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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple заявила, что не требовала удалить Telegram-каналы, и рассказала о содействии со стороны Дурова Материал редакции

Но компания всё же потребовала удалить отдельную информацию с личными данными пользователей.

75 комментариев
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Apple отвергла слова Павла Дурова о том, что требовала от Telegram удалять белорусские каналы с данными силовиков. Команде мессенджера передали жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия, утверждают в компании. Об этом TJ рассказали представители Apple.

В компании отметили, что связались с командой мессенджера и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имён и контактных номеров телефонов. При этом пользователи не давали на это согласия.

В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведёт проверку информации и предоставит отчёт после завершения расследования, пояснили в Apple. В компании напомнили, что стремятся к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасных ситуаций для пользователей и не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей.

8 октября Павел Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», где деанонимизировали силовиков. Глава Telegram отметил, что ситуация «не чёрно-белая», но обвинил Apple в отсутствии выбора.

#новости #apple #дуров #telegram #белоруссия

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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Бесплатный магнит

116

не требовали удалять какие-либо каналы.

Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

что-то на уровне пескова

Ответить

Владимир Филатов

Бесплатный
29

Насильник: "я не изнасиловал потерпевшую, я просто снял ей трусы и произвёл фрикции"

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Владимир
1

Ты же секс описал, а не насилие

Ответить

Соседний корабль

Бесплатный
6

Все бюрократы одинаковы

Ответить

Влад Мельников

Соседний
0

Как иначе они должны были сформулировать свой запрос, чтобы лицемерных клованов устроило? Требуем удалить не персональную информацию согласно нашим правилам, а требуем удалить канал? Но ведь такого правила у Аппл нет. Каналы их не интересуют, интересует конкретные публикации нарушающие правила.

Ответить

плюшевый батон

Соседний
0

Скажем им спасибо за это, потому что на "Всем все и так ясно", цивилизация далеко не уехала бы

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

Бесплатный
5

Apple:

Эх, Паша, Паша... Не все в этом мире... знаешь... Если ты не хочешь удалять каналы - это ещё не значит, что ты хороший мальчик. Вот так я тебе скажу.

Я просто в два абзаца сделаю так, что 70% людей в интернете будет ржать над нами ещё... блять, я даже ещё не знаю сколько. Ну вот, ну короче я тебе даже не угрожаю, я тебе просто говорю... вот, факт, вот, это слово я сдержу. И если ты какой-то там канал не удалишь - прРросто я тебе говорю... Я не то, что грю "не удаляй" - удаляй. Просто будь... к этому готов. Я думаю, что твоя свободная душа просто не вынесет такого удара. Вот, а так вперёд. Подмена понятий? Пожалуйста. Всё, это как хочешь, там... делай, чо хочешь. Вот, а как бы... окей.

Ответить

Посторонний

Бесплатный
1

Блядь, есть разница между удалением канала и удалением постов в нём? Ебучие Дуропоклонники.

Ответить

Бесплатный магнит

Посторонний
3

конечно есть разница. поэтому когда канал называется "Каратели Беларуси" и в него сливаются деаноны силовиков - и для этого он сделан - то крайне ОГРОМНА разница - удалить всю информацию в нем, или удалить канал. да? ДА БЛЯТЬ? дуронепоклонник блять

Ответить

Посторонний

Бесплатный
–1

Разница есть, канал остается с его подписантами, им можно скинуть смежную информацию, в т.ч. дать ссылку на другое место хранения деанонов. Те каналы наверняка постили не только данные деанонов, но и новости/воззвания к народу/к ментам, например. Сайты с озвучками медиаконтента так регулярно делают, например, сайт со ссылкой на актуальный сайт подкпирайтного контента никто не блочит, в отличие от сайтов с контентом: https://adultmult.club/

Ответить

Валентин Жетонофф

Посторонний
1

Здесь вопрос нелогичности и тупости стоит. У эппл есть браузер, где, например, есть доступ к сайту миротворец, где сливов похлеще будет, но эппл в данном случае нихуя не делает. А в чем разница зайти на 1 из миллионов каналов или на 1 из миллионов сайтов? Пусть определяться, что они хотят.

Ответить

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Бесплатный магнит

Посторонний
1

ладно. беру свою агрессивную браваду назад. но всё равно эпол пидарасы

Ответить

Посторонний

Бесплат…
–2

Эплл пидарасы по многим причинам, Дуров тоже не ангел. Его вк хабал те же 30% комиссии при нем, например. И вызывает вопросы резкое сближение Дурова с госудворством РФ после запрета TON в США.

Ответить

Влад Мельников

Бесплатный
–3

Поддерживаю. Аппл никогда не интересовала защита персональной информации и такого правила, что её запрещено публиковать у них нет. Это всем очевино. Так же всем известно, что Аппл это оффшорная компания Лукашенко, которая которая целенаправленно давит оппозицию блокируя неугодные антилукашенковские СМИ.

