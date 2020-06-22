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Технологии
Сергей Звезда
2559

Что Apple показала на WWDC-2020 — кратко и наглядно о главных анонсах Материал редакции

От виджетов и лёгких версий приложений в iOS 14 до обновлённой macOS и перехода на свои процессоры.

23 комментария
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22 июня Apple начала первую в своей истории онлайн-конференцию для разработчиков, где сделала несколько новых анонсов. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь рассказывает о показанном максимально кратко.

iOS 14

Когда: для разработчиков — уже сейчас, бета-версия — в июле 2020, для всех — осенью

Для каких устройств: для iPhone 6S и новее

  • В iOS переработали вид домашнего экрана и внедрили виджеты. Их можно размещать рядом с иконами приложений и папками, а также настраивать под себя;
  • iOS 14 сможет автоматически сортировать приложения по тематическим категориям. Все приложения также можно просмотреть одним списком, чтобы не листать их постранично;
  • Появится приложение Apple Translate с синхронным переводом. Уже на старте там будут 11 языков, включая русский. Сервис будет работать без подключения к сети, как утверждает Apple, обеспечивая конфиденциальность;
  • Apple провела полный редизайн Siri. Голосовой помощник теперь не будет занимать целый экран и, к примеру, при запросе приложения сразу же переходить к нему. Siri также теперь может отправлять аудиосообщения;
  • Режим «картинка в картинке» позволит смотреть видео поверх остальных приложений. Ролик можно будет свернуть в небольшое окошко и заниматься другими делами;
  • Теперь можно будет моментально запускать легкие версии приложений без загрузки. AppClips позволят, к примеру, воспользоваться сервисом кафе или велопроката, если нет возможности или желания устанавливать приложение полностью;
  • Функция CarKey позволит открывать машины с цифровыми ключами вместо обычных — через iPhone или Apple Watch по NFC. Первой поддерживать функцию будет последняя BMW i5. Технология станет доступной в 2021 году;
  • В iMessage можно будет закрепить контакты или беседы, а также ответы на те или иные сообщения. Появилась возможность упоминать конкретного пользователя и строить цепочки ответов в беседе. Memoji обновили — их стало больше;
  • В Apple Maps появятся новые детали, поиск интересных мест и гайды для туристов от местных специалистов. В России большая часть обновлений в картах, скорее всего, будет недоступна;

Мы подробнее рассказали об iOS 14 в отдельной заметке.

Apple представила iOS 14 с виджетами и…
Главные утечки подтвердились — приложения можно смотреть в виде списка, а виджеты настраивать под…
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iPadOS 14

Когда: для разработчиков — сейчас, бета-версия — в следующем месяце, для всех — осенью

Для каких устройств: iPad Air 2 или новее, всех моделей iPad Pro, iPad 5го поколения или новее и iPad mini 4 или новее.

  • Система получит все обновления, внедрённые в iOS 14;
  • Как и в iOS 14, в iPadOS14 входящий звонок больше не занимает полный экран. Теперь он отображается в виде небольшого виджета;
  • Рукописные заметки Scribble: при использовании Apple Pencil система сама переведёт это в машинописный текст. Предлагается таким образом отвечать на сообщения или искать что-то в браузере. Получившийся рукописный текст также можно выделить или вставить в другие документы;
  • Интерфейс «Фото», «Музыки» и «Календаря» ещё больше адаптировали под iPad. К примеру, в «Музыке» в один клик при включении трека появится и меню для управления, и текст песни;
  • Универсальный поиск по устройству и сети. Для запуска приложения достаточно вести запрос в строке. Также можно найти документы, контакты или информацию о местах;
  • Siri теперь можно вызвать ещё более быстро. Иконка теперь находится в в правом нижнем углу.

