По словам актёра, он «предал доверие Академии» и навредил аудитории премии по всему миру.

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Фото: Blaine Ohigashi/A.M.P.A.S

Американский актёр Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в чёрном», «Семь жизней» и «Король Ричард», решил выйти из состава Академии кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии «Оскар». Об этом сообщают Deadline и Variety.

Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я хочу вернуть фокус тем, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она совершает для поддержки творчества. Уилл Смит актёр

Смит добавил, что «примет любые последствия» своего поступка. Он подчеркнул, что «полон решимости сделать всё возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом».

Совете приняли отставку Смита, заявил президент Академии Дэвид Рубин. При этом руководство продолжит своё дисциплинарное расследование в отношении актёра.

На 94-й церемонии «Оскара» Смит дал пощёчину ведущему, комику Крису Року. Конфликт произошёл после того, как Рок, будучи на сцене, пошутил про жену Уилла Смита и её прическу, которую она вынуждена носить из-за синдрома алопеции, вызывающего потерю волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока ладонью в лицо. Затем он вернулся на своё место и в грубой форме попросил Рока не упоминать имя своей жены. Комик, в свою очередь, отреагировал шуткой.

Вскоре после этого Смит получил первый «Оскар» в карьере — за роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр извинился перед Академией и коллегами. Получивший пощёчину Крис Рок отказался заявлять на Смита в полицию.