Ну это если не считать того факта, что Лукашенко сам слил через КГБ каким-то левым полезным идиотам списки МВД, чтобы отрезать им пути отступления и вынудить их сплотиться вокруг себя вовремя отрезав слабые звенья с двойной лояльностью. Хотя кретины эту провокацию восприняли как достижение когда Лукашенко этим ходом провёл по губам «оппозиции» и стукнул хуем по лбу, а они даже не поняли, что произошло.

Ответить

Бесплатный магнит

Влад
0

бля, чувак, попустись

Ответить

Влад Мельников

Бесплат…
–1

Сказал чуваку обезьянничающий лицемерный клован с сотней лайков от таких же лицемерных хуесосов говноедов, который всего лишь немного подохуел от вида такого количества лицемерных хуесосов. Это постправда, постирония или смузи?

Ответить

Бесплатный

Влад
1

да ты упёрся рогом просто туда, куда не надо упираться. эпол как мудаки подцепили дурова за слова. уперлись (и ты вместе с ними) в формализм, хотя этот формализм не противоречит сути, которая вкладывалась в посыл дурова. какая хуй разница, называть это каналами или не каналами, если суть удалить инфу по деанонам? дуров сказал ок удалим (особо не отделяя каналы от их содержимого) эти каналы, раз эпол просит. а эппл начала "мы просим не каналыыыы ыыы". хз чё ты взъелся

Ответить

Влад Мельников

Бесплат…
–1

Мы оба знаем в чём разница. Просто есть обезьянничающие хайпожоры, а есть нормальные люди, которым претит подобный неэтичный карнавализм)

Ответить

Чуждый лолипоп

Влад
0

Расскажи, а в стране с законами об обязательной прозрачности и открытости персональных данных всех госслужащих, к примеру — эппл сам у себя отсосёт и в образовавшуюся сингуляборосность схлопнется?

Ответить

Растительный глобус

Бесплатный
0

ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Интересный шар

48

Они не просили удалять каналы с деаноном силовиков, а только контент с этих каналов, который содержит личные данные силовиков. Очень большая разница, конечно.

Ответить

Имя Фамилия

45

Каналы не удаляйте, удалите всю информацию в каналах (с) Apple

Ответить

Артур Мудрик

Имя
0

могли тоньше отмазаться, например сказать что требовали не удалить - а закрыть доступ к ним

Ответить

Влад Мельников

Артур
1

Зачем им отмазываться когда их интересует только соблюдение правила - удаление персональной информации.

Ответить

rossoshmap

21
Ответить

Ilya Sidyakin

rossoshmap
2

-а он писюн показывал
-я не показывал
-показывал

Ответить

Сергей Новиков

rossoshmap
1

пххпхпхпахаххахаха, точно точно

Ответить

Обратный динозавр

16

Так Дуров вроде и писал, что будет убирать из эпла, а на андроиде оставит. Что толку возражать платформодержателю, тем более такому монополисту. Он писал о самом факте такой "просьбы". А эпл вот тут как раз сами и подтвердили, что требовал их удалить. Дуров всё говорил как есть, яблоко же просто юлит теперь и изворачивается мутными формулировками.

Ответить

Grave Digger

Обратный
5

Просим удалить или придётся удалить вас 😏

Ответить

Владимир Филатов

Обратный
1

Эппл вроде сами могут скрыть

Ответить

Обратный динозавр

Владимир
0

Тем более.

Ответить

Артур Мудрик

10

мы не требовали отдать мобилу

мы потребовали задуматься о последствиях для своего здоровья, при дальнейшей прогулке с мобилой

Ответить

Дополнительный Мика

6

Ты пиздишь, нет ты

Ответить

Grave Digger

Дополнительный
12

Эпол пиздит. Как гопники, которые говорят: ты нам сам деньги отдал!

Ответить

Бесплатный магнит

Дополнительный
9

эпол пиздит, пытаясь подцепить за слова. мол "мы не говорили удалять каналы". просто сказали удалить всё, что эти каналы содержат. но каналы можете оставить. заебись позиция

Ответить

Влад Мельников

Бесплатный
1

Не «всё, что эти каналы содержат», а персональную информацию.

Ответить

Дмитрий Григорьев

9

Сам факт того, что Эпл считает себя вправе пытаться модерировать контент мессенджера, просто выставленного в их "торговом центре" примечателен, конечно. И кстати, если вы думаете, что им есть дело только до случаев потенциально серьёзного нарушения прав, типа теоретического деанона, то вот вам пример из другой оперы: пересылал вчера невинный мемчик жене в телеге, у неё айфон. Она пишет - у меня ничего нет, пишет порнография. Зацените порнуху 

Ответить

Artem Gruzdev

Дмитрий
0

Извращенец! Удоли!!!

