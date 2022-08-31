Новости

Минпросвещения РФ запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах Статьи редакции

Как это будут контролировать, неизвестно.

Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого года не допускается. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. Трансляция велась в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».

Кто и как будет контролировать соблюдение запрета, министр не уточнил.

Кравцов анонсировал несколько нововведений в школах ещё в апреле. Министр предложил:

  • ввести «историческое просвещение» с первого класса школы в рамках предмета «Окружающий мир»;

  • в начале учебной недели исполнять гимн России и поднимать государственный флаг;

  • дополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;

  • порекомендовать школам забирать телефоны у школьников перед входом в класс или учебное заведение.

Мы никогда не допустим повторения трагедии, которая совершилась на Украине. Использовали европейские страны, чтобы ослабить Россию, ослабить нашу страну. Но это никогда не произойдёт, потому что у нас есть прекрасная молодёжь, потому что вы есть, ребята, потому что вы верите в Россию, в нашу страну, в наших учителей, в наши победы, в то, что вы правы! Спасибо, ребята, за вашу позицию, за то, что вы говорите прямо об этом и не искажаете историю!

Сергей Кравцов

#новости #образование #смартфоны

2206 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
105 комментариев
Написать комментарий...
 Dmitry

Давайте сделаем уроки интересными, чтобы дети не отвлекались. Не, бред какой-то.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Blake
дополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;

Куда уж ещё интереснее

Ответить
Развернуть ветку
19 комментариев
Mitchell

Дети всегда будут отвлекаться. Это нормально. Образование работает как телек на фоне. Можно не вникать, но если уже слышал о чём-то, то имеешь потенциал вернуться к этой теме в любом возрасте. Полное следование программе и пятерки по всем предметам это наоборот нетипично для ребёнка. Конечно это не отменяет того, что уроки должны быть интересными

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin
чтобы дети не отвлекались

Это невозможно. Во-первых, у них не развита способность к концентрации внимания, и использование телефонов во время уроков только мешает её развитию. Во-вторых, у разных детей разные интересы.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
qubit

А то вдруг ещё запишут откровения "учителей":
https://tjournal.ru/stories/327360

«Не смейте подходить даже из любопытства»: как…
Угрозы отчислением, неожиданные экзамены и кёрлинг во время митинга.
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Искренний колос

Всегда есть пяток дебилов, которым уроки никогда не будут интересны.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Парламентский глобус

На dtf будет просадка аудитории с утра.

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

и на wc

Ответить
Развернуть ветку
Хороший русский против визы

Ввели, чтобы дети не снимали, какую патриотичную хуйни они там несут, и не выкладывали во всеобщее обозрение

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

makes perfect sense

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

То есть раньше можно было спокойно сидеть в интернете на уроках? Эх, упущенные возможности

Ответить
Развернуть ветку
Sun City

Вот это вот гораздо больший пиздец

Ответить
Развернуть ветку
Тепловой велосипед

так сильно ненавидим америку что в атрибутах косплеим её от и до

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Админов

Первый урок по понедельникам теперь вечное поднимание флага под гимн. А в пятницу спуск флага. Жалко, что в минпросе не знают, по каким поводам флаг спускают.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Глубокий цветок
Мы никогда не допустим повторения трагедии, которая совершилась на Украине. Использовали европейские страны, чтобы ослабить Россию, ослабить нашу страну.

Распарсить не могу. Украина использовала европейские страны, чтобы ослабить Россию?

Ответить
Развернуть ветку
За сотню в аэропорт поехали

Кажется, люди стали забывать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мифический русский

Да. Через трансляцию дьявольских нечеловеческих идей вроде свободы слова, свободы выборов, свободы собраний. У нас, слава Б-гу, такого никогда не будет.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Максоний

ахуеть, я последний год в школе без телефона за партой представить себе не мог. И не потому что в пабг хуярил, а потому что гораздо проще доступ к инфе, или самому перепроверить пример в фотомате, или источник открыть чтобы не таскать баулы.
Алсо, такое использование даже блядями-учителями не порицалось.

Ответить
Развернуть ветку
Тепловой велосипед

а вот нихуя, ты должен все знать , с ходу выдавать, на пять учиться и училок не заёбывать . и вообще хуле такой умный вырос

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Верхнюю школу ходил с одной тетрадкой по всему и без учебников. Жаль телефоны были только стационарные

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin
доступ к инфе
перепроверить пример в фотомате
источник открыть

ага во время контрольной особенно )

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Депутат миллионов

Главная проблема в образовании решена!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Vause

Боже, как хорошо, что я закончил школу до 2014.

