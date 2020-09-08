Apple проведёт главную осеннюю презентацию 15 сентября Материал редакции
Помимо айфонов, могут показать новые «умные» часы, и, возможно, что-то ещё.
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября, она начнётся в 20:00 по московскому времени. О мероприятии объявили за неделю до старта на сайте компании.
Осенняя презентация считается главной для компании: на ней обычно представляют новые айфоны и «умные» часы, а также анонсируют выход новых версий iOS и macOS. В 2020 году компания сообщила о мероприятии впритык: раньше приглашения рассылали примерно за две недели, а в этот раз — за семь дней.
Журналисты и аналитики ожидают, что 15 сентября компания представит четыре айфона с разными дисплеями на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Топовые модели получат дизайн с острыми гранями, как у iPad Pro и датчик LiDAR в качестве четвёртого модуля камеры, две «младших» версии выйдут в продажу раньше, чем Pro-устройства и останутся с двумя камерами.
Помимо новых iPhone журналисты ожидают анонса уменьшенной версии HomePod и системы меток для отслеживания личных вещей, утечки о которой появились ещё летом 2019 года. Вероятно, Apple также представит новые Apple Watch Series 6, основным нововведением в которых станет датчик уровня кислорода в крови.
Вольный танк88
приплетение произведено успешно
Главное, чтобы не надкусанный.
Вольный танк88
Лучшая ОС в мире
Безопасный файл
опять деньги тратить...
Вольный танк88
Вспоминая WWDC, уверен, обосрутся так же
Опять ничего нового не покажут, все слижут с гугла и самсунга!
Моя 6S тоже.
Где утечки, Дамир? Раньше к этому числу уже сливали все секреты.
Надо же
Продаем снова почку
Может надо встать с дивана, перестать играть в компьютерные игры, зайти в интернет, определить для себя новую специальность, набрать опыт и выйти на нормальный доход хотя бы до 100 000р в месяц?
Расскажи это 90 процентам населения России, умник. И что все так тупят, правда? Надо всего лишь...
Если тебе нет 30 лет, у тебя нет детей, есть руки-ноги, то это всего-лишь отговорки. Я не говорил что это просто, это пиздец как сложно, но реал, Влада нужно промотивировать
Ну зашёл ты в интернет, определил для себя, что хочешь работать крановщиком/доменщиком/геодезистом/реаниматологом/т.п., опыт тоже собрался в интернете набирать? Люблю вот таких сферических гуру мотивации в вакууме − вы пиздец смешные. Курсы, случайно, не ведёте? Или может там вебинары по успешному успеху?
Мне твоя третья почка предыдущий раз не понравилась, давай что-то другое.
*снова
"представит новые iPhone 15"
Думал 12 и 13 перескочили. Ставлю чипсики, что 13 точно пропустят
Топовые модели получат дизайн с острыми гранями, как у iPad Pro
Только топовые? Следил за утечками, но про разные дизайны не видел. Последние различия про которые читал, это лидар и улучшенный 5g (в статье про него не нашел).
Тоже смутил этот момент. Хочу поменять наконец то свой 6s на 12, надеюсь не только топовая версия будет иметь дизайн как у iPhone 4/s
Открыл новость на которую ссылается Дамир, она была опубликована еще в апреле. После этого было целое лето утечек. У Елистратова поактуальней https://dtf.ru/mobile/206631-osennyaya-prezentaciya-apple-proydet-15-sentyabrya
Нахуй эти острые углы они опять ебашат?
Очень даже. За последние лет семь эти хипсторско-пидорские скругления во всём уже порядком подзаебали. Формы должны быть прямыми, как осанка гордого владельца и острыми, как его необъятный ум!
Выслал более актуальное фото, в статье старый рендер
Ебать кринжота если так...
это прям 99% вариант
Советую продавать акции, уверен что упадут. Держу в курсе, так сказатб
С чего бы
Экспериментальный кран
Всегда падают
А через год, два или три? Какая разница, сколько будут стоить через неделю?
Жду iPhone 12 и Watch 6. Интересна цена с текущим курсом. Чую в сотку не уложиться.
iOS 14, tvOS 14, MacOS новую и т.д. интересно когда зарелизят
CarPlay даёшь беспроводной! Почему андроид можно, а apple нельзя((
Купил акций Apple, надеюсь не прогадал(((