Ответить

Евгений Клочков

6

Что-то уровня "мы не просим вас умирать, просто не дышите" 

Ответить

Бесплатный магнит

5

эпол, я конечно куплю новый айфон, мб макбук когда-нибудь обновлю, но вы охуевшие, эпол, я вас осуждаю!

Ответить

ouxen

–12

дурав держит марку

Ответить

Соседний корабль

ouxen
8

Новость читай да

Ответить

# realfiddy

Соседний
–4

Новость только в том что Дамира взломали.

Ответить

Владимир Климов

#
1

сзади?

Ответить

пепси

Владимир
0

тебе лишь бы сзади

Ответить

Владимир Климов

пепси
0

всё как ты любишь

Ответить

пепси

Владимир
0

😏

Ответить

Grave Digger

1

Дуров постеснялся сказать "нет", а Кук его изнасиловал!

Ответить

Влад Смирнов

Grave
4

Своим Тим коком

Ответить

Папа Римский

Grave
1

Только изнасиловал он не Дурова, а нас с тобой. Дуров наблюдал, возмущаясь творящихся
безобразием.

Ответить

Grave Digger

Папа
0

Не пользуюсь эплом, я тоже только смотрел 😏🤣

Ответить

Kir Kirsky

1

В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы.

Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Это и есть требование удалить каналы, потому как есть 3 варианта: 1)пригрозить авторам удалением канала если они сохранят и продолжат данонить 2)удалять самим контент в канале 3)удалить канал
1 - бессмысленно когда это суть канала
2 - борьба с ветряными мельницами

Ответить

YeezySpace

–4

команда Telegram не выдвигала возражений

вся суть Дурова, он только герой в РФ, а там и законы исполняет, решения суда и даже просьбы компаний

Ответить

пепси

YeezySpace
0

Ну так РФ нихуя не правовое государство)) Хотя, хули я тебе отвечаю... Ты же у нас местный лоялист-прокремлист :D

Ответить

Искусственный Данила

0

Не понимаю смысл этого заявления. Они же просто подтвердили свои требования к телеге??

Ответить

Евгений Клочков

Искусственный
3

типа эппл просила удалить не каналы, а только посты
и не по своей инициативе, а по настойчивым просьбам пролетариата

Ответить

Евгений Клочков

Искусственный
2

в общем, пытаются сказать что это заход на полшишечки и нещитова

Ответить

Evgeny Volohin

1

Ахахаха

Ответить

Влад Смирнов

1

Ебало яблоко телегу

Ответить

убер павукан

0

мы не пытались совершить акт цензуры потому что монополисты и можем, мы просто хотели защитить наших пользователей от информации которая им не понравится

Ответить

Сергей Новиков

0

Ооооо, а разве были слухи обратного? Что-то я всё пропустил:(

Ответить

Подобный турник

0

В компании отметили, что связались с командой мессенджера  и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имён и контактных номеров телефонов. При этом пользователи не давали на это согласия.

Менты че реально пожаловались эпл? лол што

Ответить

# realfiddy

0

В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Удаляйте свою высраную новость, просто фэйспалм.
@Сергей Звезда на месте?

Ответить

Savage Steel

0

Чё Apple уже не круто? Карго культ подходит к концу?

Ответить

Semen Semenov

0

Возьмите комментарий у Тима Кука

Ответить

Ху Эмай

Semen
0

Лучше у Джобса

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

0

*пусто*

Ответить

Morgan

0

Где хоть это заявление Apple-то? Ни одной ссылки в статье.

Ответить

Morgan

Morgan
0

Судя по всему, это TJ наконец дали комментарий. Расскажите тогда, на каком уровне вы его получили: из российского представительства или прямо из Купертино?

Ответить

Сварщик

0

буквально недавно тут все были за эйпул после слов Дурова о них. Зачем вы так быстро переобуваетесь?

Ответить

A patient patient

0

Apple отвергла слова Павла Дурова

*опровергла
Всё таки Дуров не предложение руки делал

Ответить

Май Продакшн

0

Интересно а государственные белорусские каналы по мнению Apple не создают опасную ситуацию?
А то так-то можно много за каких поставщиков "прогосударственного" Белорусского контента спросить у Apple.

Ответить

Нижний интернет

–1

Это же что получается, Паша снова обосрался? Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Сварщик

Нижний
0

Хочешь сказать что раньше ты за него не топил?

Ответить

Нижний интернет

Сварщик
0

Никогда не топил. Не люблю эксцентричных выскочек, которые сумев сорвать low hanging fruit мнят себя гениями и моральными авторитетами

Ответить
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