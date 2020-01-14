Накричать на человека без последствий: репортаж TJ с соревнования «Давай орать» в Петербурге

Только крик, никаких слов и прикосновений.

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Третий раунд поединка

Каждый месяц в IONOFF BAR на Владимирском проспекте проходит «Давай орать», который объединяет людей из разных профессиональных и творческих сфер. Они приходят только ради одного — кричать. «Желание высвобождения собирающейся энергии, которую трудно выпустить через секс, спорт или медитацию. Что-то нужно просто проорать», — говорит один из участников.

TJ побывал на состязаниях и пообщался с участниками и организаторами проекта.

Для удобства чтения цитаты героев незначительно отредактированы и сокращены.

Всё началось в квартире

В конце мая 2019 года трое друзей, 29-летний спортивный журналист Сергей Бурый, 26-летний режиссёр-оператор Николай Резниченко и 29-летний руководитель медиапроектов Александр Джурко, отмечая новоселье на квартире, в шутку начали кричать друг на друга. Тогда и появилась идея проекта-состязания, цель которого — как можно эффектнее накричать на соперника.

В «Давай орать» есть только два правила: никаких слов и прикосновений. Состязание делится на три раунда. Первый и второй раунд называются «соло», где один соперник кричит на другого в течение 75 секунд, после чего они меняются. Когда участник кричит, то его оппонент должен молчать и уворачиваться от толчков соперника, если это необходимо. Некоторые могут валяться на полу, снимать с себя одежду или разыгрывать сценки. По словам авторов проекта, порой новички уставали кричать без перерыва. «Это как стометровку пробежать», — сравнивает Бурый.

Осторожно, ролик содержит мат

Как говорят организаторы, между ними нет чётких обязанностей, так Сергей выступает в роли ведущего проекта, Николай отвечает за идею съёмок и тизеров, а Александр — продюсер. «Но это всё формально, так как придумывает идею кто-то один из нас, а раскручиваем мы её вместе», — поделились они.

Чтобы расширить формат проекта, создатели начали с поиска площадки. Сначала обращались в центр Современного Искусства имени Сергея Курёхина. Его представители положительно отнеслись к подобной идее, но так как он находится на 3 этаже бизнес-центра, то шуметь там запрещено. «Если бы Курёхин знал, что там нельзя шуметь, то перевернулся в гробу» — шутит Сергей.

«Приходят настолько адекватные люди. Даже если это фрик, то это творческий и цивилизованный фрик, который не будет прибегать к насильственным действиям», — говорит Бурый.

Следующей площадкой стал бар в Голицын Лофте, где работал управляющим знакомый Джурко. Там они провели тестовое соревнование, где наблюдали за реакцией зрителей и проверяли способность участников кричать на определённое время. После первого выступления на бар поступили жалобы по поводу шума, и мероприятие не удалось провести повторно.

Директор там очень забавный, он нам сказал, что тут у него на крюках обычно подвешиваются. Александр Джурко организатор проекта

Благодаря знакомому режиссёру и связям с прошлых проектов, создателям удалось найти новую локацию. Ей оказался местный клуб Fish Fabrique. Первое мероприятие в нём прошло удачно, что даже сказалось на кассе заведения. Второй раз оказался не таким успешным, так как в заведении сидели люди, которые не ожидали подобного представления. «Первый раз всё прошло отлично, гости сделали им кассу, а вот второй раз что-то не зашло. Нам дали маленький зал, Серёжа прыгал по столам, да и сама атмосфера была очень странная», — поделились они. На данный момент все батлы проходят в баре на Владимирском проспекте.

Афиша «Давай орать» в Fish Fabrique Фото с официальной группы во «ВКонтакте»

В Fish Fabrique организаторы провели пробный нулевой сезон проекта. Они хотели попробовать провести эксперимент над соревнованиями и посмотреть, как это будет выглядеть со стороны. По словам Бурого, они хотят отказаться от съёмок во время баттлов, чтобы они не отвлекали от процесса.

Изначально, вообще не планировалось ничего снимать и создавать какие-то аккаунты. Так получилось само собой. Но мне больше нравится вариант без соцсетей, гаджетов, съёмок и прочего. Надеюсь, туда и двинемся. Закрытые безумные безгаджетные вечеринки раз в месяц. Сергей Бурый организатор

По словам авторов проекта, они не платили за аренду площадок, выступая за то, что подобные мероприятия должны быть интересны владельцам заведений. Из личных средств Сергей, Николай и Александр потратились на покупку бубна.

Летом 2020 года они планируют перенести меропрятие на открытую площадку. По словам Резниченко, в лесу или на заброшенном заводе провести мероприятие намного лучше, так как не будет проблем с самоотдачей участников.

Как проходят состязания

По словам организаторов, каждый выкрик сопровождается звуками бубна, который вводит участников и зрителей в некий транс и подстраивает крик под ритм.

