Судья посчитал, что первые инвесторы планировали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом.

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Суд в Нью-Йорке удовлетворил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — токены Gram признали ценными бумагами и запретили передавать их покупателям, которые приобрели права на них по итогам ICO в начале 2018 года. Это следует из решения суда от 24 марта.

По мнению суда, «SEC доказала, что нынешний план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг». В решении указано, что первые инвесторы Telegram Open Network рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации».

Суд считает уместным временный запрет на передачу токенов Gram первичным покупателям, что позволит предотвратить завершение этой незаконной операции. Требование истца о временном запрете удовлетворено. решение суда

В октябре 2019 года SEC подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов.