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Технологии
Дамир Камалетдинов
996

«Ведут себя как мафия»: основатель Basecamp обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения Материал редакции

Компания пригрозила удалить приложение разработчика, если он не начнёт проводить платежи через платформу Apple.

37 комментариев
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Создатель Ruby on Rails и основатель Basecamp Дэвид Хейнемейер Ханссон рассказал, что Apple отказалась пропускать обновления его почтового клиента Hey, пока разработчики не внедрят оплату через App Store. В противном случае компания пригрозила удалить приложение из магазина.

Basecamp выпустила почтовый сервис Hey 15 июня. Его основная особенность — «умная» сортировка писем, которая разделяет все сообщения на категории «важные», «лента» и «квитанции». Сервис стоит 99 долларов в год, но подписку даже в приложениях нужно оформлять через сайт Hey — это и стало причиной проблем с App Store.

DHH @dhh
Like any good mafioso, they paid us a visit by phone. Stating that, firstly, that smashing our windows (by denying us the ability to fix bugs) was not a mistake. Then, without even as much of a curtesy euphemism, said they'd burn down our store (remove our app!), lest we paid up.
«Как все хорошие мафиози, они позвонили нам по телефону. Сначала они сказали, что разбивание наших окон (лишение возможности исправлять ошибки) — это не ошибка. После этого, даже не взглянув на эвфемизмы, они сказали, что сожгут наш магазин (удалят наше приложение!), если мы не заплатим»

По словам Ханссона, Basecamp сделала всё, что могла, чтобы избежать ограничений. В приложении на iOS нельзя зарегистрироваться, нет упоминания подписок и доступа к интерфейсу оплаты. Так компания хотела обойти комиссию в размере от 15 до 30%, которую Apple взимает со всех покупок внутри приложения.

Как пояснили в Apple, компания требует от всех разработчиков следовать правилам App Store. Согласно гайдлайнам, приложение должно внедрить покупки внутри приложения, даже если продаёт подписки или контент где-то ещё. В разговоре с Protocol компания отметила, что приложение Hey не должны были одобрить для App Store с самого начала.

Основатель BaseCamp также добавил, что правила Apple распространяются не на всех разработчиков. Некоторым компаниям позволяют обходить комиссию App Store: например, Netflix отключил оплату подписки в приложении ещё в 2018 году, но его не удалили из магазина. Apple также разрешает некоторым «премиальным» поставщикам контента избегать комиссии за разовые покупки в обмен на внедрение всех сервисов Apple в приложение.

В марте 2019 года Spotify выступила против «недобросовестного поведения» Apple и пожаловалась в Еврокомиссию. По мнению главы сервиса, «налог» в размере 30% вынуждает другие компании устанавливать цены выше, чем у сервисов Apple, либо покрывать разницу из собственных средств.

16 июня Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple из-за правил App Store и использовании NFC в айфонах только для Apple Pay. В компании жалобы назвали необоснованными.

#новости #apple #соцсети

Дамир Камалетдинов PLUS
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37 комментариев
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Владислав Покровский

4

Ну а хули вы хотели,
мега-корпорации на то и мега-корпорации.

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плюшевый батон

1

С точки зрения пользователя такие приложения снижают лояльность к платформе. Я хуею, когда у меня под пальце Touch Id и секунда на покупку, но нет мне надо идти на их ссаный сайтик, что бы оплатить там и потом небось еще ебаться с перезагрузкой.

Я бы запретил и приложения интернет магазов без полной интеграции Apple Pay и входом через Apple Id. 

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плюшевый батон

плюшевый
1

Вообще весь этот бейскамп ссаные анальники-программисты, вся их философия, книжки по созданию хипстерского приложения с важными щщами и на руби-рельсах – полная хуета, которая могла родится только в 2008 году просто из-за дефицита предложения.

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Годовой колос

1

Это, блин, долбаный почтовый клиент. Зачем им вообще аппстор? PWA же есть.
Сначала подумал, уведомления. Но они у себя там пишут, что не собираются уведомлениями срать пользователю в мозг идеологически )

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Непростой Гоша

Годовой
1

PWA

Сейчас бы ссылочки на сайты на хомскрине называть "приложениями"

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Годовой колос

Непростой
2

То есть то, что половина стора завернутый вебвью тебя не смущает?

Ответить

Непростой Гоша

Годовой
0

Смущает, но PWA от этого приложениями не становятся

Ответить

Годовой колос

Непростой
0

Если ты пытаешься доебаться до какой-то нелепой хуйни, то можешь обратить внимание, что в моём комменте нет ничего, называющего PWA приложением.

