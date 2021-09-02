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Технологии
Дамир Камалетдинов

ФБК регулярно обвиняют в утечке данных «Умного голосования». Почему это происходит и при чём тут «Яндекс» Статьи редакции

В штабе Навального* говорят, что и не обещали скрывать сторонников от властей, а специалисты спорят, могла ли утечка произойти через «Яндекс.Метрику».

137 137 комментариев
2334 просмотров

В июне 2021 года на продажу выставили предполагаемую базу данных сторонников Навального, которые регистрировались на сайте «Умного голосования». Тогда в ФБК* признали проблему с безопасностью и сообщили об её устранении, но не подтвердили, что утечка была масштабной.

В сети пишут о «сливах» из «Умного голосования…
Проблемы в безопасности проекта всё же есть, но, как заявляют авторы проекта, они устраняют…
tjournal.ru

В августе в соцсетях обратили внимание на новую проблему — на сайте «Умного голосования» обнаружили интеграцию «Яндекс.Метрики» с включённым сервисом «вебвизор», который сохраняет все действия пользователя на сайте. TJ рассказывает, в чём суть конфликта, причём тут «Яндекс» и что отвечают на это в ФБК*.

В сеть попали базы данных «умного голосования» и сторонников Навального, к ним начала приходить полиция

18 августа стало известно о том, что к людям из «слитых баз» сторонников Навального начала приходить полиция. Как именно силовики получили данные — до сих пор точно неизвестно. Полицейские задавали вопросы о том, регистрировались ли люди на сайте «Умного голосования», оставляли ли свои персональные данные и переводили ли деньги — вероятно, чтобы потом использовать это против ФБК*.

гражданин новокосино @sorvjonkov
⚡ Только что (23:14) ко мне домой пришли эшники, представились уголовным розыском (лол), сказали что-то про слитую базу Умного голосования, мол хотят со мной поговорить
Меня дома не было, передал им через маму, что без повестки разговаривать не буду)

Судя по всему, причиной стала одна из утечек баз ФБК*, хотя в штабе Навального* говорили о «минимальных пересечениях» с данными, попавшими в сеть. По одной из версий, как минимум в июне данные могли попасть в сеть из-за ошибки в конфигурации доменного адреса.

Как выяснил один из пользователей «Хабра», любой желающий мог попасть в веб-панель для доступа до инфраструктуры Kubernetes на протяжении 10 дней. Через неё можно было получить доступ к логам данных, включая все почты и содержимое сообщений, а также доступы к ботам, паролям для соцсетей проектов организации и не только.

После того, как автор обратился к ФБК*, уязвимые места закрыли. За это время данные, вероятно, и успели попасть в сеть. Силовики до сих пор приходят к тем, чьи адреса оказались в базе — счёт идёт на сотни тысяч человек.

Скриншот из телеграм-канала @dataleak

О последствиях для тех, кто поддерживал «Умное голосование» и оставил информацию о себе на сайте, теперь можно только гадать. С 2019 года физических лиц, поддерживающих иноагентов, могут самих признать иноагентами. Иноагенты-физлица должны отчитываться в Минюст каждые полгода обо всех своих расходах и доходах, не могут занимать государственные должности, а если не отчитаться вовремя, то можно попасть в тюрьму на срок до пять лет.

Но ФБК* признали не только иноагентом, а ещё и экстремистской организацией. И из-за этого ситуация может стать более угрожающей: за финансовую поддержку или участие в экстремистской организации предусмотрена уголовная ответственность. Пострадать могут даже тех, кто поддерживал ФБК* до внесения в реестр — правда, силовикам придётся доказать, что они заранее знали о спонсировании экстремистов.

Специалисты по кибербезопасности считают, что сайт УМГ до сих пор уязвим

Несмотря на утечки весной 2021 года, в ФБК* до сих пор закрыли не все уязвимости, считают исследователи. 19 августа IT-специалист Дмитрий Зворыкин указал главе ФБК* Леониду Волкову в твиттере на то, что властям даже не нужно ничего взламывать, ведь все данные «Умного голосования» передаются в «Яндекс».

