Команда найдёт новый формат, изменит систему пожертвований (а пока их запретила) и уберёт из соцсетей плашки «иностранных агентов».

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10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального экстремистскими организациями. Решение вступит в силу через 30 дней, если жалобы адвокатов не удовлетворят.

Несмотря на решение суда, команда Навального продолжит деятельность, неоднократно заявляли её члены. Фонд уже закрыл возможность перечислять себе деньги и отменил все подписки на пожертвования, а теперь решает, в каком именно формате работать дальше. TJ объясняет, какие запреты ввели против ФБК, почему (пока что) можно репостить расследования Навального и что уже известно о грядущей системе финансирования.

Что не так с судебным решением об экстремизме

В 2019 году Фонд борьбы с коррупцией столкнулся со штрафом в 88 миллионов рублей по иску Евгения Пригожина из-за расследования о нём. Годом позже из-за крупного штрафа организация переименовалась в Фонд защиты прав граждан, но неформально продолжало использовать прошлое название.

Адвокаты организаций сообщали, что в материалах дела «отсутствует чёткое и однозначное указание» на то, какому именно из видов экстремизма соответствует деятельность ФБК. В них лишь говорится, что «целями ФБК является изменение основ конституционного строя и смена власти в стране, в том числе путём „цветной революции“» и что «для достижения деструктивных целей [...] происходит формирование общественного мнения о необходимости смены власти в стране».

Термин «цветная революция», который прокуратура использовала в иске — не юридический и не может использоваться в суде, добавили юристы. Адвокаты утверждают, что обвинение в суде не доказало причастие ФБК и штабов к экстремизму.

В суде ФБК обвиняли в привлечении к протестам детей, которых, по словам обвинения, становится на митингах всё больше. Также суд отмечал и тенденцию к росту массовых беспорядков, но при этом если в судебной статистике не отображено увеличение беспорядков на акциях, то учитывать такие обвинения нельзя, сказал в эфире «Навальный LIVE» юрист ФБК Илья Новиков. Также в статье об экстремизме говорится, что обвиняемая организация должна «принудительно пытаться изменить власть», но в судебном иске слова «принудительно» нет.

Что теперь не должны делать сторонники Навального (по закону)

ФБК, ФЗПГ и штабам Навального фактически запретили любую деятельность. Им нельзя распространять любую информацию (старую удалять не нужно), совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции. Запреты касаются не только самих организаций, но и всех сторонников (кто считается сторонниками, поясняем ниже).

Что грозит сторонникам, бывшим сотрудникам и руководителям ФБК и штабов Навального

Так как ни ФБК, ни штабы Навального сейчас не работают, уголовное преследование бывшим сотрудникам или организаторам грозить не должно ведь экстремистской признали организацию, а не физических лиц. Но не грозит в том случае, если они не будут вновь участвовать в их деятельности и не возобновят работу под теми же названиями.

Вот что грозит бывшим руководителям и организаторам «экстремистских организаций»:

По уголовной статье 282.2 за организацию деятельности объединения, признанного судом экстремистским, могут назначить штраф до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы от шести до 10 лет;

По закону, подписанному Владимиром Путиным 4 июня, бывшим руководителям ФБК и штабов нельзя участвовать в любых выборах в течение пяти лет;

В течение 10 лет они не смогут создавать некоммерческие организации и общественные объединения;

Росфинмониторинг может поместить организаторов в список террористов и экстремистов, запретив пользоваться банковскими картами и тратить больше 10 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи.

Что грозит бывшим сотрудникам «экстремистских организаций»:

По той же статье 282.2, бывшим сотрудникам грозит штраф до 600 тысяч рублей или тюремное заключение на четыре-шесть лет, но только если они вновь будут работать в запрещённых организациях и посещать их мероприятия;



За склонение к участию в работе организации наказать могут сроком до шести лет;



Сотрудникам ФБК и штабов Навального, в течение последнего года работавших в организациях, не смогут участвовать в любых выборах (и президентских тоже) до лета 2024 года;

Росфинмониторинг также может поместить бывших сотрудников в список экстремистов.

Что грозит сторонникам ФБК и штабов Навального

Сторонниками могут признать всех причастных к деятельности ФБК и штабов Навального, то есть тех, кто в течение года до запрета жертвовал им деньги, консультировал или помогал как-то ещё. Кроме того, сторонниками считаются и те, кто за последний год посещал организованные «экстремистской организацией» митинги, репостил в соцсетях расследования или просто открыто поддерживал, например, «Умное голосование».

Сейчас писать о ФБК и штабах Навального в соцсетях можно, но не агитируя к возобновлению их работы и не призывая к участию в их мероприятиях.

По статье 282.3, сторонникам, которые финансировали организации после признания их экстремистскими, грозит штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы от трёх до восьми лет;

Те, кто в течение последнего года как-то поддерживал деятельность ФБК и штабов Навального, до 2024 года запрещено участвовать в любых выборах. Но избиркому придётся это доказать;

За демонстрацию символики запрещённых организаций в положительном контексте могут оштрафовать на две тысячи рублей или арестовать на 15 суток;

Сторонников также могут внести в список экстремистов.

Если человек впервые замечен в организации или сотрудничестве с экстремистской организацией, то его могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно из неё выйдет и не совершал других преступлений.

Что будет с ФБК и штабами Навального дальше

Юридическое лицо

Пока ни сам Алексей Навальный, ни сотрудники штабов не сообщили о конкретных дальнейших планах организаций. Расследования, как и прежде, будут выходить на канале Навального.

