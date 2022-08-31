Минпросвещения РФ запретило пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах Статьи редакции
Как это будут контролировать, неизвестно.
Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого года не допускается. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. Трансляция велась в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».
Кто и как будет контролировать соблюдение запрета, министр не уточнил.
Кравцов анонсировал несколько нововведений в школах ещё в апреле. Министр предложил:
ввести «историческое просвещение» с первого класса школы в рамках предмета «Окружающий мир»;
- в начале учебной недели исполнять гимн России и поднимать государственный флаг;
дополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;
- порекомендовать школам забирать телефоны у школьников перед входом в класс или учебное заведение.
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Давайте сделаем уроки интересными, чтобы дети не отвлекались. Не, бред какой-то.
Куда уж ещё интереснее
Дети всегда будут отвлекаться. Это нормально. Образование работает как телек на фоне. Можно не вникать, но если уже слышал о чём-то, то имеешь потенциал вернуться к этой теме в любом возрасте. Полное следование программе и пятерки по всем предметам это наоборот нетипично для ребёнка. Конечно это не отменяет того, что уроки должны быть интересными
Это невозможно. Во-первых, у них не развита способность к концентрации внимания, и использование телефонов во время уроков только мешает её развитию. Во-вторых, у разных детей разные интересы.
А то вдруг ещё запишут откровения "учителей":
https://tjournal.ru/stories/327360
Всегда есть пяток дебилов, которым уроки никогда не будут интересны.
На dtf будет просадка аудитории с утра.
и на wc
Ввели, чтобы дети не снимали, какую патриотичную хуйни они там несут, и не выкладывали во всеобщее обозрение
makes perfect sense
То есть раньше можно было спокойно сидеть в интернете на уроках? Эх, упущенные возможности
Вот это вот гораздо больший пиздец
так сильно ненавидим америку что в атрибутах косплеим её от и до
Первый урок по понедельникам теперь вечное поднимание флага под гимн. А в пятницу спуск флага. Жалко, что в минпросе не знают, по каким поводам флаг спускают.
Распарсить не могу. Украина использовала европейские страны, чтобы ослабить Россию?
Кажется, люди стали забывать
Да. Через трансляцию дьявольских нечеловеческих идей вроде свободы слова, свободы выборов, свободы собраний. У нас, слава Б-гу, такого никогда не будет.
ахуеть, я последний год в школе без телефона за партой представить себе не мог. И не потому что в пабг хуярил, а потому что гораздо проще доступ к инфе, или самому перепроверить пример в фотомате, или источник открыть чтобы не таскать баулы.
Алсо, такое использование даже блядями-учителями не порицалось.
а вот нихуя, ты должен все знать , с ходу выдавать, на пять учиться и училок не заёбывать . и вообще хуле такой умный вырос
Верхнюю школу ходил с одной тетрадкой по всему и без учебников. Жаль телефоны были только стационарные
перепроверить пример в фотомате
источник открыть
ага во время контрольной особенно )
Главная проблема в образовании решена!
Боже, как хорошо, что я закончил школу до 2014.
Ещё лучше было окончить её в 2008
Меня бы из-за этой хуйни точно отчислили. В нулевых-то они постоянно на каждой движухе пафоса нагоняли этими гимнами, от чего у меня случались истерический смех и вызов к директору.
значит училок будут наказывать за плохую успеваеемость, потому что без телфонов она быстро просядет , а в совковых педах новым подходам не учат . удачи хуле
Да телефоны и так убирали и ругали за них. Локальные акты в шкилах не просто так. Теперь слишком выебистых родителей можно будет лицом ткнуть в указ минпроса
училки теперь очень хорошо могут фальсифицировать "хорошую успеваемость", так что не переживайте..
- Телефоны запретить
- Гимн петь
- Про войну пропаганду читать
У системы образования шарики за ролики зашли
Зато теперь нельзя будет снимать на телефон охуевших училок, которые творят беспредел на уроке
Диктофон — наше всё
ШТО?
НАСКОЛЬКО У НАС ВСЁ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Заебись. Надо позвонить родакам — иди нахуй?
Как же до 2003 люди в школах учились без телефонов, даже родителям позвонить не могли... 😖
Всё же повезло окончить школу в конце нулевых, во времена, когда не было юнармии, в кабинетах не висели портреты Путина, не было школьной формы и никого не парило с каким ты цветом волос пришёл
Ну и без уроков православия отлично жилось.
Портретов и сейчас не висит в кабинетах...
Полный пиздец, конечно :)
дальше что? домашку делать заставят?
Вот так.
Пока вы будете штошить.
Лобби производителей калькуляторов вышло на арену.
Насчёт того чтобы не пользовались телефонами на уроках - норм.
Изымать на входе - не одобряю.
Про патриотизм, историю и её многократное переписывание и т.д - как обычно жесть, достали уже, с*ка
Учился в начале 2010-ых - у всех всегда телефоны были на парте во время уроков, никаких проблем никогда не возникало. Хуйню лишь придумать
Одно дело в старших класса (10-11), а другое в среднем звене, где на уроках устраивают так называемые "бравл квас"
Серёжа молодеец!
Так-так-так, а вот это уже похоже на изъятие частной собственности. Кравцов конституцию читал?
не изьятие, а добровольное дарование.
а в европах этих на планшетах занимаются на уроках
Про планшеты на уроках димон же вроде проталкивал идею
Как и все остальное, под ручки и швабру в жопу
Обыск до трусов при входе в класс!
Вы уже на автомате ругаете всё подряд, как бабки у подъезда?
Но ведь сила в правде! Пусть же все увидят что она за нами, пустят слезы на оглашаемые тезисы, что мы имели полное право идти подчинять близлежащее суверенное государство.
А мы думали, что "попадья" — это дно...
Как контролировать? Просто глушилки поставят и всё :)
Не катит, в школах стоит GSM тревожная кнопка
Боже блять бедные дети))