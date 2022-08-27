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Новости

«Ъ»: несколько приложений в RuStore некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google Статьи редакции

В частности, на моделях Huawei.

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Несколько приложений для доставки еды и путешествий, представленных в отечественном магазине RuStore, некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google, выяснил «Коммерсантъ».

Например, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google. Последняя программа при этом отказывается работать. Некоторые другие приложения не отображают карту («Островок», «Чайхона №1») или закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»).

Как поясняет «Ъ», многие приложения, которым необходимо использовать геолокацию, полагаются для этого на GMS или HMS. Приложения не от Google могут подключиться к GMS, установленным на телефоне, и реализовать через них часть своих функций: определение местоположения, считывание SMS-кодов, голосовой ввод и другие. Huawei не использует GMS из-за введённых в 2019 году санкций со стороны США, вместо этого компания применяет собственный набор программ HMS.

В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Однако на российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS, утверждает сооснователь компании по разработке цифровых платформ Аrcsinus Павел Голуб. Он добавил, что «Яндекс» в начале 2010-х годов работал над системными сервисами (оболочкой «Яндекс.Shell», прошивкой «Яндекс.Kit», магазином «Яндекс.Store»), но проекты были закрыты.

RuStore совместно с Минцифры запустила VK. Сервис позиционируется как «независимый магазин мобильных приложений». Идея российского магазина стала популярной после того, как Google и Apple удалили приложения подсанкционных российских банков из своих каталогов.

Интернет
Меньше контента = меньше треша: как прошёл запуск ещё одного «российского аналога» Google Play — RuStore от VK Статьи редакции

TJ вновь протестировал альтернативный магазин приложений для Android от российских разработчиков, а заодно сравнил его с предыдущей попыткой.

#новости #rustore #санкции

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13 комментариев
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 мЕдь

Опять говна импортозаместителям в штаны подкинули.

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Макрон потерял телефон

Всем привет я первый раз на DTF у вас тут весело?

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Клаус Шульце

А ну хиляй отсюда, или как там у вас говорят, топай до хазы.

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Макрон потерял телефон

Это я каждый день иду на ТЖ, но понимаю что стоит уже привыкать к гонконгу

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Клаус Шульце

Так я каждый день это вижу, поэтому и сфотографировал тебя.

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Отвратительный чувак

К хорошему быстро привыкаешь

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Макрон потерял телефон

Ну пока гэнгбэнг это вообще не тж нихуя
Скорее как более удобный чятик в телеге
Никаких новостей ты оттуда не узнаешь

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Отвратительный чувак

Нет

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Торговый кофе

ПОШОЛ ОТСЮДА УКРОФАШИСТ ЧОРТОВ! У НАС ТУТ РАСИЯ РАСИЯ ААААА

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Марк Захаров

Лол, сайт этого говна сделан при помощи американского конструктора сайтов Webflow, рукалицо, хотя в принципе ожидаемо, чего я в самом деле

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Konstantin Kulikov

Существует open-source проект MicroG, предлагающий открытую стороннюю реализацию google сервисов с полной совместимостью с оригинальным API

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Отвратительный чувак
В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Однако на российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS

Выделяйте еще 100 миллиардов

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D13

Фейк, вился сказал все ок работает 😂

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