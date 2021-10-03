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Разборы
Сергей Звезда

Офшоры, Эрнст и «яхта-взятка»: главное из «архива Пандоры» о России — «окружении» Путина, чиновниках и депутатах Статьи редакции

Краткий пересказ расследований вокруг вывода денег из РФ, конфликтов интересов и предполагаемой коррупции.

72 72 комментария
2661 просмотров
Владимир Путин награждает Константина Эрнста наградой «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2014 год пресс-служба Кремля

3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Предыдущие аналогичные работы международного консорциума журналистов-расследователей (ICFJ) порой приводили к масштабным изменениям, включая отставки чиновников, уголовные дела и реформы финансовых систем.

Россию в ICFJ представляют «Важные истории». Издание, его главный редактор Роман Анин и ещё несколько сотрудников признаны в России «иностранными агентами». Исходя из российских законов, TJ не может приводить гиперссылки на их материалы.

Мы нашли офшоры многих депутатов Госдумы, людей из близкого окружения Владимира Путина, родственников руководителей госкомпаний и чиновников.

В общем, всех тех людей, которые с 2014 года приняли огромное количество безумных законов, например, об иностранных агентах, и не перестают пугать нас — через своих пропагандистов — заговором Запада против России, а сами прячут миллиарды рублей на своих офшорных счетах в тех самых западных странах.

Роман Анин
главред «Важных историй»

По подсчётам Ильи Шуманова, главы российского отделения Transparency International (Минюст признал организацию «иноагентом»), Россия заняла первое место среди всех стран по числу упомянутых в архиве пользователей офшорных юрисдикций. Всего в расследованиях содержатся сведения о 52 российских «олигархах», отметил Шуманов.

«Архив Пандоры» построен на данных офшорных регистраторов, полученных от анонимного источника. Журналисты-участники расследований перепроверили эти данные, и утверждают, что им можно доверять.

Мы перепроверили их с помощью множества открытых источников. Мы также отправили запросы всем людям, чьи офшоры нас заинтересовали. Многие из них подтвердили: сведения о них в «архиве Пандоры» верны. Комментарии всех людей, ответивших на наши запросы, вы найдёте в текстах проекта.

Роман Анин
главред «Важных историй»

Что такое офшор

Офшоры — то, вокруг чего строятся такие расследования, — часто называют «налоговым раем», что связано с особыми условиями для иностранного бизнеса в конкретной стране. К примеру, речь может идти о нулевых или невысоких налогах, отсутствии серьёзной отчётности, а также обширных возможностях для заключения сделок. Само по себе владение офшором не считается преступлением. Но такие компании до сих пор часто используют для «отмывания» средств и других незаконных схем.

В отчёте неправительственной организации Tax Justice Network (TJN) говорится, что мировые потери из-за налоговых убежищ составляют 427 миллиардов долларов в год — а на Россию из них приходится более пяти миллиардов. При учёте, что в России 144 миллиона человек, каждый житель «теряет» по этой причине 35 долларов в год, подсчитали независимые специалисты.

Точные масштабы использования офшоров, пожалуй, определить невозможно, но расследования вроде «Архива Пандоры» помогают оценить их хотя бы частично. «Важные истории» также подчёркивают, что Владимир Путин многократно говорил о необходимоcти «деофшоризации» национальной экономики.

Что говорится в «Архиве Пандоры» о России

Константин Эрнст

Судя по расследованию, гендиректор «Первого канала» — бенефициар офшора на Британских Виргинских островах. По данным «Важных историй», в 2014 году компания Эрнста стала совладельцем 39 кинотеатров в разных районах Москвы, выкупленных у мэрии ради реконструкции.

В расследовании предполагается, что из цены на аукционе следовало, что лот «организован под конкретного крупного покупателя»: кадастровая стоимость составляла около 23 миллиардов рублей, тогда как мэрия продала кинотеатры за 9,6 миллиарда. Как выяснили журналисты, 16 миллионов долларов под залог акций компании Эрнста выдал банк RCB Bank, среди акционеров которого есть ВТБ.

Эрнст в разговоре с расследователями заявил, что не совершает ничего незаконного, и подтвердил, что «имеет отношение к офшору Moscow Dvorik и никогда не делал из этого секрета». Почему глава «Первого канала» зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах и почему юристы просили регистратора офшора не отправлять сведения об акционерах в корпоративный реестр, он не пояснил.

