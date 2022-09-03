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Новости

В Москве началась церемония прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым Статьи редакции

Мероприятие уже посетили Дмитрий Медведев и Алла Пугачёва. Владимир Путин не приедет.

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Фото NEXTA Live

В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит прощание с Михаилом Горбачёвым. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни — политик страдал от заболевания почек. Ему был 91 год.

Прощание проходит с элементами государственных похорон. Церемония должна была идти четыре часа, но продолжительность мероприятия сократили до двух часов.

Фото «Осторожно, новости»
Фото «Осторожно, новости»

Проститься с Горбачёвым пришли сотни людей. В Колонный зал приехали в том числе зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачёва, недавно вернувшаяся в Россию. Владимир Путин на церемонию не приедет: пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял это решение рабочим графиком президента. Путин простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.

Видео NEXTA Live 
Фото «Коммерсанта»
Фото РБК

Позже церемонию посетили Нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (Горбачёв был соучредителем издания), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, премьер Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан.

Фото Ekvinokurova
Фото RTVI
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Фото РИА «Новости»
Фото РБК

После церемонии прощания Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище. Там же покоится его супруга Раиса, которая скончалась в 1999 году.

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«Он дал нам свободу»: как в России и мире отреагировали на смерть Михаила Горбачёва Статьи редакции

Политики, журналисты и пользователи сети вспоминают противоречивые заслуги последнего главы СССР.

#новости #похороны

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31 комментарий
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 Петров-Васечкин.

володя путин приедет, туда же
только попозже

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MMM123

О, уж эта его манера вечно опаздывать!

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Michael Konovalov

Лишь бы до 91 года не дожил.

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Ицтерские Данелянды

На подушечки забыли выложить главную медаль — Медаль свободы за окончание Холодной войны.

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Заслуженный украинец

Зачем они фоткают покойников всегда 🤔

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Ицтерские Данелянды

Как доказательство что не улетел в Аргентину

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Друг, мне похуй

Долбоёбы потому что. Для них демонстрировать труп в телеке на разную аудиторию в порядке вещей.

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Роботы из зубной пасты

Я видел фото путлера, но он уже труп? Можно шампанское открывать и салюты запускать?!!

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doom

А в чём проблема сфоткать труп? Это в последний раз его можно увидеть как человека, хоть и мёртвого, не все же в мире смогут приехать на похороны поглазеть.

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Spoki

Слушай, раньше, даже фотокарточки с похорон присылали родственникам. У самого такие есть. Вроде компота, а вроде и есть практический смысл.

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Ицтерские Данелянды

А эта фотка тогда откуда?

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MMM123

Заметку не читай, камент пиши.

простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.
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Ицтерские Данелянды

А я только фотки смотрел, портрет в рамке идентичный.

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Друг, мне похуй

Из больницы

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doom

Надо дедов поменять местами было.

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Zloy eNot

И какой интересно сегодня у него рабочий график? Что то особо важное?

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Michael Konovalov

Как обычно в очередной раз поднимает Раису с колен.

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Перекатиполе

Не, перевернет на живот

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doom

Пополняет третий чемодан. Который с говном.

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Тимурчик

выглядит опасно

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Roman Sergeevich

справа Сигал??

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Решающий рубин

лесли нильсен

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doom

Дураки, это Козловский в роли.

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doom

Можно ему сказать спасибо за то, что он добил эту ёбанную тюрьму народов и все начали жить так, как хотят, а не так, как ёбанные нафталиновые деды из Кремля хотели.

И ушёл без кровавой бани, в отличии от ёбанного ботоксного хуйла.

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Ицтерские Данелянды

Его наставник Андропов начал войну в Афганистане, которая при Горбачёве шла 4 года. Горбачёв же отдавал приказы о штурме телецентра в Вильнюсе, подавлении митингов в Тбилиси и так далее.

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MMM123

О, уже пятого и последнего генсека при моей жизни понесли вперед ногами.

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doom

НЕ ТОТ ДЕД, НЕ ТОТ...

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Ицтерские Данелянды

Считая Ельцина?

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MMM123

Ельцин не генсек, да и он был в другой стране. Считая с Хрущева.

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Решающий рубин

слева колонный справа похоронный

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Бюджетный историк
Владимир Путин не приедет.

Конечно, это же не с Жириновским прощаться. Фигуры совершенно разного калибра: один - пиздабол и ЦПшник, т.е свой по натуре, а второй - миротворец и человек, повернувший историю.

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