Прошивка для наушников

  • При использовании AirPods Pro теперь можно переключаться между различными устройствами Apple. Например, с iPhone на Mac;
  • На презентации также показали динамически отслеживающую движения головы систему пространственного звука для AirPods Pro. Apple сравнивает её с кинотеатром.

watchOS 7

Когда: для разработчиков — сегодня, бета-версия (впервые) — в следующем месяце, для всех — осенью

Для каких устройств: Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 и Apple Watch Series 5. При использовании с iPhone 6s или новее. С iOS 14 или новее

  • В циферблаты теперь можно добавлять ещё больше сторонников источников данных;
  • Пользователь Apple Watch сможет разместить на циферблате несколько расширений от одного и того же приложения, если разработчик добавит эту возможность;
  • Устройство сможет автоматически распознавать, моет ли его владелец руки — по движениям и звукам. После этого на часах включается 20-секундный таймер: если закончить мытьё рук раньше, то устройство попросит завершить процедуру до конца;
  • Циферблаты теперь можно будет загружать из App Store, по ссылке с сайта или из соцсетей. Ими можно будет поделиться, в том числе с устройства на устройство. Функцию назвали FaceSharing;
  • Приложение «Активность», где собираются все основные данные, переименовали в «Фитнес»;
  • Встроенный режим «сна», синхронизированный между Apple Watch и iPhone. Устройства подскажут о приближении сна, после чего экран начнёт затемняться. Часы смогут распознать, спит человек или нет, и подсчитать продолжительность сна. Появится график тенденций за неделю.

Приватность

  • На отдельном экране будет отображаться информация о том, какую информацию собирает то или иное приложение и какие данные сервис может использовать для слежки за пользователем;
  • С устройством на iOS 14 можно будет делиться не точной геолокацией, лишь приблизительным местоположением. Это должно помочь избежать преследования;

«Умный дом» или HomeKit

  • Apple объявила, что работает над универсальным стандартом «умного дома» вместе со многими другими компаниями, в том числе Amazon, Google, IKEA и Сomcast;
  • В приложении на iOS появится возможность адаптивного освещения, виджеты для слежки за квартирой. В камерах HomeKit появится распознавание лиц, которое будет синхронизироваться с галереей на ваших устройствах. К примеру, при звонке в дверь можно будет автоматически узнать, кто пришёл;

tvOS 14 и Apple TV

  • Расширение возможностей Apple TV в рамках «умного дома»;
  • Переключение между несколькими аккаунтами без потери прогресса в приложениях и играх;
  • Поддержка Xbox Elite Controller;
  • Apple показала трейлер сериала «Основание» для Apple TV+ по книгам Айзека Азимова.

macOS Big Sur

Когда: для разработчиков — уже сейчас, бета-версия — в июле, для всех — осенью

Для каких устройств: список можно посмотреть на «дне» страницы по по этой ссылке;

  • Новая macOS получила приставку Big Sur. Операционная система получила крупнейшее обновление с момента выхода 10-й версии;
  • Все иконки перерисовали, пункт управления полностью обновлён, в центре уведомлений теперь может отображаться больше интерактивных уведомлений и виджетов разных размеров;
  • Apple заявляет, что Safari уже сейчас работает в среднем на 50% быстрее, чем Chrome. Cтартовую страницу браузера можно будет персонализировать с помощью фона, списка для чтения и вкладок;
  • Новые меры по конфиденциальности: пользователь сможет решать, с какими сайтами и при каких сценариях могут работать те или иные расширения Safari. Apple утверждает, что пароли не сможет узнать даже сама компания;
  • В Safari появился встроенный переводчик с семи языков: русского, английского, испанского, китайского, французского, немецкого и португальского языков;
  • В Safari теперь помещается больше вкладок, а страницу можно посмотреть предварительно, наведя курсор.

Мы написали о новой операционной системе подробнее:

Apple представила macOS Big Sur с крупнейшим…
Теперь с прозрачностью, панелью управления и новыми переключателями.
tjournal.ru

Отказ от Intel в пользу своих процессоров

  • Тим Кук назвал произошедшее «историческим днём для Mac». Компания перешла на процессоры собственной разработки, отказавшись от Intel;
  • В Apple собираются внедрять уникальные возможности для Mac, но использовать общую архитектуру для всех продуктов;
  • Первые Mac на процессорах Apple станут доступны в конце года, а девкит для адаптации приложений разработчики смогут получить уже в июне.

