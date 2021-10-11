Пандемия Covid-19 увеличила количество людей с депрессией и постоянной тревогой на четверть в мире и на треть в России Статьи редакции
Основной прирост психических расстройств пришёлся на женщин и людей до 25 лет.
Международная группа учёных опубликовала результаты первого глобального исследования влияния пандемии Covid-19 на психическое здоровье людей. За один год (с января 2020 по январь 2021) во всём мире на 26% выросло количество регистрируемых случаев большого депрессивного расстройства и на 28% — число людей с тревожным расстройством. Об этом учёные сообщили в журнале The Lancet.
Исследователи оценили текущее количество случаев депрессии и тревоги, использовав данные 5683 уникальных источников: PubMed, Google Scholar, различных экспертов и сайтов для предварительных версий научных статей. Полученные числа они сравнили с прогнозами, которые учёные давали на 2020 год, а также с показателями до пандемии через регрессионный мета-анализ.
За изученный период врачи по всему миру выявили 246 миллионов случаев большого депрессивного расстройства и 374 миллиона случаев тревожного расстройства, хотя учёные ожидали 193 миллионов и 298 миллионов соответственно. Сильнее всего пострадали жители стран Южной Америки и Центральной Азии — в них уровень депрессии и тревоги вырос на 30-35% и более. Наименьшее ухудшение статистики показали Китай, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Финляндия и некоторые другие страны.
Также исследование показало, что женщины в полтора раза чаще мужчин обращались к специалистам с симптомами большого депрессивного и тревожного расстройств, а в возрастном плане максимум случаев депрессии и тревоги пришёлся на людей 20-24 лет. Наименее восприимчивой к негативным последствиям пандемии оказалась психика людей пожилого возраста.
Учёные считают, что причиной распространения депрессии и тревоги стали локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест и предприятий, общий спад экономики и доходов. Люди лишаются работы и общения с друзьями, не могут путешествовать, посещать увеселительные места и поддерживать свой обычный уровень физической активности — всё это оказывает угнетающее влияние на психику.
Женщины попали в «ловушку карантинов и локдаунов» — пандемия увеличила объёмы работы по дому и уровень домашнего насилия, причём жертвы агрессоров не имеют возможности покинуть дом, чтобы уйти от разгорающегося конфликта. Студенты и выпускники вузов испытывают подавленность и тревогу из-за экономического кризиса, неясных перспектив и перевода вузов на удалённый формат работы, который уменьшил возможности для живого общения со сверстниками.
Учёные считают, что причиной распространения депрессии и тревоги стали локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест и предприятий, общий спад экономики и доходов. Люди лишаются работы и общения с друзьями, не могут путешествовать, посещать увеселительные места и поддерживать свой обычный уровень физической активности — всё это оказывает угнетающее влияние на психику.
А про истерию из СМИ и соцсетей как-то позабыли упомянуть.
Ещё в начале этого года писали, что в аптеках скупили антидепрессанты
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-aptekah-voznik-deficit-populyarnogo-antidepressanta.html ред.
Так, кстати, называлась статья на Снобе
Слушайте, вот сегодня новость как раз была о том как в Москве женщина с двумя детьми с 17 этажа выпрыгнула из окна.
Вот как думаете это послеродовая депрессия или какая-нибудь мафия прижимает людей так, что они решают, что лучше им и их детям не жить дальше?
Есть ещё теория о том, что высотные дома монолитные работают как камертоны и в них могут быть неуловимые вибрации которые сводят людей с ума (не сам придумал, есть подобное в инете), но тогда бы наверное статистика таких самоубийств более прослеживаемая была.
У автора было какое-то, о людях у нас тоже не всегда думают, поэтому отметать сразу его теорию может и не стоит. Главное же впихнуть дом на маленький кусочек земли, залепить этажей побольше и квартиры продать побыстрее, а что там и как дальше будет меньше волнует. Например про пожарных говорят, что они до таких этажей не добираются, уже был случай когда в Москве 25-этажный дом загорелся и людям помочь не смогли, но что-то внятных ответов особо нет. Наверное рассчитывают на вытяжку и прочие системы встроенные в доме. ред.
Например про пожарных говорят, что они до таких этажей не добираются
Ты бы хоть чекал информацию перед тем, как писать это.
https://realty.ria.ru/20181126/1533503532.html
Блять, ну серьёзно - ты такой ебанический бред пишешь и даже не пытаешь в гугл.
Женщины попали в «ловушку карантинов и локдаунов» — пандемия увеличила объёмы работы по дому и уровень домашнего насилия, причём жертвы агрессоров не имеют возможности покинуть дом, чтобы уйти от разгорающегося конфликта.
В России же вроде с этим проблем нет, из дома легко можно выйти на территории 99% муниципалитетов?