Dmitry Zvorikin(2+2) @raopheefah
@leonidvolkov Так с сайта УГ все введённые во всех текстовых формах данные передаются согласно документации встроенных объектов в Яндекс, зачем там ещё чему-то утекать?

После этого директор компании ITSOFT Игорь Тарасов опубликовал на «Хабре» второй материал, в котором подробно разобрал ситуацию и подтвердил утверждения Зворыкина. Выяснилось, что на сайте «Умного голосования» подключена «Яндекс.Метрика» вместе с сервисом «Вебвизор».

Безопасность данных на сайте Умного Голосования…
Разбираем конфликт пользователей Twitter с Леонидом Волковым и думаем, что опасного есть в том…
tjournal.ru

Это позволяет владельцам сайта получать аналитику о посещаемости, но в то же время все данные проходят через «Яндекс». При этом «Вебвизор» передаёт ещё и все данные текстовых полей, включая адреса электронных почт, которые вводили пользователи. TJ обратился к «Яндексу» за комментарием, но не успел получить ответ.

Не все специалисты посчитали использование «Яндекс.Метрики» опасным для пользователей. Доцент МФТИ и научный сотрудник ВШЭ Александр Рубцов в твиттере отметил, что «Яндекс» не может физически запоминать все введённые данные на всех сайтах — для этого используют файлы «куки», которые хранятся у самих пользователей.

Господин Рубцов и его Госпожа @rbtsv
А несжимаемость нам нужна для объяснения следующего препятствия для исполнения пакета Яровой: нельзя хранить всю информацию о ваших посещениях в интернете. Если каждый из вас посещает страницы с содержимым на 1МБ в день, то эти данные на 40 млн человек уже не сохранить!

При этом технически через «Метрику» всё же было возможно получить данные о сторонниках «Умного голосования», но это не имеет особого смысла, посчитал Рубцов. По его мнению, куда проще было бы делать это иначе: например, по данным о донатах или через электронную почту, которая сама по себе не является безопасным источником коммуникации.

Господин Рубцов и его Госпожа @rbtsv
@_pashman Я не оправдываю использование вебвизора, но и не считаю, что его использование стоит воспринимать как серьёзную причину для паники. Электронные письма без шифрования уже ненадёжны. За счёт рассылки от умного голосования уже можно вычислить почты людей, которые подписались

В июне 2021 года ФБК* закрыл возможность присылать пожертвования и отменил все подписки после признания экстремистской организацией. В августе систему перезапустили, сделав акцент на её безопасности.

Переводить деньги на нашу работу через этот сайт абсолютно безопасно. Мы придумали систему, благодаря которой ни ваш банк, ни российские власти не смогут узнать, кому именно вы жертвуете деньги.

из заявления ФБК*

После этого IT-специалист Владислав Здольников, ранее работавший с командой Навального, обнаружил, что при пожертвованиях в пользу ФБК* банки видят получателя платежа, несмотря на обещания о безопасности оплаты напрямую с карты.

После этого штаб Навального* индивидуально отменил платежи, и всё же скрыл упоминание получателя в банковской выписке, а также убрал с сайта «Яндекс.Метрику». Но на этом проблемы с безопасностью данных не закончились.

23 августа Игорь Тарасов опубликовал третий материал на «Хабре» по поводу «Умного голосования». Он обнаружил уязвимость в стороннем API, которое используют на сайте — оказалось, что у него не выключен режим отладки, а фреймворк Django установлен в устаревшей версии. Тарасов применил публично доступный эксплоит, получил доступ к базе данных, но на этом остановился, хотя мог получить контроль над всей системой.

В ФБК* сначала отрицали проблемы, а теперь говорят, что не обещали приватности

На фоне новостей о первых утечках команда Навального утверждала, что видит «минимальные пересечения с базой». Разработчики подтвердили наличие уязвимости, но по их словам, она не позволяла получить полный доступ к информации.