Мы написали об этом подробно:

Apple объявила об отказе от Intel и переходе на…
«Исторический день для Mac».
tjournal.ru

#apple #wwdc2020 #mac #ios #iphone #ipad

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23 комментария
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Леонид Рашевский

–6

помнится в далеком 2012 я на своём самсунге мог виджеты на рабочий стол перемещать. какой сейчас год напомните?

upd походу реально iosники ебанулись. свой айфон выбрасывать теперь чтоб к ним не присоединиться или что...

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Vladyslav Vdovychenko

Леонид
9

Год, в котором Самсунг суют рекламу в своей же системе ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Леонид Рашевский

Vladyslav
0

ну я бы на самсунг лично не пересел. но факт развития их телефонов неоспорим. они делают флагманы, которые возможно в будущем смогут задать уровень индустрии. пока, правда, нет.

Ответить

Никон Макиенко

Леонид
0
Ответить

Пальто в коне

Леонид
1

так виджеты на отдельном экране существуют уже давно.

Ответить

Свободный чувак

4

Тоже ждали многие. 

Ответить

плюшевый батон

2

будет поддерживаться bmw i5

Пиздец конечно технологии такие неуклюжие. То что могло работать ещё лет 15 назад на первых смартфонах со скрипом внедряют для одной модели в 2021. Я понимаю сертификация, прочая херня, но прогресс какой-то искусственно замедленный.

Ответить

плюшевый батон

плюшевый
0

Или видос в маленьком окошке. Даже на айпаде не пользуюсь этой фигней, большинство видео можно просто слушать, если надо что-то смотреть, то я хочу видеть это на полном экране, потому что у меня два глаза не смотрят в разные стороны.

Ответить

Maxim Rebitsky

плюшевый
0

Ну почему, какой-то стрим еще можно так смотреть, а так в целом то согласен

Ответить

Сергей Михельсон

плюшевый
0

Ты видимо плохо разбираешься в технологиях, в частности в размерах контроллеров, чтобы поддерживать связь и блокировать узлы. Иди дальше строчи икспертные комменты.

Ответить

Согласный чувак

1

Амэйзинг!

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

1

Итс революшен, Джони (не Джони ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Ответить

Nickolas

1

Все рофлят над презентацией, но мне зашло. Особенно прошивка для наушников 🤘

Ответить

Серьезный каякер

1

Список обновлений iOS, конечно, внушительный.
внедрили виджеты

приложение Apple Translate

режим «картинка в картинке»

легкие версии приложений

Андроидам такое и не снилось.

А вот на новый Safari будет действительно интересно посмотреть.

Ответить

the fart of гейпард

0

Через пару лет прощяй хакентош, или все-таки на Pro будут еще компы на интеле?

Ответить

Petr

the
1

Купи б/ушный мак и не парься. Зачем боать хлам и делать хакинтош? Тогда уж ubuntu ставь

Ответить

the fart of гейпард

Petr
0

Я и не использую, просто интересуюсь 

Ответить

Слабый коктейль

0

судя по твиттеру главное что оно показала - 1 black person

Ответить

Stan Majors

0

Эмейзинг

Ответить

Александр Арданов

0

PIP В КОНЦЕ 2020 - ИННОВАЦИИ, ДЖОННИ
По факту рад, что наконец запилили. У всех андроидов эта штука уже года три работает(она реально удобная!) Немного расстроен, потому что только из-за этой фишки взял note вместо айфона.

Ответить

Древний нос

0

Отказ от Intel в пользу своих процессоров

RIP хакинтош

Ответить

Evgeniy Goncharov

0

Полетели ебать

Ответить

Никита Федоров

0

Ну наконец-то догадались сделать айфон на Андроиде

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