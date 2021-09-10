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Технологии
Яна Ломакина

Суд вынес решение по делу Fortnite. Apple запретили ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store Статьи редакции

Разработчики смогут добавлять в приложения ссылки с информацией об альтернативных способах оплаты.

128 128 комментариев
6859 просмотров
Скриншот из пародии Epic Games на рекламу Apple

Суд встал на сторону Apple по девяти из десяти пунктов. Компанию отказались признавать монополистом, ей присудили компенсацию от Epic, но обязали перестать ограничивать разработчиков в призывах к альтернативному приёму платежей. Об этом говорится в постановлении.

Apple обязана прекратить запрещать разработчикам добавлять в приложения кнопки с метаданными, ссылки и другие призывы к действию, ведущие клиентов к дополнительным механизмам оплаты покупок, помимо внутренних платежей App Store.

из решения суда по делу Epic Games против Apple

По всем остальным пунктам суд встал на сторону Apple. Суд посчитал, что Apple не является монополистом ни в понимании федеральных антимонопольных законов, ни на уровне штата. Тем не менее, компания боролась с конкуренцией в понимании законов Калифорнии, постановила Гонсалес-Роджерс.

Суд также признал, что Apple правомерно удалила Fortnite из App Store после того, как в приложение добавили функцию прямых платежей. Решение по поводу доступности Fortnite на iOS оставили за компанией. Apple решила не возвращать игру обратно в магазин из-за нарушения правил.

Суд обязал Epic Games выплатить Apple компенсацию — 30% от доходов, полученных благодаря внедрению альтернативной оплаты покупок в обход App Store (сумму в 3,65 миллиона долларов).

В тексте постановления говорится, что суд отклонил оба определения «цифрового магазина» — и от Apple, и от Epic Games. Судья Гонсалес-Роджерс посчитала, что в данном случае речь идёт о рынке мобильных игровых платежей, а не о рынке игр в целом или об iOS как рынке приложений внутри экосистемы Apple.

Apple в разговоре с The Verge назвала постановление победой модели App Store.

Сегодня суд подтвердил то, что мы всегда знали: App Store не нарушает антимонопольное законодательство.
Apple сталкивается с жесткой конкуренцией в каждом сегменте нашего бизнеса, и мы уверены, что клиенты и разработчики выбирают нас, потому что наши продукты и услуги являются лучшими в мире. Мы по-прежнему стремимся сделать App Store надёжным магазином.

представитель Apple

Генеральный директор Epic Тим Суини в твиттере выразил своё разочарование. «Сегодняшнее решение не является победой для разработчиков или потребителей. Epic борется за честную конкуренцию между способами оплаты в приложениях для миллиарда потребителей».

Решение суда вступит в силу 9 декабря 2021 года, если его не доведут до Высшего суда.

Спор между Epic Games и Apple начался в 2020 году. Тогда разработчик добавил в Fortnite прямые платежи в обход магазинов Apple и Google: пользователям предложили покупать внутриигровую валюту напрямую со скидкой.

Компания тайно внедрила функцию и активировала её после одного из обновлений без предупреждения. Этим она нарушила правила App Store и Google Play, которые требуют, чтобы все платежи проводили через платформы и берут комиссию.

После этого Apple и Google удалили Fortnite из магазина приложений. Epic Games в ответ подала на них в суд.

Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен…
Обзор эпохальной схватки о «монополии» на iOS и мнение редактора TJ о происходящем.
tjournal.ru

#новости #apple #epicgames #epicпротивapple

Статья дополняется
128 128 комментариев
56
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128 комментариев
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Александр Лукашенко

94

 В США завершился суд по делу Epic против Apple. Суд встал на сторону компании из Купертино по всем пунктам, кроме одного

А я откуда знаю, кто из них из Купертино, а кто нет? Попонятнее нельзя написать? ред.

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Александр

Александр Лукашенко

110

И вообще, что за Купертино такое? Это где-то рядом с Купчино?

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Александр

Envolve Wolf

4

чето жирно сильно

Ответить
7 комментариев
Александр

Кирилл

6

ээээуауауа как какать??