Анализируя подобные «базы», мы видим крайне низкое пересечение с нашей реальной базой. Имея доступ к ней, злоумышленники могли бы выложить не только почту, но и фактический адрес, указанный на сайте. Ни из каких «логов» вытащить это было нельзя.

из письма команды Навального пользователям «Умного голосования»

Такой же позиции Леонид Волков продолжил придерживаться и в августе. Он называл утечки данных «враньём полицаев», а ситуацию с «Яндекс.Метрикой» сначала объяснил использованием «геокодера».

Leonid Volkov @leonidvolkov
@raopheefah Что за чушь вы несете. Там просто геокодер работает.

22 августа Волков ответил сразу всем критикам ФБК* «по существу» и выпустил «манифест про информационную безопасность». В первом же пункте он заявил, что команда Навального никогда не планировала скрывать своих сторонников от власти и даже считает это вредным.

По словам Волкова, в последние годы ФБК* и сторонники Навального и так несколько раз отдавали государству большие массивы личных данных. Например, когда собирали подписи на РОИ через «Госуслуги» или сдавали подписки за кандидатов в местные избиркомы, а также собирали деньги через российские банки.

Не стоит, никогда не стояла и не может стоять задача «сделать так, чтобы у Путина в руках не оказалось списков сторонников Навального». Такая постановка задачи начисто лишена смысла.

Леонид Волков
глава ФБК*

Он также отметил, что алгоритмы соцсетей могут моментально вычислить сторонников политика по публикациям расследований и не только. При этом не меньше половины сторонников используют почту mail.ru, а 3/4 делятся политическим контентом во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». По мнению Волкова, попавшим в базы данных людям не грозит никакой опасности, так как визиты полицейских — «психическая атака».

Поэтому-то любые разговоры про то, что «а вот тут у вас дырочка, через которую, теоретически, можно представить, как в таком-то сценарии кто-то у вас что-то скачает» являются непродуктивными и непрофессиональными.

Леонид Волков

Волков пояснил, что нет смысла тратить ресурсы на информацию, которую можно получить другими путями. По его мнению, рассуждения об уязвимости данных лишь вредят движению: если ФБК* уйдёт в «криптоподполье», то сама ограничит себе аудиторию.

Путин очень хочет отрезать нас от массовой аудитории, сделать наше движение маргинальным, лишить нас связи с миллионами сторонников — но, по сути, и доморощенные эксперты по информационной безопасности призывают нас буквально к тому же самому. Надеть пресловутые шапочки из фольги, и в полной безопасности ползти в сторону ближайшего кладбища. Нет уж, простите, но этого не будет.

Леонид Волков

По словам главы ФБК* единственной защитой от преследований, напротив, является «публичность и массовость». И если 5-10 миллионов россиян открыто заявляют о политических взглядах, то будут в большей безопасности, чем несколько десятков тысяч ушедших в анонимное «подполье». Волков подчеркнул, что команда не забывает об информационной безопасности, но относится к ней «рационально».

Бывший IT-консультант ФБК* Вячеслав Здольников раскритиковал манифест. Он отметил, что Волков так и не упомянул ситуацию с удалением «Яндекс.Метрики» и написал текст без конкретики. У Здольникова возникло несколько вопросов: например, почему ФБК* сразу не говорило о том, что не может обеспечить безопасность данных сторонников, зачем передавал данные «Яндексу» и почему Волков не продумывал вариант с запретом организации заранее.

Специалист также усомнился в том, что средства оперативно-розыскных мероприятий у провайдеров способны составить списки посетителей сайта «Умного голосования» по «одному клику», как писал Волков. По мнению Здольникова, СОРМ на самом деле нормально не работают.

Непрофессионально не отнимать доступ к логам рассылки у уволенного несколько лет назад сотрудника. Непрофессионально держать админку кубера общедоступной. Непрофессионально передавать все вводимые сторонниками данные в Яндекс.

