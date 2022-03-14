Asus разработает план «эвакуации» бизнеса и сотрудников из России Статьи редакции
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 10 марта опубликовал в твиттере письмо главе Asus с просьбой прекратить работу в России. Компания не ответила, за это её раскритиковали пользователи соцсети.
14 марта министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа на вопрос о письме ответила, что Asus разработает план «эвакуации» своих сотрудников и бизнеса из России. «Компания будет заботиться о своей репутации», — приводит её слова Reuters.
Официально Asus не комментировала планы уйти с российского рынка.
Тайвань присоединился западным санкциям 25 февраля 2022 года. Россия внесла Тайвань в список недружественных стран и территорий.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙
Доступ к соцсети начали ограничивать раньше срока.
Спец. операция по спасению рядового Asus
"Это сделал Asus?"
вернется вместе с Тайванем в Китай
Asus себе заблокируй!
Anus
Asus разработает попы геймеров