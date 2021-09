ФБК регулярно обвиняют в утечке данных «Умного голосования». Почему это происходит и при чём тут «Яндекс»

{"items":[{"comment_id":6215131,"subsite_id":214344,"user_id":418857,"type":"comment_add","id":6215131,"hash":"1417cd1be603492bcc44d2be9507bd13","date":1630614128,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks?comment=6215131","text":"\u0414\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0445, \u0433\u0434\u0435 \u044f \u0432\u044b\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0434\u0435\u0438, \u0442\u044b \u043c\u043d\u0435 \u043a\u043e \u043a\u0434 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b. \u0412\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b \u043f\u0440\u044f\u043c \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443, \u043f\u043e 20 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, 20 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u043e\u0432. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c, \u0442\u043e \u0442\u0432\u043e\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0443\u0433\u0430, \u0444\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0430, \u0438 \u0431\u044d\u0434\u043a\u0438\u0434\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418857,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/s\/libertarianstvo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/45add3d7-4781-56c9-9400-9c035cd2676d\/","name":"\u041b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e","isVerified":false},"content":{"id":429270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks","title":"\u0424\u0411\u041a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215132,"subsite_id":246497,"user_id":420224,"type":"comment_add","id":6215132,"hash":"453b036802e3824eb9d967747efc106f","date":1630614129,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/432925?comment=6215132","text":"\u0427\u0435\u0433\u043e? \u042f \u0436\u0435 \u0438\u043c\u0435\u043b \u0432\u0432\u0438\u0434\u0443 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u0443\u044e \u043b\u044e\u0431\u0443\u044e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0443, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430\", \"\u0411\u0435\u0442\u0442\u0430\", \"\u0421\u0442\u0440\u043e\u0439\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\" \u0438 \u0442\u0434 ;)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":420224,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/420224-alex-shaman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/851aa1eb-baf1-54d4-932d-7136ee0d4327\/","name":"Alex Shaman","isVerified":false},"content":{"id":432925,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/432925","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215142,"subsite_id":214344,"user_id":418857,"type":"comment_add","id":6215142,"hash":"b94f95421f2e57f65594cff4f6180b24","date":1630614242,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks?comment=6215142","text":"\u041a\u0430\u043a \u0442\u044b \u0442\u0430\u043c \u043a \u0444\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c\u0443, \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435, \u0431\u043b\u043c, \u043b\u043e\u043a\u0434\u0430\u0443\u043d\u0430\u043c, \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0448\u044c\u0441\u044f? \u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438, \u0441\u043e\u043b\u043d\u0446\u0435, \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0435\u0441\u043d\u044f\u0439\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418857,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/s\/libertarianstvo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/45add3d7-4781-56c9-9400-9c035cd2676d\/","name":"\u041b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e","isVerified":false},"content":{"id":429270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks","title":"\u0424\u0411\u041a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215144,"subsite_id":214344,"user_id":418857,"type":"comment_add","id":6215144,"hash":"b5bbef1b2d7fc2f8d742a94f1141b78d","date":1630614266,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks?comment=6215144","text":"\u0412\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u043e\u043b\u0447\u0430 \u043a\u0430\u043a \u043b\u0435\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0432\u0430\u043d\u0435\u0446, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043d\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0430\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418857,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/s\/libertarianstvo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/45add3d7-4781-56c9-9400-9c035cd2676d\/","name":"\u041b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e","isVerified":false},"content":{"id":429270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks","title":"\u0424\u0411\u041a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215147,"subsite_id":214344,"user_id":32571,"type":"comment_add","id":6215147,"hash":"41fcbc60a9d5e1b218c824ec1ba24dcb","date":1630614294,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks?comment=6215147","text":"> \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043f\u043e\u0447\u0442\u044b

\u0422\u0430\u043a \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430\u0445 \u0442\u044b\u0440\u044f\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 (\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0438 \u043d\u0435 \u0443\u0442\u0435\u043a\u0430\u043b\u043e). \u0414\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438, \u0438 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0442\u0430\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0442\u0443 \u0436\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443, \u0442\u043e \u0432\u044b\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0424\u0418\u041e + \u0418\u041d\u041d. \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c) \u0435\u0449\u0451 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0438\u0449\u0443\u0442.