Ответить

Alexander Petcoglo

Годовой
0

На iOS PWA уже нету.

Ответить

Сертификат безучастия

1

Ну так пусть сделает свой Apple, в чем проблема-то.

Ответить

Ранний кавалер

1

но ведь они могут не пользоваться апстором O.o

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Alex Fielding

Ранний
0

их магазин тащемта, чо хотят, то и делают. Ебать я подпевала

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Максимальный рубин

0

Ну наконец-то снизят цену подписки на спотифи

Ответить

Пальто в коне

0

«16 июня Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple из-за правил App Store и использовании NFC в айфонах только для Apple Pay. В компании жалобы назвали необоснованными.»

ой пошла еврокомиссия нахуй.
то в магазине минимум для безнала 10 евро (многие маленькие магазины, сталкивался в Литве и в Германии), то только наличные (Польша, Австрия), то только Visa или Maestro (Бельгия, магазин carrefour), вот где проблемы, а они про невозможность другую платежную систему к ифону пришить.

в скобках указал только свои случаи

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Dmitry Shiryaev

0

То есть ребята выпускают приложение с подпиской, но не хотят платить комиссию. А плохие Эппл, ага

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Непростой Гоша

Dmitry
0

Читай статью внимательнее, в приложении нет никакого упоминания подписки вообще

Ответить

Dmitry Shiryaev

Непростой
0

Ребята сами говорят - "приложение доступно по подписке, регистрации и прочего внутри аппстора не хотят делать, потому что не хочется платить 15-30%".
Это как встать внутри чужого магазина и продавать товары, но не палиться своей вывеской и не хотеть платить аренду.

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Непростой Гоша

Dmitry
0

Ну так Spotify и Netflix так же делают, почему Hey нельзя?

Ответить

Alex Macher

Непростой
0
Ответить

Dmitry Shiryaev

Непростой
0

мб потому что это большие компании. Эппл выгодно, что с их устройств удобно смотреть тот же нетфликс. А почтовый клиент - это не, не самое взаимовыгодное сотрудничество

Ответить

Непростой Гоша

Dmitry
0

Лицемерие на лицо, тебе не кажется?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Непрост…
0

Нет, это называется бизнесом. Для крупных - б2б, для мелких - слышь, правила

Ответить

Непростой Гоша

Dmitry
0

Публичный App Store это не B2B, и такое поведение это и есть монопольное лицемерие

Ответить

Dmitry Shiryaev

Непрост…
0

Я не думаю, что в апп сторе в ПС нет правила "нельзя обходить ин-аппп". А лицемерие это или нет - тут уже рыночек решает.

Ответить

dmzkrsk

Dmitry
0

некоторые (blizzard, например) делают ин-апп с наценкой 30%, а через сайт без наценки

Ответить

Dmitry Shiryaev

dmzkrsk
0

Опять таки - я не думаю, что пример обхода правил крупной корпорацией будет подтверждать, что это нормально.

Ответить

Непростой Гоша

Dmitry
0

да кто такой этот ваш рыночек нахуй

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Alex Macher

Непрост…
0

Нет никакого лицемерия, все крупные апликухи принимают через ап. стор насильно. 

Ответить

Непростой Гоша

Alex
0

Может все таки статью прочитать?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Непрост…
0

Звучит как "кококо, нам не предоставили привелегий как Нетфликсу", не более

Ответить

Alex Macher

Непрост…
0

Бля, зайди сам в нетфликс и убедись. Нахуй мне читать, если я за спотифай, нетфликс и эвернот плачу через апстор.

Ответить

dmzkrsk

Dmitry
0

Бесплатные приложение в твою аналогию тоже не пролезают

Ответить

Dmitry Shiryaev

dmzkrsk
0

Бесплатные приложения без покупок не предполагают, что внутри будет ссылочка на "на самом деле, вы можете получить блага, если отправите мне 1 биточек вот сюда"

Ответить

dmzkrsk

Dmitry
0

А можно встать внутри чужого магазина и бесплатно раздавать свои товары?

Ответить

Dmitry Shiryaev

dmzkrsk
0

Я думаю, так же, как и в пользовательских соглашениях, на это существуют ограничения. В случае магазина можно выпездовать наглеца, а случае эппл они тоже это сделали

Ответить

dmzkrsk

0

Слышь, плати

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Alexander Petcoglo

0

Чаще бы Эпл и Гугл такое вытворяли, может быть активнее бы развивались такие вещи, как F-Droid.

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