Исследование: Тела буддийских монахов в состоянии посмертной медитации не проявляют типичных признаков смерти Статьи редакции
Они не разлагаются и сохраняют эластичность кожи.
Исследователи под руководством академика РАН Святослава Медведева получили первые научные данные о психофизиологическом состоянии буддистов в глубокой и посмертной медитации. По его словам, состояние тела монахов, находящихся в посмертной медитации тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти.
Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии с 2019 года в рамках Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания. За это время группа изучила 104 буддийских монаха во время обычной медитации, а также нескольких монахов в состоянии тукдам — глубокой медитации, в процессе которой человек умирает.
Как показали исследования, тела медитирующих монахов даже через несколько недель после фактической смерти не разлагаются, их кожа остаётся упругой, а суставы — гибкими. Сначала учёные предположили, что причина этого — остаточная активность головного мозга, но обнаружить её не удалось. Теперь они считают, что тела сохраняются из-за неких веществ, которые образуются в теле при медитации.
Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.
Глубокая медитация позволяет «отключить» даже базовые рефлексы
Помимо тукдам, учёные изучают и обычную медитацию с помощью электроэнцефалографов и термографов. По словам Медведева, некоторые типы медитации резко сужают восприятие внешнего мира. Автоматические реакции на раздражители, которые сознанию обычно неподконтрольны, слабеют или исчезают. Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.
Есть и медитативные практики с обратным эффектом, когда восприятие внешних сигналов усиливается. По мнению академика Медведева, медитацию нельзя рассматривать как что-то определённое и однозначное. Многое зависит от конкретной практики, конкретного человека и его целей. Это затрудняет научное изучение эффектов медитации.
Центр исследований медитации и изменённых состояний сознания основан в Индии группой российских учёных в 2019 году при поддержке Далай-ламы. В нём работают специалисты Российской академии наук, Московского государственного университета и других вузов. Центр сотрудничает с учёными Висконсинского университета, в том числе с известным исследователем нейробиологии медитации Ричардом Дэвидсоном.
Очередной псевдонаучный фейк. Петриковщина цветет пышным цветом. Где что либо кроме заявления ученого, где статья в рецензируемом журнале?
Нет никакого исследования.
Коренной каякер
получили первые научные данные
Не писал бы глупости, если бы умел читать
Остался вопрос: зачем входить в состояние тукдам?
Шоб дождаться отставки Путина
Так они что, могут выйти из состояния клинической смерти?
Оно не так быстро разлагается по совершенно другим причинам. Особый рацион питания и пост сильно уменьшают количество бактерий в кишечнике с которых обычно и начинается разложение.
Вообще тот всех бактерий в кишечнике не избавиться, внутри все равно влажно и через день другой внутри все сгниет. Вот интересная лекция об этом.
В определенных условиях типа сухого климата и низкого содержания влаги в теле будет происходить мумификация.
Спасибо за разумную версию. А то вижу, что пи***шь, но не пойму, в чём именно.
Осталось придумать такой готовый рацион и инструкцию по входу в этот анабиоз для утомленных жизнью.
А вообще думаю да, в будущем их разбудят
шо це такое?
Смерть = истина бытия
Неудивительно, так как поговаривают, что современный поп-буддизм - это целиком и полностью продукт XIX века, имеющий мало общего со своим реальным историческим прототипом
Насколько я знаю, реинкарнация, в которую веруют буддисты, тоже не слишком близка к современным представлениям, если конечно британские ученые еще не успели доказать, что человек может переродиться в виде жабы. Так что я бы не приписывал ему какую-то близость к научной картине мира. В религозных догмах, кто и когда бы их не писал, иногда могут попадаться удивительные совпадения с выводами ученых, но это значит лишь то, что авторы удачно попали пальцем в небо.
А если Путин войдёт в состояние тукдам?
Медитация - метод подчинения разума своей воле. Высшая степень контроля над разумом - когда даже отход к смерти становится осознанным процессом.
Получается, что это обычный суицид, только без соплей
Какой еще осознанный, тукдам совершают когда человек неизлечимо болен и вот воо умрет
Это принудительная смерть, но без боли и страдания. Любой здравомыслящий желает такой смерти.
Пуля в голову - тоже смерть без боли и страданий.
Попробуй, расскажешь как это без боли. особенно тем кому не удалось застрелиться.
Поехавших от медитации не меньше.
Но узнать как стрелять наверняка - проще.
Статистику по поехавшим от медитации vs самострелам-неудачникам в студию.
И быть изгоем, потому что без киберпротезов
Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.
Из года в год вижу статьи, как ученые вот-вот как собрались изучить состояние буддистских монахов, но каждый раз что-то мешает взять анализы.
Лженаука от лжеученых. Куча громких заявлений с нарушением почти всех принципов постановки эксперимента.
Такую хуйню любят на дзен лить.
ДЗЕН - какая ирония.
Да. Для точного эксперимента рядом должен был умереть просто рандомный индус. В одно и то же время, в том же возрасте и после того же принипа питания.
