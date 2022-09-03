Мероприятие уже посетили Дмитрий Медведев и Алла Пугачёва. Владимир Путин не приедет.

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Фото NEXTA Live

В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит прощание с Михаилом Горбачёвым. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни — политик страдал от заболевания почек. Ему был 91 год.

Прощание проходит с элементами государственных похорон. Церемония должна была идти четыре часа, но продолжительность мероприятия сократили до двух часов.

Фото «Осторожно, новости»

Фото «Осторожно, новости»

Проститься с Горбачёвым пришли сотни людей. В Колонный зал приехали в том числе зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачёва, недавно вернувшаяся в Россию. Владимир Путин на церемонию не приедет: пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял это решение рабочим графиком президента. Путин простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.

Видео NEXTA Live

Фото «Коммерсанта»

Фото РБК

Позже церемонию посетили Нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (Горбачёв был соучредителем издания), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, премьер Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан.

Фото Ekvinokurova

Фото RTVI

Фото РИА «Новости»

Фото РБК

После церемонии прощания Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище. Там же покоится его супруга Раиса, которая скончалась в 1999 году.