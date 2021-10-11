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Технологии
Яна Ломакина

В Британии учёные начали стрелять «искусственной молнией» по коровьему навозу, чтобы бороться с парниковыми газами Статьи редакции

Плазменный луч превращает вредный аммиак в чистый азот, который фермеры могут используют как удобрение.

29 29 комментариев
1335 просмотров
Фото Holstein Friesian

Норвежская технологическая компания N2 Applied начала тестировать на ферме в британском Бакингемшире технологию для борьбы с климатическими изменениями: учёные стреляют по коровьему навозу плазменным зарядом, сообщает «Би-би-си».

Перегретый поток атомов разрушает в коровьем навозе молекулы вредных для окружающей среды аммиака и метана. Аммиак при обработке «искусственной молнией» превращается в чистый азот – фермеры используют его в как удобрение.

Ник Хамфрис из N2 Applied с плазменным оборудованием Фото «Би-би-си»

По данным британской консалтинговой компании ADAS, испытания технологии в Бакингемшире показали снижение содержания аммиака в жидком навозе на 90%, а выбросов метана — на 99%.

Разработчики отмечают, что технология может помочь решить проблему изменения климата и бороться с загрязнением воздуха в сельской местности и городских районах: по словам корреспондента «Би-би-си», после обработки навоз пахнет «морским побережьем». Если технология окажется доступной, её начнут применять повсеместно.

Коровы и другие жвачные животные — рекордсмены по выбросам метана, одного из основных парниковых газов. Он попадает в атмосферу через отрыжку и навоз, вырабатываясь в кишечнике во время переваривания клетчатки. Чтобы сократить выбросы газа, учёные начали кормить животных водорослями и приучать коров к туалету.

#новости #англия #экология #животные

29 29 комментариев
8
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29 комментариев
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Владислав Васильев

– Ого, ты учёный? Ты наверное сделал много удивительных открытий!
– Нет, я стреляю искусственной молнией по коровьему дерьму...

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16
Михаил Октябрьский

- Дерьмовый ты стрелок

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6
Алина Кипр

Но ни разу не попал

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1
Сложный Валера

Правильнее будет:
– Ого, ты учёный? Ты наверное сделал много удивительных открытий!
– Да, я стреляю искусственной молнией по коровьему дерьму...

Ответить
1
Neten

Так норм же звучит.

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0
Милый хичхакер

В этой статье прекрасно всё.

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10
ouxen

особенно ты

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0
ouxen

как вишенка на навозе ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
Саша Ринцлер

Я бы задумался. Британские ученые уже столько идиотских открытий сделали, а теперь они научились стрелять молниями.

Они что-то знают. Ждем заголовки: "Британские ученые открыли ВРАТА АДА"

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4
Майка Ника

Британские ученые уже столько идиотских открытий сделали

Но ведь
Норвежская технологическая компания

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2
ouxen

норвеги не дураки у себя стрелять

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0
syrslava
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1
Дефицитный Сервелат

Британские учёные открыли врата ада, чтобы вырабатывать «зелёную энергию» из разности температур.

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0
Ranae Est

не страшно, ведь у думгая есть плазмаган. а значит земля получит мнооого азотных удобрений.

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0
Алексей Иванов

Тысячелетиями коровы срали своим говном, и все было нормально
Но в 2021-ом году это стало неэкологично

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–2
ユリー シャネ

Коров раньше не разводили в таких масштабах

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1
Алексей Иванов

Раньше никому в голову не приходило прикрываться экологией в целях заработка

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0
ユリー シャネ

значит прикрывались чем-то другим ¯\_(ツ)_/¯

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0
Алина Кипр

Господи. Бедные коровы. Никак от них не отстанут. Потеплисты проклятые.😩🐮

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0
Светский корабль

Тебе навоза жалко что ли?

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0
Саша
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0
aliftin

После этой новости у меня в голове будет только такой образ учёных.

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0
Малой Постарел

специально подстроили

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0
Государственный пёс_анон

в британском Бакингемшите

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0
ouxen

Умеют отрываться

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0
Чувствительный томагавк_два

Зевс ультуй

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0
ouxen

удобрэние, чистый азот, дарагой

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0
Коровка говорит мууу
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0
Kult Morkovki
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0
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