ФБК регулярно обвиняют в утечке данных «Умного голосования». Почему это происходит и при чём тут «Яндекс» Статьи редакции
В штабе Навального* говорят, что и не обещали скрывать сторонников от властей, а специалисты спорят, могла ли утечка произойти через «Яндекс.Метрику».
В июне 2021 года на продажу выставили предполагаемую базу данных сторонников Навального, которые регистрировались на сайте «Умного голосования». Тогда в ФБК* признали проблему с безопасностью и сообщили об её устранении, но не подтвердили, что утечка была масштабной.
В августе в соцсетях обратили внимание на новую проблему — на сайте «Умного голосования» обнаружили интеграцию «Яндекс.Метрики» с включённым сервисом «вебвизор», который сохраняет все действия пользователя на сайте. TJ рассказывает, в чём суть конфликта, причём тут «Яндекс» и что отвечают на это в ФБК*.
В сеть попали базы данных «умного голосования» и сторонников Навального, к ним начала приходить полиция
18 августа стало известно о том, что к людям из «слитых баз» сторонников Навального начала приходить полиция. Как именно силовики получили данные — до сих пор точно неизвестно. Полицейские задавали вопросы о том, регистрировались ли люди на сайте «Умного голосования», оставляли ли свои персональные данные и переводили ли деньги — вероятно, чтобы потом использовать это против ФБК*.
Судя по всему, причиной стала одна из утечек баз ФБК*, хотя в штабе Навального* говорили о «минимальных пересечениях» с данными, попавшими в сеть. По одной из версий, как минимум в июне данные могли попасть в сеть из-за ошибки в конфигурации доменного адреса.
Как выяснил один из пользователей «Хабра», любой желающий мог попасть в веб-панель для доступа до инфраструктуры Kubernetes на протяжении 10 дней. Через неё можно было получить доступ к логам данных, включая все почты и содержимое сообщений, а также доступы к ботам, паролям для соцсетей проектов организации и не только.
После того, как автор обратился к ФБК*, уязвимые места закрыли. За это время данные, вероятно, и успели попасть в сеть. Силовики до сих пор приходят к тем, чьи адреса оказались в базе — счёт идёт на сотни тысяч человек.
О последствиях для тех, кто поддерживал «Умное голосование» и оставил информацию о себе на сайте, теперь можно только гадать. С 2019 года физических лиц, поддерживающих иноагентов, могут самих признать иноагентами. Иноагенты-физлица должны отчитываться в Минюст каждые полгода обо всех своих расходах и доходах, не могут занимать государственные должности, а если не отчитаться вовремя, то можно попасть в тюрьму на срок до пять лет.
Но ФБК* признали не только иноагентом, а ещё и экстремистской организацией. И из-за этого ситуация может стать более угрожающей: за финансовую поддержку или участие в экстремистской организации предусмотрена уголовная ответственность. Пострадать могут даже тех, кто поддерживал ФБК* до внесения в реестр — правда, силовикам придётся доказать, что они заранее знали о спонсировании экстремистов.
Специалисты по кибербезопасности считают, что сайт УМГ до сих пор уязвим
Несмотря на утечки весной 2021 года, в ФБК* до сих пор закрыли не все уязвимости, считают исследователи. 19 августа IT-специалист Дмитрий Зворыкин указал главе ФБК* Леониду Волкову в твиттере на то, что властям даже не нужно ничего взламывать, ведь все данные «Умного голосования» передаются в «Яндекс».
После этого директор компании ITSOFT Игорь Тарасов опубликовал на «Хабре» второй материал, в котором подробно разобрал ситуацию и подтвердил утверждения Зворыкина. Выяснилось, что на сайте «Умного голосования» подключена «Яндекс.Метрика» вместе с сервисом «Вебвизор».
Не все специалисты посчитали использование «Яндекс.Метрики» опасным для пользователей. Доцент МФТИ и научный сотрудник ВШЭ Александр Рубцов в твиттере отметил, что «Яндекс» не может физически запоминать все введённые данные на всех сайтах — для этого используют файлы «куки», которые хранятся у самих пользователей.
При этом технически через «Метрику» всё же было возможно получить данные о сторонниках «Умного голосования», но это не имеет особого смысла, посчитал Рубцов. По его мнению, куда проще было бы делать это иначе: например, по данным о донатах или через электронную почту, которая сама по себе не является безопасным источником коммуникации.
В июне 2021 года ФБК* закрыл возможность присылать пожертвования и отменил все подписки после признания экстремистской организацией. В августе систему перезапустили, сделав акцент на её безопасности.
