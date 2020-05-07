Некоторые связывают звук с обновлением прошивки, по другой версии —проблема в заводском браке.

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AirPods Pro

Владельцы AirPods Pro столкнулись с треском в наушниках. Судя по жалобам в соцсетях и на форумах, к весне 2020 года проблема стала по-настоящему массовой. TJ столкнулся с этим сам и попытался разобраться, что происходит.

Первые жалобы на треск начались в 2019 году — как проявляется проблема

Впервые о треске в AirPods Pro заговорили почти сразу после выхода наушников в продажу — в ноябре 2019 года. Тогда пользователь Reddit с ником adhdkidsftw пожаловался на треск в наушниках во время ходьбы.

В комментариях к записи несколько пользователей рассказали о схожей проблеме, однако у всех она проявилась по-разному: у некоторых трещать начал только левый наушник, у других только правый, а у третьих — оба. Одни замечали проблему только во время ходьбы, а другие в любое время. Но все пользователи сошлись в том, что треск проявлялся только при включённом режиме «шумоподавления» или «прозрачности».

По-настоящему массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple. Запись собрала восемь страниц комментариев: как минимум 1,5 тысячи пользователей пожаловались на наличие треска.

В конце апреля с похожей проблемой практически одновременно столкнулись два редактора TJ. В обоих случаях треск начался в левом наушнике и проявлялся при включении режимов «шумоподавление» и «прозрачность».

Это пульсирующий резкий треск в ухе, который проявляется даже без включения музыки, когда наушник просто находится в ухе и очень раздражает. Как будто что-то попало внутрь и пытается найти путь наружу.

Один из редакторов TJ попытался избавиться от треска, следуя популярным советам из сети: переподключив наушники и отключив все остальные устройства, работающие с Bluetooth. Это не помогло, поэтому 4 мая он обратился в поддержку Apple, где посоветовали дождаться обновления прошивки, не назвав примерной даты.

Apple признала существование проблемы — что советует делать производитель

5 мая Apple выпустила на сайте техподдержки инструкцию для пользователей, которые столкнулись с потрескивающими или статичными звуками в AirPods Pro. Это первая публичная реакция компании на проблему.

Что советуют в Apple

убедиться, что на iPhone, iPad, iPod touch или Mac установлена последняя версия системы;



проверить подключение устройства, чтобы исключить беспроводные помехи;



попробовать послушать музыку через разные приложения;



если проблема сохраняется, обратиться в поддержку Apple.



Apple публично не объявляла проблему массовым браком. Однако при сдаче наушников в ремонт в России, авторизованные сервисные центры Apple признают случай заводским дефектом. Однако это не гарантирует, что треск не возникнет вновь — с новой парой наушников.

Заводской брак или проблема с прошивкой — в чём причина и что можно сделать самому

Точная причина треска в AirPods Pro неизвестна: хотя сервисные центры признают брак заводским, Apple не объявляла публичную программу замены, как в случае с клавиатурой типа «бабочка» в MacBook Pro.

Проявление проблемы только при включённом режиме «шумоподавления» или «прозрачности» наводит на мысли о том, что треск может быть вызван программным багом. К тому же в январе 2020 года пользователи уже жаловались на ухудшение качества шумоподавления после очередного обновления прошивки.

Тогда многие владельцы наушников заметили, что AirPods Pro стали хуже справляться с «басами», например, со звуком двигателей самолёта или машин. Разницу обнаружили после обновления прошивки устройства с 2B588 до 2C54.

Чтобы узнать версию прошивки AirPods Pro, нужно зайти в настройки айфона — основные — об устройстве — AirPods Pro.

5 мая Apple начала рассылать обновление 2D15, но что именно в нём изменили, неизвестно: компания не отчитывается о нововведениях и правках в прошивках наушников. Кроме того, пользователи не могут управлять обновлениями AirPods — Apple не предупреждает об их выпуске, не даёт возможности установить вручную или отказаться.

Оба редактора TJ столкнулись с треском именно на январской прошивке 2C54 так что проблема, вероятно, всё же заводская. Однако до того, как сдавать устройство в сервисный центр на неопределённый срок (сейчас они перегружены и дольше обрабатывают заявки), можно всё же попытаться сделать что-то самостоятельно — например, сбросить наушники или заставить их обновиться.

В некоторых случаях проблема треска может решиться переподключением AirPods Pro. Иногда наушники просто некорректно соединены со смартфоном, поэтому такой способ может помочь.

Как сбросить AirPods Pro:

Наушники нужно поместить в футляр и закрыть его;

После этого AirPods Pro следует отвязать от смартфона — в настройках Bluetooth нужно нажать «забыть»;

Затем достаточно открыть крышку и зажать кнопку на кейсе на 15 секунд, пока индикатор не начнёт мигать жёлтым;

Устройство можно заново подключать к смартфону.

Возможно, что некоторым также поможет обновление прошивки. В поддержке Apple рассказали редакции TJ, как можно самому установить последнее обновление на AirPods Pro.

Как обновить AirPods Pro:

Подключить наушники и использовать их для прослушивания музыки какое-то время, хотя бы 30 секунд;

После этого поместить наушники в кейс и закрыть;

Кейс подключить к зарядке и оставить на 30 минут, разрывать пару со смартфоном не нужно;

Подключить к смартфону.

Как показал опыт, после этого наушники действительно гарантированно получают новую версию прошивки, если до этого была установлена неактуальная. При этом обновление не помогло редакции TJ решить проблему.