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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple раскрыла дату старта и детали первой WWDC в онлайне. Конференция пройдёт с 22 июня на платформе Apple Developer Материал редакции

Компания также анонсировала Swift Student Challenge для учащихся.

18 комментариев
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Изображение Apple

Первая конференция для разработчиков WWDC в онлайн-формате стартует 22 июня. Её проведут через приложение и сайт для разработчиков Apple Developer. Об этом TJ сообщили в Apple.

Участие в конференции впервые будет бесплатным для всех разработчиков. Обычно присутствие на сессии с инженерами Apple стоит 1599 долларов, чтобы получить слот, нужно выиграть в конкурсе 100 человек на место.

Apple впервые использует платформу Apple Developer для взаимодействия с разработчиками в реальном времени. Обычно на ней публикуют записи семинаров и лекций с конференции.

В этом году конференция WWDC не только пройдёт в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберётся вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple.

Фил Шиллер
старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу

В Apple рекомендовали всем разработчикам скачать приложение Apple Developer — через него будут сообщать дополнительную информацию об организации WWDC, в том числе расписание семинаров, практических занятий и не только. Следить за изменениями также можно через сайт Apple Developer и по электронной почте.

Вместе с анонсом даты старта конференции Apple анонсировала Swift Student Challenge — конкурс для разработчиков-учащихся, на который они могут заявить свои мини-приложения на языке Swift. Принять участие в нём могут студенты старше 13 лет из аккредитованных учебных заведений или участники академии Apple для разработчиков.

Основной задачей конкурса заявлено создание интерактивного мини-приложения в Swift Playground, которое можно было бы изучить за три минуты. Жюри будет оценивать креативность, техническую реализацию и не только. Победители получат эксклюзивную куртку с символикой WWDC20 и набор значков. Конкурс продлится до 09:59 18 мая.

В 2020 году Apple проведёт 31-ю конференцию для разработчиков WWDC, но из-за пандемии она впервые пройдёт полностью в онлайн-формате. Во время мероприятия компания традиционно представит новые версии своих систем — macOS, iOS, iPadOS, watchOS и tvOS, а разработчики смогут пообщаться с инженерами Apple и узнать о новых возможностях ПО Apple.

#новости #apple #wwdc #covid19

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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18 комментариев
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ouxen

2
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Мобильный кавалер

ouxen
1
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Nikita Zubkov

ouxen
0

Ницца?

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ouxen

Nikita
1

nein

Ответить

Мистер Блондин

1

Спасибо за наводку DELETED

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Mykola Petiukh

1

А знаете, кто еще любил начинать 22 июня?

Ответить

Милицейский ключ

0

Повторю свою шутку:
На изображении типичные программисты.

Ответить

Ориентированный бокал

Милицейский
1

А вообще есть негры программисты известные?

Ответить

ouxen

0

красавы, не сидят сложа руки

Ответить

ouxen

0

Тема доступа не раскрыта(!) только для дев акка доступ? Будет презентация и трансляция? Позвони им, узнай

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Дамир Камалетдинов

ouxen
0

Похоже будет как обычно в офлайне, только в онлайне: слоты по отдельным системам и трансляции параллельно с сессиями. А помимо этого какой-то глобальный Keynote от Apple

Ответить

ouxen

Дамир
0

Кук с Шиллером будут ходить по сцене в пустом Steve Jobs Theater?
ничего про это не сказано(

Ответить

Mykola Petiukh

ouxen
0

Стримить на Ютубе через Дискорд

Ответить

ouxen

Mykola
0

это невозможно!

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Илья Политов

0

а куда негры программисты делись? цензура?

Ответить

ouxen

Илья
0
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alex twit

0

Прям как фошисты

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Уютный Багажник

0

Орлов же вроде писал уже, почему нет "спасиба на наводку"?

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