Помимо айфонов, могут показать новые «умные» часы, и, возможно, что-то ещё.

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Обновлено в 19:16: После публикации заметки журналист Марк Гурман со ссылкой на источники После публикации заметки журналист Марк Гурман со ссылкой на источники сообщил , что презентация 15 сентября может быть посвящена не айфонам, а Apple Watch и iPad. По его словам, анонс айфонов состоится в октябре 2020 года.

Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября, она начнётся в 20:00 по московскому времени. О мероприятии объявили за неделю до старта на сайте компании.

Осенняя презентация считается главной для компании: на ней обычно представляют новые айфоны и «умные» часы, а также анонсируют выход новых версий iOS и macOS. В 2020 году компания сообщила о мероприятии впритык: раньше приглашения рассылали примерно за две недели, а в этот раз — за семь дней.

Журналисты и аналитики ожидают, что 15 сентября компания представит четыре айфона с разными дисплеями на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Топовые модели получат дизайн с острыми гранями, как у iPad Pro и датчик LiDAR в качестве четвёртого модуля камеры, две «младших» версии выйдут в продажу раньше, чем Pro-устройства и останутся с двумя камерами.

Помимо новых iPhone журналисты ожидают анонса уменьшенной версии HomePod и системы меток для отслеживания личных вещей, утечки о которой появились ещё летом 2019 года. Вероятно, Apple также представит новые Apple Watch Series 6, основным нововведением в которых станет датчик уровня кислорода в крови.