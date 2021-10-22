Исследование: В соседней звёздной системе одна планета врезалась в другую с такой силой, что сорвала с неё атмосферу Статьи редакции
Катастрофа схожего масштаба могла образовать Луну около 4,5 миллиардов лет назад.
Астрономы из США, Ирландии и Великобритании впервые обнаружили «останки» атмосферы, которую сорвало с планеты мощным ударом другой планеты меньших размеров. Катастрофа космического масштаба произошла примерно 200 тысяч лет назад в звёздной системе HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.
Свидетельства столкновения планет в этой системе астрономы получили ещё в 2000-х годах — тогда они посчитали, что речь идёт о падении небесного тела размером с Луну на планету размером с Меркурий на скорости около 10 километров в секунду. Новые данные от 66 радиотелескопов показывают, что большая планета была размером с Землю и имела атмосферу из углекислого газа. Теперь огромное облако этого газа вращается в космосе вокруг звезды на том же расстоянии, что и планета, пережившая бомбардировку 200 тысяч лет назад.
Модели учёных показали, что такое облако углекислоты в космосе могло образоваться только при относительно недавнем столкновении планет. Также удар расплавил часть поверхности большой планеты и выбросил в космос массу минералов. Меньшая планета полностью разрушилась, почти всё её вещество вошло в состав большой планеты.
Крупные небесные тела часто врезаются друг в друга в молодых звёздных системах вроде HD 172555, которой всего 12 миллионов лет. В результате таких столкновений обычно формируются планеты в их окончательном облике. Более четырёх миллиардов лет назад небесные тела сталкивались и в Солнечной системе, из-за чего от Земли откололась Луна, Уран «завалился» набок, а Венера стала вращаться в обратную сторону.
Сейчас столкновения планет в Солнечной системе крайне маловероятны — их орбиты стабильны и не пересекают друг друга. Основную угрозу несут кометы и крупные астероиды, путь которых может периодически пересекаться с планетными орбитами: например, в 2009 году на Юпитер упала комета диаметром 500 метров, проделав в его атмосфере дыру размером с Тихий океан. По оценкам учёных, небесные тела такого размера падают на Землю примерно раз в 100 тысяч лет.