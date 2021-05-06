Наука
Никита Логинов

Исследование: Тела буддийских монахов в состоянии посмертной медитации не проявляют типичных признаков смерти Статьи редакции

Они не разлагаются и сохраняют эластичность кожи.

154 154 комментария
13 061 просмотров
Учёные снимают электроэнцефалограмму мозга медитирующих монахов Фото фонда «Сохраним Тибет» 

Исследователи под руководством академика РАН Святослава Медведева получили первые научные данные о психофизиологическом состоянии буддистов в глубокой и посмертной медитации. По его словам, состояние тела монахов, находящихся в посмертной медитации тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти.

Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии с 2019 года в рамках Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания. За это время группа изучила 104 буддийских монаха во время обычной медитации, а также нескольких монахов в состоянии тукдам — глубокой медитации, в процессе которой человек умирает.

Изображение из презентации профессора Медведева

Как показали исследования, тела медитирующих монахов даже через несколько недель после фактической смерти не разлагаются, их кожа остаётся упругой, а суставы — гибкими. Сначала учёные предположили, что причина этого — остаточная активность головного мозга, но обнаружить её не удалось. Теперь они считают, что тела сохраняются из-за неких веществ, которые образуются в теле при медитации.

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.

Глубокая медитация позволяет «отключить» даже базовые рефлексы

Помимо тукдам, учёные изучают и обычную медитацию с помощью электроэнцефалографов и термографов. По словам Медведева, некоторые типы медитации резко сужают восприятие внешнего мира. Автоматические реакции на раздражители, которые сознанию обычно неподконтрольны, слабеют или исчезают. Медитирующие могут не слышать звуков вокруг себя или не чувствовать боль.

Известный пример глубокого медитативного самоконтроля — самосожжение буддийского монаха Тхить Куанг Дыка Фото Малькольма Брауна

Есть и медитативные практики с обратным эффектом, когда восприятие внешних сигналов усиливается. По мнению академика Медведева, медитацию нельзя рассматривать как что-то определённое и однозначное. Многое зависит от конкретной практики, конкретного человека и его целей. Это затрудняет научное изучение эффектов медитации.

Наблюдения термографом показали, что в процессе медитации температура тела меняется Изображение Центра исследований медитации и изменённых состояний сознания

Центр исследований медитации и изменённых состояний сознания основан в Индии группой российских учёных в 2019 году при поддержке Далай-ламы. В нём работают специалисты Российской академии наук, Московского государственного университета и других вузов. Центр сотрудничает с учёными Висконсинского университета, в том числе с известным исследователем нейробиологии медитации Ричардом Дэвидсоном.

#новости #биология #исследования

154 154 комментария
2
76
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154 комментария
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Потребительский Валера

68

ну заголовок слишком громкий для таких результатов, но исследование интересное

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Друз Фаруэл

58

Очередной псевдонаучный фейк. Петриковщина цветет пышным цветом. Где что либо кроме заявления ученого, где статья в рецензируемом журнале?
Нет никакого исследования.

Ответить

Andrew Muralov

Друз
9

Будет в «вопросах теологии» как раз идёт набор контрольной группы.

Ответить

Ольга Шестова

Друз
4

Вот да, сразу видно, как далеки авторы материала от науки: 

Ответить

Коренной каякер

Друз
0

получили первые научные данные

Не писал бы глупости, если бы умел читать

Ответить

Федя Прозоров

8

Остался вопрос: зачем входить в состояние тукдам?

Ответить

Прошедший Никита

Федя
121

Шоб дождаться отставки Путина

Ответить

Федя Прозоров

Прошедший
2

Так они что, могут выйти из состояния клинической смерти?

Ответить

Никита Логинов

Федя
14

Там не клиническая смерть, а самая настоящая, со смертью мозга. Но тело не разлагается как обычно. В этом вся проблема.

Ответить

Andrew Muralov

Никита
19

Оно не так быстро разлагается по совершенно другим причинам. Особый рацион питания и пост сильно уменьшают количество бактерий в кишечнике с которых обычно и начинается разложение.

