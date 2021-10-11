Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Всё это — одна компания
До онлайн-встречи с ней:
Смотреть
!function(e){var t={};function o(n){if(t[n])return t[n].exports;var a=t[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(a.exports,a,a.exports,o),a.l=!0,a.exports}o.m=e,o.c=t,o.d=function(e,t,n){o.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(e,t){if(1&t&&(e=o(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var a in e)o.d(n,a,function(t){return e[t]}.bind(null,a));return n},o.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return o.d(t,"a",t),t},o.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},o.p="",o(o.s=0)}([function(e,t,o){"use strict";o.r(t);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};var a=e=>{e={deadline:[2021,8,21,11,0,0],container:null,items:["days","hours","minutes","seconds"],textNotes:!0,leftPadZero:!0,...e};const{deadline:t,container:o,items:n,textNotes:a,leftPadZero:r}=e;let i=0,d=null,s=new Date(Date.UTC(...t));s.setMinutes(s.getMinutes()+s.getTimezoneOffset());const c={days:["День","Дня","Дней"],hours:["Час","Часа","Часов"],minutes:["Минута","Минуты","Минут"],seconds:["Секунда","Секунды","Секунд"]},l=()=>{clearInterval(i),d&&d()},u=()=>{let e=new Date;const t=s.getTime()-e.getTime();(e=>{const t={days:Math.max(0,Math.floor(e/864e5)),hours:Math.max(0,Math.floor(e%864e5/36e5)),minutes:Math.max(0,Math.floor(e%36e5/6e4)),seconds:Math.max(0,Math.floor(e%6e4/1e3))};let i="";n.forEach(e=>{const o=document.createElement("div"),n=document.createElement("div");let d=String(t[e]||0),s=r?d.padStart(2,"0"):d;if(n.innerHTML=s,o.appendChild(n),a){const t=document.createElement("div");let n=(u=c[e],(l=d)>=10&&l<=20||0===l?u[2]:l%10==1?u[0]:l%10>1&&l%10<5?u[1]:u[2]);t.innerHTML=n,o.appendChild(t)}var l,u;i+=o.outerHTML}),o&&(o.innerHTML=i)})(t),t<=0&&l()};return{start:()=>{u(),i=setInterval(u,1e3)},end:l,onEnd:e=>{d=e}}};((e="teaser",t=["https://leonardo.osnova.io/ea3ee605-1c16-57db-9081-36130c7d0e95/"],o="vc")=>{const a={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--entry-top",sitename:`${e}--${window.__codename||o}`},r=document.querySelector("."+a.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(r){r.classList.add(a.sitename),-1===a.location.indexOf("location")&&r.classList.add(a.location),i?r.classList.add(a.index):r.classList.add(a.entry);const e=()=>{r.classList.add(a.loaded)};return new Promise(o=>{var i;(i=t,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(t){var o=document.createElement("img");o.onload=()=>{t(o)},o.onerror=t,o.src=e}))})))).then(()=>{o({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:r,css:a})})})}})("microteaser-timer",["https://leonardo.osnova.io/5b09a88b-2271-5db9-be0e-94e4a1211ce5/"]).then(e=>{const{rootHTML:t,showBanner:o,oneBeforePageChange:n,css:r}=e;function i(e){var t="Mailru Group Timer — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:t})}lottie.loadAnimation({container:document.getElementById("lottie"),renderer:"svg",loop:!0,autoplay:!0,path:"https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_a0i1s2ep.json"}),i("Show"),t.onclick=()=>i("Click");const d=a({container:t.querySelector("[data-countdown]"),deadline:[2021,9,12,11,0,0]}),s=a({deadline:[2021,9,12,19,0,0]});d.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--outoftime")}),s.onEnd(()=>{t.classList.add(r.root+"--off")}),"tj"===window.__codename&&t.classList.add(r.root+"--tj"),n(d.end),d.start(),s.start(),o()})}]);
{"id":852,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=852&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=1fe6a68ccf8af649f9cb7846c377dcd641062643abe1b4c70b33d470cd1db683","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Пандемия Covid-19 увеличила количество людей с депрессией и постоянной тревогой на четверть в мире и на треть в России Статьи редакции

Основной прирост психических расстройств пришёлся на женщин и людей до 25 лет.

80 80 комментариев
1754 просмотров
Пустые улицы Москвы во время режима самоизоляции в 2020 году Фото TJ

Международная группа учёных опубликовала результаты первого глобального исследования влияния пандемии Covid-19 на психическое здоровье людей. За один год (с января 2020 по январь 2021) во всём мире на 26% выросло количество регистрируемых случаев большого депрессивного расстройства и на 28% — число людей с тревожным расстройством. Об этом учёные сообщили в журнале The Lancet.

