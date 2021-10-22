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Наука
Никита Логинов

Исследование: В соседней звёздной системе одна планета врезалась в другую с такой силой, что сорвала с неё атмосферу Статьи редакции

Катастрофа схожего масштаба могла образовать Луну около 4,5 миллиардов лет назад.

41 41 комментарий
1918 просмотров
Одна из ранних иллюстраций столкновения планет в системе HD 172555 Изображение NASA

Астрономы из США, Ирландии и Великобритании впервые обнаружили «останки» атмосферы, которую сорвало с планеты мощным ударом другой планеты меньших размеров. Катастрофа космического масштаба произошла примерно 200 тысяч лет назад в звёздной системе HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.

Свидетельства столкновения планет в этой системе астрономы получили ещё в 2000-х годах — тогда они посчитали, что речь идёт о падении небесного тела размером с Луну на планету размером с Меркурий на скорости около 10 километров в секунду. Новые данные от 66 радиотелескопов показывают, что большая планета была размером с Землю и имела атмосферу из углекислого газа. Теперь огромное облако этого газа вращается в космосе вокруг звезды на том же расстоянии, что и планета, пережившая бомбардировку 200 тысяч лет назад.

Анимация столкновения планет в системе HD 172555 Изображение NASA

Модели учёных показали, что такое облако углекислоты в космосе могло образоваться только при относительно недавнем столкновении планет. Также удар расплавил часть поверхности большой планеты и выбросил в космос массу минералов. Меньшая планета полностью разрушилась, почти всё её вещество вошло в состав большой планеты.

Крупные небесные тела часто врезаются друг в друга в молодых звёздных системах вроде HD 172555, которой всего 12 миллионов лет. В результате таких столкновений обычно формируются планеты в их окончательном облике. Более четырёх миллиардов лет назад небесные тела сталкивались и в Солнечной системе, из-за чего от Земли откололась Луна, Уран «завалился» набок, а Венера стала вращаться в обратную сторону.

След падения кометы на Юпитер в 2009 году Изображение NASA

Сейчас столкновения планет в Солнечной системе крайне маловероятны — их орбиты стабильны и не пересекают друг друга. Основную угрозу несут кометы и крупные астероиды, путь которых может периодически пересекаться с планетными орбитами: например, в 2009 году на Юпитер упала комета диаметром 500 метров, проделав в его атмосфере дыру размером с Тихий океан. По оценкам учёных, небесные тела такого размера падают на Землю примерно раз в 100 тысяч лет.

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#новости #космос

41 41 комментарий
29
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Акционерный ключ

Опять че там у СОСЕДЕЙ?!?!

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ???

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28
Добровольный завод

не до сахарова сейчас, тут ГЛАКТИКА, БЛЯ*Ь ОПАСНОСТЕ!

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17
Акционерный ключ

Как у них там дела с ГАЗОМ??? ЗИМА ХОЛОДНАЯ??

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9
Антигравитационный торт

ну анимация и вправду интереснее, но можно было лучше нарисовать

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2
Bad Mother Fucker

тактактак

чотам у хохлов-то

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9
Антигравитационный торт

без языка остались на госуслугах, почему нет новости?

Ответить
2
Bad Mother Fucker

замалчивают важную правду!

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5
Антигравитационный торт

ну правда инофоповод, есть узбекский и прочие при переписи, а х***** забыли спросить

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1
Bad Mother Fucker

хуйло забыли спросить?

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2
Антигравитационный торт
Нарышкин
Украинского не оказалось среди предложенных языков для участия в переписи на портале Госуслуг. При этом по данным прошлой переписи украинцы составляют третью по численность народность на территории России
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3
Акционерный ключ

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))БРАТЬЯ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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3
Акционерный ключ

))))))))))))))))))))))))))))))))НЕТ ВОЙНЫ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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1
Акционерный ключ

))))))))))))))))))))))))))))))ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ)))))))))))))))))))))))))))))

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2
Антигравитационный торт

с вас пример взяли небось

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1
Акционерный ключ

Мы так-то не притворяемся что между нами война, это вы тут типо "никакой войны нет, мы хотим обниматься и дружить"

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0
Акционерный ключ

блять, да нахуй ты это тут начал, пиздец, в новости про соседнюю Галактику срач разводишь, я ебал

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0
Антигравитационный торт

это бедмазафакер

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0
Smaug The Terrible

Рили бэд

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1
Smaug The Terrible

Реально кровать

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1
Акционерный ключ

Нет ты!

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0
Антигравитационный торт

ладно

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0
Андрей Охапкин

Какие мы/вы?

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0
Андрей Охапкин

Так украинец живущий в России это есть и русский, наверное 🤷‍♂️ ред.

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1
испанский смех

это есть украинский

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0
Акционерный ключ

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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0
Акционерный ключ

в обратную сторону это также работает?

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0
Антигравитационный торт

нет хохлов

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0
Bad Mother Fucker

чо, совсем нет?

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0
Удачный историк

А они не могут там потише врезаться? Я вообще то играю ред.

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6
Нужный микрофон

Похожий случай произошёл в кутаиси в 1975 году

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5
Твоего деда дед

только с бабой

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4
Твоего деда дед

Как страшно жить

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2
испанский смех

страшно жить умей вертеться

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0
Evgeny Kovalyov
Ответить
2
Подлинный историк

По оценкам учёных, небесные тела такого размера падают на Землю примерно раз в 100 тысяч лет.

Скорее бы уже

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2
испанский смех

предупредят ли заранее? как решаются такие вопросы?

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1
испанский смех

Никита Логинов напиши пост, очень интересно

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1
Кирилл Сосновский
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0
Квадратный парфюмер

не садись пьяным за руль!

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1
Руслан Астратов

"В соседней звёздной системе одна планета врезалась в другую"

Я говорю гаишников вызывайте. Оформлять будем

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1
Ваша Закладко

новости с горизонта событий

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0
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