Ответить
1 комментарий
Александр

Роман

1

Купчертино

Ответить
Александр

Matvey Gretsky

1

рядом с капучино

Ответить
Александр

Ваша Закладко

0

купертино это сферическое купчино в вакууме

Ответить
Александр

Kir Kirsky

0

Рядом с Кудрово

Ответить
Александр

Дамир

0

Дожили

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Александр

некипишуй

3

во во, тоже хотел написать что нихуя не понятно

Ответить
некипишуй

Александр

0

Ну я по контексту понял, прочитав огрызок "статьи" который уже есть. Но в начале реально не врубился нихуя, вспоминалку напряг аж, кто там из них в купертино этом живёт ред.

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Александр

Сергей Звезда

4

Поправили, спасибо за замечание. Спешили

Ответить
Сергей

Александр

1

Я тоже своё поправил, а то чот грубовато написал. Спешил)

Ответить
Александр

Sergey Karbivnichiy

2

Любой человек, который интересуется новостями Apple, знает, что в Купертино находится главный офис компании. К тому же по тв в новостях почти всегда, когда говорят об Apple, говорят что штаб-квартира Apple расположена в Купертино.

Ответить
Sergey

Алексей Куликов

0

Так они вроде съехали оттуда.

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1 комментарий
Sergey

Alexander

0

любой знает

Стопудов. Ты гуманитарий, если ты не знаешь, где находится штаб квартира амдя нвидиа, куалкомма оракл, этцепшн.

Ответить
2 комментария
Sergey

Александр

0

А если я интересуюсь новостями Epic Games?

Ответить
1 комментарий
Александр

Alexander Personazhe

1

Учитывая, чего изначально хотел Эпик, и как они в процессе обосрались, даже из заголовка "Суд встал на сторону одной из компаний" было бы понятно, о какой компании речь.

Ответить
Alexander

Мисс Целлофан

0

А напомни пожалуйста, какие были требования у Эпика? Они тридцатипроцентную комиссию снизить хотели? 

Ответить
3 комментария
Alexander

Anatoly Ivanov

0

а в чем они обосрались если можно будет платить мимо кассы apple, а просят всего по максимуму.

Ответить
Александр

Zero-one-one

–1

Тут и так понятно

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Zero-one-one

Александр

0

Если прочитать "статью" - да. По заголовку, человек не шарящий что за Купретино такое, нихуя не поймёт вообще

Ответить
1 комментарий
Александр

ouxen

0

Это должно от зубов отскакивать

Ответить
Александр

Eduard Kozhevnikov

0

В любой кофейне рядом с Капучино

Ответить

qq

25

Обожаю журналистику

Ответить
qq

Nikon Mockey

7

Это Симоньян писала или Соловьёв? Что за «отрицательный рост»?

Ответить
qq

Аркадий Соколов

1

говорят, что от авторских телеграм каналов тупеют

Ответить
Аркадий

Evil Pechenka

0

Враньё, подписывайся на мой: https://t.me/Evil_Pechenka

Ответить
qq

Argumenta Ambigua

0

Жду разбора от белорусов

Ответить
Argumenta

Нехороший

1

@Роман Белоус

Ответить
6 комментариев
Argumenta

Genesi5 ­

1

Жду гейских скетчей

Ответить

Roman Trifonov

15

Важно отметить, что это только местечковый суд, наподобие нашего райсуда железнодорожного района города Нижние Подзалупки. 

Эпики пойдут до Верховного суда. 

Ответить
Roman

Alexander Personazhe

–11

Где получат верхорвной залупой по губам, как и в этом суде. 

Да и вряд ли они туда пойдут. Это очень, очень дорого. А жечь кучу денег, чтобы в итоге соснуть болт - так себе стратегия.

Ответить
Alexander

Evil Pechenka

15

Точно, Эпики же бедные, денег у них нет и они их не жгут.

Ответить
5 комментариев

Комментарий удален

2 комментария
Roman

Ertha

2

и сольют там же. Ничего не поменяется.

Ответить
5 комментариев

iFlow Games

11

Так это победа Эпиков))

Ответить
iFlow

Дрон

2

Пиррова победа. Теперь Эппл не может запрещать платежи в обход Эппл. То есть они теряют комиссию в тридцать процентов, потому что теперь любая компания будет писать: подписка на нас стоит (условно) десять долларов у нас на сайте и тринадцать долларов в магазине приложений. Для Тима Кука это скорее поражение чем победа. ред.

Ответить
10 комментариев
iFlow

Вежливый Снайпер

0

А их игру вернут?

