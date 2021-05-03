Они кричали «Свободу Fortnite» и «Судья, пожалуйста, верните Fortnite на мобильные».

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Фото The Verge

В прямом эфире дети и подростки рекламировали свои ютуб-каналы и включали треки рэпера Трэвиса Скотта, пишет The Verge.

Организаторам звонка потребовалось 20 минут, чтобы отключить звук. За это время к конференции подключились более 200 человек. По этой причине судебный процесс начался на 15 минут позже.

В середине августа создатели Fortnite и Epic Games начали войну с Apple: разработчики внедрили в игру собственную платёжную систему, которая работала в обход магазина App Store и позволяла избежать комиссий. После этого Fortnite удалили из магазина, а студия подала на Apple в суд.