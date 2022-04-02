Кино и сериалы

Уилл Смит вышел из состава Американской киноакадемии после того, как ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока Статьи редакции

По словам актёра, он «предал доверие Академии» и навредил аудитории премии по всему миру.

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Фото: Blaine Ohigashi/A.M.P.A.S

Американский актёр Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в чёрном», «Семь жизней» и «Король Ричард», решил выйти из состава Академии кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии «Оскар». Об этом сообщают Deadline и Variety.

Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я хочу вернуть фокус тем, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она совершает для поддержки творчества.

Уилл Смит
актёр

Смит добавил, что «примет любые последствия» своего поступка. Он подчеркнул, что «полон решимости сделать всё возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом».

Совете приняли отставку Смита, заявил президент Академии Дэвид Рубин. При этом руководство продолжит своё дисциплинарное расследование в отношении актёра.

На 94-й церемонии «Оскара» Смит дал пощёчину ведущему, комику Крису Року. Конфликт произошёл после того, как Рок, будучи на сцене, пошутил про жену Уилла Смита и её прическу, которую она вынуждена носить из-за синдрома алопеции, вызывающего потерю волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока ладонью в лицо. Затем он вернулся на своё место и в грубой форме попросил Рока не упоминать имя своей жены. Комик, в свою очередь, отреагировал шуткой.

Вскоре после этого Смит получил первый «Оскар» в карьере — за роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр извинился перед Академией и коллегами. Получивший пощёчину Крис Рок отказался заявлять на Смита в полицию.

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Команда «CODA: Ребёнок глухих родителей» при получении «Оскара». Chris Pizzello, AP

#новости #оскар

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16 комментариев
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Андрей Лагутин

Кто уже смотрел "Короля Ричарда"? Как вам? Оскар Смиту заслуженный? Я не смотрел, если что

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Vladislav

Смотрел. Наверное, самая сильная его роль, однако далеко за рамки своей привычной игры он не зашел.
Камбербэтч в Псах заслужил больше, как по мне.

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Оптимальный рак

Кибервотч цветом кожи не вышел.

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Vladislav

Да. Но и плюс Смит давно шел к этому Оскару и сильно хотел. И, возможно, он действительно сыграл свою лучшую роль.
А у Бени еще будут впереди крутые роли, однозначно!

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Южный Илья

Гениальная работа, сильная

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Дед Макар

Вся эта надрывная история такой кринж

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Inevitable

Хороший пиар, но могли бы заставить Смита встать на шею Рока

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Убежденный яд

Это уже рестлинг

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Александр Сергеевич
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Убежденный череп

Ну конечно он сам вышел, ему никто не звонил и не предупредил.

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Узкий яд

И никто не обещал отменить

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Убежденный яд

Смит добавил, что «примет любые последствия» своего поступка
 Крутой

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Контрольный Слава

Он вышел еще 2 недели назад

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Александр Сергеевич

я устал я мухожук

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Навальнята спасают Фермана

Я думал это постановка

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Научно-Технический Валера

🤵🏿‍♂️🥊

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Joana Sinelli

Действую с родителями по-другому. Рассказываю просто, не аппелирую к фотографиям или хронике. Вчера, говорю, волонтерить ездила к деткам беженцев. Мама молчит. Страшно, говорю, в глаза смотреть детям, которые уже войну видели, там мальчик один на полу в поезде ехал, а мать его стояла рядом, потому что места прилечь не было. Мама молчит. Они,…

Мама не выдерживает: «У нас в Свердловскую область тоже беженцев привезли». Ага, говорю, ну как привезли, выкрали, а так в гробу они эту Россию видели. Мама молчит. А месяц назад не промолчала бы. Но и я месяц назад не такая хитрая была.

Мнения
Quantum
Почему не получилось?

1. Оккупация Крыма. Пьянящая и легкая победа с оккупацией Крыма, создала ложную иллюзию безнаказанности и успешности дел.

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(инста авторки)
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