После решения суда в инстаграме Навального написали, что его команда продолжит работать. «Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — передали слова политика его сторонники.

Сейчас всё поймём. Разберёмся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет. Алексей Навальный политик

Юрист ФБК Иван Жданов в эфире ютуб-канала «Навальный Live» подтвердил, что нет никаких возможностей сохранить юридическое лицо, но не уточнил ничего по поводу того, кто, когда и под каким названием будет регистрировать новое — и будет ли вообще. «Не стоит делать вид», что прежние юрлица ФБК удастся сохранить, подчеркнул Жданов. Таким образом, новый формат пока под вопросом, но, по словам юриста ФБК, никто из команды Навального не прекращает политическую деятельность: «Всё нормально, продолжаем».

Примеры уголовных дел за создание новой организации на замену запрещённой в России есть. В 2017 году публициста Юрия Мухина, журналиста РБК Александра Соколова и активистов Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша осудили за участие в группе «За ответственную власть». Ей, по мнению следствия, заменили запрещённую «Армию воли народа», напоминала «Медиазона». В 2020 году челябинский суд связал запрещённую в России Национал-большевистскую партию с основанной позже Эдуардом Лимоновым «Другой Россией».

Региональные штабы

Леонид Волков больше не является главой сети региональных штабов, поскольку самой сети уже нет. В разговоре с TJ координатор екатеринбургского штаба Алексей Гресько заявил, что «прямой организации или фонда, который стал бы „преемником“ штаба, не будет. Иначе его запретят точно так же через неделю». Гресько призвал следить за каналами штабов, но пока ничего конкретного от них не ожидается.

Волков отмечал, что региональным штабам придётся самостоятельно собирать пожертвования. «Мы предложим тем, кто раньше донатил на сеть штабов, выбрать свой любимый штаб и поддерживать его», — добавил политик. Команда Навального рассуждает о создании новой финансовой инфраструктуре для пожертвований, которой смогут пользоваться в Европе и США.

Жданов надеется, что на сторонников Навального по всей России тоже не повлияет решение суда, и призывает относиться к нему «спокойно».

Участие в выборах

Самому Навальному с 2017 года запрещено избираться, так что его сторонники собирались участвовать на выборах в Госдуму в сентябре. Жданов надеется, что бывшие сотрудники штабов и ФБК, не работавшие руководителями в них, всё же смогут в участвовать в выборах.

В мае в Госдуме приняли «закон против ФБК», запрещающий сотням тысяч сторонников Навального участвовать в выборах.

ФБК призвала отправлять пожертвования «Умному голосованию» и использовать сервис на осенних выборах — по задумке авторов, проект позволяет поддержать кандидатов, которые напрямую не связаны с Навальным, но имеют шансы победить «Единую Россию».

Суд засекретил материалы дела ФБК, объявив его государственной тайной. Но уже сейчас можно сказать, что у команды Навального не найдётся «юридической лазейки» для участия в ближайших выборах, подчеркнул Новиков. Однако «достаточно вспомнить 2019 год в Москве и эффективную работу избиркомов [на выборах в Мосгордуму]. Если вдруг не будет возможности кого-то не допустить к выборам по новому закону, значит, его не допустят по старому», — добавил Новиков.

Пожертвования

За три дня до решения суда команда Навального отменила возможность переводить пожертвования и формально прекратила договор с сотрудниками, «чтобы никого не подставить». Сейчас поддержать ФБК деньгами нельзя. Поскольку речь идёт о запрете переводить средства конкретному юридическому лицу, фонд ищет способы для поддержки физических лиц — их экстремистами в России не признавали.

Про «нормальный» фандрайзинг внутри России команде ФБК пока придётся забыть, заявил Новиков в эфире «Навальный LIVE». Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров говорил эфире «Дождя», что рассматривает использование PayPal, биткоинов или донатов на ютубе.

Жданов предложил зрителям «Навальный LIVE» изучить, как переводить биткоины. «Мы близки к тому, чтобы нащупать такой способ, чтобы российские банки не видели, куда уходят пожертвования», — отметил он, добавив, что новый вариант должен подразумевать, что в случае признания сторонников политика экстремистами источник пожертвования нельзя связать с ними юридически.

Новиков предположил, что следователи уже готовы к пожертвованиям криптовалютой: «Очень легко взять одного и второго человека, а затем взять у них показания, что они перечисляли биткоины — и вот, пожалуйста, новый фандрайзинг криминализирован. Не подаю гениальную идею: они прекрасно знают это сами и, может быть, что-то такое сейчас готовят».

«Любая схема теперь будет рассматриваться правоохранителями всего лишь как схема уклонения от уголовной ответственности за участие в деятельности [запрещённой] организации», — предположил в разговоре с РБК юрист компании Pen & Paper Константин Добрынин.

Ютуб и другие соцсети

Пока по каждому видеоролику не будет конкретно судебного решения о признании экстремистским, его нельзя будет удалить или запретить распространять, так что можно не бояться репостить на свою страницу, к примеру, расследование о «Дворце для Путина».

Российский суд не может отправить приставов специально цензурировать ютуб-каналы. Безусловно, многое зависит от Google и принадлежащего ему YouTube, а также от того, как они будут взаимодействовать с российскими властями. Но всё-таки в Google понимают, что такое свобода распространения информации. Иван Жданов юрист ФБК