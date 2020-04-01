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Технологии
Arthur Khamzin
8475

Мэрия Москвы выпустила приложение для «слежки» за гражданами. Оно требует доступ к геолокации и передаёт данные в ЕС Материал редакции

Данные тех, кто зарегистрируется, будут не защищены.

66 комментариев
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В Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг» от властей Москвы для сбора информации о гражданах. Оно, предположительно, предназначено для наблюдения во время карантина из-за коронавируса Covid-19. На приложение обратили внимание авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика». В App Store сервис пока отсутствует.

Приложение вышло 25 марта. Разработчиком значится ГКУ «Информационный город», которое подчиняется департаменту информационных технологий Москвы. Организация уже выпустила несколько других сервисов для мэрии.

В описании приложения указано, что оно предназначено для «социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации». Редактор TJ попытался его установить: сервис потребовал предоставить доступ к шести категориям данных, в том числе о геолокации и звонках.

К каким данным требует доступ «Социальный мониторинг»:

  • Доступ к фото и видеосъёмке;
  • Доступ к точному и примерному местоположению;
  • Разрешение на совершение звонков;
  • Получение данных о статусе телефона;
  • Датчики о состоянии организма (например пульсометр);
  • Просмотр, а также изменение или удаление данных на накопителе;
  • Доступ к запуску активных сервисов;
  • Доступ к настройкам Bluetooth;
  • Управление вибросигналом;
  • Запуск приложения при включении смартфона;
  • Данные о подключении к Wi-Fi, а также управление включением датчика;
  • Неограниченный доступ к сети и к получению данных;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный расход батареи;
  • Отключение спящего режима;
  • Play Install Referrer API (отслеживание популярности приложения разработчиками;
  • Установление соединения с Bluetooth-устройствами.

Редактору TJ не удалось зарегистрироваться в приложении: на этапе ввода номера телефона оно зависло. С похожей проблемой столкнулась Русская служба Би-би-си, у сотрудника которой не вышло зарегистрироваться из-за ошибки идентификации на этапе фото.

Автор «Нецифровой экономики» зарегистрировался в приложении и успешно сфотографировался. После этого приложение предоставило пользователю доступ к «SOS» и «Последним новостям». Первая кнопка ведёт к вызову экстренных служб, а вторая — на сайт мэрии с описанием ситуации с коронавирусом.

Бывший IT-волонтёр Фонда борьбы с коррупцией, автор Telegram-канала «IT и Сорм» Владислав Здольников изучил приложение и сделал вывод, что оно передаёт информацию на серверы мэрии в открытом виде без шифрования. По его словам, «Социальный мониторинг» распознаёт лица через эстонский сервис identix.one, передавая фотографии на серверы хостинговой компании Hetzner в Германии. Здольников также выяснил, что в QR-кодах зашифрованы индивидуальные идентификаторы устройства (MAC и IMEI).

Dimitri @Dmitry_Wth
@unkn0wnerror стоило только грепнуть http https://t.co/RaN1TFqi68
Vladislav @unkn0wnerror
http://watch.telemetry.mos.ru — видимо, хост, на который отправляет данные приложение для слежки за жителями Москвы

ААААААА!
Данные отправляются по http! Без шифрования! Какой ад https://twitter.com/dmitry_wthr/status/1245069156338278401

В контактных данных разработчиков указана почта wokkalokka.app@gmail.com. Русская служба Би-би-си предположила, что она связана с кемеровской компанией Wokka Lokka, которая разрабатывает приложения для отслеживания местоположения детей. Несмотря на это, название почты расходится с адресами, указанными на сайте Wokka Lokka и описании приложения в Play Market.

Несмотря на это, компания Wokka Lokka и её сайт фигурируют в документе с описанием политики конфиденциальности приложения. В нём прописано, что администратором приложения является ООО «ВоккаЛокка», зарегистрированная в городе Кемерово.