Орать — лучший межкультурный способ взаимодействия. Разговариваем мы на разных языках, а орём на одном. А если нет голоса, то можешь нападать энергией на соперника. Сергей Бурый организатор проекта

Вечером 20 декабря прошло новый этап состязаний. Народ подходил позже намеченного времени, поэтому всё действие задержалось на 30 минут. Пока пришедшие покупали напитки в баре, один из организаторов проекта предлагал записывать на листок свои имена для участия.

В баре собралось достаточно журналистов, которые снимали участников, записывающихся на соревнования и брали интервью у авторов проекта. Следом Джурко объявил, что начинается «Давай орать». Далее вышел Сергей Бурый с верёвкой на шее и шаманским бубном.

Сергей Бурый приветствует участников и зрителей Видео TJ

После приветствия и объяснения всех правил начался первый бой между двумя оппонентами. Сначала один участник стал резко двигаться и громко кричать. Он пытался подзадорить соперника своими движениями. Второй же участник стал катался по полу, делал кувырки, с него падали штаны, но он не останавливался и продолжал громко кричать. В решающем раунде соперники передвигались по площадке, пытаясь друг на друга напасть без прикосновений. Один из участников без видимой причины разбрасывал коробку конфет вокруг зрителей.

Большинство зрителей и участников — знакомые и друзья организаторов, которые не удивлялись происходящему. Новые же зрители смеялись и не могли понять, что вообще происходит в этом помещении.

Как отметили организаторы, основная проблема состязаний — скованность людей. Они часто сталкиваются с тем, что большинство зрителей стесняются принимать участие в подобных мероприятиях. «Они вроде и хотят участвовать, но не делают этого. Был такой момент, что девушка, посмотрев баттлы, потом просто ушла орать одна в сторонку», — говорит Джурко. На перформаснах никто никого не заставляют принимать участие.

Моя мама всегда пишет: «Вы молодцы». Когда она услышала впервые про этот проект, она рассказала, что у неё есть способ освобождения от стресса – она идёт орать на берег. «Я так и знала, что ты своруешь у меня эту идею». Николай Резниченко организатор проекта

На вечеринки приходят зрители и участники из разных сфер. Например, врачи, биологи, режиссёры, музыканты и другие. «К нам приходила актриса почётного театра, она бы сама поорала, но возраст не тот», – признались организаторы.

Крик помогает избавиться от проблем

Американский психолог Артур Янов считает, что крик помогает людям освободиться от негативной энергии и избавиться от повседневных проблем. «У моего знакомого сестра работает психологом в МЧС, и как специалист она бы посоветовала это своим клиентам и сама приняла участие»,— рассказывает Джурко.

Наша главная концепция — быть вне концепции Николай Резниченко организатор

Одна из участниц прошлого мероприятия Полли Рокенролле считает, что поорать — это хорошая психологическая практика по разгрузке негативных эмоций, которая трудноосуществима в условиях большого города. «Никакого леса поблизости нет, а если и есть, то там всё-таки обязательно кто-нибудь жарит шашлыки и не поймет дикого воя. О том, чтобы кричать на улице или дома, тоже не может быть и речи, потому что все-таки жизнь в социуме обязывает думать об окружающих. И вот все психологи говорят: «Кричите, не держите в себе негативные эмоции». Но где кричать, не уточняют. Поэтому «Давай орать» стал для меня действительно находкой в этом смысле», — поделилась она.

Соревнование с комментариями организаторов

Уже бывалый участник и чемпион нулевого сезона Drope Core узнал про «Давай орать» узнал от друзей, которые были знакомы с авторами проекта. Впервые поучаствовал и стал чемпионом. Теперь часто приходит не только как участник, ну и как зритель.

Обычно приходят настолько культурные люди, что никто не будет ничего ломать и никого бить. Сергей Бурый организатор проекта

Другой участник мероприятия, журналист Дмитрий, одним из первых узнал о проекте. «Мы с Сергеем давно знакомы, сидели в баре в центре города, обсуждали сериал, и он неожиданно начал рассказывать об этой идее. Сергей — парень, который всегда генерирует разные мысли. Представьте картину: он делится концепцией, а уже через 10 минут шесть практически незнакомых друг с другом взрослых людей выходят на улицу Некрасова и начинают орать как сумасшедшие. Это были крутые ощущения, каждый по своему кайфанул», — рассказал Дмитрий.

В будущем организаторы планируют показать «Давай орать» в странах, где любят неформальные проекты, таких как Япония, Норвегия, Дания и Канада. На первых мероприятиях присутствовал знакомый Николая из Канады, который остался под впечатлением от увиденного и решил организовать похожий проект. Похожие проекты хотят провести и в других городах, как Тамбов, Таганрог и Москва.

«Если люди хотят собираться и орать в других городах — пожалуйста. Называйтесь давай орать или по-другому — вообще не имеет никакого значения. Сами мы ничего не будем специально создавать или препятствовать. Например, начал какой-то человек на рынке первым продавать орехи. Никто ведь не мешает другим людям в других городах тоже начать продавать орехи», — поделился Бурый.

Я посоветовал бы этот перформанс, чтобы преодолеть стеснение перед людьми, познать себя и свой творческий потенциал. Сергей участник проекта

Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.