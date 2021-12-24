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Технологии
Даша Лейзаренко

TON не умер: энтузиасты дорабатывают блокчейн после Telegram. Криптовалюту Toncoin продвигает сам Дуров Статьи редакции

Разработчики продолжают дело основателя Telegram и хотят «создать новый интернет», пока их обвиняют в «афере» с криптовалютой. Telegram заявляет, что больше не имеет отношения к TON.

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Фото Reuters

23 декабря Павел Дуров рассказал в своём телеграм-канале о новых владельцах проекта TON, которые переименовали его в Toncoin. Он отметил, что гордится тем, что его технология продолжает жить несмотря на то, что Telegram больше не связан с разработкой.

Когда в прошлом году Telegram попрощался с TON, я выразил надежду, что следующие поколения разработчиков когда-нибудь продолжат наш проект видения массовой блокчейн-платформы.

Поэтому я вдохновился тем, когда чемпионы конкурсов по программированию Telegram продолжили развивать открытый проект TON, который они ребрендировали в Toncoin.

Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается. Когда речь идёт о масштабируемости и скорости, TON по-прежнему на годы опережает всё остальное в сфере блокчейна. Было бы обидно, если бы этот проект не принес пользу человечеству.

В отличие от оригинального TON, Toncoin независим от Telegram. Но я желаю его команде таких же успехов. В сочетании с правильной стратегией выхода на рынок у них есть все необходимое, чтобы создать нечто эпичное 💪.

Павел Дуров
глава Telegram

После этого стоимость токена за 15 минут увеличилась на 20%. TJ разобрался, что такое Toncoin, кто стоит за проектом, почему его рекламируют в Telegram и как он связан с бывшим проектом Дурова TON.

Зачем Telegram запускал TON и почему вынужден был оказаться от проекта

Telegram начал разработку собственного блокчейна TON (Telegram Open Network) в 2017 году. Компания планировала создать экосистему сервисов вокруг TON, а в мессенджер хотели встроить встроенные кошельки для криптовалюты, которые будут подтверждать «виртуальным паспортом».

Особенностью системы должна была стать её скорость и масштабируемость. По задумке авторов, криптовалюта Gram, входящая в платформу, не уступала бы по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard в отличие от Bitcoin и Ethereum, скорость транзакций в которых не позволяет им конкурировать с сервисами.

В марте 2018 года Telegram отчиталась американским регуляторам о привлечении 1,7 миллиарда долларов от 175 инвесторов, в том числе от российского миллиардера Романа Абрамовича и актёра Джареда.

TON собирались запустить до 31 октября 2019 года, но за две недели до этой даты Комиссия по ценным бумагам США подала на Telegram в суд. Ведомство сочло привлечение средств незарегистрированным размещением ценных бумаг. По американским законам, эмитент ценных бумаг должен раскрывать инвесторам подробную информацию о бизнесе, финансах и рисках, чего компания не сделала.

После иска Telegram предупредил суд, что может перенести запуск платформы на пять месяцев, и предложил инвесторам два варианта: подождать исхода разбирательства или вернуть себе деньги в размере 77% от вложений. Они согласились подождать до апреля 2020 года.

Судебное разбирательство длилось с осени 2019 года до марта 2020 года. Telegram безуспешно подавал встречные иски на КЦБ, заявляя, что Gram не является ценной бумагой, поэтому компания не нарушала закон. В итоге признал валюту ценной бумагой и запретил ею торговать.

В итоге инвесторы остались без обещанных Gram — им предложили вернуть 72% вложенных средств или оформить инвестиции в TON в виде кредита под 52,77% годовых. В мае 2020 года Telegram прекратил разработку TON. Часть инвесторов потребовали от Дурова вложения и обратились в суд. В результате Telegram вернул им более 1,2 миллиарда долларов.

Что случилось с TON после закрытия разработки

Поскольку Telegram создавал проект с открытым кодом, работу над ним мог продолжить любой. Появилось несколько независимых друг от друга энтузиастов, которые решили запустить собственный блокчейн на основе TON:

  • Российский TON Labs. Они работали вместе с разработчиками Telegram и в 2020 году запустили блокчейн FreeTON с токеном TON Crystal. Они привлекл на свою разработку 6 миллионов долларов инвестиций. Постепенно проект стал дистанцироваться Telegram, а в ноябре 2011 года объявил о переименовании в Everscale.