Исследователи оценили текущее количество случаев депрессии и тревоги, использовав данные 5683 уникальных источников: PubMed, Google Scholar, различных экспертов и сайтов для предварительных версий научных статей. Полученные числа они сравнили с прогнозами, которые учёные давали на 2020 год, а также с показателями до пандемии через регрессионный мета-анализ.

За изученный период врачи по всему миру выявили 246 миллионов случаев большого депрессивного расстройства и 374 миллиона случаев тревожного расстройства, хотя учёные ожидали 193 миллионов и 298 миллионов соответственно. Сильнее всего пострадали жители стран Южной Америки и Центральной Азии — в них уровень депрессии и тревоги вырос на 30-35% и более. Наименьшее ухудшение статистики показали Китай, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Финляндия и некоторые другие страны.

Рост числа случаев большого депрессивного расстройства в разных странах мира за 2020 год Изображение The Lancet
Buy ads Disable
Рост числа случаев тревожного расстройства в разных странах мира за 2020 год Изображение The Lancet

Также исследование показало, что женщины в полтора раза чаще мужчин обращались к специалистам с симптомами большого депрессивного и тревожного расстройств, а в возрастном плане максимум случаев депрессии и тревоги пришёлся на людей 20-24 лет. Наименее восприимчивой к негативным последствиям пандемии оказалась психика людей пожилого возраста.

Количество новых случаев депрессии и постоянной тревоги по возрастам и полам Изображение The Lancet

Учёные считают, что причиной распространения депрессии и тревоги стали локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест и предприятий, общий спад экономики и доходов. Люди лишаются работы и общения с друзьями, не могут путешествовать, посещать увеселительные места и поддерживать свой обычный уровень физической активности — всё это оказывает угнетающее влияние на психику.

Женщины попали в «ловушку карантинов и локдаунов» — пандемия увеличила объёмы работы по дому и уровень домашнего насилия, причём жертвы агрессоров не имеют возможности покинуть дом, чтобы уйти от разгорающегося конфликта. Студенты и выпускники вузов испытывают подавленность и тревогу из-за экономического кризиса, неясных перспектив и перевода вузов на удалённый формат работы, который уменьшил возможности для живого общения со сверстниками.

Из-за карантина по всему миру учащаются случаи…
Оказавшись надолго запертыми в замкнутом пространстве, агрессоры вымещают жестокость на сожителях.
tjournal.ru

#новости #коронавирус #covid19 #пандемия #здоровье

80 80 комментариев
16
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","covid19"], "comments": 80, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 453346, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 11 Oct 2021 14:33:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
80 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Андрей Охапкин

на женщин и людей

Осуждаю...

Ответить
27
умный человек

надо выпустить вакцину от тревоги

Ответить
1
Бип Боп

пиво?

Ответить
4
Doktor Streyndzhlav

Водка же

Ответить
2
Бип Боп

вкусовщина

Ответить
1
Бип Боп

Учёные считают, что причиной распространения депрессии и тревоги стали локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест и предприятий, общий спад экономики и доходов. Люди лишаются работы и общения с друзьями, не могут путешествовать, посещать увеселительные места и поддерживать свой обычный уровень физической активности — всё это оказывает угнетающее влияние на психику.

А про истерию из СМИ и соцсетей как-то позабыли упомянуть.

Ответить
13
Дальнейший дебаркадер

ну да, пропаганда вакцинации поебла мозг))

Ответить
0
Бип Боп

да бог с ней, дело хотя бы правое

а вот то что было в новостях до того - это совершенно безобразная вещь, поселяющая панику уровня предапокалипсиса в людях впечатлительных

Ответить
5
Дальнейший дебаркадер

так по делу же! большинство людей и сейчас не осознает масштаба проблемы, а депрессия все же вызвана скорее сопутствующими пандемии вещами

не поверю, что много людей прямо боялись переболеть)

Ответить
1
Рыжий

большинство людей и сейчас не осознает масштаба проблемы

И чем дольше ковид длится - тем больше таких людей будет

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Да как бы пора уже принять, что в мире есть еще одна угроза.
И жить дальше.

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Ну, когда тебе по телевизору или из сети вещают ГРОБ ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР - это не внушает оптимизма.

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

а когда это не вещают?))

пандемия - это где-то в конце списка переживаний) а старшее поколение в нее до сих пор не верит, пока не переболеет)

Ответить
0
Нормальный теркин30см

У тебя ошибка выжившего (кек)

Ответить
2
Рыжий

а старшее поколение в нее до сих пор не верит, пока не переболеет)

Уже давно не так. Люди умирают целыми семьями и ну может считанные проценты остались отрицателей ковида

Ответить
2
Иван Пахомов

депрессия была вызвана тем что люди, и без того занимающиеся абсолютно неестественными делами, начали заниматься ещё более неестественными делами. Гипертония и только гипертония стала основой для такого повышения депрессивности ред.