Фирму Wokka Lokka возглавляет Игорь Афанасьев. Русская служба Би-би-си утверждает, что он также владеет московской компанией «Гаскар Интеграция», у которой есть несколько контрактов с Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. Изначально Афанасьев отрицал причастность к разработке приложения, но после того, как журналисты назвали почту, он рекомендовал обратиться в ДИТ.

Несмотря на малое количество скачиваний (около 100), пользователи начали намеренно занижать оценку сервиса. На момент написания новости приложение получило 2,1 тысячи отзывов и общую оценку — 1,0.

29 марта «Медуза» сообщила, что жителей Москвы обяжут получать персональный QR-код для выхода из дома, включая вынос мусора, поход в магазин или поликлинику. Через два дня информацию подтвердили «МБХ Медиа» и «Коммерсантъ». Оба издания отметили, что ссылаются, вероятно, не на финальную версию документа.

#новости #приложения #сервисы

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Microsoft представила «домашние» подписки Microsoft 365 с обновлённым пакетом Office и Edge
Теперь сервисы компании ещё больше направлены на семьи и обычных потребителей.
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66 комментариев
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Согласный Паша

33

Какие-то школьники  опять написали колхоз на коленке
Ясно

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the.nightmarez

Согласный
24

Школьники написали, а пользоваться тебе.

Ответить

Станислав Назаров

the.nightmarez
4

Какие пиздатые в России школьники всё же.

Ответить

Oleg Vorogushin

Станислав
8

И школьницы

Ответить

the.nightmarez

Станислав
0

Которые написали колхоз на коленке? 
Да, повод гордиться.

Ответить

Станислав Назаров

the.nightmarez
6

В России принято гордиться всяким дерьмом.

Ответить

Daniil Lisnyak

Согласный
3

За триллиард налоговых рублей

Ответить

Денис Файзулин

Daniil
1

всего 180 лямов

Ответить

Igor Hruschev

30

Примечательно, что по распоряжению наших же законотворцев, все кто обрабатывает и хранят личные данные определенной категории (перечень ща не скажу, но что то из этой прилоги точно там емть), должны их располагать на серверах, находящихся в РФ, иначе бан, штраф, фсб и вся хуйня.
Мало того что это противозаконно, так оно еще и не работает нихуя. ahhahah classic

Ответить

Kirill Kudryavtsev

Igor
0

По идее же можно в суд подать, так?

Ответить

Igor Hruschev

Kirill
1

По идее да. А еще они в Appstore такое бревно врядли запустят, ну либо можно будет их абузами закидать.

Ответить

Станислав Назаров

Igor
7

Ну тогда объявят айфоны вне закона.
И начнут менять на хуавеи какие нибудь.  

Ответить

Madao

Станислав
1

Хоть что-то хорошее! 

Ответить

Kirill Kudryavtsev

Igor
3

Да по идее code review не должны пройти. Слишком пиздец

Ответить

Igor Hruschev

Kirill
1

Код ревью врядли они проводят, но вот насчет шифрования не знаю, по идее должны проверить элементарную секурность. Я никогда не юзал яблоки, но как мне кажется такое говно там точно не пройдет

Ответить

Gleb Matsko

Igor
2

Угу, как минимум в глаза бросаются запросы по http, которые эпл почти всегда не принимают, не говоря уж о куче данных что они пытаются собирать

Ответить

Pavel Fedorov

Kirill
1

По идеи суды сейчас закрыты. Шах и мат.

Ответить

Ленинградский нос

17

И что стоило оно 180 млн. И что фото людей отправляются в страны НАТО.

Ну и естественно "шашлыки" дальше используют для пропаганды.

Ответить

Сергей Звезда

Ленинградский
3

Побуду адвокатом дьявола.

180 миллионов рублей —  это на модернизацию системы «Мосгорзаказ». Вряд ли вся эта сумма должна была уйти на разработку приложения. И вообще не факт, что этот контракт включал в себя приложение

Ответить

Alena

17

Если вы не передадите персональные данные солдатам НАТО, их передадут Собянин и ДИТ.