  • Китайское сообщество TON Community Blockchain. В конце мая 2020 года оно объявило, что запустит TON самостоятельно. Сообщество назвало монету TonToken — к моменту написания заметки один токен стоит 2 рубля. «Код Дурова» пишет, что сейчас этот проект не развивается. Источники The Bell отмечают, что китайцы разрабатывали токен на эфире, который не имеет отношения к Telegram, но использует документы TON.
  • Российский TON Foundation (до мая 2020 года — NewTON). В июне 2021 года TON Foundation опубликовали открытое письмо, в котором попросили Telegram передать им оригинальный репозиторий блокчейна на GitHub, а также домен ton.org, поскольку они «разрабатывают оригинальную сеть, основанную на той, что запустила компания». В начале августа Telegram выполнил их просьбу. В ответе на него команда мессенджера отметила, что это стало возможным потому, что она больше не участвует в проекте и не использует эти ресурсы в своей работе.

Кому передали ресурсы TON

Источник, близкий к команде Telegram, рассказал «Коду Дурова», что именно TON Foundation получили доступ к репозиторию блокчейна, потому что только они об этом просили.

Кроме того, ресурсы передали не «людям с улицы» — группу возглавляют Анатолий Макосов и Кирилл Емельяненко, которые много раз побеждали в конкурсах команды Дурова по программированию. Они познакомились на TON Blockchain Contests, который проводил Telegram, где заняли первые места, отмечает The Bell.

По данным издания, помимо Макосов и Емельяненко, среди разработчиков TON Foundation есть «много связанных с Telegram людей» — бывших сотрудников «ВКонтакте» времён Дурова и победителей конкурсов для разработчиков, которые в разные годы устраивал Telegram.

Макосов рассказал Secret Mag, что всего над проектом работает более 60 человек. По его словам, это децентрализованное сообщество — у него центрального лица, который бы отвечал за развитие проекта в целом.

Как Toncoin рекламировали в Telegram

После выхода из TON Дуров объявил, что начнёт монетизировать мессенджер с помощью рекламы. Глава Telegram обещал, что посты будут ненавязчивыми, но запуск вызывал в основном негативную реакцию среди пользователей.

Пользователям также предлагали подписаться на каналы сообщества TON. В постах говорилось, что «прямо сейчас более 30 тысяч серверов майнят токены (Toncoin), а общая сумма добытых за полгода токенов — на уровне 25 миллионов долларов». Позже сообщество получило синюю галочку верификации.

TON стал первым блокчейн-проектом, реклама которого появилась в Telegram. Официально компания Дурова это не комментировала. Но источник Forbes в администрации Telegram утверждает, что TON Foundation — это «обычный рекламодатель, с которым мессенджер работает на стандартных условиях».

При этом источник, близкий к Telegram, заявил «Коду Дурова», что команда мессенджера не хочет иметь никакого отношения к TON, поскольку это может повлечь с собой проблемы с регуляторами, банками и другими организациями. Ситуацию, при которой Telegram мог бы когда-либо взять это себе обратно, источник назвал «самоубийством».

Как Gram превратили в Toncoin

До выхода из TON Telegram раздала 1,45% из пяти миллиардов планировавшихся токенов тестировщикам и разработчикам, чтобы те могли поработать над блокчейном. По данным источника Forbes, речь идёт о 10-20 миллионах монет.

После решения суда Telegram не уничтожил токены. Компания написала смарт-контракты, которым любой мог открыто майнить Gram, перевёл на них оставшиеся токены и вышел из проекта, отмечает источник Forbes, знакомый с техническими деталями.

В тестовую сеть пришло сообщество майнеров, которые сначала постепенно, а затем все более массово добывали тестовые Gram и таким образом стали главными в этой сети. В какой-то момент сообщество объявило, что это уже не тестовая сеть, а рабочая, а также переименовала тестовые Gram в Toncoin.

источник Forbes, знакомый с техническими деталями

После публикации рекламы в Telegram, 12 ноября, Toncoin выпустили на криптовалютных биржах OKEx и FTX. Согласно данным CoinBase, цена на максимуме достигала 327 рублей, а к моменту написания заметки опустилась до 276 рублей.

Один тестовый Gram конвертировался в один Toncoin. Источники Forbes и The Bell отмечают, что неизвестно кому принадлежит основная часть валюты — её могли намайнить разработчики, изначальные владельцы, которые получили тестовые токены от Telegram, могли потерять доступ к кошелькам.

