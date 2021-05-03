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Саша Кириллова

Судебное заседание между Apple и Epic Games началось с криков детей, подключившихся к телеконференции Статьи редакции

Они кричали «Свободу Fortnite» и «Судья, пожалуйста, верните Fortnite на мобильные».

19 19 комментариев
3878 просмотров
Фото The Verge

В прямом эфире дети и подростки рекламировали свои ютуб-каналы и включали треки рэпера Трэвиса Скотта, пишет The Verge.

Организаторам звонка потребовалось 20 минут, чтобы отключить звук. За это время к конференции подключились более 200 человек. По этой причине судебный процесс начался на 15 минут позже.

В середине августа создатели Fortnite и Epic Games начали войну с Apple: разработчики внедрили в игру собственную платёжную систему, которая работала в обход магазина App Store и позволяла избежать комиссий. После этого Fortnite удалили из магазина, а студия подала на Apple в суд.

Судебное заседание проходит в окружном суде США в Окленде.

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#новости #epicпротивapple #apple

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Damonl

12

Ух армия детей, надо же какой Суини.. хитро-мудро..

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Виталий Захаров

Damonl
7

У Навального научился, не иначе))0)

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Федя Прозоров

Виталий
8

Судья, пожалуйста, верните Навального на мобильные

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Сергей Старых

Виталий
0

+15

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Виталий Захаров

Сергей
0

300

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Комментарий удален

С H А P Р i Е

4

началось с криков детей

Ферман, сука

Ответить

Миша

3

Как минимум ради этого уже стоило блочить фортнайт на айос

Ответить

С H А P Р i Е

2

Срамота.

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Пушкинский Кирилл

0

Организаторам звонка потребовалось 20 минут, чтобы отключить звук.

Почему так долго

Ответить

Искусственный ихтиандр

Пушкинский
5

Школьники предусмотрительно установили "вирус"

Ответить

Zakhar Zakharov

Искусственный
1

было бы круто, если в конце НЕТ прячется за ДА, и чувак нажимает из-за этого на ДА. 

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What The Fuck

Zakhar
0

Мечтать конечно круто

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Leonid Celevra

Пушкинский
4

Кнопку искали долго 

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fullmetalboy48151623 .

Пушкинский
0

Так Зум наверное

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Федя Прозоров

1

Они кричали «Свободу Fortnite» и «Судья, пожалуйста, верните Fortnite на мобильные».

Школьники. Что с них взять?!

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Игуш Шариев

1

Напомнило 

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asbo

0

УДАЛИ

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Назар Кравцов

0
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Shenmue

0
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