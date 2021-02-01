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Артём Мазанов

Фоторепортаж: Протестная акция 31 января в Петербурге Статьи редакции

Протестующих били дубинками и шокерами, тащили по земле и носили на руках, направляли на них пистолет и отпугивали светошумовыми гранатами.

35 35 комментариев
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Здесь и далее — фото TJ

31 января в Петербурге прошла протестная акция в поддержку Алексея Навального. Но многие её участники вышли не за основателя ФБК, а по другим причинам: недовольство действующей властью, расследование про «дворец» Путина и против насилия со стороны силовиков. Точных данных о количестве участников нет, силовики задержали более 1,3 тысячи человек.

Изначально акция должна была начаться на Невском проспекте, но его с самого утра перекрыли, а метрополитен закрыл на вход и выход часть станций. На Невский проспект можно было попасть только после предъявления документов, на некоторых пропускных точках требовали и причину для прохода.

Из-за этого организаторы перенесли акцию на Пионерскую площадь к Театру юных зрителей. Первыми туда прибыли протестующие, а за ними и силовики. Жёсткие задержания начались сразу. Людей волокли по земле в автозак и избивали дубинками.

Протестующие несколько раз пытались отбить задержанных у силовиков и иногда у них это получалось. За одного мужчину борьба велась несколько минут, один из силовиков упал на снег, других закидали снежками и постоянно отталкивали от человека. На подмогу прибыла ещё пятёрка силовиков и оттеснила протестующих.

Силовики также активно задерживали людей с плакатами и флагами. Их выдергивали из толпы. Одному мужчине сломали флагшток.

Правоохранительные органы зачистили Пионерскую площадь меньше чем за час, протестующие разделились на несколько колонн и прошли от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания Петербурга — и обратно. Часть людей шла через Сенную площадь, где тоже были стычки с силовиками.

Шествие от ТЮЗа не было организованным, в толпе раздавались разные команды, а организаторы акции долго молчали. Силовики ловили протестующих на разных улицах и запугивали шокерами.

Протестующие очень часто убегали от силовиков, которые из-за тяжёлой экипировки не могли их догнать. Часть людей провоцировала правоохранителей на погоню, а потом кричала, что те не умеют бегать.

Часть толпы дошла до Сенной площади, где силовики вооружились щитами, применили слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты. Корреспондент TJ несколько раз слышал громкие хлопки, похожие на взрыв. Об этом пишут и другие СМИ. Один из полицейских также достал табельный пистолет и направил его на людей — МВД не нашло нарушений в его действиях. Позже журналисты рассказали, что этот силовик «метелил всех, кого увидит» телескопической дубинкой. Ведомство также отрицает применение газа и светошумовых гранат.

Силовиков закидывали снежками и на Сенной площади. Несколько раз они отступали от толпы, а потом точечно задерживали самых активных. Перед силовиками постоянно стояли две девушки, которые выступали против насилия.

От Сенной площади участники акции отправились к Мариинскому дворцу, где сидит Законодательное собрание. Протестующие заходили туда с разных улиц, но на саму площадь вышли только некоторые участники. Люди кричали «Долой царя!» и «Путин уходи!». Площадь у Мариинского дворца зачистили быстро, прибыло несколько автобусов с росгвардейцами, которые наступали на протестующих с щитами. Потом из-за их спин начали выбегать бойцы ОМОНа и задерживать людей.

После этого протестующие двинулись обратно на Сенную, а оттуда снова к ТЮЗу. Массовые задержания продолжились и на Сенной, где снова был слышен звук, похожий на взрыв.

Штаб Навального объявил о завершении шествия, когда большая часть людей дошла до ТЮЗа. Там повторились жёсткие задержания. Корреспондент TJ из окон автозака наблюдал, как несколько протестующих забегали в кафе и рестораны, за ними заходили около десяти бойцов ОМОНа и вытаскивали людей на улицы. Также многие люди убегали от силовиков, которые не могли их догнать.