22 декабря официальный сервис донатов Telegram внедрил Toncoin в свою экосистему: «Совсем скоро пользователи смогут делать донаты и оплачивать подписки с помощью криптовалюты Toncoin, а администраторы каналов смогут выводить свой заработок в криптовалюте проекта TON».

Почему в Toncoin сомневаются

В ноябре бывший банковский консультант и блогер Михаил Жуховицкий отметил, что 99% объёма всех монет Toncoin — 4,9 миллиарда — якобы сосредоточено в руках неизвестной группы лиц. Он считает, что это противоречит идее децентрализации крипты, а «монета ничем не подкреплена».

Разработчик блокчейна Анатолий Макосов опроверг заявление Жуковского: «Не существует ни одного, ни двух, ни десяти человек, которые держат все Toncoin». По словам представителя проекта, в блокчейне сейчас более 100 аккаунтов, у которых на счетах больше 10 миллионов токенов, и 232 аккаунта со счетами более миллиона токенов. Большая часть аккаунтов неактивна, поскольку «распределение токенов происходило стихийно и сумбурно».

Основатель криптовалютной биржи Garantex Сергей Менделеев заявил Forbes, что стоимость токена искусственно завышают, поскольку за ним нет «никакой новой технологии». Он предположил, что люди начнут зарабатывать на спекуляции Toncoin, но это закончится, «как в финансовой пирамиде».

Макосов же заявляет, что сообщество проекта «не рассматривает Toncoin как инвестиционный инструмент», а сфокусировано на технологической части. В том числе на идее создать «новый интернет» — глобальную сеть с децентрализованным хранилищем файлов, анонимной системой доменных имён, мгновенными платежами и удобными сервисами.

Мы планируем завершить все компоненты TON и, возможно, дать начало новой мировой глобальной сети, которая придёт на смену существующего интернета.

Анатолий Макосов
участник TON Foundation

#криптовалюта #ton #дуров #telegram

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23
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artemykairyak

Хули столько опечаток

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3
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Имя Фамилия

Почему это новость, а вот это оффтоп?
https://tjournal.ru/flood/498859-cena-toncoin-vyrosla-na-20-posle-slov-pavla-durova

Цена Toncoin выросла на 20% после слов Павла…
Основатель Telegram пожелал команде разработчиков альткоина успехов и отметил, что у проекта есть…
tjournal.ru
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1
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Evil Pechenka

Зачем ты провоцируешь задавая такие вопросы? Ведь в ответ придется объяснять, что Даша гений, а ты нет.

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0
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Имя Фамилия

Такое отношение очень сильно стимулирует писать хоть что-то здесь

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–1
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Evil Pechenka

ТЖ это мясорубка где тебе постоянно плюют в лицо и унижают, когда ты не выдерживаешь — ты уходишь. C'est La Vie.

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Имя Фамилия
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1
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Даша Лейзаренко

твою новость перенесли из новостей в оффтоп? или что произошло?

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Имя Фамилия

Типа того

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Блаженный огонь

я бы за хештеги её тоже перенёс. Ты новость пишешь или балуешься?

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5
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Имя Фамилия

Я думал ты не заметишь, так бы не писал

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1
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Блаженный огонь

ну а чего тогда спрашиваешь почему перенесли? Ответ очевиден.

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3
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Даша Лейзаренко

@Вахтёр объяснись

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Блаженный огонь

потому что у тебя краткая новость, а здесь разбор?

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Имя Фамилия

И? Сколько символов должна быть Новость, чтобы её не перенесли в офтоп? А то я не в курсе

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–1
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Блаженный огонь

у тебя странная претензия. У Даши вроде не новость.

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Имя Фамилия

И чё? У меня вопрос к администрации тж, а не к ней лично

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Трансгендолет

Так и не понял, чем ton лучше любого другого шиткойна

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Блаженный огонь

Пишут скорость транзакции высокая, интеграция с телегой. Я не топлю если что

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Закомплексованная Душа

Если они сделают интеграцию, то их опять накуканит sec

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Блаженный огонь

Типа блочитб телегу будут?

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Закомплексованная Душа

Штрафы выпишут, я так думаю

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Матвей Коновалов

за что выписывать? SEC пресовал за то, что они юридически за нихуя собирали деньги с инвесторов

тут уже инвесторов никаких нет

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Закомплексованная Душа

Ага расскажите это Ripple

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Матвей Коновалов

https://www.sec.gov/news/press-release/2020-338

The Securities and Exchange Commission announced today that it has filed an action against Ripple Labs Inc. and two of its executives, who are also significant security holders, >>> alleging that they raised over $1.3 billion through an unregistered, ongoing digital asset securities offering. <<<
предъявляют за то же самое, что и Паше — "подпольно" собирали деньги на ICO.