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Судя по расследованию, 34-летняя падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет 85-метровой яхтой Valeriе через офшор с Британских Виргинских островов. Как отмечают «Важные истории» со ссылкой на специалистов, нынешняя стоимость яхты оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Летом 2021 года Valeriе стояла в Монако и Антиба.

Из «архива Пандоры» также выяснилось, что Игнатова вместе с тёщей Чемезова через ирландскую компанию владеет виллой рядом с испанским курортом Марбелья — в городе Эстепона. Её стоимость оценивается в 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по курсу на 2018 год, когда опубликовали последнюю доступную отчётность).

Всего Игнатова владеет восемью офшорами, в четырёх из которых указана стоимость активов — «Важные истории» насчитали 21 миллиард рублей без учёта виллы в Эстепоне.

Список других людей, которых связывают с офшорами

«Окружение» Владимира Путина

  • Предполагаемая знакомая Путина Светлана Кривоногих из расследования «Проекта» — офшор на Британских Виргинских островах, владеющий квартирой у моря в Монако (3,6 миллиона евро вместе с парковкой). Фирма через номинального собственника и аудиторов связана со структурой, оказывавшей услуги знакомым Путина.
  • Адвокат, студенческий друг Путина и совладелец крупного нефтеперерабатывающего завода (Антипинского НПЗ) Николай Егоров — офшор на Британских Виргинских островах. Представители Егорова подтвердили его связь с офшором и заявили, что это не противоречит закону: «Нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению».
  • Сын двоюродного брата Путина и бывший сотрудник ФСБ Роман Путин — офшор на Сейшельских островах. Формально она нужна для «инвестирования личных средств в бизнес-авиацию».
  • Глава «Сбербанка» Герман Греф — офшор в Сингапуре. Управляющим сделали племянника Грефа. На текущий момент все активы переданы компаниям бывшего замминистра экономразвития и знакомого Грефа Кирилла Андросова. Банк не ответил на вопросы «Важных историй».
  • Cтуденческий друг российского президента Виктор Хмарин — офшор на Британских Виргинских островах. Формальная цель — чтобы держать счёт в швейцарском банке. Компании, которые называются близкими к Хмарину, ранее поставляли «Газпрому» оборудование, но после угрозы уголовного дела его «дистанцировали» от госкорпорации и президента.

Чиновники и их близкие

  • Глава администрации президента Антон Вайно и руководитель «Роснано» Сергей Куликов, предположительно, бесплатно пользовались 54-метровой яхтой, которой через офшор владеет сооснователь Yota Сергей Адоньев. Сейчас компанией Yota владеет «Мегафон» Алишера Усманова. Специалисты оценивают минимальный по продолжительности отдых на такой яхте в 300-400 тысяч евро. «Важные истории» считают, что это взятка, тогда как чиновник по закону не может получать дорогостоящие подарки.
  • 20-летняя дочь зампредседателя правительства Марата Хуснуллина Алина — офшор на Британских Виргинских островах. У компании есть недвижимость на 1,5 миллиона евро (что именно, неизвестно) и долг на 1,6 миллиона евро. «Важные истории» считают вероятным источником денег отца Алины, которая также владеет долей гостиницы в Татарстане, зарегистрирована в элитной московской квартире и управляет почти 6000 гектарами сельскохозяйственных угодий.

  • Зять главы МИД России Сергея Лаврова, инвестбанкир (среди активов — KFC и «Магнит») Александр Винокуров — семь офшоров, в том числе в Панаме и на Британских Виргинских островах. Формальная цель таких компаний — управлением банковскими счетами. Винокуров — гражданин Израиля, выяснили «Важные истории», которым тот не ответил на запрос.

  • Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир — офшор на Британских Виргинских островах. Хотя формально совершеннолетним родственникам чиновников можно владеть такими компаниями, это вызывает «вопросы этического характера», отмечают журналисты. «Важные истории» отмечают, что Владимир Кириенко через офшор инвестировал в израильские стартапы, один из которых продали американской IT-компании.
  • Муж сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) — два офшора на Британских Виргинских островах. Они через российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы, покупая его по цене «значительно ниже» рыночной. Это происходило, когда Сергунина отвечала за эти вопросы в мэрии, что говорит о конфликте интересов. Одному из офшоров принадлежит 400-метровая квартира в центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. В офшорных документах Аарон Аронов отметил, что не является «политически значимым лицом».
  • Отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Яков Чернин — два офшора на Сейшельских островах. Компания Сергея Чернина уничтожает свалки химических отходов в Нижегородской области (вокруг таких работ происходили скандалы), тогда как «ГазЭнергоСтрой» без конкурса получил крупнейший госконтракт на ликвидацию объектов экологического ущерба.

