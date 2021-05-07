Сто лет под водой: откуда в Магадане кладбище кораблей и почему его не убирают

Только в последний год власти начали готовить «генеральную уборку» российских водоёмов, на дне которых ржавеют тысячи судов.
В течение века в магаданской бухте Нагаева скопилось два десятка затонувших судов — два из них погубило неосторожное обращение со взрывчаткой, некоторые затопили намеренно, другие просто отслужили своё, а владельцы пропали. Корабли мешают судоходству и угрожают экологии, но государство вплотную занялось проблемой лишь в 2020 году.
Железные утопленники
В конце 1920-х годов началось промышленное освоение Колымы. Советские геологи обнаружили там месторождения золота, олова, угля и строительных материалов. Первые суда прибыли в Нагаевскую бухту Охотского моря в 1929 году, когда на берегу решили построить, задействуя труд заключённых, посёлок Магадан. Бухту сочли идеальным местом для укрытия кораблей.
В Магадан регулярно приходили корабли с техникой, продуктами, стройматериалами и взрывчаткой для подрыва горных пород. Два из них — сухогруз «Генерал Ватутин» и пароход «Выборг» — уничтожили взрывы.
В конце ноября 1947 года «Генерал Ватутин» загрузили в порту Ванино под Хабаровском продовольствием, техническими приспособлениями и взрывчатыми веществами. «Выборг», переданный СССР по ленд-лизу, стоял под загрузкой на соседнем причале. Он должен был доставить в Магадан кислоты, химикаты, средства взрывания и другие грузы.
19 декабря сухогруз подошёл к кромке сплошного льда напротив причала Нагаевской бухты, где уже стоял пароход. Пытаясь развернуться, «Ватутин» ударился носом о лёд. Из носовой части, по воспоминаниям очевидцев, плотной стеной пошёл чёрный дым. Через несколько минут на судне произошел взрыв. Загоревшийся корабль понесло к пирсам.
Из-за второго взрыва образовалась волна воды со льдом высотой в несколько метров, которая уничтожила несколько судов и зданий. Горящие обломки кораблей и глыбы льда обрушились на порт, там начался пожар. Посёлок Берёзовая роща, который располагался в 100 метрах от здания пароходства, полностью сгорел. Тонны химикатов с «Выборга» разлетелись вокруг, частично осев на дне бухты, где из-за взрыва появился котлован глубиной в семь метров.
«Выборг» и фрагмент «Генерала Ватутина» до сих пор остаются на морском дне. Останки обоих судов должны были отправить на утилизацию в Приморье, но часть сухогруза вместо этого вывезли к береговой полосе и затопили. Некоторые обломки передали в музей.
В советской экспертной комиссии по расследованию причин трагедии пришли к выводу, что капитан порта Герман Ухов нарушил правила безопасности: сухогруз и пароход со взрывчаткой стояли слишком близко друг к другу. Сам Ухов на допросах отрицал, что знал об опасном грузе. Капитана порта сняли с должности, а потом «тройка» НКВД осудила его на 10 лет — но не за взрыв, а за антисоветскую агитацию.
Некоторые другие корабли в бухте топили нарочно, чтобы они стали основой для подводных рифов или волнорезами. Такая участь постигла пароход «Днепр», который транспортировал рыбную продукцию во Владивосток, а также оборудование, уголь и пассажиров для рыбодобывающих судов. Во время Великой Отечественной войны «Днепр», на который установили четыре крупнокалиберных пулемёта, перевозил военные грузы в США и Канаду.
В 1960-х пароход стал плавбазой (производственно-транспортным судном) и обслуживал рыбокомбинат, а в начале 1970-х его списали и превратили в пирс для плавающей мастерской.
В конце 1996 года частично затонула ещё одна плавбаза — «Феликс Кон». По мнению спасателей, из-за халатности экипажа вода проникла в машинное отделение через кингстон — специальное отверстие с клапаном. Никто из моряков не пострадал, но возникла угроза экологии — аммиак и нефтепродукты попали за борт. Осенью следующего года плавбазу подняли, отбуксировали в порт и продали на металлолом.
