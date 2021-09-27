По расчётам компании, каждые 200 тонн угольных отходов дают 1 BTC.

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Угольная электростанция Scrubgrass в Пенсильвании Фото Stronghold Digital Mining

Компания Stronghold Digital Mining приобрела контроль над угольной электростанцией Panther Creek в рамках своей программы «экологически выгодной и вертикально интегрированной добычи криптовалют». Компания будет добывать энергию для майнинга биткоина, сжигая угольные отвалы и возвращая властям штата освобождённые земли, пишет TechSpot.

Большое количество угольных отвалов — одна из серьёзных экологических проблем Пенсильвании. Они выделяют в воздух углекислый газ, а в почву и грунтовые воды — алюминий, железо, марганец и прочие металлы. Stronghold Digital Mining считает угольные отходы высокорентабельным источником энергии для майнинга — из 200 тонн таких отходов можно произвести один биткоин (более 43 тысяч долларов по текущему курсу).

Один из угольных отвалов в Пенсильвании Фото Stronghold Digital Mining

Компания уже располагает тепловой электростанцией Scrubgrass, мощности которой достаточно для 1800 майнеров — специализированных устройств для добычи биткоина (ASIC). С её помощью компания освободила от угольных отходов более 400 гектаров земли и передала их властям штата. Покупая новые электростанции, Stronghold Digital Mining планирует обеспечить питанием более 20 тысяч майнеров. При этом только ближайших угольных отвалов хватит на 30 лет добычи криптовалюты.