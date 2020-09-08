Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple проведёт главную осеннюю презентацию 15 сентября Материал редакции

Помимо айфонов, могут показать новые «умные» часы, и, возможно, что-то ещё.

88 комментариев
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Обновлено в 19:16: После публикации заметки журналист Марк Гурман со ссылкой на источники сообщил, что презентация 15 сентября может быть посвящена не айфонам, а Apple Watch и iPad. По его словам, анонс айфонов состоится в октябре 2020 года.

Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября, она начнётся в 20:00 по московскому времени. О мероприятии объявили за неделю до старта на сайте компании.

Осенняя презентация считается главной для компании: на ней обычно представляют новые айфоны и «умные» часы, а также анонсируют выход новых версий iOS и macOS. В 2020 году компания сообщила о мероприятии впритык: раньше приглашения рассылали примерно за две недели, а в этот раз — за семь дней.

Журналисты и аналитики ожидают, что 15 сентября компания представит четыре айфона с разными дисплеями на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Топовые модели получат дизайн с острыми гранями, как у iPad Pro и датчик LiDAR в качестве четвёртого модуля камеры, две «младших» версии выйдут в продажу раньше, чем Pro-устройства и останутся с двумя камерами.

Помимо новых iPhone журналисты ожидают анонса уменьшенной версии HomePod и системы меток для отслеживания личных вещей, утечки о которой появились ещё летом 2019 года. Вероятно, Apple также представит новые Apple Watch Series 6, основным нововведением в которых станет датчик уровня кислорода в крови.

#новости #apple #айфоны #ios #смартфоны

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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88 комментариев
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Исключительный блик

24

на хонор

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6 комментариев

умный человек

18

за щеку любителям андроид

Ответить

Безопасный файл

11

лучше на сяоми

Ответить
5 комментариев

Денежный велосипед

39

и, возможно, что-то ещё.

Хуй покажет, который они на Эпиков положили. У меня инсайдерская инфа.

Ответить

Безопасный файл

Денежный
9

В тени найден фото-пруф

Ответить

Вольный танк88

Денежный
3

приплетение произведено успешно

Ответить

Денежный велосипед

Вольный
4
Ответить

Романелло Кивогенс

Денежный
0

Главное, чтобы не надкусанный.

Ответить

Денежный велосипед

Романелло
1

А вот это уже зависит от Эпиков.

Ответить

Вольный танк88

5

АНДРОЙД ВПЕРЁД!

Ответить

Вольный танк88

Вольный
5

Лучшая ОС в мире

Ответить

Меркуцио Борисов

Вольный
10

BolgenOS конечно

Ответить

Мировой корабль

Вольный
0

Как-то неуверенно получилось

Ответить

Вольный танк88

Мировой
0

Это преследует меня всю жизнь

Ответить

Илюхер XXX

Вольный
0

Андройд выйграл война в тайланде блйдь

Ответить

Безопасный файл

4

ураааа эпл вперед

Ответить

Безопасный файл

Безопасный
10

опять деньги тратить...

Ответить

Dmytry London

Безопасный
3

Опять почку продавать..

Ответить

Почетный шмель

5

Вспоминая WWDC, уверен, что сделают круто! 

Ответить

Вольный танк88

Почетный
0

Вспоминая WWDC, уверен, обосрутся так же

Ответить

Evgenij Koval

Вольный
0

Жаль

Ответить

Вольный танк88

Evgenij
0

idc

Ответить

ouxen

5

Опять ничего нового не покажут, все слижут с гугла и самсунга!

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
3

Э, ты куда воюешь

Ответить

ouxen

Дамир
1

( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

New

ouxen
0

Как говорится.... собаки лают, караван идёт 😂😂😂
Это я про Apple если что)

Ответить

Коричневый вентилятор

4

моя семерка трепещет в ожидании

Ответить

Schizoid Man

Коричневый
1

Моя 6S тоже.

Ответить

Кирилл Сосновский

Schizoid
0

Соболезную, господа

Ответить

Оборонный паркур

3

Надеюсь, админы тж уже подготовились и запихнут все посты московского в общедоступных подсайтах на эту тему в его личный блог насильно.

Ответить

Жалкий чувак

Оборонный
2

Его просто надо забанить на день презентации

Ответить

Альтернативный Валера

3

*любая новость про Эппл*
комментарии:
- АНДРОИД ЬЫЖЫТВТФТЧ

Ответить

Вольный танк88

Альтернативный
0

В конце не разоблаиолнрп

Ответить

Просто Тимуррр

0

Где утечки, Дамир? Раньше к этому числу уже сливали все секреты.

Ответить

Евгений Мартынов

Просто
6

где утечки, Дамир?

Держи

Ответить

Фёдор Сирош

Просто
0

весь инет утечек

Ответить

ar7work

Просто
0

А хули там сливать. Грани как у айпада, 4 разных размера (два про, два нет), лидар датчик (который нахуй не нужен). Вот и все сливы.

Ответить

Владислав Михеев

0

Надо же
Продаем снова почку

Ответить

Stanislav Sobolev

Владислав
–1

Может надо встать с дивана, перестать играть в компьютерные игры, зайти в интернет, определить для себя новую специальность, набрать опыт и выйти на нормальный доход хотя бы до 100 000р в месяц? 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Stanislav
6

Расскажи это 90 процентам населения России, умник. И что все так тупят, правда? Надо всего лишь...

