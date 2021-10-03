Краткий пересказ расследований вокруг вывода денег из РФ, конфликтов интересов и предполагаемой коррупции.

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Владимир Путин награждает Константина Эрнста наградой «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2014 год пресс-служба Кремля

3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Предыдущие аналогичные работы международного консорциума журналистов-расследователей (ICFJ) порой приводили к масштабным изменениям, включая отставки чиновников, уголовные дела и реформы финансовых систем.

Россию в ICFJ представляют «Важные истории». Издание, его главный редактор Роман Анин и ещё несколько сотрудников признаны в России «иностранными агентами». Исходя из российских законов, TJ не может приводить гиперссылки на их материалы.

Мы нашли офшоры многих депутатов Госдумы, людей из близкого окружения Владимира Путина, родственников руководителей госкомпаний и чиновников. В общем, всех тех людей, которые с 2014 года приняли огромное количество безумных законов, например, об иностранных агентах, и не перестают пугать нас — через своих пропагандистов — заговором Запада против России, а сами прячут миллиарды рублей на своих офшорных счетах в тех самых западных странах. Роман Анин главред «Важных историй»

По подсчётам Ильи Шуманова, главы российского отделения Transparency International (Минюст признал организацию «иноагентом»), Россия заняла первое место среди всех стран по числу упомянутых в архиве пользователей офшорных юрисдикций. Всего в расследованиях содержатся сведения о 52 российских «олигархах», отметил Шуманов.

«Архив Пандоры» построен на данных офшорных регистраторов, полученных от анонимного источника. Журналисты-участники расследований перепроверили эти данные, и утверждают, что им можно доверять.

Мы перепроверили их с помощью множества открытых источников. Мы также отправили запросы всем людям, чьи офшоры нас заинтересовали. Многие из них подтвердили: сведения о них в «архиве Пандоры» верны. Комментарии всех людей, ответивших на наши запросы, вы найдёте в текстах проекта. Роман Анин главред «Важных историй»

Что такое офшор

Офшоры — то, вокруг чего строятся такие расследования, — часто называют «налоговым раем», что связано с особыми условиями для иностранного бизнеса в конкретной стране. К примеру, речь может идти о нулевых или невысоких налогах, отсутствии серьёзной отчётности, а также обширных возможностях для заключения сделок. Само по себе владение офшором не считается преступлением. Но такие компании до сих пор часто используют для «отмывания» средств и других незаконных схем.

В отчёте неправительственной организации Tax Justice Network (TJN) говорится, что мировые потери из-за налоговых убежищ составляют 427 миллиардов долларов в год — а на Россию из них приходится более пяти миллиардов. При учёте, что в России 144 миллиона человек, каждый житель «теряет» по этой причине 35 долларов в год, подсчитали независимые специалисты.

Точные масштабы использования офшоров, пожалуй, определить невозможно, но расследования вроде «Архива Пандоры» помогают оценить их хотя бы частично. «Важные истории» также подчёркивают, что Владимир Путин многократно говорил о необходимоcти «деофшоризации» национальной экономики.

Что говорится в «Архиве Пандоры» о России

Константин Эрнст

Судя по расследованию, гендиректор «Первого канала» — бенефициар офшора на Британских Виргинских островах. По данным «Важных историй», в 2014 году компания Эрнста стала совладельцем 39 кинотеатров в разных районах Москвы, выкупленных у мэрии ради реконструкции.

В расследовании предполагается, что из цены на аукционе следовало, что лот «организован под конкретного крупного покупателя»: кадастровая стоимость составляла около 23 миллиардов рублей, тогда как мэрия продала кинотеатры за 9,6 миллиарда. Как выяснили журналисты, 16 миллионов долларов под залог акций компании Эрнста выдал банк RCB Bank, среди акционеров которого есть ВТБ.

Эрнст в разговоре с расследователями заявил, что не совершает ничего незаконного, и подтвердил, что «имеет отношение к офшору Moscow Dvorik и никогда не делал из этого секрета». Почему глава «Первого канала» зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах и почему юристы просили регистратора офшора не отправлять сведения об акционерах в корпоративный реестр, он не пояснил.

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Судя по расследованию, 34-летняя падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет 85-метровой яхтой Valeriе через офшор с Британских Виргинских островов. Как отмечают «Важные истории» со ссылкой на специалистов, нынешняя стоимость яхты оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Летом 2021 года Valeriе стояла в Монако и Антиба.

