Катастрофа схожего масштаба могла образовать Луну около 4,5 миллиардов лет назад.

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Одна из ранних иллюстраций столкновения планет в системе HD 172555 Изображение NASA

Астрономы из США, Ирландии и Великобритании впервые обнаружили «останки» атмосферы, которую сорвало с планеты мощным ударом другой планеты меньших размеров. Катастрофа космического масштаба произошла примерно 200 тысяч лет назад в звёздной системе HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.

Свидетельства столкновения планет в этой системе астрономы получили ещё в 2000-х годах — тогда они посчитали, что речь идёт о падении небесного тела размером с Луну на планету размером с Меркурий на скорости около 10 километров в секунду. Новые данные от 66 радиотелескопов показывают, что большая планета была размером с Землю и имела атмосферу из углекислого газа. Теперь огромное облако этого газа вращается в космосе вокруг звезды на том же расстоянии, что и планета, пережившая бомбардировку 200 тысяч лет назад.

Анимация столкновения планет в системе HD 172555 Изображение NASA

Модели учёных показали, что такое облако углекислоты в космосе могло образоваться только при относительно недавнем столкновении планет. Также удар расплавил часть поверхности большой планеты и выбросил в космос массу минералов. Меньшая планета полностью разрушилась, почти всё её вещество вошло в состав большой планеты.

Крупные небесные тела часто врезаются друг в друга в молодых звёздных системах вроде HD 172555, которой всего 12 миллионов лет. В результате таких столкновений обычно формируются планеты в их окончательном облике. Более четырёх миллиардов лет назад небесные тела сталкивались и в Солнечной системе, из-за чего от Земли откололась Луна, Уран «завалился» набок, а Венера стала вращаться в обратную сторону.

След падения кометы на Юпитер в 2009 году Изображение NASA