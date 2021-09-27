Компания по майнингу криптовалюты купила тепловую электростанцию в США для превращения угольных отходов в биткоины Статьи редакции
По расчётам компании, каждые 200 тонн угольных отходов дают 1 BTC.
Компания Stronghold Digital Mining приобрела контроль над угольной электростанцией Panther Creek в рамках своей программы «экологически выгодной и вертикально интегрированной добычи криптовалют». Компания будет добывать энергию для майнинга биткоина, сжигая угольные отвалы и возвращая властям штата освобождённые земли, пишет TechSpot.
Большое количество угольных отвалов — одна из серьёзных экологических проблем Пенсильвании. Они выделяют в воздух углекислый газ, а в почву и грунтовые воды — алюминий, железо, марганец и прочие металлы. Stronghold Digital Mining считает угольные отходы высокорентабельным источником энергии для майнинга — из 200 тонн таких отходов можно произвести один биткоин (более 43 тысяч долларов по текущему курсу).
Компания уже располагает тепловой электростанцией Scrubgrass, мощности которой достаточно для 1800 майнеров — специализированных устройств для добычи биткоина (ASIC). С её помощью компания освободила от угольных отходов более 400 гектаров земли и передала их властям штата. Покупая новые электростанции, Stronghold Digital Mining планирует обеспечить питанием более 20 тысяч майнеров. При этом только ближайших угольных отвалов хватит на 30 лет добычи криптовалюты.
Летом владелец одной из старейших американских ГЭС начал использовать её для майнинга биткоина — по его словам, добыча криптовалюты приносит в три раза больше прибыли, чем продаже электроэнергии в сеть. Майнинг — крайне энергозатратная операция, которая производит массу парниковых выбросов. Из-за этого власти Ирана начали бороться с майнерами, а Илон Маск запретил продавать электромобили Tesla за биткоины, пока их добыча не станет экологически чище.