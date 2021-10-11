Основной прирост психических расстройств пришёлся на женщин и людей до 25 лет.

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Пустые улицы Москвы во время режима самоизоляции в 2020 году Фото TJ

Международная группа учёных опубликовала результаты первого глобального исследования влияния пандемии Covid-19 на психическое здоровье людей. За один год (с января 2020 по январь 2021) во всём мире на 26% выросло количество регистрируемых случаев большого депрессивного расстройства и на 28% — число людей с тревожным расстройством. Об этом учёные сообщили в журнале The Lancet.

Исследователи оценили текущее количество случаев депрессии и тревоги, использовав данные 5683 уникальных источников: PubMed, Google Scholar, различных экспертов и сайтов для предварительных версий научных статей. Полученные числа они сравнили с прогнозами, которые учёные давали на 2020 год, а также с показателями до пандемии через регрессионный мета-анализ.

За изученный период врачи по всему миру выявили 246 миллионов случаев большого депрессивного расстройства и 374 миллиона случаев тревожного расстройства, хотя учёные ожидали 193 миллионов и 298 миллионов соответственно. Сильнее всего пострадали жители стран Южной Америки и Центральной Азии — в них уровень депрессии и тревоги вырос на 30-35% и более. Наименьшее ухудшение статистики показали Китай, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Финляндия и некоторые другие страны.

Рост числа случаев большого депрессивного расстройства в разных странах мира за 2020 год Изображение The Lancet

Рост числа случаев тревожного расстройства в разных странах мира за 2020 год Изображение The Lancet

Также исследование показало, что женщины в полтора раза чаще мужчин обращались к специалистам с симптомами большого депрессивного и тревожного расстройств, а в возрастном плане максимум случаев депрессии и тревоги пришёлся на людей 20-24 лет. Наименее восприимчивой к негативным последствиям пандемии оказалась психика людей пожилого возраста.

Количество новых случаев депрессии и постоянной тревоги по возрастам и полам Изображение The Lancet

Учёные считают, что причиной распространения депрессии и тревоги стали локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест и предприятий, общий спад экономики и доходов. Люди лишаются работы и общения с друзьями, не могут путешествовать, посещать увеселительные места и поддерживать свой обычный уровень физической активности — всё это оказывает угнетающее влияние на психику.