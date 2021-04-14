Технологии
Дамир Камалетдинов

Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков — пользователи смогут выбрать, видеть их или нет Статьи редакции

До этого счётчик скрыли только небольшой группе людей, а теперь тест пройдёт по всему миру и в Фейсбуке.

22 22 комментария
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Как выглядит скрытие лайков Изображение The Verge

Главное изменение по сравнению с прошлым тестированием — теперь пользователи могут сами выбрать, хотят они видеть лайки или нет. Компания выяснила, что отключение счётчика действительно снижает социальное давление, но не для всех пользователей. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Facebook.

Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки «нравится», но другие всё ещё хотят их видеть и следить за тем, что популярно.

пресс-служба Facebook

На основе результатов первого тестирования в Инстаграме сделали отключение лайков опциональным. С 14 апреля многие пользователи сервиса по всему миру смогут выбрать, видеть их или нет, тест также пройдёт и в Фейсбуке.

В 2019 году Инстаграм начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков. После первого тестирования Инстаграм переключился на другие задачи, но вернулся к идее скрытия лайков после общения с экспертами.

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#новости #инстаграм #соцсети

22 22 комментария
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22 комментария
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Большой жёлтый робат

5

Ох уж это социальное давление

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Сексуальный чувак

Большой
9

а ну расскажи какое давление ты испытываешь??

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Большой жёлтый робат

Сексуальный
1

Ой, а где такое можно посмотреть

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Чуждый кот

Большой
5

Сначала раздвигаешь булки...

Ответить

Весёлый Хамелеон

Большой
0

Линк за дикпик

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Болезненный браслет

7

сколько они уже мнутся? года три?

Дуров менял всё с ног на голову за раз

Ответить

Иван Иванович

Болезненный
0

Одно дело корпорация, другое стартап

Ответить

Болезненный браслет

6

лайки - параша
мне их лень ставить банально

Ответить

Dmitry Yashin

Болезненный
–2

Это потому что ты тупой осёл

Ответить

Максим Андреев

4

Что делать теперь красивым девочкам с красивыми фоточками? Как мотивироваться?

Ответить

Кирилл Вселенский

Максим
0

Членами как обычно

Ответить

Имя Фамилия

2

Это ж смерть для социоблядей женского пола

Ответить

Болезненный браслет

Имя
0

они перейдут на платформу TJ

Ответить

Имя Фамилия

Болезненный
0

тут только члены. и то ночью

Ответить

Болезненный

Имя
0

и много лайков, внимания для имеющих вагины

Ответить

Евгений Мартынов

2

Лайки - рак интернета, давно пора искоренить.

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Михаил

1

не понял смысл фичи , похоже фейсбук решил таким образом зарубить тему с отключением лайков, тк это рушило вовлеченность . ибо какой смысл самостоятельно отключать отображение лайков , если не отключившие будут видеть сколько у тебя лаек , а все переживание как раз и строилось на том , что другие увидят твои 3 лайка под фото вместо 150 кошерных 

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Убитый велосипед

0

стало лень листать ленту инсты и тем более смотреть сторисы

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Убитый велосипед

Убитый
2

зачем вообще всё это нужно, весь этот интернет

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Sergey Karbivnichiy

0

Я джва года этого  ждал:

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van der Pusch

0

Вот стоило мне только завести Инстаграм...

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Словесный Интервент

0

Поздравляю инстаблогеров, которые накрутили себе 200-300к подписчиков, но лайков под постами собирали от силы пару тысяч, больше краснеть не придется)

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