Ответить
Развернуть ветку
Mar Mars

Ещё лучше было окончить её в 2008

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Йан Итор
в начале учебной недели исполнять гимн России и поднимать государственный флаг

Меня бы из-за этой хуйни точно отчислили. В нулевых-то они постоянно на каждой движухе пафоса нагоняли этими гимнами, от чего у меня случались истерический смех и вызов к директору.

Ответить
Развернуть ветку
Тепловой велосипед

значит училок будут наказывать за плохую успеваеемость, потому что без телфонов она быстро просядет , а в совковых педах новым подходам не учат . удачи хуле

Ответить
Развернуть ветку
Илья Админов

Да телефоны и так убирали и ругали за них. Локальные акты в шкилах не просто так. Теперь слишком выебистых родителей можно будет лицом ткнуть в указ минпроса

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
топлёный жир

училки теперь очень хорошо могут фальсифицировать "хорошую успеваемость", так что не переживайте..

Ответить
Развернуть ветку
Руденко Сергей против войны

- Телефоны запретить
- Гимн петь
- Про войну пропаганду читать

У системы образования шарики за ролики зашли

Ответить
Развернуть ветку
Качественный Никита

Зато теперь нельзя будет снимать на телефон охуевших училок, которые творят беспредел на уроке

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Диктофон — наше всё

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Bot 1
Мы никогда не допустим повторения трагедии, которая совершилась на Украине.

ШТО?

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

НАСКОЛЬКО У НАС ВСЁ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить
Развернуть ветку
Мифический русский
Ответить
Развернуть ветку
Максоний
забирать телефоны у школьников перед входом учебное заведение

Заебись. Надо позвонить родакам — иди нахуй?

Ответить
Развернуть ветку
Методический хичхакер

Как же до 2003 люди в школах учились без телефонов, даже родителям позвонить не могли... 😖

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Mar Mars

Всё же повезло окончить школу в конце нулевых, во времена, когда не было юнармии, в кабинетах не висели портреты Путина, не было школьной формы и никого не парило с каким ты цветом волос пришёл

Ответить
Развернуть ветку
Mar Mars

Ну и без уроков православия отлично жилось.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Админов

Портретов и сейчас не висит в кабинетах...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Pavel Cree

Полный пиздец, конечно :)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

дальше что? домашку делать заставят?

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

Вот так.

Пока вы будете штошить.

Ответить
Развернуть ветку
Некачественный русский, 2 из 5

Лобби производителей калькуляторов вышло на арену.

Ответить
Развернуть ветку
Приплеташка Новорежский

Насчёт того чтобы не пользовались телефонами на уроках - норм.
Изымать на входе - не одобряю.

Про патриотизм, историю и её многократное переписывание и т.д - как обычно жесть, достали уже, с*ка

Ответить
Развернуть ветку
Алеша

Учился в начале 2010-ых - у всех всегда телефоны были на парте во время уроков, никаких проблем никогда не возникало. Хуйню лишь придумать

Ответить
Развернуть ветку
Илья Админов

Одно дело в старших класса (10-11), а другое в среднем звене, где на уроках устраивают так называемые "бравл квас"

Ответить
Развернуть ветку
Roman Sergeevich

Серёжа молодеец!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир
порекомендовать школам забирать телефоны у школьников перед входом в класс или учебное заведение

Так-так-так, а вот это уже похоже на изъятие частной собственности. Кравцов конституцию читал?

Ответить
Развернуть ветку
Bot 1

не изьятие, а добровольное дарование.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Добро и позитив

а в европах этих на планшетах занимаются на уроках

Ответить
Развернуть ветку
Приплеташка Новорежский

Про планшеты на уроках димон же вроде проталкивал идею

Ответить
Развернуть ветку
Плотва обыкновенная
Как это будут контролировать, неизвестно

Как и все остальное, под ручки и швабру в жопу

Ответить
Развернуть ветку
FRED

Обыск до трусов при входе в класс!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Вы уже на автомате ругаете всё подряд, как бабки у подъезда?

Ответить
Развернуть ветку
The Other Side

Но ведь сила в правде! Пусть же все увидят что она за нами, пустят слезы на оглашаемые тезисы, что мы имели полное право идти подчинять близлежащее суверенное государство.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

А мы думали, что "попадья" — это дно...

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Как контролировать? Просто глушилки поставят и всё :)

Ответить
Развернуть ветку
Похожий череп

Не катит, в школах стоит GSM тревожная кнопка

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Даша, кажется мы потеряли след

Боже блять бедные дети))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 105 комментариев
null