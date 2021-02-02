До этого туристы летали на орбиту только с астронавтами NASA и российскими космонавтами, которые проходили спецподготовку.

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Джаред Исаакман в капсуле Crew Dragon Фото SpaceX

SpaceX объявила о запуске первого «полностью коммерческого» гражданского экипажа на орбиту Земли в конце 2021 года. Командиром корабля выступит основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ещё три места займут обычные люди.

Миссия получила название Inspiration4 и в том числе направлена на поддержку исследовательской детской больницы Сейнт Джуд. Исаакман передал учреждению два места, включая одно для «амбассадора больницы с прямой связью с миссией».

Inspiration4 — это реализация мечты всей жизни и шаг навстречу будущему, в котором каждый может рискнуть и изучать звёзды. Я ценю огромную ответственность, которую несёт руководство этой миссией и хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество на помощь в борьбе с детским раком здесь, на Земле. Джаред Исаакман

Второе место в корабле получит один из медработников больницы Сейнт Джуд, оказывающий первую помощь. Третье и четвёртое места получат победители онлайн-голосования, которое пройдёт с 1 по 28 февраля на сайте Inspiration4. Третье место сможет выиграть тот, кто отправил пожертвование больнице Сэйнт Джуд, а четвёртое — любой новый и существующий пользователь платформы Shift4Shop Исаакмана. Выполнить оба условия можно на сайте Inspiration 4.

Экипаж миссии будет тренироваться под надзором SpaceX и готовиться к полёту на ракете Falcon 9. Во время общения с журналистами глава компании Илон Маск отметил, что продолжительность и другие параметры миссии будут полностью зависеть от Исаакмана.

Если вы решите позже, что хотите другую миссию, вы можете всё переиграть. Вы решаете, куда вы полетите, но я думаю мы предполагаем, что это от двух до четырёх дней. Если вы захотите остаться там подольше, это тоже ничего. Илон Маск глава SpaceX

SpaceX планирует повторно использовать капсулу Resilience («Устойчивость»), которая пристыковалась к МКС в ноябре 2020 года во время запуска первой официальной миссии с астронавтами NASA. Агентство проинформировали о первой частной миссии и оно её «поддержало».

До этого SpaceX уже анонсировала несколько частных миссий на ближайшие годы. Компания планирует отправить в путешествие вокруг Луны миллиардера Юсаку Маэдзаву в 2023 году, отправить на орбиту Тома Круза для съёмок фильма, а также запустить космических туристов на МКС на 10-дневную миссию и устроить пятидневный полёт на орбите в 2022 году. #spacex #маск #космос #новости