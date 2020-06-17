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Компания пригрозила удалить приложение разработчика, если он не начнёт проводить платежи через платформу Apple.
Создатель Ruby on Rails и основатель Basecamp Дэвид Хейнемейер Ханссон рассказал, что Apple отказалась пропускать обновления его почтового клиента Hey, пока разработчики не внедрят оплату через App Store. В противном случае компания пригрозила удалить приложение из магазина.
Basecamp выпустила почтовый сервис Hey 15 июня. Его основная особенность — «умная» сортировка писем, которая разделяет все сообщения на категории «важные», «лента» и «квитанции». Сервис стоит 99 долларов в год, но подписку даже в приложениях нужно оформлять через сайт Hey — это и стало причиной проблем с App Store.
По словам Ханссона, Basecamp сделала всё, что могла, чтобы избежать ограничений. В приложении на iOS нельзя зарегистрироваться, нет упоминания подписок и доступа к интерфейсу оплаты. Так компания хотела обойти комиссию в размере от 15 до 30%, которую Apple взимает со всех покупок внутри приложения.
Как пояснили в Apple, компания требует от всех разработчиков следовать правилам App Store. Согласно гайдлайнам, приложение должно внедрить покупки внутри приложения, даже если продаёт подписки или контент где-то ещё. В разговоре с Protocol компания отметила, что приложение Hey не должны были одобрить для App Store с самого начала.
Основатель BaseCamp также добавил, что правила Apple распространяются не на всех разработчиков. Некоторым компаниям позволяют обходить комиссию App Store: например, Netflix отключил оплату подписки в приложении ещё в 2018 году, но его не удалили из магазина. Apple также разрешает некоторым «премиальным» поставщикам контента избегать комиссии за разовые покупки в обмен на внедрение всех сервисов Apple в приложение.
В марте 2019 года Spotify выступила против «недобросовестного поведения» Apple и пожаловалась в Еврокомиссию. По мнению главы сервиса, «налог» в размере 30% вынуждает другие компании устанавливать цены выше, чем у сервисов Apple, либо покрывать разницу из собственных средств.
16 июня Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple из-за правил App Store и использовании NFC в айфонах только для Apple Pay. В компании жалобы назвали необоснованными.
С точки зрения пользователя такие приложения снижают лояльность к платформе. Я хуею, когда у меня под пальце Touch Id и секунда на покупку, но нет мне надо идти на их ссаный сайтик, что бы оплатить там и потом небось еще ебаться с перезагрузкой.
Я бы запретил и приложения интернет магазов без полной интеграции Apple Pay и входом через Apple Id.
Вообще весь этот бейскамп ссаные анальники-программисты, вся их философия, книжки по созданию хипстерского приложения с важными щщами и на руби-рельсах – полная хуета, которая могла родится только в 2008 году просто из-за дефицита предложения.
PWA
Сейчас бы ссылочки на сайты на хомскрине называть "приложениями"
То есть то, что половина стора завернутый вебвью тебя не смущает?
«16 июня Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple из-за правил App Store и использовании NFC в айфонах только для Apple Pay. В компании жалобы назвали необоснованными.»
ой пошла еврокомиссия нахуй.
то в магазине минимум для безнала 10 евро (многие маленькие магазины, сталкивался в Литве и в Германии), то только наличные (Польша, Австрия), то только Visa или Maestro (Бельгия, магазин carrefour), вот где проблемы, а они про невозможность другую платежную систему к ифону пришить.
в скобках указал только свои случаи
То есть ребята выпускают приложение с подпиской, но не хотят платить комиссию. А плохие Эппл, ага
Читай статью внимательнее, в приложении нет никакого упоминания подписки вообще
Ребята сами говорят - "приложение доступно по подписке, регистрации и прочего внутри аппстора не хотят делать, потому что не хочется платить 15-30%".
Это как встать внутри чужого магазина и продавать товары, но не палиться своей вывеской и не хотеть платить аренду.
Ну так Spotify и Netflix так же делают, почему Hey нельзя?
мб потому что это большие компании. Эппл выгодно, что с их устройств удобно смотреть тот же нетфликс. А почтовый клиент - это не, не самое взаимовыгодное сотрудничество
Лицемерие на лицо, тебе не кажется?
Нет, это называется бизнесом. Для крупных - б2б, для мелких - слышь, правила
Публичный App Store это не B2B, и такое поведение это и есть монопольное лицемерие
Я не думаю, что в апп сторе в ПС нет правила "нельзя обходить ин-аппп". А лицемерие это или нет - тут уже рыночек решает.
Опять таки - я не думаю, что пример обхода правил крупной корпорацией будет подтверждать, что это нормально.
Нет никакого лицемерия, все крупные апликухи принимают через ап. стор насильно.
Непростой Гоша
Может все таки статью прочитать?
Звучит как "кококо, нам не предоставили привелегий как Нетфликсу", не более
Бля, зайди сам в нетфликс и убедись. Нахуй мне читать, если я за спотифай, нетфликс и эвернот плачу через апстор.
Бесплатные приложения без покупок не предполагают, что внутри будет ссылочка на "на самом деле, вы можете получить блага, если отправите мне 1 биточек вот сюда"
Я думаю, так же, как и в пользовательских соглашениях, на это существуют ограничения. В случае магазина можно выпездовать наглеца, а случае эппл они тоже это сделали
Чаще бы Эпл и Гугл такое вытворяли, может быть активнее бы развивались такие вещи, как F-Droid.