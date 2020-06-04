Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
477

Microsoft добавила новый Edge в Центр обновлений Windows. Браузер автоматически установят на миллиард устройств Материал редакции

Когда нет времени на раскачку.

14 комментариев
В закладки

Microsoft начала рассылку обновлённого Edge на основе Chromium с помощью Центра обновлений Windows. Это значит, что браузер автоматически установят на все компьютеры под Windows 10 — это около миллиарда устройств.

Обновление будут рассылать постепенно. Браузер автоматически установится на Windows 10 версии 1803 или новее. Он заменит оригинальный Edge, построенный на собственном движке Microsoft.

В последние месяцы компания активно расширяла функционал Edge. В него добавили синхронизацию расширений, разделение на корпоративные и личные профили и не только. В ближайшее время браузер получит вертикальные вкладки, возможность упрощённого поиска по контенту на странице и интеграцию с Pinterest.

В декабре 2018 года компания объявила, что сменит движок браузера Edge на Chromium и впервые выпустит его на macOS. Компания решила отказаться от развития собственной технологии EdgeHTML, так как браузер становился всё менее востребованным, а разработчики начали ориентировались в первую очередь на Chrome, завоевавший большую долю рынка.

В январе 2020 года Microsoft выпустила обновлённый Edge с упором на приватность и возможностью коллекционировать контент из сети. Однако его не стали автоматически рассылать пользователям: установить браузер можно было только вручную.

#новости #microsoft #браузеры

Дамир Камалетдинов PLUS
+130 708
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u044b","microsoft"], "comments": 14, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 175488, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Jun 2020 22:21:40 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Моденов

4

Пользуюсь Edge'м с альфа-канала, наверное, с осени — полёт нормальный! Недавно обновился на финалочку (с билдом Windows 2004). Вообще счастлив.

Ответить

Потребительский украинец

Владимир
1

Это чо

Ответить

Владимир Моденов

Потребительский
2

Тёмная тема от @serguun42 с плюшками! 
https://tjournal.ru/u/99944-serguun42/137781-tut-vse-eshche-postit-atserguun42-a-takzhe-ustanovka-temnoy-temy

Ответить

Потребительский украинец

Владимир
2

Понял, это рейтинг и подписки.
Лишняя инфа.
Не люблю темные темы.

Ответить

Владимир Моденов

Потребительский
2

Ну, я ответил на твой вопрос 

Ответить

Потребительский украинец

1

Какая поисковая система будет по умолчанию в этом браузере?

Ответить

ouxen

Потребительский
1

Alta Vista

Ответить

ouxen

1

так как разработчики сайтов начали всё чаще делать упор на Chromium

а до этого они на что делали упор, на IE 5.5?!

Ответить

Илья Политов

1

Логотип Edge на Firefox похож. Старая E у Internet Explorer'а чуть не стала архетипическим символом Интернета, как иконка дискеты для действия сохранить

Ответить

Нормативный историк

1

F EdgeHTML. Хороший был браузер. 😢

Ответить

Тюляш Морской Котан

0

Ждём ебилдов!

Ответить

ouxen

0

так и развиваются

Ответить

alex twit

0

Нет времени на скачку

Ответить

Дамир Камалетдинов

alex
0

А ты хорош

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Меня слегонца под*****ли»: Лебедев объяснил участие в ролике RT съёмками ещё до поправки про обнуление сроков Путина
Лебедев считает, что «ни один здравомыслящий человек не может одобрить» поправку об обнулении сроков Путина.
215
Разборы
Кем был Джордж Флойд, из-за смерти которого в США начались протесты
Краткая биография погибшего во время задержания полицией мужчины.
243
Интернет
Ролик о гей-родителях и поправках в Конституцию привёл к обратному эффекту — в сети говорят, что выбрали бы такую Россию
Однополая пара забирает ребёнка из детдома, а авторы спрашивают: «Такую Россию ты выберешь?». А артах и мемах отвечают — #ДаВыберу.
545
Популярное за три дня
Интернет
«Полиция убивает»: либертарианцы запустили движение против полицейской жестокости Russian Lives Matter
Пока одни требуют упразднить Росгвардию и прекратить пытки в колониях, другие критикуют хештег за «перетягивание одеяла» с Black Lives Matter.
301
Интернет
Новые «Намедни» — главный документальный YouTube-сериал последних лет. Леонид Парфёнов объяснил нам, как всё устроено
Интервью TJ и подробный рассказ об обратной стороне передачи.
87
Интернет
RT сделал ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».
303
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

садоизоляция

Утечку топлива в Норильске…

dy

Электронное голосование по…

Дамир Камалетдинов

Microsoft добавила новый Edge в…

Сергей Лукин

СК возбудил дело против жителя…