи. По их словам, Бобби «всегда был немного не в себе», но в целом о них отзывались, как о спокойных людях. Отец стрелка, в 2019 году попытавшийся баллотироваться в мэры Хайленд-парка, однажды рассказывал одному из соседей, что у его сына проблемы в школе «из-за психологических особенностей».

Из-за стрельбы в Хайленд-парке другие парады в соседних пригородах Чикаго были отменены. К вечеру в город приехал губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер, он выступил с речью перед местными жителями и выразил поддержку всем пострадавшим.

Я в ярости, что оружие снова унесло невинные жизни. […] Я в ярости, что это происходит в сообществах в Иллинойсе и по всей Америке. Мы празднуем День независимости всего раз в год, а шутинги стали нашей еженедельной американской традицией. Дж. Р. Притцкер, губернатор штата Иллинойс

Это действительно далеко не первая массовая стрельба в США за последнее время. По данным сайта Gun Violence Archive, с начала года это как минимум 308 случай, когда преступник стрелял в четырёх или более людей. За первые четыре дня июля в стране произошло ещё десять не настолько масштабных инцидентов, а с мая было уже несколько громких трагедий, в том числе самый массовый школьный шутинг за последние десять лет.

На фоне высокого уровня преступности и регулярных обсуждений законов об оружии Конгресс США в июне принял новый закон о контроле над оборотом. Проект назвали самым важным в сфере за последние 30 лет, однако жёстких ограничений он не вводит: поправки в основном касаются доступа к оружию несовершеннолетних, бывших преступников и потенциально опасных людей.