Сейчас у TON никакого ICO не было и вообще структура юридически не связана с телегой, какие очевидные причины у SEC рваться?

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Закомплексованная Душа

Поживем увидим.
Раз он её пиарит, значит Пашке это выгодно.

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Матвей Коновалов

Очень вероятно, что Пашке это выгодно, ибо он вон несколько месяцев назад козырной @wallet их боту подогнал и даже галочку выдал — в телеграме нельзя создать бота без суффикса _bot и это кажется первый известный бот не от телеграма с галочкой.

Вряд ли чисто за идею так поддерживает)

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Закомплексованная Душа

Об этом и речь

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Денис Ольшин

Строго говоря, юзерботов можно (т.е. аккаунты, которые с точки зрения Телеграма являются обычными пользователями).

Но конечно вряд ли кто-то самостоятельно засквотил (или перекупил) красивое имя)

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Блаженный огонь

у них полно сервисов в разработке и они клёвые https://ton.org/

TON - The Open Network
The next gen network to unite all blockchains and the existing Internet
ton.org
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Закомплексованная Душа

Они пока только на бумаге

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Денис Ольшин

Тут как бы и да, и нет. Они на бумаге ещё со времён изначального проекта, но надо иметь в виду, что «бумага» в данном случае это не только роадмап на сайте или памфлетик для инвесторов, но и здоровенный технический вайтпепер Николая.

Да, это ещё не реализация и всё ещё неизвестно, смогут ли они этот вайтпепер реализовать, но весьма интересной мякотки там довольно много

С технологической точки зрения TON очень большой потенциал имеет. Но проблема скорее в том, пробьется ли этот потенциал через толпы спекулянтов, видящих в нём очередной альткоин, на котором можно быстро заработать на хайпе

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adai9

Так уже можно с помощью тона оплачивать подписку на приватный канал в телеге через бота @ donate

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Максим Зотеров

2011 это сильно

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Закомплексованная Душа

Я последнее время 2021 тоже 2011 называю

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Блаженный огонь

Было бы обидно, если бы этот проект не принес пользу человечеству
 Какая блять польза может быть, объясните позязя?

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Блаженный огонь

посмотри для начала что они делают. Странно, что в разборе про это ничего нет. https://ton.org/

TON - The Open Network
The next gen network to unite all blockchains and the existing Internet
ton.org
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Блаженный огонь

Ну прям ноу хау не вижу. Кошульки и сейчас есть

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–2
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Блаженный огонь

а больше ты там ничего не видишь?

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Блаженный огонь

Я же не разбор компании делаю, открыл главную, киллер фичи не увидел

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Блаженный огонь

эээээ ок...

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Блаженный огонь

можешь рассказать в зачем нужна эта (да и вообще) очередная крипта и чем она лучше того же эфира - вэлком

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Имя Фамилия

Оплата всего чего возможно через телеграм, где активных пользователей пол миллиарда.

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Блаженный огонь

Пока на тему квазивалют ФРС поводил по губам, высокие юридические риски не понятный механизм конвертации ебаллов в деньги

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Rudolf Cunningham

что они делают
Криптомскам очередной

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Зянон

И в чем отличие от того, что уже есть? Переоткрытие смартконтрактов - это круто, конечно. Но без имени Дурова это был бы очередной многообещающий коин.

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Андрей

Ребят статью не читал но объясните в двух словах плиз - куда Дуров дел все деньги инвесторов и остался в долгах?

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Блаженный огонь

Проиграл в карты и спустил на бухло

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Al

То, что мертво, умереть не может!

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hr

дело сергея пантилеевича живёт и процветает.

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Зянон

Если бы Дуров дожал свою валюту, то было бы интересно. А так это очередной хороший и умный проект, который не будет востребован.

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Artem Simonenkov

Спасибо за статью, но читать ее очень трудно. Пропущенные слова кардинально меняющие смысл, также ошибки в годах (вместо 2021 -2011 например). Пройдитесь по тексту, поправьте. Ну стыдно ж...

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norm

Опять что-то на пирамидно-богатом.

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Блаженный огонь

stopelon я уже покупал. Где ton купить?

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Имя Фамилия

Есть оф. сайт там всё написано: ton org

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Матвей Коновалов

@wallet в телеге

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