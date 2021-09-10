Суд вынес решение по делу Fortnite. Apple запретили ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store Статьи редакции
Разработчики смогут добавлять в приложения ссылки с информацией об альтернативных способах оплаты.
Суд встал на сторону Apple по девяти из десяти пунктов. Компанию отказались признавать монополистом, ей присудили компенсацию от Epic, но обязали перестать ограничивать разработчиков в призывах к альтернативному приёму платежей. Об этом говорится в постановлении.
По всем остальным пунктам суд встал на сторону Apple. Суд посчитал, что Apple не является монополистом ни в понимании федеральных антимонопольных законов, ни на уровне штата. Тем не менее, компания боролась с конкуренцией в понимании законов Калифорнии, постановила Гонсалес-Роджерс.
Суд также признал, что Apple правомерно удалила Fortnite из App Store после того, как в приложение добавили функцию прямых платежей. Решение по поводу доступности Fortnite на iOS оставили за компанией. Apple решила не возвращать игру обратно в магазин из-за нарушения правил.
Суд обязал Epic Games выплатить Apple компенсацию — 30% от доходов, полученных благодаря внедрению альтернативной оплаты покупок в обход App Store (сумму в 3,65 миллиона долларов).
В тексте постановления говорится, что суд отклонил оба определения «цифрового магазина» — и от Apple, и от Epic Games. Судья Гонсалес-Роджерс посчитала, что в данном случае речь идёт о рынке мобильных игровых платежей, а не о рынке игр в целом или об iOS как рынке приложений внутри экосистемы Apple.
Apple в разговоре с The Verge назвала постановление победой модели App Store.
Генеральный директор Epic Тим Суини в твиттере выразил своё разочарование. «Сегодняшнее решение не является победой для разработчиков или потребителей. Epic борется за честную конкуренцию между способами оплаты в приложениях для миллиарда потребителей».
Решение суда вступит в силу 9 декабря 2021 года, если его не доведут до Высшего суда.
Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.
Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию.
После этого Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений. Epic Games в ответ подала на них в суд.
В США завершился суд по делу Epic против Apple. Суд встал на сторону компании из Купертино по всем пунктам, кроме одного
А я откуда знаю, кто из них из Купертино, а кто нет? Попонятнее нельзя написать? ред.
И вообще, что за Купертино такое? Это где-то рядом с Купчино?
чето жирно сильно
Поправили, спасибо за замечание. Спешили
Любой человек, который интересуется новостями Apple, знает, что в Купертино находится главный офис компании. К тому же по тв в новостях почти всегда, когда говорят об Apple, говорят что штаб-квартира Apple расположена в Купертино.
Так они вроде съехали оттуда.
Учитывая, чего изначально хотел Эпик, и как они в процессе обосрались, даже из заголовка "Суд встал на сторону одной из компаний" было бы понятно, о какой компании речь.
А напомни пожалуйста, какие были требования у Эпика? Они тридцатипроцентную комиссию снизить хотели?
а в чем они обосрались если можно будет платить мимо кассы apple, а просят всего по максимуму.
Тут и так понятно
Если прочитать "статью" - да. По заголовку, человек не шарящий что за Купретино такое, нихуя не поймёт вообще
Обожаю журналистику
говорят, что от авторских телеграм каналов тупеют
Жду разбора от белорусов
Важно отметить, что это только местечковый суд, наподобие нашего райсуда железнодорожного района города Нижние Подзалупки.
Эпики пойдут до Верховного суда.
Где получат верхорвной залупой по губам, как и в этом суде.
Да и вряд ли они туда пойдут. Это очень, очень дорого. А жечь кучу денег, чтобы в итоге соснуть болт - так себе стратегия.
Точно, Эпики же бедные, денег у них нет и они их не жгут.
Комментарий удален
Так это победа Эпиков))
Пиррова победа. Теперь Эппл не может запрещать платежи в обход Эппл. То есть они теряют комиссию в тридцать процентов, потому что теперь любая компания будет писать: подписка на нас стоит (условно) десять долларов у нас на сайте и тринадцать долларов в магазине приложений. Для Тима Кука это скорее поражение чем победа. ред.
А их игру вернут?
Да что блядь за привычка кидать пуши до того как вы написали что-то кроме заголовка? @Сергей Звезда
Вот это прямо с молнией должно быть, да?
Лови пуш ещё
Да
Интересно ещё, как будет с эпловой комиссией в 30%. Просто Эпл же теперь придётся поменять правила для разработчиков приложений, и что им мешает добавить туда ещё и пункт, что цена везде должна быть одинаковой. Ну типа продавайте себе и через свой сайт, но за ту же сумму, что и через Эпл пей (если что, ещё и нечестной конкуренцией могут прикрыться). И всё, хуй кто будет уходить из приложения на сайт, вводить номер карты и так далее.
Потому что пользователю нахуй не нужно морочиться, пользователю нужно быстро и просто. И если ты можешь заплатить 5 баксов прямо в приложении, одной кнопкой, или пойти по внешней ссылке на какой-то левый сайт, ввести руками номер карты, подтвердить платёж... Никто не захочет ебать мозги. ред.
Если сделают, разрабы легко обойдут это "Бонусами" за покупку через сайт, уже ведь такое практикуется ред.
Аххаахха соснули
Я из Купертино
В США завершился суд
Статья дополняется
Так суд по чью сторону встал-то реально?
Ни туда ни сюда. По серединке
Specifically, Epic needs to pay damages equal to "30% of the $12,167,719 in revenue Epic games collected" through Epic Direct Payment, plus any revenue collected through November 1 to date of judgement, plus interest.
The judge was clear that Apple is not a monopoly, however. Saying that "success is not illegal" the judge ruled that Epic could not demonstrate that Apple was engaging in monopolistic behavior.
Highlighting the judge's words, Apple has issued a statement about the ruling.
"Today the Court has affirmed what we've known all along: the App Store is not in violation of antitrust law. As the Court recognized 'success is not illegal.' Apple faces rigorous competition in every segment in which we do business, and we believe customers and developers choose us because our products and services are the best in the world," Apple said in a statement. "We remain committed to ensuring the App Store is a safe and trusted marketplace that supports a thriving developer community and more than 2.1 million U.S. jobs, and where the rules apply equally to everyone."
Отсюда - https://appleinsider.com/articles/21/09/10/apple-must-allow-developers-to-offering-alternate-payments-for-apps-judge-rules
Запомните эту фразу "успех это не монополия". Вы ещё ни раз её услышите от СЕО ахуевших ТНК.