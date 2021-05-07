Сто лет под водой: откуда в Магадане кладбище кораблей и почему его не убирают

Только в последний год власти начали готовить «генеральную уборку» российских водоёмов, на дне которых ржавеют тысячи судов.

1796 просмотров

Бухта Нагаева Фото Gelio, Livejournal

В течение века в магаданской бухте Нагаева скопилось два десятка затонувших судов — два из них погубило неосторожное обращение со взрывчаткой, некоторые затопили намеренно, другие просто отслужили своё, а владельцы пропали. Корабли мешают судоходству и угрожают экологии, но государство вплотную занялось проблемой лишь в 2020 году.

Железные утопленники

В конце 1920-х годов началось промышленное освоение Колымы. Советские геологи обнаружили там месторождения золота, олова, угля и строительных материалов. Первые суда прибыли в Нагаевскую бухту Охотского моря в 1929 году, когда на берегу решили построить, задействуя труд заключённых, посёлок Магадан. Бухту сочли идеальным местом для укрытия кораблей.

В Магадан регулярно приходили корабли с техникой, продуктами, стройматериалами и взрывчаткой для подрыва горных пород. Два из них — сухогруз «Генерал Ватутин» и пароход «Выборг» — уничтожили взрывы.

В конце ноября 1947 года «Генерал Ватутин» загрузили в порту Ванино под Хабаровском продовольствием, техническими приспособлениями и взрывчатыми веществами. «Выборг», переданный СССР по ленд-лизу, стоял под загрузкой на соседнем причале. Он должен был доставить в Магадан кислоты, химикаты, средства взрывания и другие грузы.

[{"title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434 \u0434\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u00ab\u0412\u044b\u0431\u043e\u0440\u0433\u00bb \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f Kailua","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e kolymastory.ru","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e14632c8-27c4-548c-8537-958a72828ae8","width":840,"height":560,"size":80251,"type":"jpg","color":"c8c8c8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u043e\u0440\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u0437\u0440\u044b\u0432\u043e\u0432","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u00a0Kolymastory.ru","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f9c0e61c-c71d-53e9-84f1-10d959bf27cb","width":780,"height":477,"size":37704,"type":"jpg","color":"787877","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041c\u0430\u0433\u0430\u0434\u0430\u043d\u0430 \u2014 \u041a\u043e\u043b\u044b\u043c\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0448\u043e\u0441\u0441\u0435, 1947 \u0433\u043e\u0434","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e kolymastory.ru","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8edc9e76-cf24-50a6-804b-e8d617df3ef0","width":1280,"height":922,"size":185834,"type":"jpg","color":"cacaca","hash":"","external_service":[]}}}]

19 декабря сухогруз подошёл к кромке сплошного льда напротив причала Нагаевской бухты, где уже стоял пароход. Пытаясь развернуться, «Ватутин» ударился носом о лёд. Из носовой части, по воспоминаниям очевидцев, плотной стеной пошёл чёрный дым. Через несколько минут на судне произошел взрыв. Загоревшийся корабль понесло к пирсам.

На лёд стали соскакивать люди и бежать к «Выборгу». «Выборг» в это время начал поднимать якорь. Примерно в 10:25 на пароходе «Генерал Ватутин» произошёл [второй] взрыв огромной силы, от которого я упал, сбитый взрывной волной.



Георгий Лебедев начальник радиостанции парохода «Феликс Дзержинский»

Из-за второго взрыва образовалась волна воды со льдом высотой в несколько метров, которая уничтожила несколько судов и зданий. Горящие обломки кораблей и глыбы льда обрушились на порт, там начался пожар. Посёлок Берёзовая роща, который располагался в 100 метрах от здания пароходства, полностью сгорел. Тонны химикатов с «Выборга» разлетелись вокруг, частично осев на дне бухты, где из-за взрыва появился котлован глубиной в семь метров.

«Выборг» и фрагмент «Генерала Ватутина» до сих пор остаются на морском дне. Останки обоих судов должны были отправить на утилизацию в Приморье, но часть сухогруза вместо этого вывезли к береговой полосе и затопили. Некоторые обломки передали в музей.

Много лет информацию о катастрофе тщательно скрывали. Гриф секретности сняли только в 1997 году. Выяснилось, что погибли более 100 человек — моряки, пожарные, работники порта, пассажиры, заключённые и японские военнопленные. Сотни людей были ранены, многие получили контузию.

В советской экспертной комиссии по расследованию причин трагедии пришли к выводу, что капитан порта Герман Ухов нарушил правила безопасности: сухогруз и пароход со взрывчаткой стояли слишком близко друг к другу. Сам Ухов на допросах отрицал, что знал об опасном грузе. Капитана порта сняли с должности, а потом «тройка» НКВД осудила его на 10 лет — но не за взрыв, а за антисоветскую агитацию.

Затонувший корабль на дне бухты Нагаева Фото vesma.today

Некоторые другие корабли в бухте топили нарочно, чтобы они стали основой для подводных рифов или волнорезами. Такая участь постигла пароход «Днепр», который транспортировал рыбную продукцию во Владивосток, а также оборудование, уголь и пассажиров для рыбодобывающих судов. Во время Великой Отечественной войны «Днепр», на который установили четыре крупнокалиберных пулемёта, перевозил военные грузы в США и Канаду.