Депутаты

  • Депутат Госдумы от «Справедливой России» в 2011-2021 годах Алексей Чепа — офшор на Британских Виргинских островах. Парламентарий указывал, что передал все бизнес-проекты своим детям. «Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Чепа формально не нарушил российский закон», — указывают «Важные истории». Найденная фирма владеет рестораном Novikov в Лондоне (частично), зданием и гаражом возле от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 2,4 миллиарда рублей по текущему курсу. Впрочем, Чепа долго занимался бизнесом, за последние 10 лет задекларировал более 800 миллионов рублей, а о том, что его дети живут в Лондоне, уже известно. Чепа среди прочего поддерживал закон об «иностранных агентах», отмечая, что «этот либерализм привёл к вседозволенности» и «это надо быстро прекращать».
  • Аудитор Счётной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах и член «Единой России» Сергей Мамедов — офшор на Британских Виргинских островах. Судя по расследованию, он передал родственникам иностранные активы менее чем за три месяца до вступления в силу закона о запрете госслужащим владеть зарубежными финансовыми инструментами. После этого, хотя мать Мамедова владела офшором, он голосовал в Совфеде за ужесточение запрета.
  • Депутат Госдумы от «Единой России» в 2007-2021 годах Григорий Аникеев — два офшора на Британских Виргинских островах. Закон он не нарушает, поскольку компании сейчас принадлежат его братьям. Но в Думе Аникеев стал соавтором закона об «иноагентах», санкциях против Евросоюза, а также «закона Димы Яковлева» или «закона подлецов» о запрете усыновления сирот иностранцами. «Важные истории» обратили внимание, что за 14 лет работы в парламенте Аникеев участвовал в обсуждениях один раз, обратив внимание на ошибку: он сказал спикеру, что голосовал не «против», а «за». В конце 2019 года он получил грамоту правительства за «заслуги в законотворческой деятельности».
  • Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Льва Ковпака, основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак — офшор на Британских Виргинских островах. Закон это не нарушает, но в Госдуме Игорь Ковпак состоял в комитете по бюджету и налогам и регулярно выступал за регистрацию бизнеса по месту работы.
  • Член Совета Федерации с 2004 года и член «Единой России» Олег Ткач — три офшора, на Кипре, на Каймановых островах и на Британских Виргинских островах. Учредители и бенефициары — родственники. Одной из компаний через траст владеет его жена, а супругам госдеятелей запрещено заниматься бизнесом.
  • Депутат Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Николай Петрунин — три офшора на Британских Виргинских островах. Парламентарий перестал быть формально связан с офшорами после марта 2016 года. В Думе он стал соавтором закона об ответе на «недружественные действия» США и других государств, а также поддержал закон о СМИ-«иноагентах».
  • Депутат Госдумы от «Единой России» в 1999-2021 годах Владислав Резник — шесть офшоров на Британских Виргинских островах. Активами до 2016 года владела дочь и бывшая жена. «Важные истории» отмечают, что депутат «успел» передать акции дочери и, вероятно, специально развёлся с женой. Резник голосовал за законы об «иноагентах», «нежелательных организациях» и другие «антизападные» законы.
  • Дочь депутата Госдумы (2007-2011 и 2016-2021 годы), члена Совета Федерации (2012-2016) и члена «Единой России» Андрея Голушко Мария Капт-Голушко — офшор в Панаме. Она может владеть такими компаниями, но, по версии журналистов, это вызывает «этические вопросы» к отцу. Голушко голосовал за закон об «иноагентах», за «закон Димы Яковлева» и за регулирование просветительской деятельности. По версии расследователей, компания дочери парламентария строила крупный торговый центр в Астрахани, преподнесённый властями как «новогодний подарок». Кроме того, за сокрытие доходов на сотни миллионов рублей Голушко предъявили обвинения, а «в связи с утратой доверия» его дочь уволили из Библиотеки иностранной литературы.
  • Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 1999-2021 годах Андрея Скоча Владимир Скоч — шесть офшоров на Британских Виргинских островах. «Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью», — отмечают «Важные истории». Сам Андрей Скоч и его семья попали в 2021 году в список богатейших людей России по версии Forbes. Депутат голосовал за закон об «иноагентах», за автономный рунет, за запрет организациям акций получать деньги из других стран, а также за ответ на «недружественные действия» США.
  • Дочь депутата Госдумы от «Единой России» в 2003-2021 годах Отари Аршбы Инга — офшор на Британских Виргинских островах. Она не нарушает российский закон, но участвует в строительном, торговом, ресторанном и рекламном бизнесах в России. О том, что у семьи Аршба есть бизнес в России, известно. Вместе с тем парламентарий возглавляет комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами, а также «исправно подписывается под законами против иностранного влияния».

