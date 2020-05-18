Вместо обещанных Путиным 20-80 тысяч рублей за работу с больными коронавирусом, врачи получают в разы меньше, а некоторые — совсем ничего.

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Работники скорой помощи Рязани в обращении к Владимиру Путину Фото Rzn.info

8 апреля Владимир Путин поручил назначить выплаты медработникам, работающим с коронавирусными больными — от 20 до 80 тысяч рублей, в зависимости от должности. Однако к началу мая сотрудники больниц в разных регионах стали жаловаться на низкие доплаты или их отсутствие. По словам медиков, выплаты рассчитывали, исходя из количества отработанных с больными минут, требуя доказать факт работы с пациентами с коронавирусом.

Медработники больницы Армавира пожаловались на отсутствие обещанных выплат, после чего главврача больницы Сергея Смирнова уволили. Врачи выступили с новой просьбой — вернуть руководителя, и выяснить, кто виноват, что федеральные деньги не дошли до медиков. Тем временем в других регионах начались проверки, а где-то обращения медиков считают «заказухой».

Главврача больницы Армавира уволили после жалоб сотрудников о невыплате бонусов, а прокуратура начала проверку

16 мая медицинские сотрудники скорой помощи Армавира в видеообращении пожаловались на отсутствие обещанных выплат за работу с коронавирусными больными.

Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшера, ни медсёстры, ни водители — никто. Ни рубля, ни копейки. из обращения сотрудников больницы Армавира

После обращения прокуратура Краснодарского края начала проверку, а губернатор Вениамин Кондратьев поручил отправить в Армавир комиссию Минздрава.

Главного врача больницы Сергея Смирнова уволили после проверки. Заместитель губернатора края Анна Минькова объяснила это тем, что он не подал списки врачей больницы, работавших с коронавирусом.

Главврач сдаёт списки сотрудников, которые работали с заражёнными пациентами, рассчитывается сумма выплат посменно. По скорой помощи он смотрит: возможно, бригада выехала на вызов и привезла пациента с коронавирусом. Вот эта бригада попадает в соглашение, и главврач рассчитывает им дополнительные деньги. Вот он просто не подал эти списки. Не знаю его аргументы, будем всё выяснять – следствие разбирается. Анна Минькова заместитель губернатора Краснодарского края

В Минздраве сообщили, что деньги для выплат врачам, работающим с коронавирусными больными, перечислили во все больницы, которые подали списки врачей. По словам представителей ведомства, главврачам рекомендовали рассказать персоналу, когда, как и в каком размере выплатят деньги.

17 мая сотрудники больницы Армавира попросили вернуть уволенного главного врача и «разобраться в ситуации». На видео медработники стоят с надписью «Смирнов, мы с тобой». По словам сотрудников, после начала эпидемии коронавируса главврач обеспечил их необходимыми средствами защиты и несколько раз проводил обучение по работе с больными. Также врачи отметили, что без Смирнова «работа остановится».

Персонал больницы создал петицию с требованием пересмотреть увольнение главврача Смирнова. В обращении сказано, что медработники не просили увольнять начальника. Авторы подчёркивают, что доплаты из федерального бюджета не получили и в других регионах, поэтому непонятно, в чём конкретно обвиняется главврач больницы.

На отсутствие обещанных доплат жалуются во многих регионах. В одном СК начал проверку, а в другом жалобы считают «отрежиссированной заказухой»

На отсутствие дополнительных выплат пожаловались сотрудники больниц других регионов. По данным Nn.ru, медработники Нижнего Новгорода собрались на подстанции скорой помощи, жалуясь руководству на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал собрание медиков «отрежиссированной заказухой» и пообещал организовать расследование, чтобы выяснить, «кто стоит за акцией».

Мне очень стыдно за эти грязные и липкие технологии. Я уверен, что если у человека есть альтернативная точка зрения или политические взгляды, устраивать такие сюжеты — очень аморально. Давид Мелик-Гусейнов министр здравоохранения Нижегородской области

В Карачаево-Черкессии медики центральной больницы обратились в прокуратуру из-за отсутствия доплат за работу с коронавирусными больными. На собрании с руководством медучреждения сотрудники спросили, будут ли обещанные выплаты, после чего один из руководителей сказал: «Закройте рты, пожалуйста». После обращения медиков Следственный комитет начал проверку.

В Новосибирске водитель скорой помощи сообщил, что вместо обещанных 6,5 тысяч рублей за работу в апреле получил доплату в 250 рублей.

Как они там считают, я вообще не понимаю. За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с заражёнными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, всё это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас также дома семьи, дети. водитель скорой помощи в Новосибирске

Медработники в Рязани получили в качестве доплаты за работу с коронавирусными больными 3-7 тысяч рублей, вместо положенных 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч фельдшерам и водителям скорой помощи. В Минздраве Рязанской области сотрудникам объяснили, что доплаты выплачиваются за «фактически отработанное время», как сказано в постановлении правительства. В документе нет уточнений, что именно считается «фактически отработанным временем».

18 мая правительство исключило фразу «за фактически отработанное время» из постановления о выплатах врачам, работающим с пациентами с коронавирусом.

После жалоб медработников, Путин поручил главам регионов выплатить деньги врачам вне зависимости от количества отработанных часов. По словам медработников рязанской подстанции скорой помощи, после поручения, доплаты стали приходить в полном размере, но к 17 мая всё ещё выплачены не всем сотрудникам.

Во Владимирской области вместо 10-22 тысяч рублей, медработникам доплатили от 250 до 1800 рублей — сумму высчитывали по отработанным минутам. После обращения в региональный Минздрав сотрудникам сообщили, что суммы пересмотрят.

Наш работодатель посчитал, что расчёт [должен быть] за минуты. Там даже был расписан пример: вот такой-то фельдшер был на вызове столько-то времени и одна минута стоила 2,44 рубля, представляете? Екатерина Ашаева фельдшер станции скорой помощи Владимира

16 мая работники скорой помощи Иркутска пожаловались, что либо совсем не дождались выплат, либо получили около 200 рублей за работу с коронавирусными больными. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что пересмотрит размер выплат работникам. Небольшие выплаченные суммы он объяснил тем, что их рассчитывали исходя из времени, которое медработник провёл с больным, а теперь этот фактор учитывать не будут.

Водитель скорой помощи из Мурманска, который «каждый день перевозил людей с Covid-19», сообщил, что его зарплата в апреле сократилась на 5 тысяч рублей по сравнению с мартом. За работу с больными коронавирусом ему доплатили 229 рублей. В этих регионах, а также в Орловской, Кемеровской и Новгородской областях, СК начал проверки из-за отсутствия выплат медработникам.

По данным опроса сообщества «Доктор на работе», выплаты пришли 33% медработников больниц для пациентов с Covid-19 и 7% сотрудников других клиник. У работников поликлиник доход вырос на 7%, а у 47% — упал. В опросе принимали участие 700 медработников. Результаты закрытого опроса сообщество предоставило «Медузе».