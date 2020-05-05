Компания также анонсировала Swift Student Challenge для учащихся.

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Первая конференция для разработчиков WWDC в онлайн-формате стартует 22 июня. Её проведут через приложение и сайт для разработчиков Apple Developer. Об этом TJ сообщили в Apple.

Участие в конференции впервые будет бесплатным для всех разработчиков. Обычно присутствие на сессии с инженерами Apple стоит 1599 долларов, чтобы получить слот, нужно выиграть в конкурсе 100 человек на место.

Apple впервые использует платформу Apple Developer для взаимодействия с разработчиками в реальном времени. Обычно на ней публикуют записи семинаров и лекций с конференции.

В этом году конференция WWDC не только пройдёт в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберётся вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple. Фил Шиллер старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу

В Apple рекомендовали всем разработчикам скачать приложение Apple Developer — через него будут сообщать дополнительную информацию об организации WWDC, в том числе расписание семинаров, практических занятий и не только. Следить за изменениями также можно через сайт Apple Developer и по электронной почте.

Вместе с анонсом даты старта конференции Apple анонсировала Swift Student Challenge — конкурс для разработчиков-учащихся, на который они могут заявить свои мини-приложения на языке Swift. Принять участие в нём могут студенты старше 13 лет из аккредитованных учебных заведений или участники академии Apple для разработчиков.

Основной задачей конкурса заявлено создание интерактивного мини-приложения в Swift Playground, которое можно было бы изучить за три минуты. Жюри будет оценивать креативность, техническую реализацию и не только. Победители получат эксклюзивную куртку с символикой WWDC20 и набор значков. Конкурс продлится до 09:59 18 мая.

В 2020 году Apple проведёт 31-ю конференцию для разработчиков WWDC, но из-за пандемии она впервые пройдёт полностью в онлайн-формате. Во время мероприятия компания традиционно представит новые версии своих систем — macOS, iOS, iPadOS, watchOS и tvOS, а разработчики смогут пообщаться с инженерами Apple и узнать о новых возможностях ПО Apple.