Ответить
1
Alexandr Strijov

Надо быть учёным чтобы это понять)

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

это потому что на самоизоляции чаще играли в компьютерные игры

Ответить
9
Греческий коктейль

Поняли, что нет никакого некстгена и впали в депрессию

Ответить
17
Konstantin Prohorov

Рейтресинг перестал радовать

Ответить
1
Олег Матвеенко

на консолях его нет.

Ответить
0
Бип Боп

и свет от виртуального солнца уж больше не греет душу

Ответить
0
Знаменитый цвет

Пориджи оказались со слабоустойчивой психикой, особо не новость

Ответить
2
Дальнейший дебаркадер

поработай в сфере услуг и поймешь, что самые психически нестабильные как раз от 25 лет и выше (чем старше, тем хуже)

Ответить
11
Дмитрий Григорьев

Но те, кто помоложе, громче жалуются.

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

по моим личным (достаточно богатым) наблюдениям, молодежь громче отстаивает свои права по делу, а от нехуй делать на конфликты не идет

в то время, как "взрослые люди" либо всё терпят, либо чуть-что - истерят))

Ответить
7
Дмитрий Григорьев

А я не сказал, что не по делу. Вообще терпеть и помалкивать - так себе стратегия.

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

ну так ты понял про отличия поколений, которые я хотел донести?

молодежь (от 18 хотя бы) обычно не дает себя в обиду, а у пожилых комплексы и они срываются на мелочах, думая, что их недостаточно уважают или ведут себя как терпилы постоянно

Ответить
4
Дмитрий Григорьев

Да не напоминай, некоторые пожилые россияне - ходячие энциклопедии психических расстройств, я в курсе, спасибо. Молодые куда лучше.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Молодые куда лучше

Это пока они не постарели.

Ответить
3
Дмитрий Григорьев

Всё так.

У Акунина в Истории России, послушал про такого персонажа - Муравьёва, участника Союза Спасения и ещё нескольких похожих кружков. К старости заслужившего прозвище "вешатель".

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Ты сейчас ебически обобщаешь и совершаешь ошибку.

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

конечно, я же написал, что руководствуюсь своим субъективным опытом) но он достаточно большой)

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Хуя ты на двух стульях усидеть пытаешься. Нет уж, ты либо пиши - это мое мнение, основанное на опыте, либо аж исследования приводи.

Ответить
1
Дальнейший дебаркадер

я же сразу написал — первое

Ответить
1
Рыжий

Вроде всегда так было

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

Так и есть, и я радуюсь, что идущие следом не такие забитые, как их родители. Пусть ноют, пользы от этого больше, чем вреда. Если не нравится, можно просто не слушать и не читать.

Ответить
1
Нормальный теркин30см

Бумер оказался неспособным читать, удивительно в принципе.

Ответить
1
Анастасия Лукьянова

График отчетливо показывает, что ментальному здоровью в мире наступила

Ответить
5
Светский корабль

Луковица

Ответить
4
Ху Эмай

Спасибо, у меня встал

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Наверное ты просто data-scientist.

Ответить
1
Ху Эмай

Да, точно

Ответить
0
Анастасия Лукьянова

Но я же ещё даже ничего не сделала

Ответить
0
Goose in Bus

Россия и депрессия, не смешите.

Не существует депрессии,— есть только желания служить на благо отечества ред.

Ответить
5
Doktor Streyndzhlav

Приплел на 3+, но можешь лучше.

Ответить
3
Дальнейший дебаркадер

если бы детей рожали, было бы не до депрессии

Ответить
2
Goose in Bus

Ага, пойду делать детей ред.

Ответить
1
WED CR.ST.

Наименее восприимчивой к негативным последствиям пандемии оказалась психика людей пожилого возраста.

Повымирали и излечились

Ответить
5
Big Dick Energy

У них уже восприятие мира сформировалось и они в основном привыкли дома сидеть или просто проводить время в одиночестве. Охуели в основном школьники и студенты потому что внезапно пришлось учиться удаленно — одиночество и безысходность во все поля.

Ответить
0
WED CR.ST.

Хиккую. По мне, такой образ жизни только больше угнетает.

Мб у стариков мозг иначе это воспринимает, конечно.

Ответить
1
Big Dick Energy

Ну у всех по-разному. На Западе по крайней мере многие закончили школу и пошли в универ удаленно. Ни выпускного, и никак нормально с сокурсниками не законтачить по началу учебы в универе — это же пиздец. Я помню как важно было мне как первокурснику с другими познакомиться и обмениваться инфой.