из поста Вячеслава Здольникова

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #умноеголосование #навальный

137 137 комментариев
12
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137 комментариев
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Кирилл Вселенский

10

Тж накинул на волкова, когда инфопод давно протух, к чему бы это 🤔🤔 ред.

Ответить
Кирилл

Кирилл Вселенский

2

- я накинул на умное голосование накануне выборов
- Это ведь совпадение, правда?
- …
-совпадение? ред.

Ответить
Кирилл

Барашек

2

ну что за халтура. лайк не получишь

Ответить
1 комментарий
Кирилл

Антигравитационный торт

0

А вот мой биткоин кошелёк? 

Ответить
Антигравитацион…

Кирилл

5

На тж в ходу защекоины

Ответить
Кирилл

Стеклянный цвет

1

Яндекс оплатил, но лучшего инфоповода не нашлось.

Ответить
Стеклянный

Дамир

1

Даже коммент не прислали(

Ответить
Кирилл

Дамир Камалетдинов

0

Это просто я слоупок, сорри 

Ответить
Дамир

Zakhar Zakharov

0

с таким же выражением Путин говорил, что вилла не его

Ответить
3 комментария
Кирилл

Пика точеная

–1

Над подсисянниками теперь даже последняя шавка глумится.

Ответить

Либертарианство

–4

На канале Светова недавно вышло интервью со Здольниковым. Там всё это как раз и обсуждалось. Обязательно посмотрите! ред.

Ответить
Либертарианство

Sergey Feiler

3

кто минусует тот Путин

Ответить
Sergey

Федя Прозоров

1

Мне просто Светов не нравится 

Ответить
14 комментариев
Либертарианство

Karfag

0

Здольников орет про команду навального как сумасшедшая бывшая  ред.

Ответить
Karfag

Karfag

0

А шизойд советов только и рад эту парашу раскручивать

Ответить
Либертарианство

Случайный бинокль

–1

Интервью отличное и по теме, нахуй вы заминусовали?
(не либертарианец мимокрокодил) ред.

Ответить
Случайный

Силовой волк

1

потому что светов поехал

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1 комментарий
Случайный

гачик forsaken

0

не смотрел и не буду, но поменял минус на плюс потому что ты хороший человек

Ответить
1 комментарий

Рейтгейт

4

Потому что команда Волкова постепенно отрывается от реальности последние полгода и перестаёт, в том числе, адекватно реагировать на критику технической безопасности, уходя в полное отрицание очевидных проблем в своей инфраструктуре, или блокируя/ёрничая в своём твиттере, как это делает Волков: https://twitter.com/raopheefah/status/1428657175078047746 ред.

Ответить
Рейтгейт

Кирилл Вселенский

0

Команда тж игнорировала тему а тут решила накинуть 

Ответить
Кирилл

Дамир

5

Мы не игнорировали эту тему и не «решили накинуть». Мы вели тему с самого начала новостями, выпускали один сборный текст и вот теперь собрали финально.

Чтобы это понять, достаточно покликать по ссылкам внутри материала:
https://tjournal.ru/analysis/413768-v-seti-pishut-o-slivah-iz-umnogo-golosovaniya-komanda-navalnogo-vidit-krayne-nizkie-peresecheniya-s-bazoy-glavnoe
https://tjournal.ru/news/425940-v-moskve-policiya-prishla-k-lyudyam-chi-adresa-popali-v-slitye-bazy-umnogo-golosovaniya-i-storonnikov-navalnogo

https://tjournal.ru/news/425940-v-moskve-policiya-prishla-k-lyudyam-chi-adresa-popali-v-slitye-bazy-umnogo-golosovaniya-i-storonnikov-navalnogo

В сети пишут о «сливах» из «Умного голосования…
Проблемы в безопасности проекта всё же есть, но, как заявляют авторы проекта, они устраняют…
tjournal.ru
Ответить
13 комментариев
Кирилл

aliftin

0

Разобрались и накинули. Tj не таблойд что бы в первых рядах писать. 

