Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
480

Треск в AirPods Pro: в чём причина, как исправить проблему и что советует Apple Материал редакции

Некоторые связывают звук с обновлением прошивки, по другой версии —проблема в заводском браке.

36 комментариев
В закладки
AirPods Pro

Владельцы AirPods Pro столкнулись с треском в наушниках. Судя по жалобам в соцсетях и на форумах, к весне 2020 года проблема стала по-настоящему массовой. TJ столкнулся с этим сам и попытался разобраться, что происходит.

Первые жалобы на треск начались в 2019 году — как проявляется проблема

Впервые о треске в AirPods Pro заговорили почти сразу после выхода наушников в продажу — в ноябре 2019 года. Тогда пользователь Reddit с ником adhdkidsftw пожаловался на треск в наушниках во время ходьбы.

В комментариях к записи несколько пользователей рассказали о схожей проблеме, однако у всех она проявилась по-разному: у некоторых трещать начал только левый наушник, у других только правый, а у третьих — оба. Одни замечали проблему только во время ходьбы, а другие в любое время. Но все пользователи сошлись в том, что треск проявлялся только при включённом режиме «шумоподавления» или «прозрачности».

По-настоящему массовой проблема стала к январю 2020 года, когда её начали обсуждать на форуме Apple. Запись собрала восемь страниц комментариев: как минимум 1,5 тысячи пользователей пожаловались на наличие треска.

В конце апреля с похожей проблемой практически одновременно столкнулись два редактора TJ. В обоих случаях треск начался в левом наушнике и проявлялся при включении режимов «шумоподавление» и «прозрачность».

Это пульсирующий резкий треск в ухе, который проявляется даже без включения музыки, когда наушник просто находится в ухе и очень раздражает. Как будто что-то попало внутрь и пытается найти путь наружу.

Один из редакторов TJ попытался избавиться от треска, следуя популярным советам из сети: переподключив наушники и отключив все остальные устройства, работающие с Bluetooth. Это не помогло, поэтому 4 мая он обратился в поддержку Apple, где посоветовали дождаться обновления прошивки, не назвав примерной даты.

Apple признала существование проблемы — что советует делать производитель

5 мая Apple выпустила на сайте техподдержки инструкцию для пользователей, которые столкнулись с потрескивающими или статичными звуками в AirPods Pro. Это первая публичная реакция компании на проблему.

Что советуют в Apple

  • убедиться, что на iPhone, iPad, iPod touch или Mac установлена последняя версия системы;
  • проверить подключение устройства, чтобы исключить беспроводные помехи;
  • попробовать послушать музыку через разные приложения;
  • если проблема сохраняется, обратиться в поддержку Apple.

Apple публично не объявляла проблему массовым браком. Однако при сдаче наушников в ремонт в России, авторизованные сервисные центры Apple признают случай заводским дефектом. Однако это не гарантирует, что треск не возникнет вновь — с новой парой наушников.

Заводской брак или проблема с прошивкой — в чём причина и что можно сделать самому

Точная причина треска в AirPods Pro неизвестна: хотя сервисные центры признают брак заводским, Apple не объявляла публичную программу замены, как в случае с клавиатурой типа «бабочка» в MacBook Pro.

Проявление проблемы только при включённом режиме «шумоподавления» или «прозрачности» наводит на мысли о том, что треск может быть вызван программным багом. К тому же в январе 2020 года пользователи уже жаловались на ухудшение качества шумоподавления после очередного обновления прошивки.

Владельцы AirPods Pro пожаловались на ухудшение…
16 декабря Apple выпустила обновление прошивки AirPods Pro: номер версии изменился с 2B588 до…
tjournal.ru

Тогда многие владельцы наушников заметили, что AirPods Pro стали хуже справляться с «басами», например, со звуком двигателей самолёта или машин. Разницу обнаружили после обновления прошивки устройства с 2B588 до 2C54.

