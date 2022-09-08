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Новости

Суд отменил решение о принудительном лечении якутского «шамана-воина», который шёл в Кремль «изгонять Путина» Статьи редакции

Дело отправили на повторное рассмотрение.

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Приморский краевой суд отменил принятое 1 августа решение о продлении принудительного лечения Александра Габышева — якутского «шамана», который пешком шёл в Москву для «изгнания Путина». На изменение решения повлияли апелляционные жалобы со стороны защиты.

Суд поддержал позицию адвокатов и представителя органов опеки — по их словам, необходимо назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, так как заключения разных врачебных комиссий не совпали. По словам адвоката Алексея Прянишникова, прокурор был против отмены постановления — «он „как обычно“ не нашёл никаких нарушений при принятии решения судом первой инстанции».

В 2019 году якутский шаман Габышев провозгласил себя «шаманом-воином» и объявил о пешем походе на Москву: он назвал президента России Владимира Путина «злым духом» и поставил себе цель его «изгнать». Габышев смог дойти до Бурятии, где его задержали. Сторонники шамана устроили митинг, начались столкновения протестующих и силовиков.

Интернет
Христов украинец
«Магия полиции оказалась сильнее»: как соцсети несколько месяцев следили за якутским шаманом, шедшим «изгонять Путина» Статьи редакции

Акция привела к группе поддержки, митингам и столкновениям с другими шаманами. А закончилась задержанием.

Шаман Александра Габышев Фото Андрея Затирко, RFE

В сентябре 2019 года Габышев прошёл проверку в психоневрологическом диспансере, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В его высказываниях нашли публичный призыв «к насильственным действиям в отношении президента».

В мае 2020 года бойцы ОМОНа штурмовали дом шамана и задержали его и его сторонников, по официальной версии — из-за нарушения режима самоизоляции. В июне 2020 года Габышева отправили на принудительное лечение, но уже в июле выписали.

В феврале 2021 года против шамана Габышева завели дело о применении насилия к полицейскому из-за ранения правоохранителя: в конце января силовики и медработник психдиспансера приехали к нему, чтобы доставить его в медучреждение. В начале февраля суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева.

С октября 2021 года Габышев находился на принудительном лечении в больнице специализированного типа, а 1 августа Уссурийский районный суд продлил постановление. Летом 2022 года врачебная комиссия решила перевести «шамана» в стационар общего типа, но уже спустя полмесяца заявила об ухудшении его состояния.

#новости #суды #регионы #шаманвоин

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7 комментариев
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 Дуб-Дерево

Добре, пусть он дойдет, наконец!

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Serena Frost

И постучит в нужный бубен

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Темирлан Абдрахманов

Если бы дали делу шамана дойти до конца, может и не было бы войны

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Skinny

Оттепель

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Либеральный фонарь

ЕБОШ

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За сотню в аэропорт поехали

Третью руку ампутировали, гады. Теперь магия не подействует.

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Бывший историк

Может изгонит все же, шансы есть

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