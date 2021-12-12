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Технологии
Артём Мазанов

На полигоне Tesla засняли новый прототип пикапа Cybertruck: появились боковые зеркала и огромная щётка стеклоочистителя Статьи редакции

Изменился и дизайн кузова — переходы между гранями стали более плавными.

18
1381 просмотров

Новый прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck засняли с дрона на полигоне в Калифорнии. На этом варианте автомобиля установлена огромная щётка стеклоочистителя, которой не было раньше.

Глава компании Илон Маск заявил, что щётка «беспокоит больше всего». По его словам, простого решения нет: выдвижной дворник, который убирается под капот, был бы идеальным решением, но это сложно реализовать. Он также объяснил, что по закону производители должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, «но владельцам разрешается их модифицировать».

У Маска спросили, почему компания не использует запатентованную систему очистки стёкол с помощью лазера. Он ответил, что «лазеры могут делать всё, что угодно».

На этом прототипе также установлена новая светотехника. Раньше Маск ездил на автомобиле со светодиодной линейкой у кромки капота.

А на прототипе появились уже более привычные фары раздельной компоновки.

На прототипе также видно три небольших оранжевых габарита, расположенных между фарами. Их требуют для установки на автомобили шириной свыше 80 дюймов (203 сантиметра). «Похоже, эта штука будет огромной», — написали в твиттере.

Маск уточнил, что это не финальная версия автомобиля. Перед серийным производством ещё будет несколько изменений. Ожидается, что первые поставки начнутся в 2022 году.

Tesla представила электрический пикап Cybertruck в ноябре 2019 года.

#новости #tesla #cybertruck

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18 комментариев
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Сталин спас Россию

Кароч пока дойдет до серии - станет банальным обмылком

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6
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Слава Инженеров

скриньте

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10
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Методический клуб
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2
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Роман
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1
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Методический клуб

Значит пусть лучше так.
Они же не просто так убирают какие-то штуки, а видимо потому что они оказались неэффективны. Выбирая между эффективностью и уникальностью возможно иногда лучше выбрать эффективность

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0
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Андрей

Ток хайп то подняли на уникальности, а то так ничего кроме негатива от предзаказавших не получат

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–1
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Слава Инженеров

вы зачем поставили дворник, я хотел без него!
 так толи?

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Методический клуб

На свисток похожа

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6
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Методический клуб

Неплохо для рынка США, в Европе такая махина не выстрелит. И в РФ тоже не выстрелит.

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1
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Алексей Леонидыч

Атвичаешь за понторезов из РФ? 🤔

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1
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Методический клуб

Понторезы - рынок не большой. Тут проблема в электродвигателе. На территории РФ пол года сильно отрицательные температуры, которые серьезно меняют ёмкость аккумуляторов.

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2
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Дмитрий Денисов

Тю, дойдет до релиза и будет выглядеть в итоге, как chevrolet sierra или ford 250

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плюшевый батон

Во резким-дерзким зубилом, а стал компромиссными кринжмобилем.

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Evgeniy 4

Музыка в видео это какой то пиздец

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Madegghead

По моему у него уже и бампера начали появлятся, и уже больше на F150 похож.
Как я и говорил, если его в серию пустят, то в виде F150, а не того убийцы пешеходов.

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Методический клуб

Без боковых стекол было бы проблематично кататься на такой в России

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Alex R

Прогружается как моделька в игре при приближении

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hyposlasher

С такой покатой крышей на задних рядах люди будут сидеть пригнувшись?

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