Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков — пользователи смогут выбрать, видеть их или нет Статьи редакции
До этого счётчик скрыли только небольшой группе людей, а теперь тест пройдёт по всему миру и в Фейсбуке.
Главное изменение по сравнению с прошлым тестированием — теперь пользователи могут сами выбрать, хотят они видеть лайки или нет. Компания выяснила, что отключение счётчика действительно снижает социальное давление, но не для всех пользователей. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Facebook.
На основе результатов первого тестирования в Инстаграме сделали отключение лайков опциональным. С 14 апреля многие пользователи сервиса по всему миру смогут выбрать, видеть их или нет, тест также пройдёт и в Фейсбуке.
В 2019 году Инстаграм начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков. После первого тестирования Инстаграм переключился на другие задачи, но вернулся к идее скрытия лайков после общения с экспертами.
Ох уж это социальное давление
Сексуальный чувак
а ну расскажи какое давление ты испытываешь??
Ой, а где такое можно посмотреть
Что делать теперь красивым девочкам с красивыми фоточками? Как мотивироваться?
Это ж смерть для социоблядей женского пола
Болезненный браслет
они перейдут на платформу TJ
тут только члены. и то ночью
не понял смысл фичи , похоже фейсбук решил таким образом зарубить тему с отключением лайков, тк это рушило вовлеченность . ибо какой смысл самостоятельно отключать отображение лайков , если не отключившие будут видеть сколько у тебя лаек , а все переживание как раз и строилось на том , что другие увидят твои 3 лайка под фото вместо 150 кошерных
Поздравляю инстаблогеров, которые накрутили себе 200-300к подписчиков, но лайков под постами собирали от силы пару тысяч, больше краснеть не придется)