В 1960-х пароход стал плавбазой (производственно-транспортным судном) и обслуживал рыбокомбинат, а в начале 1970-х его списали и превратили в пирс для плавающей мастерской.

В конце 1996 года частично затонула ещё одна плавбаза — «Феликс Кон». По мнению спасателей, из-за халатности экипажа вода проникла в машинное отделение через кингстон — специальное отверстие с клапаном. Никто из моряков не пострадал, но возникла угроза экологии — аммиак и нефтепродукты попали за борт. Осенью следующего года плавбазу подняли, отбуксировали в порт и продали на металлолом.

Причал, сохранившийся со времён ГУЛАГа Фото Gelio, Livejournal

Рыбы под угрозой

Даже если отсеки затонувших кораблей закрыты герметично, со временем в воду могут попасть остатки топлива и масел. Это угрожает популяции лосося, подводной растительности, птицам и морским животным.

В течение первых 10-20 лет влияние затонувшего корабля в море или океане на экологию ничтожно. Процессы окисления, особенно на глубине, в отсутствии кислорода происходят крайне медленно. Но топливные баки или система смазки, которая была в двигателе, неминуемо проржавеет.

Илья Рыбальченко научный эксперт «Российского экологического движения»

В августе 2018 года в бухте произошёл разлив нефтепродуктов. Источниками утечки сочли пароход «Выборг» и рыболовный траулер «Профессор Моисеев». Последнее судно отобрали у владельца за браконьерство, в Нагаевской бухте оно простояло более двух лет. Траулер дал крен, его отбуксировали от причала, и он пошёл ко дну. На борту было более 50 тонн мазута.

Из-за кладбища кораблей действующие суда держатся от магаданского порта подальше. Если в 1970-1990-е годы туда заходили в среднем более 500 кораблей в день, то сейчас — не более 75. Объём перевалки грузов снизился в разы.

Телесюжет о погружении на дно бухты Нагаева

Генеральная уборка

По данным властей, сейчас в бухте 21 затонувшее судно. Пять принадлежат министерству обороны, четыре — Росимуществу, остальные не имеют владельца или он неизвестен.

Утилизация одного корабля, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, обходится Росимуществу в 5 миллионов рублей, однако «другие коллеги называют чудовищные суммы — по несколько сотен миллионов». По закону поднимать затопленное судно должен собственник, но «чаще всего уже нет или он давно банкрот», сетует чиновница.

Публичный собственник в лице, например, Росимущества, тоже не знает, что с этими кораблями делать, муниципалитетам с этой задачей тоже не справиться.

Виктория Абрамченко вице-премьер

В августе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание с местными чиновниками прямо на причале порта. Они попросили у премьера 1,4 миллиарда рублей на очистку акватории, строительство и ремонт причалов.

Мишустин потребовал гарантий, что такие масштабные траты позволят «обрадоваться нормальному виду». СМИ сообщали, что Минтранс денег на ликвидацию «кладбища» не нашел и власти решили поднимать суда за счёт их сдачи на металлолом. Однако магаданский губернатор Сергей Носов подчеркнул, что необходимая сумма просто ещё не определена.

В феврале этого года Мишустин утвердил план, по которому первые четыре судна должны поднять в течение 60 дней после подписания госконтракта. В конце апреля капитан порта Рустам Абдуллин выдал разрешение на подъём одного из них. Власти также планируют создать реестр затонувших судов.

Нам нужна какая-то генеральная уборка. Нужно приоритизировать объекты накопленного вреда на суше и на море.



Виктория Абрамченко вице-премьер

На дне России

Затопленные суда есть по всей России. В Авачинской губе на Камчатке дела обстоят ещё хуже, чем в Магадане. По данным местного правительства, в акватории порта в Петропавловске-Камчатском около 85 затонувших кораблей, большинство из которых — военные и рыболовецкие. На борту многих из них осталось топливо.

Авачинская бухта тоже вошла в программу «генеральной уборки». В 2021 году генеральный подрядчик поднял первое судно — рефрижератор «Ронд», утонувший у причальной стенки бывшего судоремонтного завода «Фреза».

Подъём рыболовного сейнера «Моннерон» со дна Авачинской бухты Фото Корпорации развития Камчатского края

Сколько всего судов покоится в российских водоёмах, неизвестно. По данным экспертов, счёт идёт на тысячи. Несколько тысяч судов — от античных кораблей до советских подлодок — лежат у берегов Крыма. В акватории Волги их свыше 350, на дне Финского залива — более 300, в том числе линейный парусник «Портсмут», спроектированный в 18 веке по чертежам Петра I.

Танкер, затопленный в реке в окрестностях небольшого города, гораздо опаснее танкера, затопленного в море. Во-первых, в реке много кислорода и процесс окисления идёт быстрее. Во-вторых, грузы, масла и смазки, которые попадут в реку, будут взаимодействовать с очень небольшим количеством воды. Если в океане топливо ещё может со временем раствориться, то в реках ситуация гораздо сложнее. Наконец, затонувшее в реке судно мешает течению, и рыбы, которые там плавают, могут погибнуть. Илья Рыбальченко научный эксперт «Российского экологического движения»