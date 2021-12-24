TON не умер: энтузиасты дорабатывают блокчейн после Telegram. Криптовалюту Toncoin продвигает сам Дуров Статьи редакции
Разработчики продолжают дело основателя Telegram и хотят «создать новый интернет», пока их обвиняют в «афере» с криптовалютой. Telegram заявляет, что больше не имеет отношения к TON.
23 декабря Павел Дуров рассказал в своём телеграм-канале о новых владельцах проекта TON, которые переименовали его в Toncoin. Он отметил, что гордится тем, что его технология продолжает жить несмотря на то, что Telegram больше не связан с разработкой.
После этого стоимость токена за 15 минут увеличилась на 20%. TJ разобрался, что такое Toncoin, кто стоит за проектом, почему его рекламируют в Telegram и как он связан с бывшим проектом Дурова TON.
Зачем Telegram запускал TON и почему вынужден был оказаться от проекта
Telegram начал разработку собственного блокчейна TON (Telegram Open Network) в 2017 году. Компания планировала создать экосистему сервисов вокруг TON, а в мессенджер хотели встроить встроенные кошельки для криптовалюты, которые будут подтверждать «виртуальным паспортом».
Особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum, скорость транзакций в которых не позволяет им конкурировать с сервисами.
TON собирались запустить до 31 октября 2019 года, но за две недели до этой даты Комиссия по ценным бумагам США подала на Telegram в суд. Ведомство сочло привлечение средств незарегистрированным размещением ценных бумаг. По американским законам, эмитент ценных бумаг должен раскрывать инвесторам подробную информацию о бизнесе, финансах и рисках, чего компания не сделала.
После иска Telegram предупредил суд, что может перенести запуск платформы на пять месяцев, и предложил инвесторам два варианта: подождать исхода разбирательства или вернуть себе деньги в размере 77% от вложений. Они согласились подождать до апреля 2020 года.
Судебное разбирательство длилось с осени 2019 года до марта 2020 года. Telegram безуспешно подавал встречные иски на КЦБ, заявляя, что Gram не является ценной бумагой, поэтому компания не нарушала закон. В итоге признал валюту ценной бумагой и запретил ею торговать.
В итоге инвесторы остались без обещанных Gram — им предложили вернуть 72% вложенных средств или оформить инвестиции в TON в виде кредита под 52,77% годовых. В мае 2020 года Telegram прекратил разработку TON. Часть инвесторов потребовали от Дурова вложения и обратились в суд. В результате Telegram вернул им более 1,2 миллиарда долларов.
Что случилось с TON после закрытия разработки
Поскольку Telegram создавал проект с открытым кодом, работу над ним мог продолжить любой. Появилось несколько независимых друг от друга энтузиастов, которые решили запустить собственный блокчейн на основе TON:
Российский TON Labs. Они работали вместе с разработчиками Telegram и в 2020 году запустили блокчейн FreeTON с токеном TON Crystal. Они привлекл на свою разработку 6 миллионов долларов инвестиций. Постепенно проект стал дистанцироваться Telegram, а в ноябре 2011 года объявил о переименовании в Everscale.
- Китайское сообщество TON Community Blockchain. В конце мая 2020 года оно объявило, что запустит TON самостоятельно. Сообщество назвало монету TonToken — к моменту написания заметки один токен стоит 2 рубля. «Код Дурова» пишет, что сейчас этот проект не развивается. Источники The Bell отмечают, что китайцы разрабатывали токен на эфире, который не имеет отношения к Telegram, но использует документы TON.
- Российский TON Foundation (до мая 2020 года — NewTON). В июне 2021 года TON Foundation опубликовали открытое письмо, в котором попросили Telegram передать им оригинальный репозиторий блокчейна на GitHub, а также домен ton.org, поскольку они «разрабатывают оригинальную сеть, основанную на той, что запустила компания». В начале августа Telegram выполнил их просьбу. В ответе на него команда мессенджера отметила, что это стало возможным потому, что она больше не участвует в проекте и не использует эти ресурсы в своей работе.
Кому передали ресурсы TON
Источник, близкий к команде Telegram, рассказал «Коду Дурова», что именно TON Foundation получили доступ к репозиторию блокчейна, потому что только они об этом просили.