Всё круто, но, как говорится, peer reviewed or tits or gtfo. И желательно, чтобы как минимум трое рефери посмотрели. Я видал академиков РАН, которые на серьёзных щщах память воды защищают, так что регалии - не аргумент.
Адски плюсую.
Иногда вроде смотришь, почетный профессор, так ещё и академик.
А на лекциях такой бред несёт, так ещё сам свои мысли забывает.
Капец это не тот медведев?
Узнал интересное по поводу лжепамяти воды
Эмото Масару, представленный в фильме как «исследователь воды», является одновременно главным спонсором фильма и создателем религиозной секты, продающей «„намоленную воду“ по 35 долларов за пять унций
Масару однажды припёрли к стенке и он признал, что красивые кристаллы из намоленной воды получаются в одной чашке Петри из ста. Примерно так же, как и с обычной водой. На предъявы в ненаучности такого подхода от ответил в духе "Отвалите, это не наука, это искусство". Ссылку, как водится, я потерял
пора начать медитировать
медитации — это клёво, но не могу заставить себя медитировать регулярно
Совмещайте с мастурбацией
Декоративный
Осознанное мастурбирование. Хоть сейчас очковтирательские курсы открывай.
Декоративный
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Этап третий. Пенетрация тысячи Будд. Очная встреча с Гуру. 600 000 рублей.
пора начать молиться
ну это слишком
Ответственный
Почему? Монахи они по религии. Это их основное занятие - молиться (медитировать).
Ответственный
Окей. Но тибетские монахи не проводят время в молитве? Есть монахи, которые не молятся, но медитируют?
Кроме Будды?
https://fpmt.ru/group_practices/mantras_prayers/
Я не в теме, но вот захожу в каталог буддийских молитв, выбираю, медитирую, разве нет?
Я просто веду к тому, что эта мода выглядит так, будто из традиционных религиозных мировозрений азиатов сделали попсовый трендовый продукт западного образа жизни. Просто выкинув главное =)
Опыт вообще интересный) Мне удавалось погрузиться довольно глубоко, но по мне больше прерывалась связь между событием и его интерпретацией.
То есть ты не ощущаешь холода стоя под ледяным душем, чувствуешь некую энергию и стимуляцию, но просто не интерпретируешь как неприятную, опасную или как холод. Думаю с болью похоже.
Помню несколько лет назад нашли самомумифицированного монаха, в суперсостоянии
В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.
В разные годы там также побывали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и председатель правления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.
Эти обнулёныши хотят походу вечно править.
дадада, ждал крутого поворота, но увы
Интересно, что с ним сейчас
думаю эту инфу стоит поискать на каналах с рептилойдами и иллюминатами
Да в куче буддийских городов есть мумии такии, которые типа не портятся десятками лет. Видел в двух местах такие.
В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.
Статейка конечно атас полный)
На серьезном ебале в челика через тепловизор пялят.
Обычным работягам раз в пять лет лсд хватает
Бедный историк
Замиксованный в соль по самые помидоры и всё равно начавший подгнивать?
Пруфов конечно же не будет
Если наесться консервантов (бальзамирующий эффект), то бактерии и паразиты не смогут жрать клетки тела. Со временем тушка высохнет и получится мумия. А "шаолиньские" монахи ещё те фокусники. Что только не придумают для завлечения туристов.
Я где-то слышал, что они сидят на очень особой диете месяцами, и перед медитацией покрывают себя чем-то, от этого и тушка хорошо сохраняется. Хз.
Был спонсором и участником в начале этой экспедиции, разочарован процессом, из плюсов - знакомство с очень хорошими людьми и расширение кругозора, спрашивайте свои вопросы
Медитация интересная штука. Мне помогла понять вещи, которые я не просто не ощущала, но даже не верила в их реальность. Вроде такой эмоции как удовольствие от вкусной еды. Я думала, что это метафора сытости. Или сострадание, которое я считала психологической манипуляцией или психическим отклонением. С прекращением занятий все постепенно вернулось на круги своя, но теперь я знаю, что эти вещи реальны, даже если я их больше не чувствую. Помогает выстраивать отношения с людьми.
Когда медитировала, я могла замедлять пульс и понижать температуру тела по желанию. Не настолько, чтобы сойти за труп, но если у меня это получилось через менее чем год занятий, то у людей, которые всю жизнь тренируются, контроль над физическими процессами вполне может быть абсолютным.
На 99% уверен, что если покопать, то этот академик окажется связанным с каким-нибудь другом всевеликого. И ищут они вечную жизнь и правление для оного за госсчёт. Такой вариант Аненербе.
Кто-то баб ебёт, а кто-то тукдам.
Это все странно
Но вот вопрос - правда ли что от глубокой медитации ~40% сходят с ума?
Не знаю ни одного человека кто сошёл бы с ума. Медитация меняет человека (делает более спокойным), может поэтому людям, которые знали медитирующего кажется, что с ним что-то не так. Как можно сойти с ума от того, что ты просто не создаёшь поток мыслей в голове и дышишь в ручном режиме?