Из «архива Пандоры» также выяснилось, что Игнатова вместе с тёщей Чемезова через ирландскую компанию владеет виллой рядом с испанским курортом Марбелья — в городе Эстепона. Её стоимость оценивается в 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по курсу на 2018 год, когда опубликовали последнюю доступную отчётность).

Всего Игнатова владеет восемью офшорами, в четырёх из которых указана стоимость активов — «Важные истории» насчитали 21 миллиард рублей без учёта виллы в Эстепоне.

Список других людей, которых связывают с офшорами

«Окружение» Владимира Путина

Предполагаемая знакомая Путина Светлана Кривоногих из расследования «Проекта» — офшор на Британских Виргинских островах, владеющий квартирой у моря в Монако (3,6 миллиона евро вместе с парковкой). Фирма через номинального собственника и аудиторов связана со структурой, оказывавшей услуги знакомым Путина.

из расследования «Проекта» — офшор на Британских Виргинских островах, владеющий квартирой у моря в Монако (3,6 миллиона евро вместе с парковкой). Фирма через номинального собственника и аудиторов связана со структурой, оказывавшей услуги знакомым Путина. Адвокат, студенческий друг Путина и совладелец крупного нефтеперерабатывающего завода (Антипинского НПЗ) Николай Егоров — офшор на Британских Виргинских островах. Представители Егорова подтвердили его связь с офшором и заявили, что это не противоречит закону: «Нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению».

— офшор на Британских Виргинских островах. Представители Егорова подтвердили его связь с офшором и заявили, что это не противоречит закону: «Нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению». Сын двоюродного брата Путина и бывший сотрудник ФСБ Роман Путин — офшор на Сейшельских островах. Формально она нужна для «инвестирования личных средств в бизнес-авиацию».



— офшор на Сейшельских островах. Формально она нужна для «инвестирования личных средств в бизнес-авиацию». Глава «Сбербанка» Герман Греф — офшор в Сингапуре. Управляющим сделали племянника Грефа. На текущий момент все активы переданы компаниям бывшего замминистра экономразвития и знакомого Грефа Кирилла Андросова. Банк не ответил на вопросы «Важных историй».

— офшор в Сингапуре. Управляющим сделали племянника Грефа. На текущий момент все активы переданы компаниям бывшего замминистра экономразвития и знакомого Грефа Кирилла Андросова. Банк не ответил на вопросы «Важных историй». Cтуденческий друг российского президента Виктор Хмарин — офшор на Британских Виргинских островах. Формальная цель — чтобы держать счёт в швейцарском банке. Компании, которые называются близкими к Хмарину, ранее поставляли «Газпрому» оборудование, но после угрозы уголовного дела его «дистанцировали» от госкорпорации и президента.

Чиновники и их близкие

Глава администрации президента Антон Вайно и руководитель «Роснано» Сергей Куликов , предположительно, бесплатно пользовались 54-метровой яхтой, которой через офшор владеет сооснователь Yota Сергей Адоньев. Сейчас компанией Yota владеет «Мегафон» Алишера Усманова. Специалисты оценивают минимальный по продолжительности отдых на такой яхте в 300-400 тысяч евро. «Важные истории» считают, что это взятка, тогда как чиновник по закону не может получать дорогостоящие подарки.

и руководитель «Роснано» , предположительно, бесплатно пользовались 54-метровой яхтой, которой через офшор владеет сооснователь Yota Сергей Адоньев. Сейчас компанией Yota владеет «Мегафон» Алишера Усманова. Специалисты оценивают минимальный по продолжительности отдых на такой яхте в 300-400 тысяч евро. «Важные истории» считают, что это взятка, тогда как чиновник по закону не может получать дорогостоящие подарки. 20-летняя дочь зампредседателя правительства Марата Хуснуллина Алина — офшор на Британских Виргинских островах. У компании есть недвижимость на 1,5 миллиона евро (что именно, неизвестно) и долг на 1,6 миллиона евро. «Важные истории» считают вероятным источником денег отца Алины, которая также владеет долей гостиницы в Татарстане, зарегистрирована в элитной московской квартире и управляет почти 6000 гектарами сельскохозяйственных угодий.



Алина — офшор на Британских Виргинских островах. У компании есть недвижимость на 1,5 миллиона евро (что именно, неизвестно) и долг на 1,6 миллиона евро. «Важные истории» считают вероятным источником денег отца Алины, которая также владеет долей гостиницы в Татарстане, зарегистрирована в элитной московской квартире и управляет почти 6000 гектарами сельскохозяйственных угодий. Зять главы МИД России Сергея Лаврова, инвестбанкир (среди активов — KFC и «Магнит») Александр Винокуров — семь офшоров, в том числе в Панаме и на Британских Виргинских островах. Формальная цель таких компаний — управлением банковскими счетами. Винокуров — гражданин Израиля, выяснили «Важные истории», которым тот не ответил на запрос.

Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир — офшор на Британских Виргинских островах. Хотя формально совершеннолетним родственникам чиновников можно владеть такими компаниями, это вызывает «вопросы этического характера», отмечают журналисты. «Важные истории» отмечают, что Владимир Кириенко через офшор инвестировал в израильские стартапы, один из которых продали американской IT-компании.

Владимир — офшор на Британских Виргинских островах. Хотя формально совершеннолетним родственникам чиновников можно владеть такими компаниями, это вызывает «вопросы этического характера», отмечают журналисты. «Важные истории» отмечают, что Владимир Кириенко через офшор инвестировал в израильские стартапы, один из которых продали американской IT-компании. Муж сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) — два офшора на Британских Виргинских островах. Они через российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы, покупая его по цене «значительно ниже» рыночной. Это происходило, когда Сергунина отвечала за эти вопросы в мэрии, что говорит о конфликте интересов. Одному из офшоров принадлежит 400-метровая квартира в центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. В офшорных документах Аарон Аронов отметил, что не является «политически значимым лицом».

Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) — два офшора на Британских Виргинских островах. Они через российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы, покупая его по цене «значительно ниже» рыночной. Это происходило, когда Сергунина отвечала за эти вопросы в мэрии, что говорит о конфликте интересов. Одному из офшоров принадлежит 400-метровая квартира в центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. В офшорных документах Аарон Аронов отметил, что не является «политически значимым лицом». Отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Яков Чернин — два офшора на Сейшельских островах. Компания Сергея Чернина уничтожает свалки химических отходов в Нижегородской области (вокруг таких работ происходили скандалы), тогда как «ГазЭнергоСтрой» без конкурса получил крупнейший госконтракт на ликвидацию объектов экологического ущерба.

Депутаты

Депутат Госдумы от «Справедливой России» в 2011-2021 годах Алексей Чепа — офшор на Британских Виргинских островах. Парламентарий указывал, что передал все бизнес-проекты своим детям. «Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Чепа формально не нарушил российский закон», — указывают «Важные истории». Найденная фирма владеет рестораном Novikov в Лондоне (частично), зданием и гаражом возле от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу. Впрочем, Чепа долго занимался бизнесом, за последние 10 лет задекларировал более 800 миллионов рублей, а о том, что его дети живут в Лондоне, уже известно. Чепа среди прочего поддерживал закон об «иностранных агентах», отмечая, что «этот либерализм привёл к вседозволенности» и «это надо быстро прекращать» .

— офшор на Британских Виргинских островах. Парламентарий указывал, что передал все бизнес-проекты своим детям. «Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Чепа формально не нарушил российский закон», — указывают «Важные истории». Найденная фирма владеет рестораном Novikov в Лондоне (частично), зданием и гаражом возле от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу. Впрочем, Чепа долго занимался бизнесом, за последние 10 лет задекларировал более 800 миллионов рублей, а о том, что его дети живут в Лондоне, уже известно. . Аудитор Счётной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах и член «Единой России» Сергей Мамедов — офшор на Британских Виргинских островах. Судя по расследованию, он передал родственникам иностранные активы менее чем за три месяца до вступления в силу закона о запрете госслужащим владеть зарубежными финансовыми инструментами. После этого, хотя мать Мамедова владела офшором, он голосовал в Совфеде за ужесточение запрета .

— офшор на Британских Виргинских островах. Судя по расследованию, он передал родственникам иностранные активы менее чем за три месяца до вступления в силу закона о запрете госслужащим владеть зарубежными финансовыми инструментами. . Депутат Госдумы от «Единой России» в 2007-2021 годах Григорий Аникеев — два офшора на Британских Виргинских островах. Закон он не нарушает, поскольку компании сейчас принадлежат его братьям. Но в Думе Аникеев стал соавтором закона об «иноагентах», санкциях против Евросоюза, а также «закона Димы Яковлева» или «закона подлецов» о запрете усыновления сирот иностранцами . «Важные истории» обратили внимание, что за 14 лет работы в парламенте Аникеев участвовал в обсуждениях один раз, обратив внимание на ошибку: он сказал спикеру, что голосовал не «против», а «за». В конце 2019 года он получил грамоту правительства за «заслуги в законотворческой деятельности».



