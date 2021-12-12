На полигоне Tesla засняли новый прототип пикапа Cybertruck: появились боковые зеркала и огромная щётка стеклоочистителя Статьи редакции
Изменился и дизайн кузова — переходы между гранями стали более плавными.
Новый прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck засняли с дрона на полигоне в Калифорнии. На этом варианте автомобиля установлена огромная щётка стеклоочистителя, которой не было раньше.
Глава компании Илон Маск заявил, что щётка «беспокоит больше всего». По его словам, простого решения нет: выдвижной дворник, который убирается под капот, был бы идеальным решением, но это сложно реализовать. Он также объяснил, что по закону производители должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, «но владельцам разрешается их модифицировать».
У Маска спросили, почему компания не использует запатентованную систему очистки стёкол с помощью лазера. Он ответил, что «лазеры могут делать всё, что угодно».
На этом прототипе также установлена новая светотехника. Раньше Маск ездил на автомобиле со светодиодной линейкой у кромки капота.
А на прототипе появились уже более привычные фары раздельной компоновки.
На прототипе также видно три небольших оранжевых габарита, расположенных между фарами. Их требуют для установки на автомобили шириной свыше 80 дюймов (203 сантиметра). «Похоже, эта штука будет огромной», — написали в твиттере.
Маск уточнил, что это не финальная версия автомобиля. Перед серийным производством ещё будет несколько изменений. Ожидается, что первые поставки начнутся в 2022 году.
Tesla представила электрический пикап Cybertruck в ноябре 2019 года.
Кароч пока дойдет до серии - станет банальным обмылком
скриньте
Ток хайп то подняли на уникальности, а то так ничего кроме негатива от предзаказавших не получат
вы зачем поставили дворник, я хотел без него!
так толи?
Атвичаешь за понторезов из РФ? 🤔
Тю, дойдет до релиза и будет выглядеть в итоге, как chevrolet sierra или ford 250
Во резким-дерзким зубилом, а стал компромиссными кринжмобилем.
Музыка в видео это какой то пиздец
По моему у него уже и бампера начали появлятся, и уже больше на F150 похож.
Как я и говорил, если его в серию пустят, то в виде F150, а не того убийцы пешеходов.
Прогружается как моделька в игре при приближении
С такой покатой крышей на задних рядах люди будут сидеть пригнувшись?