Ответить

Seenyasha

Andrew
6

Но разве на мёртвое тело не налетают куча других бактерий извне? Кусок мяса, оставленный сам по себе, ведь подвергается воздействию микробов и разложится.

Ответить

Арсений Веснин

Seenyas…
3

Вообще тот всех бактерий в кишечнике не избавиться, внутри все равно влажно и через день другой внутри все сгниет. Вот интересная лекция об этом.

Ответить

Andrew Muralov

Seenyas…
0

В определенных условиях типа сухого климата и низкого содержания влаги в теле будет происходить мумификация. 

Ответить

new_comment

Andrew
5

Спасибо за разумную версию. А то вижу, что пи***шь, но не пойму, в чём именно.

Ответить

Andrew Muralov

new_com…
0

Осталось придумать такой готовый рацион и инструкцию по входу в этот анабиоз для утомленных жизнью.

Ответить

Федя Прозоров

Никита
1

криповенько

Ответить

Yuri Polu

Никита
1

Это вовсе не проблема, а путь познания истиной природы бытия.

Ответить

Артем Ермулин

Никита
0

Проблема?

Ответить

Прошедший Никита

Федя
2

А вообще думаю да, в будущем их разбудят

Ответить

Федя Прозоров

Прошедш…
2

Эй, Нахзвдаоаытдпжь, Навальный стал президентом!

Ответить

Yuri Polu

Федя
2

Это не смерть, а сатори.

Ответить

Федя Прозоров

Yuri
0

шо це такое?

Ответить

Yuri Polu

Федя
0

Ну то к чему стремятся дойти буддисты путем медетаций.
Познание истинной природы бытия.

Ответить

Федя Прозоров

Yuri
0

Смерть = истина бытия

Ответить

Yuri Polu

Федя
2

Смерть как и рождение моменты бытия.
Там всё очень запутанно.
А самое главное, что когда познаешь ее (истину), то не можешь описать ее словами.
Мы все одно, всё одно. Всё вокруг одно.
Реальность - великая иллюзия.

как-то так.

Ответить

Никита

Yuri
2

Мы все одно, всё одно. Всё вокруг одно. Реальность - великая иллюзия.

Для этого необязательно медитировать, достаточно познакомиться с современной физикой :)

Ответить

Yuri Polu

Никита
1

Это даже не сколько о медитации, сколько о буддизме в целом.
Далай Лама кстати говорит, что те открытия , которые делаю физики, прекрасно ложатся на их философию:))

Ответить

Никита

Yuri
0

Я поверхностно знаком с буддизмом, но тоже такое ощущение, что он неплохо согласуется с тем, что сейчас известно физике.

Ответить

Территориа

Никита
0

Неудивительно, так как поговаривают, что современный поп-буддизм - это целиком и полностью продукт XIX века, имеющий мало общего со своим реальным историческим прототипом

Ответить

Никита

Террито…
0

В таком случае, буддизм соответствовал бы физической картине мира XIX века, которая была весьма далека от современной.

Ответить

Территориа

Никита
1

Насколько я знаю, реинкарнация, в которую веруют буддисты, тоже не слишком близка к современным представлениям, если конечно британские ученые еще не успели доказать, что человек может переродиться в виде жабы. Так что я бы не приписывал ему какую-то близость к научной картине мира. В религозных догмах, кто и когда бы их не писал, иногда могут попадаться удивительные совпадения с выводами ученых, но это значит лишь то, что авторы удачно попали пальцем в небо.

Ответить

Никита

Террито…
0

 реинкарнация, в которую веруют буддисты

В разных школах - по-разному. В Тхераваде, например, вообще нет понятия души, и реинкарнироваться нечему, там всё куда сложнее.

Ответить

Yuri Polu

Никита
0

Я тоже не знаком, но интересна, все-таки много людей исповедуют эту религию. Лекции смотрю и тд. Но не погружаюсь глубоко, скорее на уровне мифов древней греции.

