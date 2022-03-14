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Asus разработает план «эвакуации» бизнеса и сотрудников из России Статьи редакции

Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 10 марта опубликовал в твиттере письмо главе Asus с просьбой прекратить работу в России. Компания не ответила, за это её раскритиковали пользователи соцсети.

14 марта министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа на вопрос о письме ответила, что Asus разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. «Компания будет заботиться о своей репутации», — приводит её слова Reuters.

Официально Asus не комментировала планы уйти с российского рынка.

Тайвань присоединился западным санкциям 25 февраля 2022 года. Россия внесла Тайвань в список недружественных стран и территорий.

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Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков отключена от SWIFT, ограничены поставки микросхем и не работают многие онлайн-сервисы.

Reuters

#новости #конфликтнаукраине #asus

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Dan

Спец. операция по спасению рядового Asus

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Редкий Натр

"Это сделал Asus?"

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Сеня

вернется вместе с Тайванем в Китай

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alexferman

Asus себе заблокируй!

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Дед Макар

Anus

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Коровка спасла Россию

Asus разработает попы геймеров

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Михаил Фанк
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Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.

36
Разборы
Кристобаль Фейра
Что такое фашизм, нацизм и национализм

Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.

184
angry cat
49
Легкий Артем
Диалог.UA @Dialog_UA
Попавшая под санкции Лиза Пескова уже просит США остановить "охоту на ведьм" https://daily.dialog.ua/248016_1647190066

"На мой взгляд, вводить санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинять родственников – безумие", - заявила она.

41
Asari Matriarch
Лия Ахеджакова о том, что происходит
Великая советская актриса в интервью Гордеевой
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Мнения
Бригадир Ботов
Вы только посмотрите насколько это круто

Человек понимает что по близости находится армия врага, но тем не менее не прячется в бункере, а идёт пожать руку защитникам.

511
Офтоп
Обыкновенный мангал
Хочу вам признаться, я люблю Украину, она стала лучше России в моих глазах

Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙

254
Интернет
Провинциальный кубок
Instagram заблокировали на всей территории России Статьи редакции

Доступ к соцсети начали ограничивать раньше срока.

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