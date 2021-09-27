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Технологии
Никита Логинов

Компания по майнингу криптовалюты купила тепловую электростанцию в США для превращения угольных отходов в биткоины Статьи редакции

По расчётам компании, каждые 200 тонн угольных отходов дают 1 BTC.

7 7 комментариев
374 просмотров
Угольная электростанция Scrubgrass в Пенсильвании Фото Stronghold Digital Mining

Компания Stronghold Digital Mining приобрела контроль над угольной электростанцией Panther Creek в рамках своей программы «экологически выгодной и вертикально интегрированной добычи криптовалют». Компания будет добывать энергию для майнинга биткоина, сжигая угольные отвалы и возвращая властям штата освобождённые земли, пишет TechSpot.

Большое количество угольных отвалов — одна из серьёзных экологических проблем Пенсильвании. Они выделяют в воздух углекислый газ, а в почву и грунтовые воды — алюминий, железо, марганец и прочие металлы. Stronghold Digital Mining считает угольные отходы высокорентабельным источником энергии для майнинга — из 200 тонн таких отходов можно произвести один биткоин (более 43 тысяч долларов по текущему курсу).

Один из угольных отвалов в Пенсильвании Фото Stronghold Digital Mining

Компания уже располагает тепловой электростанцией Scrubgrass, мощности которой достаточно для 1800 майнеров — специализированных устройств для добычи биткоина (ASIC). С её помощью компания освободила от угольных отходов более 400 гектаров земли и передала их властям штата. Покупая новые электростанции, Stronghold Digital Mining планирует обеспечить питанием более 20 тысяч майнеров. При этом только ближайших угольных отвалов хватит на 30 лет добычи криптовалюты.

124-летняя гидроэлектростанция в США начала…
Генерация криптовалюты приносит в три раза больше прибыли на каждый киловатт-час.
tjournal.ru

Летом владелец одной из старейших американских ГЭС начал использовать её для майнинга биткоина — по его словам, добыча криптовалюты приносит в три раза больше прибыли, чем продаже электроэнергии в сеть. Майнинг — крайне энергозатратная операция, которая производит массу парниковых выбросов. Из-за этого власти Ирана начали бороться с майнерами, а Илон Маск запретил продавать электромобили Tesla за биткоины, пока их добыча не станет экологически чище.

#новости #криптовалюты #bitcoin #сша #экология

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Владимир Филатов

Походу воздуху в Пенсильвании придёт жопа) ред.

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7
Алюминиевый жар

операция, которая производит массу парниковых выбросов. Из-за этого власти Ирана начали бороться с майнерами

Ох не из-за этого! 

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5
Многие хичхакер

интересно, а можно делать биткоины из атомов в ЧАЭС?

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2
Владимир Филатов

в Чернобыле пробовали, но что-то пошло не так

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6
Алюминиевый жар

До того, как это стало мейнстримом! 

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3
Узкий яд

 Большое количество угольных отвалов — одна из серьёзных экологических проблем Пенсильвании. Они выделяют в воздух углекислый газ, а в почву и грунтовые воды — алюминий, железо, марганец и прочие металлы

Ну а сама станция, будет закачивать CO2 в землю и фильтровать металлы, или как обычно?)

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2
Широкий американец

Что-то я не очень понял что в сжигании угля экологичного. Угольная энергетика же самая грязная

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1
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