В Москве простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым Статьи редакции
Мероприятие уже посетили Дмитрий Медведев и Алла Пугачёва. Владимир Путин не приедет.
В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит прощание с Михаилом Горбачёвым. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР умер 30 августа после продолжительной болезни — политик страдал от заболевания почек. Ему был 91 год.
Прощание проходит с элементами государственных похорон. Церемония должна была идти четыре часа, но продолжительность мероприятия сократили до двух часов.
Проститься с Горбачёвым пришли сотни людей. В Колонный зал приехали в том числе зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и певица Алла Пугачёва, недавно вернувшаяся в Россию. Владимир Путин на церемонию не приедет: пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял это решение рабочим графиком президента. Путин простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.
Позже церемонию посетили Нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (Горбачёв был соучредителем издания), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, премьер Венгрии Виктор Орбан и посол США в России Джон Салливан.
После церемонии прощания гроб с телом Горбачёва опустили в могилу под музыку государственного гимна и залпы почётного караула. Политик будет покоиться на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой, которая скончалась в 1999 году.
володя путин приедет, туда же
только попозже
О, уж эта его манера вечно опаздывать!
Лишь бы до 91 года не дожил.
Помолимся что доехал
На подушечки забыли выложить главную медаль — Медаль свободы за окончание Холодной войны.
"Проверено.Медиа" в Телеге читал. они опровергли этот миф про медаль.
Можно ему сказать спасибо за то, что он добил эту ёбанную тюрьму народов и все начали жить так, как хотят, а не так, как ёбанные нафталиновые деды из Кремля хотели.
И ушёл без кровавой бани, в отличии от ёбанного ботоксного хуйла.
Его наставник Андропов начал войну в Афганистане, которая при Горбачёве шла 4 года. Горбачёв же отдавал приказы о штурме телецентра в Вильнюсе, подавлении митингов в Тбилиси и так далее.
Зачем они фоткают покойников всегда 🤔
Как доказательство что не улетел в Аргентину
А в чём проблема сфоткать труп? Это в последний раз его можно увидеть как человека, хоть и мёртвого, не все же в мире смогут приехать на похороны поглазеть.
Долбоёбы потому что. Для них демонстрировать труп в телеке на разную аудиторию в порядке вещей.
Слушай, раньше, даже фотокарточки с похорон присылали родственникам. У самого такие есть. Вроде компота, а вроде и есть практический смысл.
Я видел фото путлера, но он уже труп? Можно шампанское открывать и салюты запускать?!!
И какой интересно сегодня у него рабочий график? Что то особо важное?
Как обычно в очередной раз поднимает Раису с колен.
Пополняет третий чемодан. Который с говном.
А эта фотка тогда откуда?
Заметку не читай, камент пиши.простился с Горбачёвым до официальной церемонии, в Центральной клинической больнице.
Надо дедов поменять местами было.
Из больницы
О, уже пятого и последнего генсека при моей жизни понесли вперед ногами.
НЕ ТОТ ДЕД, НЕ ТОТ...
Аллапугачёва блин
Я 1983г/р, только смерть Андропова, Черненко и Горби застал.
Считая Ельцина?
Конечно, это же не с Жириновским прощаться. Фигуры совершенно разного калибра: один - пиздабол и ЦПшник, т.е свой по натуре, а второй - миротворец и человек, повернувший историю.
Дык он точно так же приезжал в траурный зал больницы
Когда о смерти Вильгельма II было сообщено Гитлеру, тот, несмотря на личную неприязнь к бывшему императору, приказал организовать ему государственные похороны с воинскими почестями, так как стремился продемонстрировать немцам, что Третий рейх является преемником Германской империи.
Вован строит историческую ветку от Андропова, те, кто был после для него недоразумения
выглядит опасно
справа Сигал??
Умер Горбачев. Отправили кремлевский караул, почести, все дела... Час, прошел, два, пять... Наконец-то солдаты возвращаются.
- Вы что так долго?!
- Так семь раз на бис закапывали!
@Алексей Михайлов , ты зачем левый анекдот спиздил, сука?
Хули Димон туда приперся, позорник? Все шансы у него были двигать страну туда, куда хотел Горбачев, и все просрал.
слева колонный справа похоронный
А Владимир Путин приедет? Чет не увидел
Справа так вальяжно развалились.
Чё по послам?
Путин занят очисткой бункера в третьем подвале Кремля, чтобы продержаться еще 6 месяцев войны, так что это нормально, что он не нашел времени приехать.
Достойный человек.
Пусть земля будет пухом.
Умер достойный человек.
Земля ему пухом.