Чтобы узнать версию прошивки AirPods Pro, нужно зайти в настройки айфона — основные — об устройстве — AirPods Pro.

5 мая Apple начала рассылать обновление 2D15, но что именно в нём изменили, неизвестно: компания не отчитывается о нововведениях и правках в прошивках наушников. Кроме того, пользователи не могут управлять обновлениями AirPods — Apple не предупреждает об их выпуске, не даёт возможности установить вручную или отказаться.

Оба редактора TJ столкнулись с треском именно на январской прошивке 2C54 так что проблема, вероятно, всё же заводская. Однако до того, как сдавать устройство в сервисный центр на неопределённый срок (сейчас они перегружены и дольше обрабатывают заявки), можно всё же попытаться сделать что-то самостоятельно — например, сбросить наушники или заставить их обновиться.

В некоторых случаях проблема треска может решиться переподключением AirPods Pro. Иногда наушники просто некорректно соединены со смартфоном, поэтому такой способ может помочь.

Как сбросить AirPods Pro:

  • Наушники нужно поместить в футляр и закрыть его;
  • После этого AirPods Pro следует отвязать от смартфона — в настройках Bluetooth нужно нажать «забыть»;
  • Затем достаточно открыть крышку и зажать кнопку на кейсе на 15 секунд, пока индикатор не начнёт мигать жёлтым;
  • Устройство можно заново подключать к смартфону.

Возможно, что некоторым также поможет обновление прошивки. В поддержке Apple рассказали редакции TJ, как можно самому установить последнее обновление на AirPods Pro.

Как обновить AirPods Pro:

  • Подключить наушники и использовать их для прослушивания музыки какое-то время, хотя бы 30 секунд;
  • После этого поместить наушники в кейс и закрыть;
  • Кейс подключить к зарядке и оставить на 30 минут, разрывать пару со смартфоном не нужно;
  • Подключить к смартфону.

Как показал опыт, после этого наушники действительно гарантированно получают новую версию прошивки, если до этого была установлена неактуальная. При этом обновление не помогло редакции TJ решить проблему.

#airpodspro #разборы #apple #наушники

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 124
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
6
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b","\u043d\u0430\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u0438","apple","airpodspro"], "comments": 36, "likes": 7, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 166499, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 18:19:21 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Насущные Проблемы

13

как исправить проблему

Ответить

Мистер Блондин

6

Перенесите в подсайт «Богачи»

Ответить

Вагинальный Пук

Мистер
0

От твоего коммента воняет бедностью 

Ответить

Мистер Блондин

Вагинальный
8

Это не от коммента, а от меня

Ответить

Artem Puchkov

Мистер
0

Но ты же зарабатываешь 6000$...

Ответить

Мистер Блондин

Artem
6

Расчёт был, что телки начнут писать в лс и дальше я их харизмой возьму 

Ответить

Вагинальный Пук

Мистер
3

Но запах всех распугал 

Ответить

FOX

Мистер
0

iPhones.ru

Ответить

Женя Кузьмин

5

 В конце апреля с похожей проблемой практически одновременно столкнулись два редактора TJ

Ответить

rossoshmap

Женя
0

И один SMM-специалист

Ответить

Дамир Камалетдинов

rossoshmap
0

Но у нас нет SMM-специалиста...

Ответить

rossoshmap

Дамир
0

Что вы как эти

Ответить

Женя Кузьмин

rossoshmap
1

а нас вся зарплата SMM-специалиста на эйрподсы пошла, прости

Ответить

rossoshmap

Женя
0

Норм унизил 

Ответить

Логический шмель

4

У России не взрывы, а хлопки. У эппла не брак, а треск.

Ответить

rossoshmap

Логический
1

Треск уйдёт, если прикрутить колёсики 

Ответить

Всероссийский чайник

2

Нормально так, купить наушники за 20к и обосраться. 

