В отделении процветают фаворитизм, подкуп, нетолерантность и откровенное кумовство, утверждает видеопродюсер. В иске против компании он заявляет, что его уволили, потому что тот задавал слишком много вопросов.

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Дорога к винодельне «Грант Мари». Фото The New York Times

Кевин Ллойд, проработавший около трёх с половиной лет видеопродюсером в Google подал иск, в котором объясняет свое увольнение из компании действиями членами религиозного культа «Братство друзей». Они якобы буквально выжали его из фирмы, поскольку тот стал открыто говорить и влиянии культа в структуре Google, пишет The New York Times.

В открытом письме Ллойд описал структуру команды: по его словам, по крайней мере 12 из 25 человек были родом из небольшого городка в предгорьях Калифорнии Орегон Хаус. Все они знали друг друга до трудоустройства в Google, многие были близкими друзьями.

Странным образом Google Developer Studio оказалось связано с предприятиями Орегон Хауса. Например, структура корпорации закупала ящиками алкоголь на сотни тысяч долларов у местной винодельни «Грант Мари», а на своих мероприятиях размещала стенды этого производства. Реклама для винодельни, по данным Ллойда, была абсолютно бесплатна.

Позднее Ллойд в случайном разговоре с коллегой выяснил, что Орегон Хаус — это вообще-то не город. «Это культ», — пояснил ему один из фрилансеров. По его словам, там жила группа под названием «Братство друзей», в которую, вероятно, входили их коллеги. Ллойд обнаружил фотографии своих начальников вместе с лидером секты, Робертом Эрлом Бертоном.

Роберт Эрл Бертон, основатель «Братства друзей». Фото Getty Images

«Братство друзей» (The Fellowship of Friends) — это внеконфессиональная религиозная организация, основанная на учениях эзотериков Джорджа Гурджиева и Петра Успенского. Члены секты верят в скорый конец света, проводят мистические ритуалы (по некоторым данным, с использованием запрещённых веществ), обязаны отдавать не менее 10% дохода организации. Бывшие участники культа жаловались на сексуальное насилие, женоненавистничество, расизм и склонение к суициду.

После этого видеопродюсер решил разузнать у коллег об организации, но ему якобы дали понять, что о своём открытии ему стоит молчать — и призывать к этому всех, у кого также могут возникнуть вопросы.

У меня была работа, но теперь она заключалась в том, чтобы молчать о деструктивном культе, культе судного дня, влияние которого в Google Developer Studio росло. Я слышал о регулярном появлении новых членов в культе и видел, как преуспевают существующие. И наоборот, казалось, что члены Братства, которые были в разладе с группой, были вынуждены уйти. Кевин Ллойд истец

Всё это привело к тому, что у Ллойда на фоне стресса начались проблемы со здоровьем. А затем его «без предупреждения и причины» уволили: Ллойд считает, что к этому были причастны члены культа, которых не устроило, что тот задавал слишком много вопросов.

Ллойд пошёл в суд, и узнал, что о деятельности культа также открыто говорило ещё как минимум четыре его коллеги — и все они тоже потеряли работу. Ллойд считает, что Google давно знает об этой проблеме, но закрывает на неё глаза.

Тем временем, согласно иску Ллойда, Google заплатил за установку современной звуковой системы в доме одного из членов культа, который работал в команде звуковым дизайнером. А для организации мероприятий подразделения Google нанимались подрядчики из числа членов «Братства друзей», в том числе фотограф, массажистка, жена Любберса и его сын, который работал ди-джеем на корпоративных вечеринках.

В подразделение Google нанимали людей и продвигали по службе, исходя из их религиозных убеждений

The New York Times подтвердил многие утверждения Ллойда посредством интервью с восемью нынешними и бывшими сотрудниками подразделения Google, а также изучения общедоступной информации (списка участников «Братство друзей», электронных таблиц Google с подробным описанием бюджетов мероприятий и фотографий, сделанные на этих мероприятиях).

Вот что выяснило издание:

Во главе Google Developer Studio стоит Питер Любберс, давний член организации. Ранее он работал в кадровой компании Kelly Services, с которой судилась Линн Нойес, утверждавшая, что компания не смогла продвинуть её по службе, потому что та не вступила в «Братство друзей». Калифорнийский суд присудил Нойес компенсацию в размере 6,5 миллионов долларов.

После Kelly Services Любберс перешёл сперва в Oracle, а затем в Google. В 2014 году Любберс помог создать GDS, которая выпускала видеоролики, рекламирующие инструменты Google для разработчиков.

Под руководством Любберса GDS нанимала членов «Братства друзей». Среди них, например, был видеопродюсер Гейб Паннелл. На фотографии 2015 года, размещённой в Интернете отцом Паннелла, изображены видеопродюсер со своим начальником, а также Робертом Бертоном, которого в Братстве называют «Учителем» или «Нашим любимым учителем».



Скриншот The New Yourk Times

При этом новых сотрудников брали не напрямую в Google, а через сторонние организации. Благодаря этому отбор для кандидатов был «минимальным», и в GDS могли попасть люди без должных профессиональных навыков. А в случае чего, с ними могли бы быстро попрощаться.

Членам культа многое сходило с рук. Так, Гейб Паннелл посещал видеосъемки в состоянии алкогольного опьянения и иногда бросал вещи в ведущего, когда тот был недоволен выступлением. Однако после семи месяцев работы в Google Паннелл стал штатным сотрудником, стал старшим, а затем исполнительным продюсером.