#pandorapapers #коррупция #политика

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72 72 комментария
62
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Профессиональный блик

Серёженька ты золото

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19
Сергей Звезда

спасибо, но золото — это те, кто всё это 1) передал журналистам 2) расследовал  ред.

Ответить
13
Профессиональный блик

нет. те, кто пишет об этом в совр России - тоже золото.

Ответить
6
Лысина Арика

Те кто доводит эти новости до масс. Самому копаться в этом огромном расследовании просто сил нет/

Ответить
4
Антигравитационный торт

Глав ред.

Ответить
3
Профессиональный блик
Ответить
8
Красивый хичхакер

Сделал скрин и буду тебя шантажировать когда будем ему на сухари скидываться

Ответить
3
Профессиональный блик

мы в соседних колониях будем сидеть

Ответить
1
pls help

Земля пухом, TJ

Ответить
7
Умственный микрофон

Повеяло иностранным агенством

Ответить
6
Драматический турник

Даже если он в интервью пиздит на 99%, с ними и так всё понятно блять ред.

Ответить
6
Процентный фонарь

Надеюсь там концерт кобзона в перерывах вшит, иначе как блять это 5 часов смотреть

Ответить
3
Драматический турник

Я в фоне за 2 дня посмотрел, дядька конечно так складно говорит, что не понятно, когда реально, а когда лапша на уши, но в целом затягиваец ред.

Ответить
1
Процентный фонарь

Как тебе тезис про Путина Царя, которого требовал народ?

Ответить
0
Процентный фонарь

Кириллу понравился

Ответить
0
Дорожный Кирилл

4 дня смотрел. Каждый раз смотрю интервью у Гордона с похожими гостями из тусовочки Путина и каждый тянет одеяло на себя. Да это Я, да они никто, я влиял, я, я, я. Полюбому никто из них правду не говорить.

Ответить
0
Александр Добриневский

Я играл в дивинити а это на фоне было – норм
Типикал вью гордона помноженное на 2.5

Пугачев фактически на все вопросы давал прямые ответы, речь хорошо поставлена
Если там все правда, то, если вообще все сократить и вычленить суть то Путин – хитрая омежка

Ответить
0
Процентный фонарь

А болен он смертельно или нет, это же главный вопрос

Ответить
0
Александр Добриневский

Путин здоров как бык и не умрет в ближайшие 10 лет

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Есть текстовая версия

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1
Растительный коктейль

скинь

Ответить
1
Процентный фонарь

На флешке

Ответить
2
Растительный коктейль

на дискетах плиз, так безопаснее ред.

Ответить
0
Процентный фонарь

Ладно, проверяй за щекой

Ответить
1
Растительный коктейль

ого, бошой

Ответить
1
Процентный фонарь

Так безопаснее

Ответить
0
Кирилл Вселенский

На сайте гордона гордон.уа ищи мне лень

Ответить
1
Процентный фонарь

Сергей, подбейте пожалуйста общий счёт в баксах. Хочу узнать сколько Россий лежит в этих офшорах. Так, для общего охуевания насколько богата эта страна на самом деле.

Ответить
2
Драматический турник
Ответить
3
Регулярный рубин

Всего-то, а разговоров то было

Ответить
8
Драматический турник

Это примерно 2/3 годового(!) бюджета Санкт-Петербурга

Ответить
1
Регулярный рубин

Примерно заначка одного генерала в квартире налом

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Половина заначки

Ответить
1
Процентный фонарь

Спасибо, хуйня, расходимся.

Ответить
0
Драматический турник

2% всех доходов федерального бюджета распиливаеца налогами ред.

