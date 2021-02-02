SpaceX впервые запустит на орбиту экипаж из обычных людей — предпринимателя, врача и двух победителей конкурса Статьи редакции
До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и российскими космонавтами, которые проходили спецподготовку.
SpaceX объявила о запуске первого «полностью коммерческого» гражданского экипажа на орбиту Земли в конце 2021 года. Командиром корабля выступит основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ещё три места займут обычные люди.
Миссия получила название Inspiration4 и в том числе направлена на поддержку исследовательской детской больницы Сейнт Джуд. Исаакман передал учреждению два места, включая одно для «амбассадора больницы с прямой связью с миссией».
Второе место в корабле получит один из медработников больницы Сейнт Джуд, оказывающий первую помощь. Третье и четвёртое места получат победители онлайн-голосования, которое пройдёт с 1 по 28 февраля на сайте Inspiration4. Третье место сможет выиграть тот, кто отправил пожертвование больнице Сэйнт Джуд, а четвёртое — любой новый и существующий пользователь платформы Shift4Shop Исаакмана. Выполнить оба условия можно на сайте Inspiration 4.
Экипаж миссии будет тренироваться под надзором SpaceX и готовиться к полёту на ракете Falcon 9. Во время общения с журналистами глава компании Илон Маск отметил, что продолжительность и другие параметры миссии будут полностью зависеть от Исаакмана.
SpaceX планирует повторно использовать капсулу Resilience («Устойчивость»), которая пристыковалась к МКС в ноябре 2020 года во время запуска первой официальной миссии с астронавтами NASA. Агентство проинформировали о первой частной миссии и оно её «поддержало».
До этого SpaceX уже анонсировала несколько частных миссий на ближайшие годы. Компания планирует отправить в путешествие вокруг Луны миллиардера Юсаку Маэдзаву в 2023 году, отправить на орбиту Тома Круза для съёмок фильма, а также запустить космических туристов на МКС на 10-дневную миссию и устроить пятидневный полёт на орбите в 2022 году.
Когда Гитлера оттуда выселят
А чо по ценам?
Что-то про 20 млн слышал, но все может поменяться