— два офшора на Британских Виргинских островах. Закон он не нарушает, поскольку компании сейчас принадлежат его братьям. Но . «Важные истории» обратили внимание, что за 14 лет работы в парламенте Аникеев участвовал в обсуждениях один раз, обратив внимание на ошибку: он сказал спикеру, что голосовал не «против», а «за». В конце 2019 года он получил грамоту правительства за «заслуги в законотворческой деятельности». Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Льва Ковпака , основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак — офшор на Британских Виргинских островах. Закон это не нарушает, но в Госдуме Игорь Ковпак состоял в комитете по бюджету и налогам и регулярно выступал за регистрацию бизнеса по месту работы.



, основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак — офшор на Британских Виргинских островах. Закон это не нарушает, но и регулярно выступал за регистрацию бизнеса по месту работы. Член Совета Федерации с 2004 года и член «Единой России» Олег Ткач — три офшора, на Кипре, на Каймановых островах и на Британских Виргинских островах. Учредители и бенефициары — родственники. Одной из компаний через траст владеет его жена, а супругам госдеятелей запрещено заниматься бизнесом.

— три офшора, на Кипре, на Каймановых островах и на Британских Виргинских островах. Учредители и бенефициары — родственники. Одной из компаний через траст владеет его жена, а супругам госдеятелей запрещено заниматься бизнесом. Депутат Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Николай Петрунин — три офшора на Британских Виргинских островах. Парламентарий перестал быть формально связан с офшорами после марта 2016 года. В Думе он стал соавтором закона об ответе на «недружественные действия» США и других государств, а также поддержал закон о СМИ-«иноагентах» .



— три офшора на Британских Виргинских островах. Парламентарий перестал быть формально связан с офшорами после марта 2016 года. . Депутат Госдумы от «Единой России» в 1999-2021 годах Владислав Резник — шесть офшоров на Британских Виргинских островах. Активами до 2016 года владела дочь и бывшая жена. «Важные истории» отмечают, что депутат «успел» передать акции дочери и, вероятно, специально развёлся с женой. Резник голосовал за законы об «иноагентах», «нежелательных организациях» и другие «антизападные» законы .



— шесть офшоров на Британских Виргинских островах. Активами до 2016 года владела дочь и бывшая жена. «Важные истории» отмечают, что депутат «успел» передать акции дочери и, вероятно, специально развёлся с женой. . Дочь депутата Госдумы (2007-2011 и 2016-2021 годы), члена Совета Федерации (2012-2016) и члена «Единой России» Андрея Голушко Мария Капт-Голушко — офшор в Панаме. Она может владеть такими компаниями, но, по версии журналистов, это вызывает «этические вопросы» к отцу. Голушко голосовал за закон об «иноагентах», за «закон Димы Яковлева» и за регулирование просветительской деятельности. По версии расследователей, компания дочери парламентария строила крупный торговый центр в Астрахани, преподнесённый властями как «новогодний подарок». Кроме того, за сокрытие доходов на сотни миллионов рублей Голушко предъявили обвинения, а «в связи с утратой доверия» его дочь уволили из Библиотеки иностранной литературы.

Мария Капт-Голушко — офшор в Панаме. Она может владеть такими компаниями, но, по версии журналистов, это вызывает «этические вопросы» к отцу. По версии расследователей, компания дочери парламентария строила крупный торговый центр в Астрахани, преподнесённый властями как «новогодний подарок». Кроме того, за сокрытие доходов на сотни миллионов рублей Голушко предъявили обвинения, а «в связи с утратой доверия» его дочь уволили из Библиотеки иностранной литературы. Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 1999-2021 годах Андрея Скоча Владимир Скоч — шесть офшоров на Британских Виргинских островах. «Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью», — отмечают «Важные истории». Сам Андрей Скоч и его семья попали в 2021 году в список богатейших людей России по версии Forbes. Депутат голосовал за закон об «иноагентах», за автономный рунет, за запрет организациям акций получать деньги из других стран, а также за ответ на «недружественные действия» США .

Владимир Скоч — шесть офшоров на Британских Виргинских островах. «Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью», — отмечают «Важные истории». Сам Андрей Скоч и его семья попали в 2021 году в список богатейших людей России по версии Forbes. . Дочь депутата Госдумы от «Единой России» в 2003-2021 годах Отари Аршбы Инга — офшор на Британских Виргинских островах. Она не нарушает российский закон, но участвует в строительном, торговом, ресторанном и рекламном бизнесах в России. О том, что у семьи Аршба есть бизнес в России, известно. Вместе с тем парламентарий возглавляет комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами, а также «исправно подписывается под законами против иностранного влияния» .