Ответить
0
Процентный фонарь

Говорю же хуйня, столько же, сколько России обходится в год война на Донбассе.

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Кинь украинские цифры

Ответить
0
Драматический турник

Хочу узнать сколько Россий лежит в этих офшорах.

В 2015 году в офшорах лежало примерно 62 триллиона рублей или 3/4 России

Ответить
3
Процентный фонарь

Вот это уже интересно)

Ответить
1
Пустой чайник

Закон это не нарушает

расходимся.

Ответить
3
Лысина Арика

Иметь не запрещено, а вот цели могут быть не самые легальные/

Ответить
0
Пустой чайник

может на новую виолончель скидывались 

Ответить
1
Занятый волк

Скоты

Ответить
3
Вредный американец

@Сергей Звезда поправь, там правильно лев Ковпак, фамилия с ошибкой.

Ответить
2
Сергей Звезда

спасибо

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Какое важное расследование мир никогда не будет прежним 

Ответить
2
Лысина Арика

Ну Европа теперь опять сменит людей/

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Украина це европа?

Ответить
0
Лысина Арика

А всё, новый майдан. Собираемся завтра утром/

Ответить
1
Антигравитационный торт

Муж сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной

@serguun42 как прокомментируешь?

Ответить
1
Дружеский волк

На ДТФ постоянно меншенят Ивана Сергунова. Теперь и тут мой бот будет рваться не по делу…

А про оффшоры: у меня чёта маржа маленькая получилась, надо отыграться. Например, забанить @Ничтожество в @Аниме 

Ответить
3
Антигравитационный торт

И Дитковского выгнать с админок

Ответить
0
Антигравитационный торт

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: БЫЛИ БЫ У МЕНЯ БАБКИ, Я БЫ ТОЖЕ ИХ ПРЯТАЛ В ОФШОРАХ

Ответить
0
Процентный фонарь

Был бы у тебя голос, ты бы его все равно за Едро и Путина отдал бы. Знаем таких.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Нет, никогда не голосовал за них, но не лицемер просто 

Ответить
0
Процентный фонарь

Ага, честный офицер

Ответить
0
Антигравитационный торт

Ах, это ты, что тут творилось 3 недели, почему все х**** с чёрными квадратами? Малевича завезли? 

Ответить
1
Антигравитационный торт

@Непозбувна бентега хоть ты просвети

Ответить
2
Короткий рак

Я прост поменяла аву, а они начали за мной повторять 

Ответить
2
Антигравитационный торт

@Кто это 

Ответить
0
Кто это

«Киборг помноженный на вечность» еще известен как: «Атлант поправил плечи»

Ответить
0
Darth Felus

Ну всё, теперь комитет либо отожмут, либо сделают иностранным агентом, ведь среди донатеров наверняка есть кто то из-за границы.

Ответить
0
Антигравитационный торт

КРЫМ НАШ! 

Ответить
1
Лысина Арика

А ведь кто-то оплачивает плюс из-за границы. Например, как я с Чехии/

Ответить
0
van der Pusch

вот мы и нашли предателя...
настоящие патриоты тж из-за границы не плотят

Ответить
0
Крафтовый компот

Оплачивал плюс из Украины, считается? ред.

Ответить
0
ну и в чем он не прав

британские виргинские острова - это фактически лондонское сити...

Ответить
0
ну и в чем он не прав

все сон, ом...

Ответить
0
Теплый ГОСТ

При учёте, что в России 144 миллиона человек, каждый житель «теряет» по этой причине 35 долларов в год, подсчитали независимые специалисты.

Если задуматься, ничтожная сумма. Вполне вероятно, будь Россия экономически развитой страной, суммы были бы побольше, но, полагаю, и жизнь населения была бы получше. ред.

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0
Теплый ГОСТ

Типа, сейчас даже сложно понять, какие претензии можно кому-либо предоставлять.

Офшор — это в первую очередь удобный инструмент, им пользуются все подряд для самых разных целей.

Куда более интересно, кто этот огромный массив информации собрал и выдал по каждой стране.

Ответить
0
Антон Лисин

Как-то жиденько 

Ответить
0
Ray Smith

Как будто бы кто-то сомневался.
Да они могут и будут. А ты иноагент. И что ты сделаешь?

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0
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«Архив Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров
Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.
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Дизайн и архитектура
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#телеграм #архитектураинетолько
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