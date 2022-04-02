Уилл Смит вышел из состава Американской киноакадемии после того, как ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока Статьи редакции
По словам актёра, он «предал доверие Академии» и навредил аудитории премии по всему миру.
Американский актёр Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в чёрном», «Семь жизней» и «Король Ричард», решил выйти из состава Академии кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии «Оскар». Об этом сообщают Deadline и Variety.
Смит добавил, что «примет любые последствия» своего поступка. Он подчеркнул, что «полон решимости сделать всё возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом».
Совете приняли отставку Смита, заявил президент Академии Дэвид Рубин. При этом руководство продолжит своё дисциплинарное расследование в отношении актёра.
На 94-й церемонии «Оскара» Смит дал пощёчину ведущему, комику Крису Року. Конфликт произошёл после того, как Рок, будучи на сцене, пошутил про жену Уилла Смита и её прическу, которую она вынуждена носить из-за синдрома алопеции, вызывающего потерю волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока ладонью в лицо. Затем он вернулся на своё место и в грубой форме попросил Рока не упоминать имя своей жены. Комик, в свою очередь, отреагировал шуткой.
Вскоре после этого Смит получил первый «Оскар» в карьере — за роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр извинился перед Академией и коллегами. Получивший пощёчину Крис Рок отказался заявлять на Смита в полицию.
Действую с родителями по-другому. Рассказываю просто, не аппелирую к фотографиям или хронике. Вчера, говорю, волонтерить ездила к деткам беженцев. Мама молчит. Страшно, говорю, в глаза смотреть детям, которые уже войну видели, там мальчик один на полу в поезде ехал, а мать его стояла рядом, потому что места прилечь не было. Мама молчит. Они,…
Мама не выдерживает: «У нас в Свердловскую область тоже беженцев привезли». Ага, говорю, ну как привезли, выкрали, а так в гробу они эту Россию видели. Мама молчит. А месяц назад не промолчала бы. Но и я месяц назад не такая хитрая была.
Очевидцы поделились снимками и видео удивительного явления, а NASA — уникальными кадрами самих вспышек.
Кто уже смотрел "Короля Ричарда"? Как вам? Оскар Смиту заслуженный? Я не смотрел, если что
Смотрел. Наверное, самая сильная его роль, однако далеко за рамки своей привычной игры он не зашел.
Камбербэтч в Псах заслужил больше, как по мне.
Кибервотч цветом кожи не вышел.
Да. Но и плюс Смит давно шел к этому Оскару и сильно хотел. И, возможно, он действительно сыграл свою лучшую роль.
А у Бени еще будут впереди крутые роли, однозначно!
Гениальная работа, сильная
Вся эта надрывная история такой кринж
Хороший пиар, но могли бы заставить Смита встать на шею Рока
Это уже рестлинг
Ну конечно он сам вышел, ему никто не звонил и не предупредил.
И никто не обещал отменить
Смит добавил, что «примет любые последствия» своего поступка
Крутой
Он вышел еще 2 недели назад
я устал я мухожук
Я думал это постановка
🤵🏿♂️🥊