Ответить

Астралопет

Yuri
0

Зачем ты написал "её (истину)", если мог просто написать "истину"?

Ответить

Прошедший Никита

Федя
0

Нет, но йобнуть путина на пол пути камнем – возможно

Ответить

Сергей Низовцев

Прошедший
3

А если Путин войдёт в состояние тукдам?

Ответить

thewatt

Сергей
2
Ответить

Богдан Ломако

Федя
4

Медитация - метод подчинения разума своей воле. Высшая степень контроля над разумом - когда даже отход к смерти становится осознанным процессом.

Ответить

Федя Прозоров

Богдан
11

Получается, что это обычный суицид, только без соплей

Ответить

Joldas

Федя
2

Самая брутальная смерть. Убить себя силой собсвенного разума. 

Ответить

Alex Macher

Богдан
3

Какой еще осознанный, тукдам совершают когда человек неизлечимо болен и вот воо умрет

Ответить

Имя Фамилия

Федя
2

Это принудительная смерть, но без боли и страдания. Любой здравомыслящий желает такой смерти.

Ответить

Kir Kirsky

Имя
1

Пуля в голову - тоже смерть без боли и страданий.

Ответить

Имя Фамилия

Kir
0

Попробуй, расскажешь как это без боли. особенно тем кому не удалось застрелиться.

Ответить

Kir Kirsky

Имя
1

Поехавших от медитации не меньше.
Но узнать как стрелять наверняка - проще.

Ответить

kotova lidiya

Kir
0

Статистику по поехавшим от медитации vs самострелам-неудачникам в студию.

Ответить

Kir Kirsky

kotova
0

Проверяй за щекой

Ответить

kotova

Kir
0

У твоей мамки проверю.

Ответить

FOX

Федя
1

чтобы дожить до реального cyberpunk 

Ответить

Федя Прозоров

FOX
0

И быть изгоем, потому что без киберпротезов

Ответить

Владимир Филатов

Федя
0

так в игре был монах, которого насильно напичкали протезами

Ответить

Слава Инженеров

Федя
0

так чтобы не вонять после смерти

Ответить

Сергей Низовцев

30

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам. Они уже получили разрешение на это, но работе помешали эпидемиологические ограничения. Сейчас в Индии тяжёлая ситуация с распространением Covid-19.

Из года в год вижу статьи, как ученые вот-вот как собрались изучить состояние буддистских монахов, но каждый раз что-то мешает взять анализы.

Ответить

миша лисицын

Сергей
8

Монахи просыпаются резко

Ответить

Кирилл Вселенский

Сергей
0

Какая жалость, ну ничего, подождем еще

Ответить

Kir Kirsky

26

Лженаука от лжеученых. Куча громких заявлений с нарушением почти всех принципов постановки эксперимента.
Такую хуйню любят на дзен лить.
ДЗЕН - какая ирония.

Ответить

Alex Blake

Kir
0

Да. Для точного эксперимента рядом должен был умереть просто рандомный индус. В одно и то же время, в том же возрасте и после того же принипа питания.

Ответить

Marat Khamadeev

16

Всё круто, но, как говорится, peer reviewed or tits or gtfo. И желательно, чтобы как минимум трое рефери посмотрели. Я видал академиков РАН, которые на серьёзных щщах память воды защищают, так что регалии - не аргумент. 

Ответить

Ashot Rager

Marat
3

Адски плюсую.

Иногда вроде смотришь, почетный профессор, так ещё и академик.

А на лекциях такой бред несёт, так ещё сам свои мысли забывает.

Ответить

миша лисицын

Marat
1

Капец это не тот медведев?

Ответить

Никита Логинов

миша
1

Нет, этого Святославом зовут.

