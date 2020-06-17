Компания пригрозила удалить приложение разработчика, если он не начнёт проводить платежи через платформу Apple.

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Создатель Ruby on Rails и основатель Basecamp Дэвид Хейнемейер Ханссон рассказал, что Apple отказалась пропускать обновления его почтового клиента Hey, пока разработчики не внедрят оплату через App Store. В противном случае компания пригрозила удалить приложение из магазина.

Basecamp выпустила почтовый сервис Hey 15 июня. Его основная особенность — «умная» сортировка писем, которая разделяет все сообщения на категории «важные», «лента» и «квитанции». Сервис стоит 99 долларов в год, но подписку даже в приложениях нужно оформлять через сайт Hey — это и стало причиной проблем с App Store.

DHH @dhh Like any good mafioso, they paid us a visit by phone. Stating that, firstly, that smashing our windows (by denying us the ability to fix bugs) was not a mistake. Then, without even as much of a curtesy euphemism, said they'd burn down our store (remove our app!), lest we paid up. «Как все хорошие мафиози, они позвонили нам по телефону. Сначала они сказали, что разбивание наших окон (лишение возможности исправлять ошибки) — это не ошибка. После этого, даже не взглянув на эвфемизмы, они сказали, что сожгут наш магазин (удалят наше приложение!), если мы не заплатим»

По словам Ханссона, Basecamp сделала всё, что могла, чтобы избежать ограничений. В приложении на iOS нельзя зарегистрироваться, нет упоминания подписок и доступа к интерфейсу оплаты. Так компания хотела обойти комиссию в размере от 15 до 30%, которую Apple взимает со всех покупок внутри приложения.

Как пояснили в Apple, компания требует от всех разработчиков следовать правилам App Store. Согласно гайдлайнам, приложение должно внедрить покупки внутри приложения, даже если продаёт подписки или контент где-то ещё. В разговоре с Protocol компания отметила, что приложение Hey не должны были одобрить для App Store с самого начала.

Основатель BaseCamp также добавил, что правила Apple распространяются не на всех разработчиков. Некоторым компаниям позволяют обходить комиссию App Store: например, Netflix отключил оплату подписки в приложении ещё в 2018 году, но его не удалили из магазина. Apple также разрешает некоторым «премиальным» поставщикам контента избегать комиссии за разовые покупки в обмен на внедрение всех сервисов Apple в приложение.

В марте 2019 года Spotify выступила против «недобросовестного поведения» Apple и пожаловалась в Еврокомиссию. По мнению главы сервиса, «налог» в размере 30% вынуждает другие компании устанавливать цены выше, чем у сервисов Apple, либо покрывать разницу из собственных средств.

16 июня Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple из-за правил App Store и использовании NFC в айфонах только для Apple Pay. В компании жалобы назвали необоснованными.