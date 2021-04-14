До этого счётчик скрыли только небольшой группе людей, а теперь тест пройдёт по всему миру и в Фейсбуке.

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Как выглядит скрытие лайков Изображение The Verge

Главное изменение по сравнению с прошлым тестированием — теперь пользователи могут сами выбрать, хотят они видеть лайки или нет. Компания выяснила, что отключение счётчика действительно снижает социальное давление, но не для всех пользователей. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Facebook.

Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки «нравится», но другие всё ещё хотят их видеть и следить за тем, что популярно. пресс-служба Facebook

На основе результатов первого тестирования в Инстаграме сделали отключение лайков опциональным. С 14 апреля многие пользователи сервиса по всему миру смогут выбрать, видеть их или нет, тест также пройдёт и в Фейсбуке.