Рыбы под угрозой
Даже если отсеки затонувших кораблей закрыты герметично, со временем в воду могут попасть остатки топлива и масел. Это угрожает популяции лосося, подводной растительности, птицам и морским животным.
В августе 2018 года в бухте произошёл разлив нефтепродуктов. Источниками утечки сочли пароход «Выборг» и рыболовный траулер «Профессор Моисеев». Последнее судно отобрали у владельца за браконьерство, в Нагаевской бухте оно простояло более двух лет. Траулер дал крен, его отбуксировали от причала, и он пошёл ко дну. На борту было более 50 тонн мазута.
Из-за кладбища кораблей действующие суда держатся от магаданского порта подальше. Если в 1970-1990-е годы туда заходили в среднем более 500 кораблей в день, то сейчас — не более 75. Объём перевалки грузов снизился в разы.
Генеральная уборка
По данным властей, сейчас в бухте 21 затонувшее судно. Пять принадлежат министерству обороны, четыре — Росимуществу, остальные не имеют владельца или он неизвестен.
Утилизация одного корабля, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, обходится Росимуществу в 5 миллионов рублей, однако «другие коллеги называют чудовищные суммы — по несколько сотен миллионов». По закону поднимать затопленное судно должен собственник, но «чаще всего уже нет или он давно банкрот», сетует чиновница.
В августе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание с местными чиновниками прямо на причале порта. Они попросили у премьера 1,4 миллиарда рублей на очистку акватории, строительство и ремонт причалов.
Мишустин потребовал гарантий, что такие масштабные траты позволят «обрадоваться нормальному виду». СМИ сообщали, что Минтранс денег на ликвидацию «кладбища» не нашел и власти решили поднимать суда за счёт их сдачи на металлолом. Однако магаданский губернатор Сергей Носов подчеркнул, что необходимая сумма просто ещё не определена.
В феврале этого года Мишустин утвердил план, по которому первые четыре судна должны поднять в течение 60 дней после подписания госконтракта. В конце апреля капитан порта Рустам Абдуллин выдал разрешение на подъём одного из них. Власти также планируют создать реестр затонувших судов.
На дне России
Затопленные суда есть по всей России. В Авачинской губе на Камчатке дела обстоят ещё хуже, чем в Магадане. По данным местного правительства, в акватории порта в Петропавловске-Камчатском около 85 затонувших кораблей, большинство из которых — военные и рыболовецкие. На борту многих из них осталось топливо.
Авачинская бухта тоже вошла в программу «генеральной уборки». В 2021 году генеральный подрядчик поднял первое судно — рефрижератор «Ронд», утонувший у причальной стенки бывшего судоремонтного завода «Фреза».
Сколько всего судов покоится в российских водоёмах, неизвестно. По данным экспертов, счёт идёт на тысячи. Несколько тысяч судов — от античных кораблей до советских подлодок — лежат у берегов Крыма. В акватории Волги их свыше 350, на дне Финского залива — более 300, в том числе линейный парусник «Портсмут», спроектированный в 18 веке по чертежам Петра I.
Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.
Я вырос на примерно таком кладбище. Было оху@нно лазить по этим затонувшим судам и ловить с них рыбу.
Дружеский франт
Я тоже по таким ползал. Забавно, что на судах можно было найти прикольные вещи вроде индивидуальных аптечек АИ-2 противогазов. А старшие товарищи нам говорили, что в начале 90-х бывало находили стволы, хотя есть подозрение, что это враньё
Ещё не положили
Я так на стоянке всяких мелких лодок и яхт "летовал", правда там единицы затонули или просто лежали на берегу. Всё равно впечатляюще. Лежащая на боку немаленькая парусная яхта это что-то.
Из-за второго взрыва образовалась волна воды со льдом высотой в несколько метров, которая уничтожила несколько судов и зданий. Горящие обломки кораблей и глыбы льда обрушились на порт, там начался пожар. Посёлок Берёзовая роща, который располагался в 100 метрах от здания пароходства, полностью сгорел. Тонны химикатов с «Выборга» разлетелись вокруг, частично осев на дне бухты, где из-за взрыва появился котлован глубиной в семь метров.
Звучит как начало годной игры, где после катастрофы нужно спасти всех