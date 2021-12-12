Изменился и дизайн кузова — переходы между гранями стали более плавными.

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Новый прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck засняли с дрона на полигоне в Калифорнии. На этом варианте автомобиля установлена огромная щётка стеклоочистителя, которой не было раньше.

Глава компании Илон Маск заявил, что щётка «беспокоит больше всего». По его словам, простого решения нет: выдвижной дворник, который убирается под капот, был бы идеальным решением, но это сложно реализовать. Он также объяснил, что по закону производители должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, «но владельцам разрешается их модифицировать».

У Маска спросили, почему компания не использует запатентованную систему очистки стёкол с помощью лазера. Он ответил, что «лазеры могут делать всё, что угодно».

На этом прототипе также установлена новая светотехника. Раньше Маск ездил на автомобиле со светодиодной линейкой у кромки капота.

А на прототипе появились уже более привычные фары раздельной компоновки.

На прототипе также видно три небольших оранжевых габарита, расположенных между фарами. Их требуют для установки на автомобили шириной свыше 80 дюймов (203 сантиметра). «Похоже, эта штука будет огромной», — написали в твиттере.

Маск уточнил, что это не финальная версия автомобиля. Перед серийным производством ещё будет несколько изменений. Ожидается, что первые поставки начнутся в 2022 году.