Ответить

Marat Khamadeev

миша
0

не, у того, про которого я говорю, фамилия другая

Ответить

миша лисицын

Marat
0

Узнал интересное по поводу лжепамяти воды
Эмото Масару, представленный в фильме как «исследователь воды», является одновременно главным спонсором фильма и создателем религиозной секты, продающей «„намоленную воду“ по 35 долларов за пять унций

Ответить

Marat Khamadeev

миша
0

Масару однажды припёрли к стенке и он признал, что красивые кристаллы из намоленной воды получаются в одной чашке Петри из ста. Примерно так же, как и с обычной водой. На предъявы в ненаучности такого подхода от ответил в духе "Отвалите, это не наука, это искусство". Ссылку, как водится, я потерял

Ответить

Екатерина Кузнецова

6

пора начать медитировать 

Ответить

Федя Прозоров

Екатерина
1

медитации — это клёво, но не могу заставить себя медитировать регулярно

Ответить

AttentiveMilk

Федя
14

Совмещайте с мастурбацией

Ответить

Декоративный

Attenti…
1

Осознанное мастурбирование. Хоть сейчас очковтирательские курсы открывай.

Ответить

Декоративный

Декорат…
2

Этап первый. Осознанное мастурбирование. Продаётся в виде книги на ЛитРес. Групповые семинары по 7500 рублей за посещение.

Этап второй. Радикальный фистинг: раскрой свои чакры. Ограниченный тираж. Закрытые семинары по 50 000 за посещение.

Этап третий. Пенетрация тысячи Будд. Очная встреча с Гуру. 600 000 рублей.

Ответить

Василий

Декорат…
0

Вот ужас

Ответить

Вячеслав

Декорат…
0

Зачем ты придумываешь велосипед, когда есть сны с поллюциями? ШАРЛАТАН!!! 

Ответить

Владимир Филатов

Вячеслав
0

а кто потом постель и трусы стирать будет? 

Ответить

Федя Прозоров

Attenti…
1

Иногда перед мастурбацией надо помедитировать

Ответить

Владимир Филатов

Attenti…
1

тантрический секс 

Ответить

Argumenta Ambigua

Екатерина
0

пора начать молиться

Ответить

Екатерина Кузнецова

Argumenta
1

ну это слишком 

Ответить

Argumenta

Екатери…
0

не слишком, но рановато, надеюсь. однако от медитации до молитвы один шаг

Ответить

Никита Логинов

Argumen…
3

У буддистов для молитв есть специальные крутящиеся барабаны. Прошёл, крутанул их — и как бы помолился. Практично.

Ответить

Argumenta

Никита
1

да, надо было перенимать опыт, ебанул в колокол - считай помолился

Ответить

Kir Kirsky

Никита
1

ЕМНИП это сложнее работает

Ответить

Ответственный

Екатери…
0

Почему? Монахи они по религии. Это их основное занятие - молиться (медитировать).

Ответить

Никита Логинов

Ответст…
0

Медитация и молитва это совсем разные вещи, не надо смешивать эти понятия.

Ответить

Ответственный

Никита
0

Окей. Но тибетские монахи не проводят время в молитве? Есть монахи, которые не молятся, но медитируют?

Ответить

Никита Логинов

Ответст…
1

Насколько я знаю, в буддизме нет молитв в понимании авраамических и прочих религий. Молитва это обращение к божеству, а в буддизме с божествами туго.

Ответить

Ответствен

Никита
0

Кроме Будды?

Ответить

Никита

Ответст…
0

Будда считается богом только в одной (или нескольких) школе буддизма, в остальных это просто самый первый и известный "хакер сознания" :) Некоторые буддийские учителя вообще говорят "встретишь Будду — убей Будду", "Будда это собачье дерьмо на палке" и тому подобное. Не очень похоже на то, что они его богом считают.

Ответить

Ответствен

Никита
0

https://fpmt.ru/group_practices/mantras_prayers/
Я не в теме, но вот захожу в каталог буддийских молитв, выбираю, медитирую, разве нет?

