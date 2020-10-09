Apple заявила, что не требовала удалить Telegram-каналы, и рассказала о содействии со стороны Дурова Материал редакции
Но компания всё же потребовала удалить отдельную информацию с личными данными пользователей.
Apple отвергла слова Павла Дурова о том, что требовала от Telegram удалять белорусские каналы с данными силовиков. Команде мессенджера передали жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия, утверждают в компании. Об этом TJ рассказали представители Apple.
В компании отметили, что связались с командой мессенджера и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имён и контактных номеров телефонов. При этом пользователи не давали на это согласия.
В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.
Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведёт проверку информации и предоставит отчёт после завершения расследования, пояснили в Apple. В компании напомнили, что стремятся к тому, чтобы приложения в App Store не создавали опасных ситуаций для пользователей и не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей.
8 октября Павел Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», где деанонимизировали силовиков. Глава Telegram отметил, что ситуация «не чёрно-белая», но обвинил Apple в отсутствии выбора.
Насильник: "я не изнасиловал потерпевшую, я просто снял ей трусы и произвёл фрикции"
Соседний корабль
Все бюрократы одинаковы
Как иначе они должны были сформулировать свой запрос, чтобы лицемерных клованов устроило? Требуем удалить не персональную информацию согласно нашим правилам, а требуем удалить канал? Но ведь такого правила у Аппл нет. Каналы их не интересуют, интересует конкретные публикации нарушающие правила.
Скажем им спасибо за это, потому что на "Всем все и так ясно", цивилизация далеко не уехала бы
Apple:
Эх, Паша, Паша... Не все в этом мире... знаешь... Если ты не хочешь удалять каналы - это ещё не значит, что ты хороший мальчик. Вот так я тебе скажу.
Я просто в два абзаца сделаю так, что 70% людей в интернете будет ржать над нами ещё... блять, я даже ещё не знаю сколько. Ну вот, ну короче я тебе даже не угрожаю, я тебе просто говорю... вот, факт, вот, это слово я сдержу. И если ты какой-то там канал не удалишь - прРросто я тебе говорю... Я не то, что грю "не удаляй" - удаляй. Просто будь... к этому готов. Я думаю, что твоя свободная душа просто не вынесет такого удара. Вот, а так вперёд. Подмена понятий? Пожалуйста. Всё, это как хочешь, там... делай, чо хочешь. Вот, а как бы... окей.
Блядь, есть разница между удалением канала и удалением постов в нём? Ебучие Дуропоклонники.
конечно есть разница. поэтому когда канал называется "Каратели Беларуси" и в него сливаются деаноны силовиков - и для этого он сделан - то крайне ОГРОМНА разница - удалить всю информацию в нем, или удалить канал. да? ДА БЛЯТЬ? дуронепоклонник блять
Разница есть, канал остается с его подписантами, им можно скинуть смежную информацию, в т.ч. дать ссылку на другое место хранения деанонов. Те каналы наверняка постили не только данные деанонов, но и новости/воззвания к народу/к ментам, например. Сайты с озвучками медиаконтента так регулярно делают, например, сайт со ссылкой на актуальный сайт подкпирайтного контента никто не блочит, в отличие от сайтов с контентом: https://adultmult.club/
Здесь вопрос нелогичности и тупости стоит. У эппл есть браузер, где, например, есть доступ к сайту миротворец, где сливов похлеще будет, но эппл в данном случае нихуя не делает. А в чем разница зайти на 1 из миллионов каналов или на 1 из миллионов сайтов? Пусть определяться, что они хотят.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
ладно. беру свою агрессивную браваду назад. но всё равно эпол пидарасы
Эплл пидарасы по многим причинам, Дуров тоже не ангел. Его вк хабал те же 30% комиссии при нем, например. И вызывает вопросы резкое сближение Дурова с госудворством РФ после запрета TON в США.
Поддерживаю. Аппл никогда не интересовала защита персональной информации и такого правила, что её запрещено публиковать у них нет. Это всем очевино. Так же всем известно, что Аппл это оффшорная компания Лукашенко, которая которая целенаправленно давит оппозицию блокируя неугодные антилукашенковские СМИ.
Ну это если не считать того факта, что Лукашенко сам слил через КГБ каким-то левым полезным идиотам списки МВД, чтобы отрезать им пути отступления и вынудить их сплотиться вокруг себя вовремя отрезав слабые звенья с двойной лояльностью. Хотя кретины эту провокацию восприняли как достижение когда Лукашенко этим ходом провёл по губам «оппозиции» и стукнул хуем по лбу, а они даже не поняли, что произошло.
