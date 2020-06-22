Что Apple показала на WWDC-2020…

От виджетов и лёгких версий приложений в iOS 14 до обновлённой macOS и перехода на свои процессоры.

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22 июня Apple начала первую в своей истории онлайн-конференцию для разработчиков, где сделала несколько новых анонсов. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь рассказывает о показанном максимально кратко.

iOS 14

Когда: для разработчиков — уже сейчас, бета-версия — в июле 2020, для всех — осенью

Для каких устройств: для iPhone 6S и новее

В iOS переработали вид домашнего экрана и внедрили виджеты. Их можно размещать рядом с иконами приложений и папками, а также настраивать под себя;

iOS 14 сможет автоматически сортировать приложения по тематическим категориям. Все приложения также можно просмотреть одним списком, чтобы не листать их постранично;

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Появится приложение Apple Translate с синхронным переводом. Уже на старте там будут 11 языков, включая русский. Сервис будет работать без подключения к сети, как утверждает Apple, обеспечивая конфиденциальность;

Apple провела полный редизайн Siri. Голосовой помощник теперь не будет занимать целый экран и, к примеру, при запросе приложения сразу же переходить к нему. Siri также теперь может отправлять аудиосообщения;

Режим «картинка в картинке» позволит смотреть видео поверх остальных приложений. Ролик можно будет свернуть в небольшое окошко и заниматься другими делами;

Теперь можно будет моментально запускать легкие версии приложений без загрузки. AppClips позволят, к примеру, воспользоваться сервисом кафе или велопроката, если нет возможности или желания устанавливать приложение полностью;

Функция CarKey позволит открывать машины с цифровыми ключами вместо обычных — через iPhone или Apple Watch по NFC. Первой поддерживать функцию будет последняя BMW i5. Технология станет доступной в 2021 году;

В iMessage можно будет закрепить контакты или беседы, а также ответы на те или иные сообщения. Появилась возможность упоминать конкретного пользователя и строить цепочки ответов в беседе. Memoji обновили — их стало больше;



В Apple Maps появятся новые детали, поиск интересных мест и гайды для туристов от местных специалистов. В России большая часть обновлений в картах, скорее всего, будет недоступна;

Мы подробнее рассказали об iOS 14 в отдельной заметке.

iPadOS 14

Когда: для разработчиков — сейчас, бета-версия — в следующем месяце, для всех — осенью

Для каких устройств: iPad Air 2 или новее, всех моделей iPad Pro, iPad 5го поколения или новее и iPad mini 4 или новее.

Система получит все обновления, внедрённые в iOS 14;

Как и в iOS 14, в iPadOS14 входящий звонок больше не занимает полный экран. Теперь он отображается в виде небольшого виджета;

Рукописные заметки Scribble: при использовании Apple Pencil система сама переведёт это в машинописный текст. Предлагается таким образом отвечать на сообщения или искать что-то в браузере. Получившийся рукописный текст также можно выделить или вставить в другие документы;

Интерфейс «Фото», «Музыки» и «Календаря» ещё больше адаптировали под iPad. К примеру, в «Музыке» в один клик при включении трека появится и меню для управления, и текст песни;

Универсальный поиск по устройству и сети. Для запуска приложения достаточно вести запрос в строке. Также можно найти документы, контакты или информацию о местах;

Siri теперь можно вызвать ещё более быстро. Иконка теперь находится в в правом нижнем углу.



Прошивка для наушников

При использовании AirPods Pro теперь можно переключаться между различными устройствами Apple. Например, с iPhone на Mac;

На презентации также показали динамически отслеживающую движения головы систему пространственного звука для AirPods Pro. Apple сравнивает её с кинотеатром.

watchOS 7

Когда: для разработчиков — сегодня, бета-версия (впервые) — в следующем месяце, для всех — осенью

Для каких устройств: Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 и Apple Watch Series 5. При использовании с iPhone 6s или новее. С iOS 14 или новее

В циферблаты теперь можно добавлять ещё больше сторонников источников данных;

Пользователь Apple Watch сможет разместить на циферблате несколько расширений от одного и того же приложения, если разработчик добавит эту возможность;

Устройство сможет автоматически распознавать, моет ли его владелец руки — по движениям и звукам. После этого на часах включается 20-секундный таймер: если закончить мытьё рук раньше, то устройство попросит завершить процедуру до конца;

Циферблаты теперь можно будет загружать из App Store, по ссылке с сайта или из соцсетей. Ими можно будет поделиться, в том числе с устройства на устройство. Функцию назвали FaceSharing;

Приложение «Активность», где собираются все основные данные, переименовали в «Фитнес»;

Встроенный режим «сна», синхронизированный между Apple Watch и iPhone. Устройства подскажут о приближении сна, после чего экран начнёт затемняться. Часы смогут распознать, спит человек или нет, и подсчитать продолжительность сна. Появится график тенденций за неделю.

Приватность

На отдельном экране будет отображаться информация о том, какую информацию собирает то или иное приложение и какие данные сервис может использовать для слежки за пользователем;

С устройством на iOS 14 можно будет делиться не точной геолокацией, лишь приблизительным местоположением. Это должно помочь избежать преследования;



«Умный дом» или HomeKit

Apple объявила, что работает над универсальным стандартом «умного дома» вместе со многими другими компаниями, в том числе Amazon, Google, IKEA и Сomcast;

В приложении на iOS появится возможность адаптивного освещения, виджеты для слежки за квартирой. В камерах HomeKit появится распознавание лиц, которое будет синхронизироваться с галереей на ваших устройствах. К примеру, при звонке в дверь можно будет автоматически узнать, кто пришёл;

tvOS 14 и Apple TV

Расширение возможностей Apple TV в рамках «умного дома»;

Переключение между несколькими аккаунтами без потери прогресса в приложениях и играх;

Поддержка Xbox Elite Controller;

Apple показала трейлер сериала «Основание» для Apple TV+ по книгам Айзека Азимова.

macOS Big Sur

Когда: для разработчиков — уже сейчас, бета-версия — в июле, для всех — осенью

Для каких устройств: список можно посмотреть на «дне» страницы по по этой ссылке;

Новая macOS получила приставку Big Sur. Операционная система получила крупнейшее обновление с момента выхода 10-й версии;

Все иконки перерисовали, пункт управления полностью обновлён, в центре уведомлений теперь может отображаться больше интерактивных уведомлений и виджетов разных размеров;

Apple заявляет, что Safari уже сейчас работает в среднем на 50% быстрее, чем Chrome. Cтартовую страницу браузера можно будет персонализировать с помощью фона, списка для чтения и вкладок;



Новые меры по конфиденциальности: пользователь сможет решать, с какими сайтами и при каких сценариях могут работать те или иные расширения Safari. Apple утверждает, что пароли не сможет узнать даже сама компания;

В Safari появился встроенный переводчик с семи языков: русского, английского, испанского, китайского, французского, немецкого и португальского языков;

В Safari теперь помещается больше вкладок, а страницу можно посмотреть предварительно, наведя курсор.

Мы написали о новой операционной системе подробнее:

Отказ от Intel в пользу своих процессоров

Тим Кук назвал произошедшее «историческим днём для Mac». Компания перешла на процессоры собственной разработки, отказавшись от Intel;

В Apple собираются внедрять уникальные возможности для Mac, но использовать общую архитектуру для всех продуктов;



Первые Mac на процессорах Apple станут доступны в конце года, а девкит для адаптации приложений разработчики смогут получить уже в июне.



Мы написали об этом подробно:

Статья дополняется