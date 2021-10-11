Плазменный луч превращает вредный аммиак в чистый азот, который фермеры могут используют как удобрение.

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Фото Holstein Friesian

Норвежская технологическая компания N2 Applied начала тестировать на ферме в британском Бакингемшире технологию для борьбы с климатическими изменениями: учёные стреляют по коровьему навозу плазменным зарядом, сообщает «Би-би-си».

Перегретый поток атомов разрушает в коровьем навозе молекулы вредных для окружающей среды аммиака и метана. Аммиак при обработке «искусственной молнией» превращается в чистый азот – фермеры используют его в как удобрение.

Ник Хамфрис из N2 Applied с плазменным оборудованием Фото «Би-би-си»

По данным британской консалтинговой компании ADAS, испытания технологии в Бакингемшире показали снижение содержания аммиака в жидком навозе на 90%, а выбросов метана — на 99%.

Разработчики отмечают, что технология может помочь решить проблему изменения климата и бороться с загрязнением воздуха в сельской местности и городских районах: по словам корреспондента «Би-би-си», после обработки навоз пахнет «морским побережьем». Если технология окажется доступной, её начнут применять повсеместно.