Бесплатный магнит
бля, чувак, попустись
Сказал чуваку обезьянничающий лицемерный клован с сотней лайков от таких же лицемерных хуесосов говноедов, который всего лишь немного подохуел от вида такого количества лицемерных хуесосов. Это постправда, постирония или смузи?
Бесплатный
да ты упёрся рогом просто туда, куда не надо упираться. эпол как мудаки подцепили дурова за слова. уперлись (и ты вместе с ними) в формализм, хотя этот формализм не противоречит сути, которая вкладывалась в посыл дурова. какая хуй разница, называть это каналами или не каналами, если суть удалить инфу по деанонам? дуров сказал ок удалим (особо не отделяя каналы от их содержимого) эти каналы, раз эпол просит. а эппл начала "мы просим не каналыыыы ыыы". хз чё ты взъелся
Мы оба знаем в чём разница. Просто есть обезьянничающие хайпожоры, а есть нормальные люди, которым претит подобный неэтичный карнавализм)
Чуждый лолипоп
Расскажи, а в стране с законами об обязательной прозрачности и открытости персональных данных всех госслужащих, к примеру — эппл сам у себя отсосёт и в образовавшуюся сингуляборосность схлопнется?
Каналы не удаляйте, удалите всю информацию в каналах (с) Apple
могли тоньше отмазаться, например сказать что требовали не удалить - а закрыть доступ к ним
Зачем им отмазываться когда их интересует только соблюдение правила - удаление персональной информации.
Так Дуров вроде и писал, что будет убирать из эпла, а на андроиде оставит. Что толку возражать платформодержателю, тем более такому монополисту. Он писал о самом факте такой "просьбы". А эпл вот тут как раз сами и подтвердили, что требовал их удалить. Дуров всё говорил как есть, яблоко же просто юлит теперь и изворачивается мутными формулировками.
Эппл вроде сами могут скрыть
мы не требовали отдать мобилу
мы потребовали задуматься о последствиях для своего здоровья, при дальнейшей прогулке с мобилой
Эпол пиздит. Как гопники, которые говорят: ты нам сам деньги отдал!
Бесплатный магнит
эпол пиздит, пытаясь подцепить за слова. мол "мы не говорили удалять каналы". просто сказали удалить всё, что эти каналы содержат. но каналы можете оставить. заебись позиция
Сам факт того, что Эпл считает себя вправе пытаться модерировать контент мессенджера, просто выставленного в их "торговом центре" примечателен, конечно. И кстати, если вы думаете, что им есть дело только до случаев потенциально серьёзного нарушения прав, типа теоретического деанона, то вот вам пример из другой оперы: пересылал вчера невинный мемчик жене в телеге, у неё айфон. Она пишет - у меня ничего нет, пишет порнография. Зацените порнуху
дурав держит марку
Соседний корабль
Новость читай да
Новость только в том что Дамира взломали.
сзади?
Дуров постеснялся сказать "нет", а Кук его изнасиловал!
Только изнасиловал он не Дурова, а нас с тобой. Дуров наблюдал, возмущаясь творящихся
безобразием.
В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы.
Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.
Это и есть требование удалить каналы, потому как есть 3 варианта: 1)пригрозить авторам удалением канала если они сохранят и продолжат данонить 2)удалять самим контент в канале 3)удалить канал
1 - бессмысленно когда это суть канала
2 - борьба с ветряными мельницами
команда Telegram не выдвигала возражений
вся суть Дурова, он только герой в РФ, а там и законы исполняет, решения суда и даже просьбы компаний
Ну так РФ нихуя не правовое государство)) Хотя, хули я тебе отвечаю... Ты же у нас местный лоялист-прокремлист :D
типа эппл просила удалить не каналы, а только посты
и не по своей инициативе, а по настойчивым просьбам пролетариата
в общем, пытаются сказать что это заход на полшишечки и нещитова
мы не пытались совершить акт цензуры потому что монополисты и можем, мы просто хотели защитить наших пользователей от информации которая им не понравится
В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.
Удаляйте свою высраную новость, просто фэйспалм.
@Сергей Звезда на месте?
Возьмите комментарий у Тима Кука
Где хоть это заявление Apple-то? Ни одной ссылки в статье.
буквально недавно тут все были за эйпул после слов Дурова о них. Зачем вы так быстро переобуваетесь?
Apple отвергла слова Павла Дурова
*опровергла
Всё таки Дуров не предложение руки делал
Интересно а государственные белорусские каналы по мнению Apple не создают опасную ситуацию?
А то так-то можно много за каких поставщиков "прогосударственного" Белорусского контента спросить у Apple.
Это же что получается, Паша снова обосрался? Никогда такого не было и вот опять
Никогда не топил. Не люблю эксцентричных выскочек, которые сумев сорвать low hanging fruit мнят себя гениями и моральными авторитетами