Кроме того, ресурсы передали не «людям с улицы» — группу возглавляют Анатолий Макосов и Кирилл Емельяненко, которые много раз побеждали в конкурсах команды Дурова по программированию. Они познакомились на TON Blockchain Contests, который проводил Telegram, где заняли первые места, отмечает The Bell.
По данным издания, помимо Макосов и Емельяненко, среди разработчиков TON Foundation есть «много связанных с Telegram людей» — бывших сотрудников «ВКонтакте» времён Дурова и победителей конкурсов для разработчиков, которые в разные годы устраивал Telegram.
Макосов рассказал Secret Mag, что всего над проектом работает более 60 человек. По его словам, это децентрализованное сообщество — у него центрального лица, который бы отвечал за развитие проекта в целом.
Как Toncoin рекламировали в Telegram
После выхода из TON Дуров объявил, что начнёт монетизировать мессенджер с помощью рекламы. Глава Telegram обещал, что посты будут ненавязчивыми, но запуск вызывал в основном негативную реакцию среди пользователей.
Пользователям также предлагали подписаться на каналы сообщества TON. В постах говорилось, что «прямо сейчас более 30 тысяч серверов майнят токены (Toncoin), а общая сумма добытых за полгода токенов — на уровне 25 миллионов долларов». Позже сообщество получило синюю галочку верификации.
TON стал первым блокчейн-проектом, реклама которого появилась в Telegram. Официально компания Дурова это не комментировала. Но источник Forbes в администрации Telegram утверждает, что TON Foundation — это «обычный рекламодатель, с которым мессенджер работает на стандартных условиях».
При этом источник, близкий к Telegram, заявил «Коду Дурова», что команда мессенджера не хочет иметь никакого отношения к TON, поскольку это может повлечь с собой проблемы с регуляторами, банками и другими организациями. Ситуацию, при которой Telegram мог бы когда-либо взять это себе обратно, источник назвал «самоубийством».
Как Gram превратили в Toncoin
До выхода из TON Telegram раздала 1,45% из пяти миллиардов планировавшихся токенов тестировщикам и разработчикам, чтобы те могли поработать над блокчейном. По данным источника Forbes, речь идёт о 10-20 миллионах монет.
После решения суда Telegram не уничтожил токены. Компания написала смарт-контракты, которым любой мог открыто майнить Gram, перевёл на них оставшиеся токены и вышел из проекта, отмечает источник Forbes, знакомый с техническими деталями.
После публикации рекламы в Telegram, 12 ноября, Toncoin выпустили на криптовалютных биржах OKEx и FTX. Согласно данным CoinBase, цена на максимуме достигала 327 рублей, а к моменту написания заметки опустилась до 276 рублей.
Один тестовый Gram конвертировался в один Toncoin. Источники Forbes и The Bell отмечают, что неизвестно кому принадлежит основная часть валюты — её могли намайнить разработчики, изначальные владельцы, которые получили тестовые токены от Telegram, могли потерять доступ к кошелькам.
22 декабря официальный сервис донатов Telegram внедрил Toncoin в свою экосистему: «Совсем скоро пользователи смогут делать донаты и оплачивать подписки с помощью криптовалюты Toncoin, а администраторы каналов смогут выводить свой заработок в криптовалюте проекта TON».
Почему в Toncoin сомневаются
В ноябре бывший банковский консультант и блогер Михаил Жуховицкий отметил, что 99% объёма всех монет Toncoin — 4,9 миллиарда — якобы сосредоточено в руках неизвестной группы лиц. Он считает, что это противоречит идее децентрализации крипты, а «монета ничем не подкреплена».
Разработчик блокчейна Анатолий Макосов опроверг заявление Жуковского: «Не существует ни одного, ни двух, ни десяти человек, которые держат все Toncoin». По словам представителя проекта, в блокчейне сейчас более 100 аккаунтов, у которых на счетах больше 10 миллионов токенов, и 232 аккаунта со счетами более миллиона токенов. Большая часть аккаунтов неактивна, поскольку «распределение токенов происходило стихийно и сумбурно».
Основатель криптовалютной биржи Garantex Сергей Менделеев заявил Forbes, что стоимость токена искусственно завышают, поскольку за ним нет «никакой новой технологии». Он предположил, что люди начнут зарабатывать на спекуляции Toncoin, но это закончится, «как в финансовой пирамиде».
