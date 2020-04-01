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Данные тех, кто зарегистрируется, будут не защищены.
В Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг» от властей Москвы для сбора информации о гражданах. Оно, предположительно, предназначено для наблюдения во время карантина из-за коронавируса Covid-19. На приложение обратили внимание авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика». В App Store сервис пока отсутствует.
Приложение вышло 25 марта. Разработчиком значится ГКУ «Информационный город», которое подчиняется департаменту информационных технологий Москвы. Организация уже выпустила несколько других сервисов для мэрии.
В описании приложения указано, что оно предназначено для «социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации». Редактор TJ попытался его установить: сервис потребовал предоставить доступ к шести категориям данных, в том числе о геолокации и звонках.
К каким данным требует доступ «Социальный мониторинг»:
Редактору TJ не удалось зарегистрироваться в приложении: на этапе ввода номера телефона оно зависло. С похожей проблемой столкнулась Русская служба Би-би-си, у сотрудника которой не вышло зарегистрироваться из-за ошибки идентификации на этапе фото.
Автор «Нецифровой экономики» зарегистрировался в приложении и успешно сфотографировался. После этого приложение предоставило пользователю доступ к «SOS» и «Последним новостям». Первая кнопка ведёт к вызову экстренных служб, а вторая — на сайт мэрии с описанием ситуации с коронавирусом.
Бывший IT-волонтёр Фонда борьбы с коррупцией, автор Telegram-канала «IT и Сорм» Владислав Здольников изучил приложение и сделал вывод, что оно передаёт информацию на серверы мэрии в открытом виде без шифрования. По его словам, «Социальный мониторинг» распознаёт лица через эстонский сервис identix.one, передавая фотографии на серверы хостинговой компании Hetzner в Германии. Здольников также выяснил, что в QR-кодах зашифрованы индивидуальные идентификаторы устройства (MAC и IMEI).
В контактных данных разработчиков указана почта wokkalokka.app@gmail.com. Русская служба Би-би-си предположила, что она связана с кемеровской компанией Wokka Lokka, которая разрабатывает приложения для отслеживания местоположения детей. Несмотря на это, название почты расходится с адресами, указанными на сайте Wokka Lokka и описании приложения в Play Market.
Несмотря на это, компания Wokka Lokka и её сайт фигурируют в документе с описанием политики конфиденциальности приложения. В нём прописано, что администратором приложения является ООО «ВоккаЛокка», зарегистрированная в городе Кемерово.
Фирму Wokka Lokka возглавляет Игорь Афанасьев. Русская служба Би-би-си утверждает, что он также владеет московской компанией «Гаскар Интеграция», у которой есть несколько контрактов с Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. Изначально Афанасьев отрицал причастность к разработке приложения, но после того, как журналисты назвали почту, он рекомендовал обратиться в ДИТ.
Несмотря на малое количество скачиваний (около 100), пользователи начали намеренно занижать оценку сервиса. На момент написания новости приложение получило 2,1 тысячи отзывов и общую оценку — 1,0.
29 марта «Медуза» сообщила, что жителей Москвы обяжут получать персональный QR-код для выхода из дома, включая вынос мусора, поход в магазин или поликлинику. Через два дня информацию подтвердили «МБХ Медиа» и «Коммерсантъ». Оба издания отметили, что ссылаются, вероятно, не на финальную версию документа.
Школьники написали, а пользоваться тебе.
Какие пиздатые в России школьники всё же.
Которые написали колхоз на коленке?
Да, повод гордиться.
За триллиард налоговых рублей
Примечательно, что по распоряжению наших же законотворцев, все кто обрабатывает и хранят личные данные определенной категории (перечень ща не скажу, но что то из этой прилоги точно там емть), должны их располагать на серверах, находящихся в РФ, иначе бан, штраф, фсб и вся хуйня.