Ответить

Madao

Alena
3

Не так. "Если бы мы не передали ваши данные солдатам нато, то это сделали бы солдаты нато!" 

Ответить

Alena

Madao
0

Помогите оленеводу передать персональные данные солдатам НАТО в увлекательной игре РЕЕЕЕЕ... ой, социальный мониторинг.

Ответить

Подводной Макс

Alena
1

И ДИТКОВСКИЙ

Ответить

Тупой Данила

Alena
0

Собянин и ДИТ

ковский? 

Ответить

Igor Hruschev

16

Сука, скачал прилогу, там столько всего требуется, что я лучше блять на бонгакамс зарегистрируюсь и оттуда трансляцию вести буду. Ну нахуй!

Ответить

Хороший Абдужаббор

11

Наверняка полезное приложение.

Ответить

Неолд

5

Те, кто не предоставит биометрию, будет сидеть дома.

Ответить

Ded Pihto

Неолд
10

И бабульки у которых нет телефона умрут с голоду

Ответить

Подводной Макс

Ded
2

В ПФР не нарадуются от такого исхода.

Ответить

Неолд

Ded
1

Только в фильмах правительства готовы к ЧС, в в реальности живут одним днём, ничего не готово в случае чего.

Ответить

Ded Pihto

Неолд
2

Готов не готов. Если ты моришь людей голодом за то что у них нет телефонов то ты враг народа.

Ответить

Dzmitry Dubrovin

5

100% просто разработчики всунули требования всех привилегий "чтобы точно всё работало". Но передача по http а не по https - это правда ад, вряд-ли сами данные как-то дополнительно шифруются

Ответить

Денис Файзулин

Dzmitry
0

так вроде все прилоги по умолчанию так требуют, даже казалось бы которые к этим данным не имеют отношения

Ответить

Владислав Сурков

4

эту хуйню в пост добавь

IT и СОРМ
Промежуточные итоги изучения приложения для слежки за жителями Москвы:

— Приложение получает доступ ко всей информации на телефоне: GPS, камера, местоположение, возможность звонить, просмотр любых данных, доступ к любым настройкам.

— Приложение передаёт собранную информацию на…
Промежуточные итоги изучения приложения для слежки за жителями Москвы:

— Приложение получает доступ ко всей информации на телефоне: GPS, камера, местоположение, возможность звонить, просмотр любых данных, доступ к любым настройкам.

— Приложение передаёт собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования. Это провал.

— Для распознавания лиц, приложение использует эстонский сервис identix.one — то есть, передаёт фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии. Обе страны входят в НАТО.

— Разработкой приложения занимается компания «Гаскар», подрядчик «Инфогорода».

— В QR-кодах зашифрованы MAC и IMEI (индивидуальные идентификаторы) устройства.

— На приложение было потрачено 180 млн рублей. Судя по его качеству, украдено было 99% бюджета.

Это полнейший провал и позорище. ДИТ Москвы должен быть разогнан палками за такое.
Ответить

Сергей Звезда

Владислав
1

Ты, пожалуйста, заметку прочитай сначала плак плак(((

Ответить

sergjjj

3

Ага, смешно вам.... посмеётесь когда это дерьмо в госуслуги встроят.

Ответить

Sergey Volkov

sergjjj
2

Так и что такого? Просто приложение не получит всех прав и будет сосать бибу

Ответить

Ded Pihto

sergjjj
0

Госуслуги это же сайт

Ответить

Sergey Volkov

Ded
1

Это ещё и говноприложение

Ответить

Сергей Звезда

Sergey
0

Да почему говно-то, что там плохого?

Ответить

Igor Hruschev

3

Новый тренд продаж апреля 2020

Ответить

Театральный кавалер

2

Кажется через пару дней простые кнопочные трубки в Москве будут дефицитом.
А смартфоны засунуты в самый дальний и темный угол в квартире.

