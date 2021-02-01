Фоторепортаж: Протестная акция 31 января в Петербурге Статьи редакции
Протестующих били дубинками и шокерами, тащили по земле и носили на руках, направляли на них пистолет и отпугивали светошумовыми гранатами.
31 января в Петербурге прошла протестная акция в поддержку Алексея Навального. Но многие её участники вышли не за основателя ФБК, а по другим причинам: недовольство действующей властью, расследование про «дворец» Путина и против насилия со стороны силовиков. Точных данных о количестве участников нет, силовики задержали более 1,3 тысячи человек.
Изначально акция должна была начаться на Невском проспекте, но его с самого утра перекрыли, а метрополитен закрыл на вход и выход часть станций. На Невский проспект можно было попасть только после предъявления документов, на некоторых пропускных точках требовали и причину для прохода.
Из-за этого организаторы перенесли акцию на Пионерскую площадь к Театру юных зрителей. Первыми туда прибыли протестующие, а за ними и силовики. Жёсткие задержания начались сразу. Людей волокли по земле в автозак и избивали дубинками.
Протестующие несколько раз пытались отбить задержанных у силовиков и иногда у них это получалось. За одного мужчину борьба велась несколько минут, один из силовиков упал на снег, других закидали снежками и постоянно отталкивали от человека. На подмогу прибыла ещё пятёрка силовиков и оттеснила протестующих.
Силовики также активно задерживали людей с плакатами и флагами. Их выдергивали из толпы. Одному мужчине сломали флагшток.
Правоохранительные органы зачистили Пионерскую площадь меньше чем за час, протестующие разделились на несколько колонн и прошли от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания Петербурга — и обратно. Часть людей шла через Сенную площадь, где тоже были стычки с силовиками.
Шествие от ТЮЗа не было организованным, в толпе раздавались разные команды, а организаторы акции долго молчали. Силовики ловили протестующих на разных улицах и запугивали шокерами.
Протестующие очень часто убегали от силовиков, которые из-за тяжёлой экипировки не могли их догнать. Часть людей провоцировала правоохранителей на погоню, а потом кричала, что те не умеют бегать.
Часть толпы дошла до Сенной площади, где силовики вооружились щитами, применили слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты. Корреспондент TJ несколько раз слышал громкие хлопки, похожие на взрыв. Об этом пишут и другие СМИ. Один из полицейских также достал табельный пистолет и направил его на людей — МВД не нашло нарушений в его действиях. Позже журналисты рассказали, что этот силовик «метелил всех, кого увидит» телескопической дубинкой. Ведомство также отрицает применение газа и светошумовых гранат.
Силовиков закидывали снежками и на Сенной площади. Несколько раз они отступали от толпы, а потом точечно задерживали самых активных. Перед силовиками постоянно стояли две девушки, которые выступали против насилия.
От Сенной площади участники акции отправились к Мариинскому дворцу, где сидит Законодательное собрание. Протестующие заходили туда с разных улиц, но на саму площадь вышли только некоторые участники. Люди кричали «Долой царя!» и «Путин уходи!». Площадь у Мариинского дворца зачистили быстро, прибыло несколько автобусов с росгвардейцами, которые наступали на протестующих с щитами. Потом из-за их спин начали выбегать бойцы ОМОНа и задерживать людей.
После этого протестующие двинулись обратно на Сенную, а оттуда снова к ТЮЗу. Массовые задержания продолжились и на Сенной, где снова был слышен звук, похожий на взрыв.
Штаб Навального объявил о завершении шествия, когда большая часть людей дошла до ТЮЗа. Там повторились жёсткие задержания. Корреспондент TJ из окон автозака наблюдал, как несколько протестующих забегали в кафе и рестораны, за ними заходили около десяти бойцов ОМОНа и вытаскивали людей на улицы. Также многие люди убегали от силовиков, которые не могли их догнать.
Может кто-нить запилить разбор по силовикам? Чем отличаются их вида, как определить по внешнему виду и форме, что у них в сумочках?
Про все не знаю. Но вот в сумочках - мозги. В башке места нет просто. Там и носят
Есть вот такой текст, но чуть на другую тему
https://tjournal.ru/analysis/160753-ot-priborov-dlya-slezhki-do-ustroystv-protiv-dronov-kakoe-vooruzhenie-i-tehniku-ispolzuet-rosgvardiya
Тут только росгвардия(
А хотелось бы понять какую-то иерархию на акциях. Вот эти ребята в камуфляже вроде как Росгвардия, а есть ребята в черном из Росгвардии. А еще есть полицейские в бронежилетах и касках, а есть просто полицейские. Кто ими командует, откуда, как координируют и т.д
У кого-то была более подробная статья пару лет назад, но я нашёл только это:
https://pikabu.ru/story/omonovets_rosgvardeets_politseyskiy__kto_est_kto_7991072
Еще было бы интересно почитать, сколько городам стоил выезд ОМОН, перекрытие метро, остановка автобусов и вот это все
Вроде тут не дока 2, против всех один и тот же артефакт работает.
В сортах говна хочешь разобраться?
всех посадить, на год, всех этих демонстраторов своего овечьего менталитела... "сторонники Навального" ... взять с них нечего, им по 500 рублей сунули на рыло, разщедрились... всех протестантов - посадить!!!
"Демонстратор овечьего менталитета" - это такие как ты. Сидят и раздают ебанутые советы, нихуя не делая.
@Артём Мазанов Спасибо за репортаж и отвагу. На что снимал, если не секрет? Не боялся повредить технику?
@Сергей Звезда даже выходной не дал на подышать
Артём сейчас не работает. Круто, что он постит материалы даже в такой момент, но в первую очередь он занят учёбой
Че то нет норм фото толпы. осчусчения, что людей было мало. Те, кто хотел пойти в след вых могут не правильно понять
Это фотосессия какая-та. Может я не прав, но сильно много вот этих жилетов в погоне за кадрами
Если бы каждый на этих протестах взял бы с собой 1 литровую пластиковую бутылку с обычной краской и ....
Потом будет очередь в постирочную.