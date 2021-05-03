Судебное заседание между Apple и Epic Games началось с криков детей, подключившихся к телеконференции Статьи редакции
Они кричали «Свободу Fortnite» и «Судья, пожалуйста, верните Fortnite на мобильные».
В прямом эфире дети и подростки рекламировали свои ютуб-каналы и включали треки рэпера Трэвиса Скотта, пишет The Verge.
Организаторам звонка потребовалось 20 минут, чтобы отключить звук. За это время к конференции подключились более 200 человек. По этой причине судебный процесс начался на 15 минут позже.
В середине августа создатели Fortnite и Epic Games начали войну с Apple: разработчики внедрили в игру собственную платёжную систему, которая работала в обход магазина App Store и позволяла избежать комиссий. После этого Fortnite удалили из магазина, а студия подала на Apple в суд.
Судебное заседание проходит в окружном суде США в Окленде.
Ух армия детей, надо же какой Суини.. хитро-мудро..
У Навального научился, не иначе))0)
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Искусственный ихтиандр
Школьники предусмотрительно установили "вирус"
было бы круто, если в конце НЕТ прячется за ДА, и чувак нажимает из-за этого на ДА.
Они кричали «Свободу Fortnite» и «Судья, пожалуйста, верните Fortnite на мобильные».
Школьники. Что с них взять?!