После этого IT-специалист Владислав Здольников, ранее работавший с командой Навального, обнаружил, что при пожертвованиях в пользу ФБК* банки видят получателя платежа, несмотря на обещания о безопасности оплаты напрямую с карты.
После этого штаб Навального* индивидуально отменил платежи, и всё же скрыл упоминание получателя в банковской выписке, а также убрал с сайта «Яндекс.Метрику». Но на этом проблемы с безопасностью данных не закончились.
23 августа Игорь Тарасов опубликовал третий материал на «Хабре» по поводу «Умного голосования». Он обнаружил уязвимость в стороннем API, которое используют на сайте — оказалось, что у него не выключен режим отладки, а фреймворк Django установлен в устаревшей версии. Тарасов применил публично доступный эксплоит, получил доступ к базе данных, но на этом остановился, хотя мог получить контроль над всей системой.
В ФБК* сначала отрицали проблемы, а теперь говорят, что не обещали приватности
На фоне новостей о первых утечках команда Навального утверждала, что видит «минимальные пересечения с базой». Разработчики подтвердили наличие уязвимости, но по их словам, она не позволяла получить полный доступ к информации.
Такой же позиции Леонид Волков продолжил придерживаться и в августе. Он называл утечки данных «враньём полицаев», а ситуацию с «Яндекс.Метрикой» сначала объяснил использованием «геокодера».
22 августа Волков ответил сразу всем критикам ФБК* «по существу» и выпустил «манифест про информационную безопасность». В первом же пункте он заявил, что команда Навального никогда не планировала скрывать своих сторонников от власти и даже считает это вредным.
По словам Волкова, в последние годы ФБК* и сторонники Навального и так несколько раз отдавали государству большие массивы личных данных. Например, когда собирали подписи на РОИ через «Госуслуги» или сдавали подписки за кандидатов в местные избиркомы, а также собирали деньги через российские банки.
Он также отметил, что алгоритмы соцсетей могут моментально вычислить сторонников политика по публикациям расследований и не только. При этом не меньше половины сторонников используют почту mail.ru, а 3/4 делятся политическим контентом во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». По мнению Волкова, попавшим в базы данных людям не грозит никакой опасности, так как визиты полицейских — «психическая атака».
Волков пояснил, что нет смысла тратить ресурсы на информацию, которую можно получить другими путями. По его мнению, рассуждения об уязвимости данных лишь вредят движению: если ФБК* уйдёт в «криптоподполье», то сама ограничит себе аудиторию.
По словам главы ФБК* единственной защитой от преследований, напротив, является «публичность и массовость». И если 5-10 миллионов россиян открыто заявляют о политических взглядах, то будут в большей безопасности, чем несколько десятков тысяч ушедших в анонимное «подполье». Волков подчеркнул, что команда не забывает об информационной безопасности, но относится к ней «рационально».
Бывший IT-консультант ФБК* Вячеслав Здольников раскритиковал манифест. Он отметил, что Волков так и не упомянул ситуацию с удалением «Яндекс.Метрики» и написал текст без конкретики. У Здольникова возникло несколько вопросов: например, почему ФБК* сразу не говорило о том, что не может обеспечить безопасность данных сторонников, зачем передавал данные «Яндексу» и почему Волков не продумывал вариант с запретом организации заранее.
Специалист также усомнился в том, что средства оперативно-розыскных мероприятий у провайдеров способны составить списки посетителей сайта «Умного голосования» по «одному клику», как писал Волков. По мнению Здольникова, СОРМ на самом деле нормально не работают.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Тж накинул на волкова, когда инфопод давно протух, к чему бы это 🤔🤔 ред.
- я накинул на умное голосование накануне выборов
- Это ведь совпадение, правда?
- …
-совпадение? ред.
А вот мой биткоин кошелёк?
На канале Светова недавно вышло интервью со Здольниковым. Там всё это как раз и обсуждалось. Обязательно посмотрите! ред.
кто минусует тот Путин
Здольников орет про команду навального как сумасшедшая бывшая ред.
Интервью отличное и по теме, нахуй вы заминусовали?
(не либертарианец мимокрокодил) ред.
потому что светов поехал
не смотрел и не буду, но поменял минус на плюс потому что ты хороший человек
Потому что команда Волкова постепенно отрывается от реальности последние полгода и перестаёт, в том числе, адекватно реагировать на критику технической безопасности, уходя в полное отрицание очевидных проблем в своей инфраструктуре, или блокируя/ёрничая в своём твиттере, как это делает Волков: https://twitter.com/raopheefah/status/1428657175078047746 ред.
