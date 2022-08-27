В частности, на моделях Huawei.

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Несколько приложений для доставки еды и путешествий, представленных в отечественном магазине RuStore, некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google, выяснил «Коммерсантъ».

Например, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google. Последняя программа при этом отказывается работать. Некоторые другие приложения не отображают карту («Островок», «Чайхона №1») или закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»).

Как поясняет «Ъ», многие приложения, которым необходимо использовать геолокацию, полагаются для этого на GMS или HMS. Приложения не от Google могут подключиться к GMS, установленным на телефоне, и реализовать через них часть своих функций: определение местоположения, считывание SMS-кодов, голосовой ввод и другие. Huawei не использует GMS из-за введённых в 2019 году санкций со стороны США, вместо этого компания применяет собственный набор программ HMS.

В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Однако на российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS, утверждает сооснователь компании по разработке цифровых платформ Аrcsinus Павел Голуб. Он добавил, что «Яндекс» в начале 2010-х годов работал над системными сервисами (оболочкой «Яндекс.Shell», прошивкой «Яндекс.Kit», магазином «Яндекс.Store»), но проекты были закрыты.

RuStore совместно с Минцифры запустила VK. Сервис позиционируется как «независимый магазин мобильных приложений». Идея российского магазина стала популярной после того, как Google и Apple удалили приложения подсанкционных российских банков из своих каталогов.