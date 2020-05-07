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Некоторые связывают звук с обновлением прошивки, по другой версии —проблема в заводском браке.
Владельцы AirPods Pro столкнулись с треском в наушниках. Судя по жалобам в соцсетях и на форумах, к весне 2020 года проблема стала по-настоящему массовой. TJ столкнулся с этим сам и попытался разобраться, что происходит.
Впервые о треске в AirPods Pro заговорили почти сразу после выхода наушников в продажу — в ноябре 2019 года. Тогда пользователь Reddit с ником adhdkidsftw пожаловался на треск в наушниках во время ходьбы.
В комментариях к записи несколько пользователей рассказали о схожей проблеме, однако у всех она проявилась по-разному: у некоторых трещать начал только левый наушник, у других только правый, а у третьих — оба. Одни замечали проблему только во время ходьбы, а другие в любое время. Но все пользователи сошлись в том, что треск проявлялся только при включённом режиме «шумоподавления» или «прозрачности».
По-настоящему массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple. Запись собрала восемь страниц комментариев: как минимум 1,5 тысячи пользователей пожаловались на наличие треска.
В конце апреля с похожей проблемой практически одновременно столкнулись два редактора TJ. В обоих случаях треск начался в левом наушнике и проявлялся при включении режимов «шумоподавление» и «прозрачность».
Один из редакторов TJ попытался избавиться от треска, следуя популярным советам из сети: переподключив наушники и отключив все остальные устройства, работающие с Bluetooth. Это не помогло, поэтому 4 мая он обратился в поддержку Apple, где посоветовали дождаться обновления прошивки, не назвав примерной даты.
5 мая Apple выпустила на сайте техподдержки инструкцию для пользователей, которые столкнулись с потрескивающими или статичными звуками в AirPods Pro. Это первая публичная реакция компании на проблему.
Что советуют в Apple
Apple публично не объявляла проблему массовым браком. Однако при сдаче наушников в ремонт в России, авторизованные сервисные центры Apple признают случай заводским дефектом. Однако это не гарантирует, что треск не возникнет вновь — с новой парой наушников.
Точная причина треска в AirPods Pro неизвестна: хотя сервисные центры признают брак заводским, Apple не объявляла публичную программу замены, как в случае с клавиатурой типа «бабочка» в MacBook Pro.
Проявление проблемы только при включённом режиме «шумоподавления» или «прозрачности» наводит на мысли о том, что треск может быть вызван программным багом. К тому же в январе 2020 года пользователи уже жаловались на ухудшение качества шумоподавления после очередного обновления прошивки.
Тогда многие владельцы наушников заметили, что AirPods Pro стали хуже справляться с «басами», например, со звуком двигателей самолёта или машин. Разницу обнаружили после обновления прошивки устройства с 2B588 до 2C54.
5 мая Apple начала рассылать обновление 2D15, но что именно в нём изменили, неизвестно: компания не отчитывается о нововведениях и правках в прошивках наушников. Кроме того, пользователи не могут управлять обновлениями AirPods — Apple не предупреждает об их выпуске, не даёт возможности установить вручную или отказаться.
Оба редактора TJ столкнулись с треском именно на январской прошивке 2C54 так что проблема, вероятно, всё же заводская. Однако до того, как сдавать устройство в сервисный центр на неопределённый срок (сейчас они перегружены и дольше обрабатывают заявки), можно всё же попытаться сделать что-то самостоятельно — например, сбросить наушники или заставить их обновиться.
В некоторых случаях проблема треска может решиться переподключением AirPods Pro. Иногда наушники просто некорректно соединены со смартфоном, поэтому такой способ может помочь.
Как сбросить AirPods Pro:
Возможно, что некоторым также поможет обновление прошивки. В поддержке Apple рассказали редакции TJ, как можно самому установить последнее обновление на AirPods Pro.
Как обновить AirPods Pro:
Как показал опыт, после этого наушники действительно гарантированно получают новую версию прошивки, если до этого была установлена неактуальная. При этом обновление не помогло редакции TJ решить проблему.
Перенесите в подсайт «Богачи»
От твоего коммента воняет бедностью
Это не от коммента, а от меня
Но ты же зарабатываешь 6000$...
Расчёт был, что телки начнут писать в лс и дальше я их харизмой возьму
В конце апреля с похожей проблемой практически одновременно столкнулись два редактора TJ
И один SMM-специалист
Что вы как эти
а нас вся зарплата SMM-специалиста на эйрподсы пошла, прости
Что советует эпл: сбросить до заводских и обновиться
пожалуй, для полного комплекта не хватило совета выключить и включить, я считаю
Дайте угадаю
Эпл советует купить новые?
Кто эти люди, что покупают наушники с крайне посредственным звучанием за 20 тыр?
Функциональный самолет
А обменять в сц не получается? Вроде первое поколение по отдельности меняют
Пиздатые наушники, соединил с андройдом, радуюсь
Куда там шнур втыкать?
бля,я не знаю как пошутить(