Ответить
1
Светский корабль

Охуели в основном школьники и студенты потому что внезапно пришлось учиться удаленно

Я бы радовался

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ещё в начале этого года писали, что в аптеках скупили антидепрессанты

https://pharmvestnik.ru/content/news/V-aptekah-voznik-deficit-populyarnogo-antidepressanta.html ред.

Ответить
5
Konstantin Prohorov

Всё нормально. Россия для грустных.

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

Так по исследованиям получается, что весь мир для грустных.

Ответить
1
Люц Шнайдер

Так, кстати, называлась статья на Снобе

Россия для грустных. Почему из российских аптек…
«Снобу» стало известно, что из российских аптек стали пропадать антидепрессанты с действующим…
snob-ru.turbopages.org
Ответить
1
Rond

Когда тебе взгрустнулось из-за внешних раздражителей - это не депрессия. Охуенно предлагать людям самодиагностировать реальное психическое расстройство.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Лучше только диагностировать его по сториз осознанных в инсте

Ответить
2
Rond

Вроде по-русски написано, но нихуя не понятно

Ответить
0
Плотный

пришёлся на женщин и людей

Прям с места в карьер.

Ответить
3
Страстной глобус

Слушайте, вот сегодня новость как раз была о том как в Москве женщина с двумя детьми с 17 этажа выпрыгнула из окна.
Вот как думаете это послеродовая депрессия или какая-нибудь мафия прижимает людей так, что они решают, что лучше им и их детям не жить дальше?
Есть ещё теория о том, что высотные дома монолитные работают как камертоны и в них могут быть неуловимые вибрации которые сводят людей с ума (не сам придумал, есть подобное в инете), но тогда бы наверное статистика таких самоубийств более прослеживаемая была.

Ответить
–4
Rond

неуловимые вибрации которые сводят людей с ума

Это соседи гудят кек

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Это вышки 5g, которые ставят на крышах домов издают такой звук.
Мой отец работает в минсвязи, вчера приехал домой, сказал собирать вещи… ред.

Ответить
0
Рыжий

и в них могут быть неуловимые вибрации которые сводят людей с ума

Очередная байка

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Есть ещё теория о том, что высотные дома монолитные работают как камертоны и в них могут быть неуловимые вибрации которые сводят людей с ума

Этому, разумеется, есть доказательство и объяснение?)

Ответить
1
Страстной глобус

У автора было какое-то, о людях у нас тоже не всегда думают, поэтому отметать сразу его теорию может и не стоит. Главное же впихнуть дом на маленький кусочек земли, залепить этажей побольше и квартиры продать побыстрее, а что там и как дальше будет меньше волнует. Например про пожарных говорят, что они до таких этажей не добираются, уже был случай когда в Москве 25-этажный дом загорелся и людям помочь не смогли, но что-то внятных ответов особо нет. Наверное рассчитывают на вытяжку и прочие системы встроенные в доме. ред.

Ответить
–1
Doktor Streyndzhlav

Например про пожарных говорят, что они до таких этажей не добираются

Ты бы хоть чекал информацию перед тем, как писать это.
https://realty.ria.ru/20181126/1533503532.html

Блять, ну серьёзно - ты такой ебанический бред пишешь и даже не пытаешь в гугл.

Сохраняйте спокойствие: как пожарные спасают…
Существует миф, что потушить дом выше 10 этажа очень сложно, а потому жить под облаками крайне…
realty.ria.ru
Ответить
2
Трансгендолёт

Женщины попали в «ловушку карантинов и локдаунов» — пандемия увеличила объёмы работы по дому и уровень домашнего насилия, причём жертвы агрессоров не имеют возможности покинуть дом, чтобы уйти от разгорающегося конфликта.

В России же вроде с этим проблем нет, из дома легко можно выйти на территории 99% муниципалитетов?

Ответить
–1
Дальнейший дебаркадер

только куда, когда нет работы и другого жилья?

Ответить
2
Трансгендолёт

Это другой вопрос, раньше чтоли было другое, а коварный ковид его забрал?

Ответить
0
Дальнейший дебаркадер

ковид похерил бизнес и забрал огромное количество рабочих мест, похерил психику и муж дома мог ёбнуться)) а может они и только начинали встречаться, а из-за жизни "дом/работа" плохо друг друга успели узнать) да кароче от ошибок никто не застрахован, важно то, в какой ситуации они оказались сейчас

Ответить
1
Государственный пёс_анон

Попейте витаминчики

Ответить
1
FOX

глицин

Ответить
1
ユリー シャネ

Они то чего переживают)0) До них ни один вирус в plague.ink не добирается нормально.

Ответить
1
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Андрей Галицкий

в сумме на 1/7

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

Пандемия увеличила меня на треть

Ответить
0
Erzkanzler Valorum
Ответить
0
Имя Фамилия

Социабляди должны страдать!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 80 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null