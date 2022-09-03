В Москве началась церемония прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым Статьи редакции
Мероприятие уже посетили Дмитрий Медведев и Алла Пугачёва. Владимир Путин не приедет.
В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит прощание с Михаилом Горбачёвым. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни — политик страдал от заболевания почек. Ему был 91 год.
Прощание проходит с элементами государственных похорон. Церемония должна была идти четыре часа, но продолжительность мероприятия сократили до двух часов.
Проститься с Горбачёвым пришли сотни людей. В Колонный зал приехали в том числе зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачёва, недавно вернувшаяся в Россию. Владимир Путин на церемонию не приедет: пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял это решение рабочим графиком президента. Путин простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.
Позже церемонию посетили Нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (Горбачёв был соучредителем издания), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, премьер Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан.
После церемонии прощания Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище. Там же покоится его супруга Раиса, которая скончалась в 1999 году.
володя путин приедет, туда же
только попозже
О, уж эта его манера вечно опаздывать!
Лишь бы до 91 года не дожил.
На подушечки забыли выложить главную медаль — Медаль свободы за окончание Холодной войны.
Зачем они фоткают покойников всегда 🤔
Как доказательство что не улетел в Аргентину
Долбоёбы потому что. Для них демонстрировать труп в телеке на разную аудиторию в порядке вещей.
Я видел фото путлера, но он уже труп? Можно шампанское открывать и салюты запускать?!!
А в чём проблема сфоткать труп? Это в последний раз его можно увидеть как человека, хоть и мёртвого, не все же в мире смогут приехать на похороны поглазеть.
Слушай, раньше, даже фотокарточки с похорон присылали родственникам. У самого такие есть. Вроде компота, а вроде и есть практический смысл.
А эта фотка тогда откуда?
Заметку не читай, камент пиши.простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.
А я только фотки смотрел, портрет в рамке идентичный.
Из больницы
Надо дедов поменять местами было.
И какой интересно сегодня у него рабочий график? Что то особо важное?
Как обычно в очередной раз поднимает Раису с колен.
Не, перевернет на живот
Пополняет третий чемодан. Который с говном.
выглядит опасно
справа Сигал??
лесли нильсен
Дураки, это Козловский в роли.
Можно ему сказать спасибо за то, что он добил эту ёбанную тюрьму народов и все начали жить так, как хотят, а не так, как ёбанные нафталиновые деды из Кремля хотели.
И ушёл без кровавой бани, в отличии от ёбанного ботоксного хуйла.
Его наставник Андропов начал войну в Афганистане, которая при Горбачёве шла 4 года. Горбачёв же отдавал приказы о штурме телецентра в Вильнюсе, подавлении митингов в Тбилиси и так далее.
О, уже пятого и последнего генсека при моей жизни понесли вперед ногами.
НЕ ТОТ ДЕД, НЕ ТОТ...
Считая Ельцина?
Ельцин не генсек, да и он был в другой стране. Считая с Хрущева.
слева колонный справа похоронный
Конечно, это же не с Жириновским прощаться. Фигуры совершенно разного калибра: один - пиздабол и ЦПшник, т.е свой по натуре, а второй - миротворец и человек, повернувший историю.