«Ъ»: несколько приложений в RuStore некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google Статьи редакции
В частности, на моделях Huawei.
Несколько приложений для доставки еды и путешествий, представленных в отечественном магазине RuStore, некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google, выяснил «Коммерсантъ».
Например, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google. Последняя программа при этом отказывается работать. Некоторые другие приложения не отображают карту («Островок», «Чайхона №1») или закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»).
Как поясняет «Ъ», многие приложения, которым необходимо использовать геолокацию, полагаются для этого на GMS или HMS. Приложения не от Google могут подключиться к GMS, установленным на телефоне, и реализовать через них часть своих функций: определение местоположения, считывание SMS-кодов, голосовой ввод и другие. Huawei не использует GMS из-за введённых в 2019 году санкций со стороны США, вместо этого компания применяет собственный набор программ HMS.
В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Однако на российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS, утверждает сооснователь компании по разработке цифровых платформ Аrcsinus Павел Голуб. Он добавил, что «Яндекс» в начале 2010-х годов работал над системными сервисами (оболочкой «Яндекс.Shell», прошивкой «Яндекс.Kit», магазином «Яндекс.Store»), но проекты были закрыты.
RuStore совместно с Минцифры запустила VK. Сервис позиционируется как «независимый магазин мобильных приложений». Идея российского магазина стала популярной после того, как Google и Apple удалили приложения подсанкционных российских банков из своих каталогов.
Опять говна импортозаместителям в штаны подкинули.
Всем привет я первый раз на DTF у вас тут весело?
А ну хиляй отсюда, или как там у вас говорят, топай до хазы.
Это я каждый день иду на ТЖ, но понимаю что стоит уже привыкать к гонконгу
Так я каждый день это вижу, поэтому и сфотографировал тебя.
К хорошему быстро привыкаешь
Ну пока гэнгбэнг это вообще не тж нихуя
Скорее как более удобный чятик в телеге
Никаких новостей ты оттуда не узнаешь
Нет
ПОШОЛ ОТСЮДА УКРОФАШИСТ ЧОРТОВ! У НАС ТУТ РАСИЯ РАСИЯ ААААА
Лол, сайт этого говна сделан при помощи американского конструктора сайтов Webflow, рукалицо, хотя в принципе ожидаемо, чего я в самом деле
Существует open-source проект MicroG, предлагающий открытую стороннюю реализацию google сервисов с полной совместимостью с оригинальным API
Выделяйте еще 100 миллиардов
Фейк, вился сказал все ок работает 😂