Ответить
Рейтгейт

Либертарианство

0

Есть команда Навального, и есть команда Волкова. Всё верно

Ответить
Либертарианство

Andy

0

Голову лечи, совсем уже от реальности оторвались борцуны с леваками.

Ответить
3 комментария
Рейтгейт

Andy

–1

Я бы тебя тоже забанил, а здольников вообще неуравновешенный шизик, такого ссаными тряпками отовсюду нужно гнать. ред.

Ответить
Andy

Либертарианство

–1

Классика! Когда результаты экспертизы левым неприятны, и если аргументов нет - эксперт однозначно шизанутый, подонок, кретин, биомусор, человеческий отброс и далее по списку всё то, на что эти ограниченные умы способны

Ответить
1 комментарий
Рейтгейт

Gedevan

0

Ну Волков, надо сказать, никогда особой адекватностью в соцсетях не отличался.  ред.

Ответить

Дизайнер Павленко

7

Практически ничего в этом не понимаю, не понимаю зачем им вообще надо было собирать какие-то данные, кроме адресов электропочты. Вся эта ситуация выглядит так, будто они просто не продумывают хотя бы на один шаг вперед, а теперь, когда земля под ногами начала гореть, они вообще решили отстраниться — типа «да, утекают, ну и что, вообще скрывать данные вредно хуё-моё». Очень странная и стрёмная ситуация, совсем не в их пользу

Ответить
Дизайнер

Михаил Кометов

6

Ну так они никогда не продумывали ничего на шаг вперёд. Полная уверенность в своих действиях и катастрофически неэффективная импровизация когда план идет по жопе

К сожалению

Ответить
Дизайнер

Karfag

0

На таких тупых, как ты, вся эта катавасия и рассчитана и отлично работает, видимо

Ответить
Karfag

Дизайнер

1

@Санитар @Кхалиси Бот 

Ответить
2 комментария
Karfag

Кхалиси Бот

0

Ня тяких тюпых, кяк ты, вся этя кятявясия и ляссчитяня и отлично лябатяит, видимо

Ответить
Karfag

Дизайнер

0

@Кхалиси Бот 

Ответить
Дизайнер

Andy

2

И какие данные они собирали кроме адресов?

Ответить
Andy

Дизайнер

–3

Жилые адреса, данные по использованию сайтов, имена, версии браузеров, ОС, что-то еще там — много чего

Ответить
19 комментариев
Дизайнер

Случайный бинокль

1

Придумай систему оповещения лучше, когда все твои зеркала банятся, приложения в сторах висят на волоске, а тебе надо оповестить людей о тысячах разных кандидатов по всей России, используя этот нестабильный канал.

Ответить
Случайный

aliftin

0

Таже почта, но если бы они заранее подумали что такой слив возможен и пояснили на главной странице что лучше использовать левую почту. Или телеграмм каналы с информацией, или видео на YouTube. Мы все тут дохуя умные задним умом, но отрицать что ребята обосрались по своей вине как-то глупо. 

Ответить
1 комментарий
Случайный

Дизайнер

0

В том то и дело, что я не понимаю как это устроено. Но ответы Волкова не несут в себе конструктива. Если бы причиной сбора каких-то данных была именно такая, как ты пишешь, то надо было об этом сказать сразу. Почему они начали говорить одно, а потом другое?

Ответить
4 комментария
Случайный

Доступный череп

0

когда все твои зеркала банятся, приложения в сторах висят на волоске

Я просто напомню, что Волков уже года два говорил "да ничего они нам не сделают" про сорм. Вот, собрались, сделали. ред.

Ответить
Дизайнер

Доступный череп

0

кроме адресов электропочты

Так в основном во всех утечках тырят почту (больше ничего и не утекало). Дальше идут на госуслуги, и если ты там использовал ту же почту, то вытягивают ФИО + ИНН. Далее (если есть возможность) ещё работу ищут.