Это я к тому, что нельзя поставить приложение на простой аппарат, а обязать гражданина купить смартфон пока вроде как проблематично.

Ответить

Подводной Макс

Театральный
0

Хуявеями снабдят за бюджет. И смартфон у тебя есть, и братушек-китайцев, которые бэкдоры пихают в свое железо, поддержишь.

Ответить

сироп от щекотки

2

ಠ益ಠ

Ответить

Игнат Теремов

2

А вот и предустановленная прога подъехала. Скоро. Официально. На всех новых смартфонах. Без которого смартфон заблокируется и вызовет ментов тебе в хату, за попытку свержения власти.

Ответить

Одинаковый спрей

1

Тут ещё оказывается, что данное детище готовили аж с февраля...

NTen @nteuxinus
@unkn0wnerror также доступна просто по telemetry. ...
зачем watch - непонятно, потому что туда не распространяется их летсэнкриптовский серт )
а судя по нему, всё это дерьмище начали готовить ещё в феврале https://t.co/FCVOxrwsez
Ответить

Станислав Назаров

Одинаковый
0

У китайцев же точно такое приложение, на время эпидемии было. И сейчас есть. Ясен хуй они заранее готовились. За неделю такое приложение не реально сделать.

Ответить

Igor Hruschev

Станислав
10

Реально

Ответить

ouxen

Одинаковый
1

Как знали!

Ответить

the.nightmarez

1

Ну вот пилотный проект того говна, которое будут предустанавливать вам, дорогие россияне, на телефоны с 2021 года.

Напомню, что блокировка серых телефонов предусмотрена в сетях мобильных операторов, если вы захотите заказать себе серый тел на али без этого говна.

Ответить

Dzmitry Dubrovin

the.nightmarez
0

Блокировка "серых" телефонов без предустановленного ПО выглядит немного нерабочим процессом хотя бы потому что в России телефоном пользуются не только граждане РФ.

Ответить

the.nightmarez

Dzmitry
0

Для неграждан сделают белый список.

Ответить

Dzmitry Dubrovin

the.nightmarez
0

Ну ок, покупаешь тел на али, ставишь аппку, запрещаешь ей всё на свете, пользуешься.
Или планируется белый список из конкретных моделей телефонов для простых смертных россиян?

Ответить

the.nightmarez

Dzmitry
6

Блин, вместо того, чтобы послать Пукина и Собякина нахуй, русский человек придумает сто и один способ, чтобы анальный зонд входил не так туго и может даже немножко приятно.

Ответить

Ded Pihto

the.nig…
5

Я тоже могу выйти на майдан и сказать что путин хуйло (с)
Бери автомат и пиздуй в донецк борись с путиным

Ответить

ouxen

Dzmitry
2

не надо покупать на али, покупай у акита

Ответить

Sergey Volkov

Dzmitry
0

Можно даже пойти дальше и отправлять разные картинки, когда приложение захочет сфоткать или отправлять им на сервер ложные координаты

Ответить

the.nightmarez

Sergey
2

; DROP TABLE Users; —

Ответить

Kirill Kudryavtsev

1
Ответить

Павел Солнцев

1

Чёт дохуя хотят

Ответить

ouxen

Павел
–1

Всем нравится завтра по приказу соловьева побегут ставить

Ответить

Stanislav Martynov

0

Если аутентификация и отслеживание планировалось через тлф, то в чем проблема человеку оставить тлф дома, а самому пойти куда-нибудь?

Ответить

Остальной чувак

Stanislav
1

Так тебя тормознёт мент и спросит код. Не сможешь дать, значит протокол.

Ответить

Денис Файзулин

Остальной
0

а мент как проверит этот код ?

Ответить

Dima Anashkin

0

Не бывать этому говну на моих девайсах.

Ответить

Кирш Николай

0

А "всё.онлайн" живёт на амазоне, привет.

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