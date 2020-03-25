Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Артём Мазанов
1133

Суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям Материал редакции

Судья посчитал, что первые инвесторы планировали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом.

7 комментариев
В закладки

Суд в Нью-Йорке удовлетворил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — токены Gram признали ценными бумагами и запретили передавать их покупателям, которые приобрели права на них по итогам ICO в начале 2018 года. Это следует из решения суда от 24 марта.

По мнению суда, «SEC доказала, что нынешний план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг». В решении указано, что первые инвесторы Telegram Open Network рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации».

Суд считает уместным временный запрет на передачу токенов Gram первичным покупателям, что позволит предотвратить завершение этой незаконной операции. Требование истца о временном запрете удовлетворено.

решение суда

В октябре 2019 года SEC подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов.

По мнению SEC, Telegram нужно было оформить продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Компания этого не сделала, поэтому США увидели в этом нарушение закона.

Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка…
Вялотекущее разбирательство, похоже, достигло высшей точки, но пока неясно, кто выйдет победителем.
tjournal.ru

#telegram #telegramico #новости

Технологии
Подписан
Отписаться
IT-компании в борьбе с Covid-19: Apple и Facebook закупают миллионы масок, а Amazon берёт на работу официантов
Как лидеры крупнейших технологических компаний реагируют на пандемию коронавируса.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegramico","telegram"], "comments": 7, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 153223, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 08:25:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Правильная еда по подписке в Москве
Попробуйте еду от justfood от 891 ₽ в день
Заказать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153223, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153223\/get","add":"\/comments\/153223\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153223"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Революционный Никита

10
Ответить

ouxen

8

Народные волнения очень быстро стихают, но я не такой. Дуров, верни стену!

Ответить

Владимир Дыркин

ouxen
0

а сейчас в вк не стена? 

Ответить

ouxen

Владимир
0

уже не та

Ответить

Владимир Дыркин

1

Не совсем понятно на что Дуров надеялся. Судья же полностью права.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Владимир
0

мб что протекторы защитят

Ответить

Ap

0

Жду такое же решение по риплу.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств
Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
97
Новости
«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
375
Новости
Песков попросил врача снять Путина на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram. А потом — уничтожить устройство
В телефоне был только один контакт.
113
Популярное за три дня
Новости
ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств
Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
97
Интернет
Мем: Объясни свою маленькость
Идеальный способ вести диалог с теми, кто хоть немного ниже или меньше тебя.
45
Новости
Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой»
И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.
75

Прямой эфир

ouxen

Суд в США признал криптовалюту…

Боярин

В Петербурге студента отчислили…

Владимир Дыркин

Суд в США признал криптовалюту…

Dmitry Shiryaev

Суд в США признал криптовалюту…

СЕРЖ БУЛЫЧ

Дом для кукол в стиле «Skyrim»

Наим Алиев

Стали известны меры поддержки…

Лев Люкшин

Из-за пандемии коронавируса…

ouxen

QIWI закроет «Рокетбанк». На…

Олег Ивахнов

QIWI закроет «Рокетбанк». На…

ouxen

Стали известны меры поддержки…

ouxen

Суд в США признал криптовалюту…

Ruslan Sviridov

Суд в США признал криптовалюту…

Владимир Дыркин

Землятресение магнитудой 7.8…

Ap

Суд в США признал криптовалюту…

ouxen

Песков попросил врача снять…

subprocess.check_ou…

Землятресение магнитудой 7.8…

Ded Pihto

QIWI закроет «Рокетбанк». На…

Сергей Рязанцев

Лучший ситком всех времен

Litnikov Danil

Стали известны меры поддержки…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "22f8a6eb" }