Каталог буддийских молитв
Каталог буддийских молитв
fpmt.ru
Ответить

Максим

Ответст…
0

Нет, начитка и медитация это разные практики

Ответить

миша

Никита
0

Шок. Про то что некоторые типа против Будды и при этом буддисты типа того

Ответить

Никита

миша
0

Там вообще всё весело, начиная от полной анархии в учениях и принципиального отсутствия понятия ереси:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Буддизм#Отличия_от_других_учений_и_верований

Ответить

Ответствен

Никита
0

Я просто веду к тому, что эта мода выглядит так, будто из традиционных религиозных мировозрений азиатов сделали попсовый трендовый продукт западного образа жизни. Просто выкинув главное =) 

Ответить

Никита

Ответст…
0

В буддизме главное это метод Будды — проверка всех утверждений буддизма на собственном опыте, в том числе и с помощью медитации.

Ответить

Ответствен

Никита
0

Зачем на себе проверять, когда Будда уже проверил?

Ответить

Никита

Ответст…
0

Чтобы никто не мог водить тебя за нос :) 

Ответить

Ответствен

Никита
0

Я и сам себя могу водить за нос, зачем мне для этого кто-то.

Ответить

Прошедший Никита

Argumenta
0

Пора начать купаться

Ответить

Georgi Yudin

6

Опыт вообще интересный) Мне удавалось погрузиться довольно глубоко, но по мне больше прерывалась связь между событием и его интерпретацией.
То есть ты не ощущаешь холода стоя под ледяным душем, чувствуешь некую энергию и стимуляцию, но просто не интерпретируешь как неприятную, опасную или как холод. Думаю с болью похоже.

Ответить

Alex Blake

Georgi
0

И сколько лет потребовалось, чтобы достичь такого скилла в медитации?

Ответить

Argumenta Ambigua

5

Помню несколько лет назад нашли самомумифицированного монаха, в суперсостоянии

Ответить

Личный историк

Argumenta
4

Монах Шредингера

Ответить

Никита Логинов

Argumenta
0

Этого? :)

https://www.bbc.com/russian/society/2015/02/150205_mongolia_mummified_monk

Ответить

Андрон

Никита
2

В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.

В разные годы там также побывали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов и председатель правления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.

Эти обнулёныши хотят походу вечно править.

Ответить

Argumenta Ambigua

Никита
1

дадада, ждал крутого поворота, но увы

Ответить

Никита Логинов

Argumen…
1

Ждал, что он встанет и пойдёт? :)

Ответить

Argumenta

Никита
1

если честно, то думал его оживят

Ответить

Никита Логинов

Argumen…
6

Надо попробовать включить рядом с ним Моргенштерна.

Ответить

Alex Blake

Argumenta
1

Интересно, что с ним сейчас

Ответить

Argumenta Ambigua

Alex
1

отсутствовали признаки разложения

Ответить

Argumenta Ambigua

Alex
0

думаю эту инфу стоит поискать на каналах с рептилойдами и иллюминатами

Ответить

Alex Macher

Argumenta
0

Да в куче буддийских городов есть мумии такии, которые типа не портятся десятками лет. Видел в двух местах такие.

Ответить

FOX

3

В 2013 году в Иволгинский дацан приезжал президент России Владимир Путин, который провел некоторое время наедине с мумией ламы.

Ответить

Грэм Грэмский

FOX
4

Перенимал опыт

Ответить

С H А P Р i Е

FOX
0

С мумией лабрадора Кони

Ответить

andorus

4

Статейка конечно атас полный) 
На серьезном ебале в челика через тепловизор пялят.
Обычным работягам раз в пять лет лсд хватает 

Ответить

Жалкий месяц

3

Для поиска таких веществ исследователи планируют взять анализы крови и тканей одного из монахов в состоянии тукдам.

Опять могилу Итигелова вскроют?

Ответить

Никита Логинов

Жалкий
0

Он же не в могиле сейчас, а в монастыре под стеклом.

Ответить

Бедный историк

Никита
0

Замиксованный в соль по самые помидоры и всё равно начавший подгнивать?

Ответить

Жалкий месяц

Бедный
1

Пруфов конечно же не будет

Ответить

Бедный историк

Жалкий
0

Пруфов того что он не гниёт - нет в первую очередь. И его давно перестали показывать посторонним.

