Сотрудники Google Developer Studio состоят в религиозной секте «Братство друзей», заявил бывший работник Статьи редакции
В отделении процветают фаворитизм, подкуп, нетолерантность и откровенное кумовство, утверждает видеопродюсер. В иске против компании он заявляет, что его уволили, потому что тот задавал слишком много вопросов.
Кевин Ллойд, проработавший около трёх с половиной лет видеопродюсером в Google подал иск, в котором объясняет свое увольнение из компании действиями членами религиозного культа «Братство друзей». Они якобы буквально выжали его из фирмы, поскольку тот стал открыто говорить и влиянии культа в структуре Google, пишет The New York Times.
В открытом письме Ллойд описал структуру команды: по его словам, по крайней мере 12 из 25 человек были родом из небольшого городка в предгорьях Калифорнии Орегон Хаус. Все они знали друг друга до трудоустройства в Google, многие были близкими друзьями.
Странным образом Google Developer Studio оказалось связано с предприятиями Орегон Хауса. Например, структура корпорации закупала ящиками алкоголь на сотни тысяч долларов у местной винодельни «Грант Мари», а на своих мероприятиях размещала стенды этого производства. Реклама для винодельни, по данным Ллойда, была абсолютно бесплатна.
Позднее Ллойд в случайном разговоре с коллегой выяснил, что Орегон Хаус — это вообще-то не город. «Это культ», — пояснил ему один из фрилансеров. По его словам, там жила группа под названием «Братство друзей», в которую, вероятно, входили их коллеги. Ллойд обнаружил фотографии своих начальников вместе с лидером секты, Робертом Эрлом Бертоном.
После этого видеопродюсер решил разузнать у коллег об организации, но ему якобы дали понять, что о своём открытии ему стоит молчать — и призывать к этому всех, у кого также могут возникнуть вопросы.
Всё это привело к тому, что у Ллойда на фоне стресса начались проблемы со здоровьем. А затем его «без предупреждения и причины» уволили: Ллойд считает, что к этому были причастны члены культа, которых не устроило, что тот задавал слишком много вопросов.
Ллойд пошёл в суд, и узнал, что о деятельности культа также открыто говорило ещё как минимум четыре его коллеги — и все они тоже потеряли работу. Ллойд считает, что Google давно знает об этой проблеме, но закрывает на неё глаза.
Тем временем, согласно иску Ллойда, Google заплатил за установку современной звуковой системы в доме одного из членов культа, который работал в команде звуковым дизайнером. А для организации мероприятий подразделения Google нанимались подрядчики из числа членов «Братства друзей», в том числе фотограф, массажистка, жена Любберса и его сын, который работал ди-джеем на корпоративных вечеринках.
В подразделение Google нанимали людей и продвигали по службе, исходя из их религиозных убеждений
The New York Times подтвердил многие утверждения Ллойда посредством интервью с восемью нынешними и бывшими сотрудниками подразделения Google, а также изучения общедоступной информации (списка участников «Братство друзей», электронных таблиц Google с подробным описанием бюджетов мероприятий и фотографий, сделанные на этих мероприятиях).
Вот что выяснило издание:
- Во главе Google Developer Studio стоит Питер Любберс, давний член организации. Ранее он работал в кадровой компании Kelly Services, с которой судилась Линн Нойес, утверждавшая, что компания не смогла продвинуть её по службе, потому что та не вступила в «Братство друзей». Калифорнийский суд присудил Нойес компенсацию в размере 6,5 миллионов долларов.
- После Kelly Services Любберс перешёл сперва в Oracle, а затем в Google. В 2014 году Любберс помог создать GDS, которая выпускала видеоролики, рекламирующие инструменты Google для разработчиков.
- Под руководством Любберса GDS нанимала членов «Братства друзей». Среди них, например, был видеопродюсер Гейб Паннелл. На фотографии 2015 года, размещённой в Интернете отцом Паннелла, изображены видеопродюсер со своим начальником, а также Робертом Бертоном, которого в Братстве называют «Учителем» или «Нашим любимым учителем».
- При этом новых сотрудников брали не напрямую в Google, а через сторонние организации. Благодаря этому отбор для кандидатов был «минимальным», и в GDS могли попасть люди без должных профессиональных навыков. А в случае чего, с ними могли бы быстро попрощаться.
- Членам культа многое сходило с рук. Так, Гейб Паннелл посещал видеосъемки в состоянии алкогольного опьянения и иногда бросал вещи в ведущего, когда тот был недоволен выступлением. Однако после семи месяцев работы в Google Паннелл стал штатным сотрудником, стал старшим, а затем исполнительным продюсером.
В начале июня стало известно, что в Google разродился скандал между высшей и низшей индийскими кастами: менеджер хотела рассказать о дискриминации низших каст, но ей отказал гендиректор из высшей. 12 июня Google отстранил от работы программиста, который заявил, что нашёл признаки сознания у искусственного интеллекта.
я щас умру от смеха, как же тупо звучит "братство друзей"
Люди с охуенным влиянием играют в эзотерически культы и устраивают свальный грех, никогда такого не было и вот опять 😏
Весь кринж такой как будто Generation P читаю в самом конце книги.
день Нептуна
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/06/17/688260/
Все больше убеждаюсь, что весь мир какая-то кринжовая симуляция, как в той серии Рика и Морти.
https://youtu.be/LHT37gRysi8
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Братство бл. Сестринство еп
Капец братва рвётся к власти
Корпорация добра
Ещё один камень в огород диктатуры, только со стороны корпораций.
Охуеть