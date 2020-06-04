Прямой эфир
Когда нет времени на раскачку.
Microsoft начала рассылку обновлённого Edge на основе Chromium с помощью Центра обновлений Windows. Это значит, что браузер автоматически установят на все компьютеры под Windows 10 — это около миллиарда устройств.
Обновление будут рассылать постепенно. Браузер автоматически установится на Windows 10 версии 1803 или новее. Он заменит оригинальный Edge, построенный на собственном движке Microsoft.
В последние месяцы компания активно расширяла функционал Edge. В него добавили синхронизацию расширений, разделение на корпоративные и личные профили и не только. В ближайшее время браузер получит вертикальные вкладки, возможность упрощённого поиска по контенту на странице и интеграцию с Pinterest.
В декабре 2018 года компания объявила, что сменит движок браузера Edge на Chromium и впервые выпустит его на macOS. Компания решила отказаться от развития собственной технологии EdgeHTML, так как браузер становился всё менее востребованным, а разработчики начали ориентировались в первую очередь на Chrome, завоевавший большую долю рынка.
В январе 2020 года Microsoft выпустила обновлённый Edge с упором на приватность и возможностью коллекционировать контент из сети. Однако его не стали автоматически рассылать пользователям: установить браузер можно было только вручную.
Пользуюсь Edge'м с альфа-канала, наверное, с осени — полёт нормальный! Недавно обновился на финалочку (с билдом Windows 2004). Вообще счастлив.
Это чо
Понял, это рейтинг и подписки.
Лишняя инфа.
Не люблю темные темы.
так как разработчики сайтов начали всё чаще делать упор на Chromium
а до этого они на что делали упор, на IE 5.5?!
Логотип Edge на Firefox похож. Старая E у Internet Explorer'а чуть не стала архетипическим символом Интернета, как иконка дискеты для действия сохранить