Зачем собирают данные? В идеальном мире, где в IT инфраструктуре нет уязвимостей, больше данных = больше возможностей мобилизации сторонников. Другое дело, что на IT (по словам Здольникова) экономят; плюс основное время "начальников" тратят не на IT и поддержание инфраструктуры, а на расследования (это, в принципе, хорошо), СММ (наверное не очень) и новые охуительные идеи (от которых сам Навальный открещивался).

Ответить

Федя Прозоров

–1

Офигеть позиция - мы и не должны делать всё безопасным и анонимным. Вот покупает Волков на сайте всефутболки.рф майку с символикой УК, вводит данные карты, а они потом хранятся в полудырявой базе на сайте этого магазина. А хули - ведь базы клиентов сбера давно слиты, никто ни за что не в ответе!

Ответить

Непосредственный танк88

–17

Почему Анальный, который собрал команду в составе: портовой шлюхи, твитерского эксперта, айтишника коллаборациониста и Волкова, Прости Господи — считает что может управлять страной?

Ответить
Непосредственный

Трансгендолёт

5

Потому что он ахуенный

Ответить
Трансгендолёт

Непосредственный

–5

Как ведущий шоу на мтв - да

Ответить
3 комментария

aliftin

2

Очень интересно, но все равно нет ответа почему там были прикручены сервисы яндекса и доступ к геолокации. 

Ответить
aliftin

FOX

2

сервисы яндекса

сервисы яндекс прикручены к 99% отечественным сайтам
доступ к геолокации

запрашивает яндекс при рендере карты, для выбора своего адреса (до номера дома)

Ответить
FOX

aliftin

0

И опять это не ответ, а констатация факта. Так ли нужна была карта и отслеживание геолокации? Думаю на таком серьёзном проекте можно было продумать все куда более тщательно. 

Ответить
2 комментария

Andy

–3

Долбоёбский высер, а не статья, звёздочек ещё больше не мог налепить? Этот сайт не сми, поэтому никакие звёздочки не обязан ставить.

Ответить
Andy

Поперечный ихтиандр

4

пук
ред.

Ответить
Поперечный

Кирилл

1

Поридж

Ответить
Поперечный

Andy

–1

Зачем ты серишь себе в штаны?

Ответить

Александр

1

ФБК переобулись в воздухе

Ответить

Амид Сапилеп

2

И как доказывается твоя причастность? Говоришь товарищу майору, я нигде не регистрировался, это злые враги указали мой мэйл, ниче не знаю 🤷🏻‍♂️

Ответить

norm

–18

Из всей этой истории понял одно - Лёша Н. решил самому себе доказать, что он мужчина, не отступающий не перед чем. Но, в итоге, всё, что он делал последние десять лет просто развалилось без него, а Волков похлебал говна и поделился им со всеми сторонниками. Теперь чиллит в Прибалтике, пока труп оппозиции гниёт в яме с дерьмом.

Интересно только, что об этом всём думает Лёша и почему не пишет публичные письма (или их не пропускают?).

Норм вернулся, короче. Показал силу духа. Только хули с его силы духа. ред.

Ответить
norm

Bad Mother Fucker

2

откуда вы такие блять беретесь-то

Ответить
Bad

norm

–1

Какие?

Ответить
6 комментариев
norm

Силовой волк

1

 просто развалилось без него

угу, само взялось и развалилось

Ответить

Alexander the Nth

0

Зачем работать продуктивно и пытаться сделать что-то лучше, когда можно просто закидывать говном тех, кто хоть что-то делает?

Я бы ещё понял стремление хуесосить Навального, если бы в РФ была разная оппозиция и можно было бы как-то выбирать.

Ответить

Semen Unban

–20

С самого начало было понятно что Умное Голосование это УГ

Ответить
Semen

Semen Unban

–16

По минусам понятно, что аббревиатуры тут не понимают, ясненько :D
Уровень адекватности чек

Ответить
Semen

Барашек

4
Ответить
Semen

Максим Грандов

1
Ответить

Грядущий Валера

0

Казалось бы, при чём тут  укра...яндекс

Ответить
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Читать все 137 комментариев
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