\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435? \u0412 \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u0432 IT \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 = \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 IT (\u043f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0417\u0434\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430) \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u044f\u0442; \u043f\u043b\u044e\u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \"\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\" \u0442\u0440\u0430\u0442\u044f\u0442 \u043d\u0435 \u043d\u0430 IT \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b, \u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f (\u044d\u0442\u043e, \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435, \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e), \u0421\u041c\u041c (\u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c) \u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0445\u0443\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0434\u0435\u0438 (\u043e\u0442 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0430\u043c \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0435\u0449\u0438\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":32571,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/32571-rdkl","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a6f26043-d972-56ff-c81d-dbcca580ebac\/","name":"rdkl","isVerified":false},"content":{"id":429270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks","title":"\u0424\u0411\u041a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215153,"subsite_id":214344,"user_id":418857,"type":"comment_add","id":6215153,"hash":"195f67f53327bf3606754ee67bc41840","date":1630614397,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks?comment=6215153","text":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u0440\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043b\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043b\u0435\u0439\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043f\u043e\u0442\u0438\u0444\u0430\u0439\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418857,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/s\/libertarianstvo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/45add3d7-4781-56c9-9400-9c035cd2676d\/","name":"\u041b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e","isVerified":false},"content":{"id":429270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks","title":"\u0424\u0411\u041a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215156,"subsite_id":246497,"user_id":129028,"type":"comment_add","id":6215156,"hash":"8247d4c09bfc63618552f46b09d7efd8","date":1630614425,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/433069-22-letniy-uchitel-iz-shkoly-v-nizhnem-tagile-prospal-1-sentyabrya?comment=6215156","text":"\u043f\u043e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0442\u0430\u043c \u041b\u0435\u0434\u043e\u0432\u043b\u0430\u0441\u043e\u0433\u043e","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6920dd63-38b0-5412-bafe-230b5d5102e5\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":129028,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/129028-sergey-kasulin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5eeb8145-50c8-609e-4dd0-ee5fcdf070f8\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041a\u0430\u0441\u0443\u043b\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":433069,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/433069-22-letniy-uchitel-iz-shkoly-v-nizhnem-tagile-prospal-1-sentyabrya","title":"22-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0438\u0437 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u0432 \u041d\u0438\u0436\u043d\u0435\u043c \u0422\u0430\u0433\u0438\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043f\u0430\u043b 1 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215158,"subsite_id":214348,"user_id":258199,"type":"comment_add","id":6215158,"hash":"e89d95f5d197b02f4dac8ec148d93941","date":1630614484,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/432852-lorde-california?comment=6215158","text":"\u043a\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432\u044b\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d \u0438\u0437 \u044e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":258199,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/258199-nike-rossxp","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6fa42273-3476-7270-5bdb-3e09efdbedf3\/","name":"Nike RossXP","isVerified":false},"content":{"id":432852,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/432852-lorde-california","title":"Lorde - California"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215160,"subsite_id":214344,"user_id":32571,"type":"comment_add","id":6215160,"hash":"b9ccba31c05a63400e11e03e212cdb95","date":1630614498,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks?comment=6215160","text":"> \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0432\u043e\u0438 \u0437\u0435\u0440\u043a\u0430\u043b\u0430 \u0431\u0430\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f, \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u0445 \u0432\u0438\u0441\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a\u0435

\u042f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0412\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432 \u0443\u0436\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b \"\u0434\u0430 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442\" \u043f\u0440\u043e \u0441\u043e\u0440\u043c. \u0412\u043e\u0442, \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":32571,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/32571-rdkl","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a6f26043-d972-56ff-c81d-dbcca580ebac\/","name":"rdkl","isVerified":false},"content":{"id":429270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/429270-fbk-regulyarno-obvinyayut-v-utechke-dannyh-umnogo-golosovaniya-pochemu-eto-proishodit-i-pri-chem-tut-yandeks","title":"\u0424\u0411\u041a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u00ab\u0423\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215162,"subsite_id":214348,"user_id":278262,"type":"comment_add","id":6215162,"hash":"dc3fcf9d6134d1974820e1b9646c1694","date":1630614511,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/432852-lorde-california?comment=6215162","text":"\u0414\u0430\u0432\u0430\u0439 \u0442\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":278262,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/278262-temp-temper","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/66833969-9169-5584-b5db-da222783e92f\/","name":"Temp Temper","isVerified":false},"content":{"id":432852,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/432852-lorde-california","title":"Lorde - California"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6215163,"subsite_id":214343,"user_id":322981,"type":"comment_add","id":6215163,"hash":"6e94e38578e28d20fdf2526220136be2","date":1630614562,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/432839-lan-party-domashnie-vecherinki-s-igrami-po-lokalke-ostavshiesya-v-proshlom-istoriya-yavleniya-i-samogo-memnogo-foto-epohi?comment=6215163","text":"\u041d\u0443 \u043f\u0435\u043f\u0441\u0438 \u0438 \u043a\u0438\u0440\u0438\u0435\u0448\u043a\u0438 \u0442\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u043d\u043e. \u0421 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u0435\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322981,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322981-johny-lee","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/84f4c6fe-f214-03b6-6d87-87afae7cc5b4\/","name":"Johny Lee","isVerified":false},"content":{"id":432839,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/432839-lan-party-domashnie-vecherinki-s-igrami-po-lokalke-ostavshiesya-v-proshlom-istoriya-yavleniya-i-samogo-memnogo-foto-epohi","title":"LAN Party \u2014 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0438 \u0441 \u0438\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e \u00ab\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u043a\u0435\u00bb, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c. \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e \u044d\u043f\u043e\u0445\u0438"},"isAnonymous":false}]}