Ответить

Жалкий месяц

Бедный
0

Ну как бы, сколько, семь раз его доставали и каждый раз всё ок

Ответить

Бедный историк

Жалкий
0

Нет, не каждый и не ок.

Ответить

taraskiy lotots

3

Скептики говорят, что это от обезвоживания + сухой воздух

Ответить

Jeka

3

Если наесться консервантов (бальзамирующий эффект), то бактерии и паразиты не смогут жрать клетки тела. Со временем тушка высохнет и получится мумия. А "шаолиньские" монахи ещё те фокусники. Что только не придумают для завлечения туристов.

Ответить

AshleyNightingale

2

Я где-то слышал, что они сидят на очень особой диете месяцами, и перед медитацией покрывают себя чем-то, от этого и тушка хорошо сохраняется. Хз.

Ответить

Никита Логинов

AshleyNightinga…
1

Тоже склоняюсь к мысли, что всё дело в долгой "подготовке" тела благодаря диетам и практикам.

Ответить

Азамат Багатов

2

Не читал. Хуета.

Ответить

Дима Орлов

2

Был спонсором и участником в начале этой экспедиции, разочарован процессом, из плюсов - знакомство с очень хорошими людьми и расширение кругозора, спрашивайте свои вопросы

Ответить

Andrew Muralov

Дима
0

Они перед вами стоят на коленях на второй фотографии?

Ответить

Владимир Филатов

Дима
0

далай лама дрочит? 

Ответить

Никита Логинов

Дима
0

Пили пост!

Ответить

Владимир Филатов

Никита
0

там ещё была фотка с далай ламой 

Ответить

Tata Kindred

1

Медитация интересная штука. Мне помогла понять вещи, которые я не просто не ощущала, но даже не верила в их реальность. Вроде такой эмоции как удовольствие от вкусной еды. Я думала, что это метафора сытости. Или сострадание, которое я считала психологической манипуляцией или психическим отклонением. С прекращением занятий все постепенно вернулось на круги своя, но теперь я знаю, что эти вещи реальны, даже если я их больше не чувствую. Помогает выстраивать отношения с людьми.
Когда медитировала, я могла замедлять пульс и понижать температуру тела по желанию. Не настолько, чтобы сойти за труп, но если у меня это получилось через менее чем год занятий, то у людей, которые всю жизнь тренируются, контроль над физическими процессами вполне может быть абсолютным.

Ответить

Прошедший Никита

1

Это у Пелевина в тайных видах на гору Фудзи было описано?

Ответить

Дмитрий Саблин

1

На 99% уверен, что если покопать, то этот академик окажется связанным с каким-нибудь другом всевеликого. И ищут они вечную жизнь и правление для оного за госсчёт. Такой вариант Аненербе.

Ответить

Ушёл и не вернулся

1

 Кто-то баб ебёт, а кто-то тукдам. 

Ответить

Максоний

Ушёл
0

попыт

Ответить

Бедный историк

1

Звучит как ложь, пиздёжь и провокация.

Ответить

Рыночный чувак

0

Группа Медведева работает с буддийскими монастырями на юге Индии

Нашего премьера теперь признают иноагентом?

Ответить

Потребительский Валера

0

а как войти в это состояние? есть инструкции? как они это делают?

Ответить

миша лисицын

0

Это все странно
Но вот вопрос - правда ли что от глубокой медитации ~40% сходят с ума?

Ответить

Имя Фамилия

миша
2

Не знаю ни одного человека кто сошёл бы с ума. Медитация меняет человека (делает более спокойным), может поэтому людям, которые знали медитирующего кажется, что с ним что-то не так. Как можно сойти с ума от того, что ты просто не создаёшь поток мыслей в голове и дышишь в ручном режиме?

Ответить

С H А P Р i Е

0

из-за неких веществ

Норкоманы

Ответить

Анастасия Лукьянова

0

Поздние трупные явления: а че всмысле

Ответить

сироп от щекотки

0
Ответить

R4as0n

0