#31января #петербург #акции #протесты #фоторепортажи

35 35 комментариев
39
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35 комментариев
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HL3 confirmed

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Георгий Фульхерич

HL3
2

К превьюхе

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Иван Трофимов

HL3
0

Username Checks Out

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Varep

5

Может кто-нить запилить разбор по силовикам? Чем отличаются их вида, как определить по внешнему виду и форме, что у них в сумочках?

Ответить

Bkmz Иванов

Varep
4

Про все не знаю. Но вот в сумочках - мозги. В башке места нет просто. Там и носят

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Varep

Varep
1

И про транспорт, все эти автозаки, машины, грузовики

Ответить

Roman Persianinov

Varep
4

Есть вот такой текст, но чуть на другую тему

https://tjournal.ru/analysis/160753-ot-priborov-dlya-slezhki-do-ustroystv-protiv-dronov-kakoe-vooruzhenie-i-tehniku-ispolzuet-rosgvardiya

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Varep

Roman
2

Тут только росгвардия(
А хотелось бы понять какую-то иерархию на акциях. Вот эти ребята в камуфляже вроде как Росгвардия, а есть ребята в черном из Росгвардии. А еще есть полицейские в бронежилетах и касках, а есть просто полицейские. Кто ими командует, откуда, как координируют и т.д

Ответить

Иван Трофимов

Varep
6

У кого-то была более подробная статья пару лет назад, но я нашёл только это:
https://pikabu.ru/story/omonovets_rosgvardeets_politseyskiy__kto_est_kto_7991072

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Varep

Иван
1

А вот это полезно, спасибо!

Ответить

Andre Macareno

Roman
2

Еще было бы интересно почитать, сколько городам стоил выезд ОМОН, перекрытие метро, остановка автобусов и вот это все

Ответить

Varep

Roman
0

Почитал статью, спасибо

Щиты-электрошокеры прикольные

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solawind

Varep
1

Не похуй?

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Varep

solawind
1

Нет

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Лишний рак

Varep
1

Вроде тут не дока 2, против всех один и тот же артефакт работает.

Ответить

Varep

Лишний
0

Ветром сдует(

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Лишний рак

Varep
0

В стакан надо плюнуть для тяжести же.

Ответить

thetrickster

Varep
0

В сортах говна хочешь разобраться?

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Владимир Филатов

thetrickster
0

думаю, он планирует косплеить.

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архив уюта

–26

всех посадить, на год, всех этих демонстраторов своего овечьего менталитела... "сторонники Навального" ... взять с них нечего, им по 500 рублей сунули на рыло, разщедрились... всех протестантов - посадить!!! 

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solawind

архив
8

Ты походу не туда пишешь, вконтакт у тебя на соседней вкладке

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Иван Трофимов

архив
2

"Демонстратор овечьего менталитета" - это такие как ты. Сидят и раздают ебанутые советы, нихуя не делая. 

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Bkmz Иванов

архив
0

Завали забрало

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Varep

архив
0

Если всех посадят, кто работать будет?

Ответить

Иван Трофимов

1

@Артём Мазанов   Спасибо за репортаж и отвагу. На что снимал, если не секрет? Не боялся повредить технику?

Ответить

Авторский Кирилл

0

Да не лох, а Хуйло, сколько вас учить можно?

Ответить

Химический Петя

0

@Сергей Звезда даже выходной не дал на подышать

Ответить

Сергей Звезда

Химический
1

Артём сейчас не работает. Круто, что он постит материалы даже в такой момент, но в первую очередь он занят учёбой

Ответить

rossoshmap

Сергей
0

изучает как правильно входить в хату?

Ответить

rossoshmap

Сергей
0

Вот можно посмотреть как мануал 

Ответить

Шкала Шакалова

0

Че то нет норм фото толпы. осчусчения, что людей было мало. Те, кто хотел пойти в след вых могут не правильно понять

Ответить

Андрей Рядькин

0

Это фотосессия какая-та. Может я не прав, но сильно много вот этих жилетов в погоне за кадрами

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Евгений Иванов

0

Если бы каждый на этих протестах взял бы с собой 1 литровую пластиковую бутылку с обычной краской и ....

Потом будет очередь в постирочную.

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Экономический мангал

0

Мразовики

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Argumenta Ambigua

0

и носили на руках

мечты сбываются

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