Ответить

Женя Кузьмин

1

Что советует эпл: сбросить до заводских и обновиться

пожалуй, для полного комплекта не хватило совета выключить и включить, я считаю

Ответить

Дамир Камалетдинов

Женя
2

Не поверишь, но иногда это и правда помогает!

Ответить

Атлант поправил плечи

–3

Дайте угадаю
Эпл советует купить новые?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Атлант
4

Меняет бесплатно на новые

Ответить

Атлант поправил плечи

Дамир
0

Спасибо, теперь можно и прочитать

Ответить

N.D

1

Кто эти люди, что покупают наушники с крайне посредственным звучанием за 20 тыр? 

Ответить

subprocess.check_output

N.D
0

Apple - выблядки

Ответить

Функциональный самолет

0

А у меня левый наушник хуже подавляет звук. Треска нет, но иногда бывают помехи, если рядом несколько устройств.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Функциональный
0

У меня тоже так начиналось

Ответить

Функциональный самолет

Дамир
0

А обменять в сц не получается? Вроде первое поколение по отдельности меняют

Ответить

Дамир Камалетдинов

Функциональный
1

Ну сейчас это очень долго делают просто, а так да, можно обменять

Ответить

Alex Fielding

0

говнище за оверпрайс! =)

Ответить

Artem Puchkov

0

Sony WF-1000XM3 и нет проблем

Ответить

Тогдашний американец

0

В обычных подсах временами почему то один наушник чуть чуть тише играет и от этого правый садится быстрее, хотя мб у меня не так что то, хотя даже не мочил

Ответить

Дыня

0

Пиздатые наушники, соединил с андройдом, радуюсь 

Ответить

rossoshmap

Дыня
0

Куда там шнур втыкать? 

Ответить

Дыня

rossoshmap
0

бля,я  не знаю как пошутить( 

Ответить

Дыня

Дыня
0

втыкать шнур в жопу это слишком обыденно и примитивно 

Ответить

subprocess.check_output

0

Apple - выродки соснули ( и я соснул )

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Apple запустила полноценную веб-версию Apple Music спустя девять месяцев после начала бета-теста
Теперь пользователи могут даже оформить подписку на сервис через сайт.
139
Интернет
Запись в подсайте Интернет
Дудь изменил Tinder в Кремниевой долине
157
Новости
Собянин назвал «реальное число» заразившихся Covid-19 в Москве — 300 тысяч. Это в три раза больше официальных данных
В городе вводят обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
304
Популярное за три дня
Новости
Вице-президент Amazon ушёл в отставку в знак протеста, обвинив компанию в «токсичности» и создании «атмосферы страха»
Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.
131
Дизайн и архитектура
Бэнкси представил свою новую работу — в поддержку врачей и медсестёр
Новые супергерои по версии одного из самых знаменитых художников планеты.
47
Twitter
5
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Евгений Клочков

Соболь и Собчак проведут…

Давид Гобронидзе

«Я собирала вещи, а перед…

Екатерина Кузнецова

«Я собирала вещи, а перед…

Евгений Клочков

Соболь и Собчак проведут…

Paul_N

«Я собирала вещи, а перед…

Александра…

Сообщество разработчиков…

Виолетта Макаревич

Челябинский ТЦ запустил проект…

Ivan Hohanov

Соболь и Собчак проведут…

Мистер Блондин

«Я собирала вещи, а перед…

Давид Гобронидзе

Соболь и Собчак проведут…

Алексей Любимцев

Соболь и Собчак проведут…

Рыбий Глаз

«Я собирала вещи, а перед…

Шапка Ландквиста

«Я собирала вещи, а перед…

Bad Bear

Соболь и Собчак проведут…

Посторонний

Челябинский ТЦ запустил проект…

Виолетта Макаревич

Челябинский ТЦ запустил проект…

Александр Гонтарев

Соболь и Собчак проведут…

Александра…

Соболь и Собчак проведут…

the art of гепард

«Я собирала вещи, а перед…