Мало того что это противозаконно, так оно еще и не работает нихуя. ahhahah classic
По идее же можно в суд подать, так?
По идее да. А еще они в Appstore такое бревно врядли запустят, ну либо можно будет их абузами закидать.
Ну тогда объявят айфоны вне закона.
И начнут менять на хуавеи какие нибудь.
Да по идее code review не должны пройти. Слишком пиздец
Код ревью врядли они проводят, но вот насчет шифрования не знаю, по идее должны проверить элементарную секурность. Я никогда не юзал яблоки, но как мне кажется такое говно там точно не пройдет
Угу, как минимум в глаза бросаются запросы по http, которые эпл почти всегда не принимают, не говоря уж о куче данных что они пытаются собирать
Побуду адвокатом дьявола.
180 миллионов рублей — это на модернизацию системы «Мосгорзаказ». Вряд ли вся эта сумма должна была уйти на разработку приложения. И вообще не факт, что этот контракт включал в себя приложение
Если вы не передадите персональные данные солдатам НАТО, их передадут Собянин и ДИТ.
Сука, скачал прилогу, там столько всего требуется, что я лучше блять на бонгакамс зарегистрируюсь и оттуда трансляцию вести буду. Ну нахуй!
Те, кто не предоставит биометрию, будет сидеть дома.
100% просто разработчики всунули требования всех привилегий "чтобы точно всё работало". Но передача по http а не по https - это правда ад, вряд-ли сами данные как-то дополнительно шифруются
так вроде все прилоги по умолчанию так требуют, даже казалось бы которые к этим данным не имеют отношения
эту хуйню в пост добавь
Ага, смешно вам.... посмеётесь когда это дерьмо в госуслуги встроят.
Так и что такого? Просто приложение не получит всех прав и будет сосать бибу
Это ещё и говноприложение
Кажется через пару дней простые кнопочные трубки в Москве будут дефицитом.
А смартфоны засунуты в самый дальний и темный угол в квартире.
Это я к тому, что нельзя поставить приложение на простой аппарат, а обязать гражданина купить смартфон пока вроде как проблематично.
Подводной Макс
Хуявеями снабдят за бюджет. И смартфон у тебя есть, и братушек-китайцев, которые бэкдоры пихают в свое железо, поддержишь.
А вот и предустановленная прога подъехала. Скоро. Официально. На всех новых смартфонах. Без которого смартфон заблокируется и вызовет ментов тебе в хату, за попытку свержения власти.
Тут ещё оказывается, что данное детище готовили аж с февраля...
У китайцев же точно такое приложение, на время эпидемии было. И сейчас есть. Ясен хуй они заранее готовились. За неделю такое приложение не реально сделать.
Ну вот пилотный проект того говна, которое будут предустанавливать вам, дорогие россияне, на телефоны с 2021 года.
Напомню, что блокировка серых телефонов предусмотрена в сетях мобильных операторов, если вы захотите заказать себе серый тел на али без этого говна.
Блокировка "серых" телефонов без предустановленного ПО выглядит немного нерабочим процессом хотя бы потому что в России телефоном пользуются не только граждане РФ.
Для неграждан сделают белый список.
Ну ок, покупаешь тел на али, ставишь аппку, запрещаешь ей всё на свете, пользуешься.
Или планируется белый список из конкретных моделей телефонов для простых смертных россиян?
Блин, вместо того, чтобы послать Пукина и Собякина нахуй, русский человек придумает сто и один способ, чтобы анальный зонд входил не так туго и может даже немножко приятно.
Можно даже пойти дальше и отправлять разные картинки, когда приложение захочет сфоткать или отправлять им на сервер ложные координаты
Чёт дохуя хотят
Если аутентификация и отслеживание планировалось через тлф, то в чем проблема человеку оставить тлф дома, а самому пойти куда-нибудь?
Остальной чувак
Так тебя тормознёт мент и спросит код. Не сможешь дать, значит протокол.