Макосов же заявляет, что сообщество проекта «не рассматривает Toncoin как инвестиционный инструмент», а сфокусировано на технологической части. В том числе на идее создать «новый интернет» — глобальную сеть с децентрализованным хранилищем файлов, анонимной системой доменных имён, мгновенными платежами и удобными сервисами.
Хули столько опечаток
Почему это новость, а вот это оффтоп?
https://tjournal.ru/flood/498859-cena-toncoin-vyrosla-na-20-posle-slov-pavla-durova
Зачем ты провоцируешь задавая такие вопросы? Ведь в ответ придется объяснять, что Даша гений, а ты нет.
Такое отношение очень сильно стимулирует писать хоть что-то здесь
ТЖ это мясорубка где тебе постоянно плюют в лицо и унижают, когда ты не выдерживаешь — ты уходишь. C'est La Vie.
твою новость перенесли из новостей в оффтоп? или что произошло?
Типа того
Я думал ты не заметишь, так бы не писал
@Вахтёр объяснись
И? Сколько символов должна быть Новость, чтобы её не перенесли в офтоп? А то я не в курсе
И чё? У меня вопрос к администрации тж, а не к ней лично
Так и не понял, чем ton лучше любого другого шиткойна
Если они сделают интеграцию, то их опять накуканит sec
Штрафы выпишут, я так думаю
за что выписывать? SEC пресовал за то, что они юридически за нихуя собирали деньги с инвесторов
тут уже инвесторов никаких нет
Ага расскажите это Ripple
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-338
The Securities and Exchange Commission announced today that it has filed an action against Ripple Labs Inc. and two of its executives, who are also significant security holders, >>> alleging that they raised over $1.3 billion through an unregistered, ongoing digital asset securities offering. <<<
предъявляют за то же самое, что и Паше — "подпольно" собирали деньги на ICO.
Сейчас у TON никакого ICO не было и вообще структура юридически не связана с телегой, какие очевидные причины у SEC рваться?
Поживем увидим.
Раз он её пиарит, значит Пашке это выгодно.
Очень вероятно, что Пашке это выгодно, ибо он вон несколько месяцев назад козырной @wallet их боту подогнал и даже галочку выдал — в телеграме нельзя создать бота без суффикса _bot и это кажется первый известный бот не от телеграма с галочкой.
Вряд ли чисто за идею так поддерживает)
Об этом и речь
Строго говоря, юзерботов можно (т.е. аккаунты, которые с точки зрения Телеграма являются обычными пользователями).
Но конечно вряд ли кто-то самостоятельно засквотил (или перекупил) красивое имя)
у них полно сервисов в разработке и они клёвые https://ton.org/
Они пока только на бумаге
Тут как бы и да, и нет. Они на бумаге ещё со времён изначального проекта, но надо иметь в виду, что «бумага» в данном случае это не только роадмап на сайте или памфлетик для инвесторов, но и здоровенный технический вайтпепер Николая.
Да, это ещё не реализация и всё ещё неизвестно, смогут ли они этот вайтпепер реализовать, но весьма интересной мякотки там довольно много
С технологической точки зрения TON очень большой потенциал имеет. Но проблема скорее в том, пробьется ли этот потенциал через толпы спекулянтов, видящих в нём очередной альткоин, на котором можно быстро заработать на хайпе
Так уже можно с помощью тона оплачивать подписку на приватный канал в телеге через бота @ donate
2011 это сильно
Я последнее время 2021 тоже 2011 называю
посмотри для начала что они делают. Странно, что в разборе про это ничего нет. https://ton.org/
Оплата всего чего возможно через телеграм, где активных пользователей пол миллиарда.
что они делают
Криптомскам очередной
И в чем отличие от того, что уже есть? Переоткрытие смартконтрактов - это круто, конечно. Но без имени Дурова это был бы очередной многообещающий коин.
Ребят статью не читал но объясните в двух словах плиз - куда Дуров дел все деньги инвесторов и остался в долгах?
То, что мертво, умереть не может!
дело сергея пантилеевича живёт и процветает.
Если бы Дуров дожал свою валюту, то было бы интересно. А так это очередной хороший и умный проект, который не будет востребован.
Спасибо за статью, но читать ее очень трудно. Пропущенные слова кардинально меняющие смысл, также ошибки в годах (вместо 2021 -2011 например). Пройдитесь по тексту, поправьте. Ну стыдно ж...
Опять что-то на пирамидно-богатом.
Есть оф. сайт там всё написано: ton org
@wallet в телеге