Ответить
4 комментария

Neketa Fo

9

Да что блядь за привычка кидать пуши до того как вы написали что-то кроме заголовка? @Сергей Звезда

Ответить

Doktor Streyndzhlav

3

Вот это прямо с молнией должно быть, да?

Ответить
Doktor

Артём Мазанов

13

Лови пуш ещё 

Ответить
3 комментария
Doktor

AttentiveMilk

2

Да

Ответить
3 комментария

Alexander Personazhe

3

Интересно ещё, как будет с эпловой комиссией в 30%. Просто Эпл же теперь придётся поменять правила для разработчиков приложений, и что им мешает добавить туда ещё и пункт, что цена везде должна быть одинаковой. Ну типа продавайте себе и через свой сайт, но за ту же сумму, что и через Эпл пей (если что, ещё и нечестной конкуренцией могут прикрыться). И всё, хуй кто будет уходить из приложения на сайт, вводить номер карты и так далее.
Потому что пользователю нахуй не нужно морочиться, пользователю нужно быстро и просто. И если ты можешь заплатить 5 баксов прямо в приложении, одной кнопкой, или пойти по внешней ссылке на какой-то левый сайт, ввести руками номер карты, подтвердить платёж... Никто не захочет ебать мозги. ред.

Ответить
Alexander

Андрей Беликов

1

Если сделают, разрабы легко обойдут это "Бонусами" за покупку через сайт, уже ведь такое практикуется  ред.

Ответить
3 комментария
Alexander

Дрон

0

А это хороший ход.

Ответить
1 комментарий

Кирилл Вселенский

3

Аххаахха соснули

Ответить
Кирилл

Кирилл Вселенский

0

Походу наоборот, платить то в обход эпол разрешили

Ответить
1 комментарий

Aleksei Poimtsev

2
Ответить

Артём Стасенко

1

Я из Купертино

Ответить
Артём

Плоский самолет

1

ты победил 

Ответить
1 комментарий

Evil Pechenka

1

Неплохо. Явно это не конец.

Ответить

asbo

1
Ответить

norm

1

В США завершился суд
Статья дополняется

Ответить
norm

Bad Mother Fucker

0

да ладно, какой в США может быть суд

Ответить

ouxen

1

Еее, красавы

Ответить

Буржуазный Орзэмэс

1

🐸❤️🐍

Ответить

Непростой цвет

0

изи вин ред.

Ответить

Чембельбес

0

среди нищуков начался сущий ад

Ответить

Невидимый Абдужаббор

0

Еееее!

Ответить

Danil Oputin

0

Так суд по чью сторону встал-то реально?

Ответить
Danil

Sasha Gusejnov

0

Ни туда ни сюда. По серединке

Ответить
1 комментарий
Danil

Дрон

0

Эпик гейм не выиграли. Эппл проиграла.

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Николаев

0

А какие остальнве пункты ?

Ответить

CallMeBeardman !

0

Деревня Купертино, Ярославская область

Ответить

Aleksei Poimtsev

0

Specifically, Epic needs to pay damages equal to "30% of the $12,167,719 in revenue Epic games collected" through Epic Direct Payment, plus any revenue collected through November 1 to date of judgement, plus interest.

The judge was clear that Apple is not a monopoly, however. Saying that "success is not illegal" the judge ruled that Epic could not demonstrate that Apple was engaging in monopolistic behavior.

Highlighting the judge's words, Apple has issued a statement about the ruling.

"Today the Court has affirmed what we've known all along: the App Store is not in violation of antitrust law. As the Court recognized 'success is not illegal.' Apple faces rigorous competition in every segment in which we do business, and we believe customers and developers choose us because our products and services are the best in the world," Apple said in a statement. "We remain committed to ensuring the App Store is a safe and trusted marketplace that supports a thriving developer community and more than 2.1 million U.S. jobs, and where the rules apply equally to everyone."

Отсюда - https://appleinsider.com/articles/21/09/10/apple-must-allow-developers-to-offering-alternate-payments-for-apps-judge-rules

Ответить

Kir Kirsky

0

Запомните эту фразу "успех это не монополия". Вы ещё ни раз её услышите от СЕО ахуевших ТНК.

Ответить

Александр Сибирцев

0

Мне пофигу на все, верните Infinity Blade блять

Ответить

Anatoly Ivanov

0

процесс потихоньку пошел.

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