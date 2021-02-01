Протестующих били дубинками и шокерами, тащили по земле и носили на руках, направляли на них пистолет и отпугивали светошумовыми гранатами.

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Здесь и далее — фото TJ

31 января в Петербурге прошла протестная акция в поддержку Алексея Навального. Но многие её участники вышли не за основателя ФБК, а по другим причинам: недовольство действующей властью, расследование про «дворец» Путина и против насилия со стороны силовиков. Точных данных о количестве участников нет, силовики задержали более 1,3 тысячи человек.

Изначально акция должна была начаться на Невском проспекте, но его с самого утра перекрыли, а метрополитен закрыл на вход и выход часть станций. На Невский проспект можно было попасть только после предъявления документов, на некоторых пропускных точках требовали и причину для прохода.

Из-за этого организаторы перенесли акцию на Пионерскую площадь к Театру юных зрителей. Первыми туда прибыли протестующие, а за ними и силовики. Жёсткие задержания начались сразу. Людей волокли по земле в автозак и избивали дубинками.

Протестующие несколько раз пытались отбить задержанных у силовиков и иногда у них это получалось. За одного мужчину борьба велась несколько минут, один из силовиков упал на снег, других закидали снежками и постоянно отталкивали от человека. На подмогу прибыла ещё пятёрка силовиков и оттеснила протестующих.

Силовики также активно задерживали людей с плакатами и флагами. Их выдергивали из толпы. Одному мужчине сломали флагшток.

Правоохранительные органы зачистили Пионерскую площадь меньше чем за час, протестующие разделились на несколько колонн и прошли от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания Петербурга — и обратно. Часть людей шла через Сенную площадь, где тоже были стычки с силовиками.

Шествие от ТЮЗа не было организованным, в толпе раздавались разные команды, а организаторы акции долго молчали. Силовики ловили протестующих на разных улицах и запугивали шокерами.

Протестующие очень часто убегали от силовиков, которые из-за тяжёлой экипировки не могли их догнать. Часть людей провоцировала правоохранителей на погоню, а потом кричала, что те не умеют бегать.

Часть толпы дошла до Сенной площади, где силовики вооружились щитами, применили слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты. Корреспондент TJ несколько раз слышал громкие хлопки, похожие на взрыв. Об этом пишут и другие СМИ. Один из полицейских также достал табельный пистолет и направил его на людей — МВД не нашло нарушений в его действиях. Позже журналисты рассказали, что этот силовик «метелил всех, кого увидит» телескопической дубинкой. Ведомство также отрицает применение газа и светошумовых гранат.

Силовиков закидывали снежками и на Сенной площади. Несколько раз они отступали от толпы, а потом точечно задерживали самых активных. Перед силовиками постоянно стояли две девушки, которые выступали против насилия.

От Сенной площади участники акции отправились к Мариинскому дворцу, где сидит Законодательное собрание. Протестующие заходили туда с разных улиц, но на саму площадь вышли только некоторые участники. Люди кричали «Долой царя!» и «Путин уходи!». Площадь у Мариинского дворца зачистили быстро, прибыло несколько автобусов с росгвардейцами, которые наступали на протестующих с щитами. Потом из-за их спин начали выбегать бойцы ОМОНа и задерживать людей.

После этого протестующие двинулись обратно на Сенную, а оттуда снова к ТЮЗу. Массовые задержания продолжились и на Сенной, где снова был слышен звук, похожий на взрыв.