Команда тж игнорировала тему а тут решила накинуть
Есть команда Навального, и есть команда Волкова. Всё верно
Голову лечи, совсем уже от реальности оторвались борцуны с леваками.
Классика! Когда результаты экспертизы левым неприятны, и если аргументов нет - эксперт однозначно шизанутый, подонок, кретин, биомусор, человеческий отброс и далее по списку всё то, на что эти ограниченные умы способны
Практически ничего в этом не понимаю, не понимаю зачем им вообще надо было собирать какие-то данные, кроме адресов электропочты. Вся эта ситуация выглядит так, будто они просто не продумывают хотя бы на один шаг вперед, а теперь, когда земля под ногами начала гореть, они вообще решили отстраниться — типа «да, утекают, ну и что, вообще скрывать данные вредно хуё-моё». Очень странная и стрёмная ситуация, совсем не в их пользу
Ну так они никогда не продумывали ничего на шаг вперёд. Полная уверенность в своих действиях и катастрофически неэффективная импровизация когда план идет по жопе
К сожалению
Ня тяких тюпых, кяк ты, вся этя кятявясия и ляссчитяня и отлично лябатяит, видимо
Придумай систему оповещения лучше, когда все твои зеркала банятся, приложения в сторах висят на волоске, а тебе надо оповестить людей о тысячах разных кандидатов по всей России, используя этот нестабильный канал.
Таже почта, но если бы они заранее подумали что такой слив возможен и пояснили на главной странице что лучше использовать левую почту. Или телеграмм каналы с информацией, или видео на YouTube. Мы все тут дохуя умные задним умом, но отрицать что ребята обосрались по своей вине как-то глупо.
когда все твои зеркала банятся, приложения в сторах висят на волоске
Я просто напомню, что Волков уже года два говорил "да ничего они нам не сделают" про сорм. Вот, собрались, сделали. ред.
кроме адресов электропочты
Так в основном во всех утечках тырят почту (больше ничего и не утекало). Дальше идут на госуслуги, и если ты там использовал ту же почту, то вытягивают ФИО + ИНН. Далее (если есть возможность) ещё работу ищут.
Зачем собирают данные? В идеальном мире, где в IT инфраструктуре нет уязвимостей, больше данных = больше возможностей мобилизации сторонников. Другое дело, что на IT (по словам Здольникова) экономят; плюс основное время "начальников" тратят не на IT и поддержание инфраструктуры, а на расследования (это, в принципе, хорошо), СММ (наверное не очень) и новые охуительные идеи (от которых сам Навальный открещивался).
Офигеть позиция - мы и не должны делать всё безопасным и анонимным. Вот покупает Волков на сайте всефутболки.рф майку с символикой УК, вводит данные карты, а они потом хранятся в полудырявой базе на сайте этого магазина. А хули - ведь базы клиентов сбера давно слиты, никто ни за что не в ответе!
Потому что он ахуенный
Очень интересно, но все равно нет ответа почему там были прикручены сервисы яндекса и доступ к геолокации.
Долбоёбский высер, а не статья, звёздочек ещё больше не мог налепить? Этот сайт не сми, поэтому никакие звёздочки не обязан ставить.
пук
ред.
И как доказывается твоя причастность? Говоришь товарищу майору, я нигде не регистрировался, это злые враги указали мой мэйл, ниче не знаю 🤷🏻♂️
Из всей этой истории понял одно - Лёша Н. решил самому себе доказать, что он мужчина, не отступающий не перед чем. Но, в итоге, всё, что он делал последние десять лет просто развалилось без него, а Волков похлебал говна и поделился им со всеми сторонниками. Теперь чиллит в Прибалтике, пока труп оппозиции гниёт в яме с дерьмом.
Интересно только, что об этом всём думает Лёша и почему не пишет публичные письма (или их не пропускают?).
Норм вернулся, короче. Показал силу духа. Только хули с его силы духа. ред.
откуда вы такие блять беретесь-то
Зачем работать продуктивно и пытаться сделать что-то лучше, когда можно просто закидывать говном тех, кто хоть что-то делает?
Я бы ещё понял стремление хуесосить Навального, если бы в РФ была разная оппозиция и можно было бы как-то выбирать.
С самого начало было понятно что Умное Голосование это УГ
По минусам понятно, что аббревиатуры тут не понимают, ясненько :D
Уровень адекватности чек