Ответить

Stanislav Sobolev

Дмитрий
0

Если тебе нет 30 лет, у тебя нет детей, есть руки-ноги, то это всего-лишь отговорки. Я не говорил что это просто, это пиздец как сложно, но реал, Влада нужно промотивировать

Ответить

Александр Кузнецов

Stanislav
2

Ну 10к в месяц - это тоже до 100 000

Ответить

Евгений Мартынов

Stanislav
1

Ну зашёл ты в интернет, определил для себя, что хочешь работать крановщиком/доменщиком/геодезистом/реаниматологом/т.п., опыт тоже собрался в интернете набирать? Люблю вот таких сферических гуру мотивации в вакууме − вы пиздец смешные. Курсы, случайно, не ведёте? Или может там вебинары по успешному успеху?

Ответить

Ваша Закладко

Евгений
1

это был пиар курсов из рекламного блока же

Ответить

Женя Шепелявый

Владислав
1

Мне твоя третья почка предыдущий раз не понравилась, давай что-то другое.

Ответить

Владислав Михеев

–1

*снова

Ответить

Игорь Готовчиц

Владислав
4
Ответить

Andre Macareno

1

разогревают к новым айпэдам и макбукам на арме

Ответить

Mykola Petiukh

1

Ну наконец-то!
Может, хоть в этом году убедят меня перейти с 6-го

Ответить

Экспериментальный кран

1

Где новый айпад??

Ответить

Аристарх Знаменский

1

"представит новые iPhone 15"

Думал 12 и 13 перескочили. Ставлю чипсики, что 13 точно пропустят

Ответить

Дуайт Шрут

0

 Топовые модели получат дизайн с острыми гранями, как у iPad Pro

Только топовые? Следил за утечками, но про разные дизайны не видел. Последние различия про которые читал, это лидар и улучшенный 5g (в статье про него не нашел).

Ответить

Stepa Demchenko

Дуайт
1

Тоже смутил этот момент. Хочу поменять наконец то свой 6s на 12, надеюсь не только топовая версия будет иметь дизайн как у iPhone 4/s

Ответить

Дуайт Шрут

Stepa
0

Открыл новость на которую ссылается Дамир, она была опубликована еще в апреле. После этого было целое лето утечек. У Елистратова поактуальней https://dtf.ru/mobile/206631-osennyaya-prezentaciya-apple-proydet-15-sentyabrya

Ответить

Dmitry Yashin

0

Нахуй эти острые углы они опять ебашат?

Ответить

Евгений Мартынов

Dmitry
1

Очень даже. За последние лет семь эти хипсторско-пидорские скругления во всём уже порядком подзаебали. Формы должны быть прямыми, как осанка гордого владельца и острыми, как его необъятный ум! 

Ответить

Кирилл Сосновский

Евгений
0

Че за хуйня

Ответить

Антон Пехтерев

0

Выслал более актуальное фото, в статье старый рендер

Ответить

Евгений Мартынов

Антон
0

Ебать кринжота если так...

Ответить

Антон Пехтерев

Евгений
0

это прям 99% вариант

Ответить

Антон Пехтерев

Антон
0

11й выглядит сладко с закругленным стеклом вокруг камеры

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Советую продавать акции, уверен что упадут. Держу в курсе, так сказатб

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Закомплексованн…
0

С чего бы

Ответить

Закомплексованная Душа

Vladislav
2

Увидишь, в общем жди и не выебывайся

Ответить

Экспериментальный кран

Vladislav
1

Всегда падают

Ответить

Закомплексованная Душа

Экспериментальн…
0

Всё так, молодец

Ответить

Andre Macareno

Закомплексованн…
0

А через год, два или три? Какая разница, сколько будут стоить через неделю?

Ответить

Дмитрий Маркин

0

Жду iPhone 12 и Watch 6. Интересна цена с текущим курсом. Чую в сотку не уложиться.

Ответить

Mikhail Manuylov

0
Ответить

Неизвестный утюг

0

онлайн будет или в театре?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Неизвестный
0

онлайн

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Андроидобоги поднять щиты! 

Ответить

Иван Маслов

0

iOS 14, tvOS 14, MacOS новую и т.д. интересно когда зарелизят
CarPlay даёшь беспроводной! Почему андроид можно, а apple нельзя((
Купил акций Apple, надеюсь не прогадал(((

Ответить

ar7work

Иван
0

iOS 14, tvOS 14, MacOS новую и т.д. интересно когда зарелизят

Обычно доступны сразу в день презентации новых устройств. Если прям хочется побыстрее, то можно накатить бету, она вполне стабильная.

Ответить

Мировой корабль

0

Бля, надеюсь смогу смотаться в московский эпле шоп на старт продаж. Нужны сука даты

Ответить

плюшевый батон

0

Массоны, че значат эти ленты? Дороги? Конкурент Теслы?

Ответить

Ilia Kostiuchenko

0

Если нажать на логотип - вылезет AR с фиговиной.

Ответить
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