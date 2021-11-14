Разговор к выходу концерта «Дальше сам» с шутками про Путина, Навального и коррупцию, который уже привлёк внимание полиции.

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В России-2021 шутить особенно опасно. Стендап-комика Идрака Мирзализаде вынудили покинуть Россию после шутки о сложностях для людей неславянской внешности при аренде квартиры. Юрий Хованский находится под арестом из-за исполненной на стриме песни про «Норд-Ост» (и просидит в СИЗО как минимум до 8 января). Из-за мужского поцелуя в шоу «Игра» на ТНТ возбудили административное дело. Арину Лолаеву заставили извиниться из-за шутки другого стендап-комика про «осетинский пирог между ног» у неё. Актрису из ютуб-шоу Виталия Наливкина приговорили к трём месяцам колонии за пародию на представительницу МВД.

Давление на тех, кто шутит (неважно, как), неизбежно ведёт к последствиям. Практически все выпуски передачи «Порараз бирацца» с Мирзализаде временно скрыли с канала, ТНТ приостановил выпуск «Игры», ролики Наливкина не выходят с 20 сентября. Это лишь самые резонансные и показательные ситуации за последний год.

На таком фоне стендап-комики куда более внимательно следят за тем, что произносят. Но от шуток на острые темы полностью не отказываются: это, к примеру, видно из нового концерта Дениса Чужого «Дальше сам», выпущенного на ютубе 7 ноября. Он говорит и о том, что Алексей Навальный «должен ему прекрасную Россию будущего и сендвич», и о том, что Павел Воля «женат на гимнастке и, в отличие от некоторых, не скрывает этого». «Сраные либералы, у нас теперь минут двадцать осталось», — отмечает Чужой в ответ на то, что аудитория хорошо принимает шутки про политику.

Из описания: «Это мой третий стендап-концерт. Я начал писать его на карантине, когда посмотрел монолог Павла Воли. Вокруг него возникли все остальные размышления о том, как быть мужчиной в современном мире, как жить после тридцати трёх лет (и стоит ли)»

После выхода концерта Чужой рассказал со ссылкой на знакомых, что полиция из родной для него Курской области «пробивает его контакты», и заметил, что не знает конкретной причины возможных претензий. Комик заявил, что пока не собирается уезжать из России, а также проконсультировался с юристами и правозащитниками. МВД не комментировало эту ситуацию.

TJ пообщался с Чужим о его новом спешле, растущем давлении на российский юмор, отношении к проблемам с алгоритмами YouTube и прекращении «Класса народа» — шоу о реакции пользователей «Одноклассников» на новости.

Начнём с самой опасной и провокационной шутки из спешла...с бита про Павла Волю. Тебе было бы важно, чтобы он сам это увидел и, может быть, сделал какие-то выводы?

Вообще нет. Это скорее, как и весь концерт, про то, как я себя ощущаю на фоне. Весь концерт придумывался, исходя из того, что я не знаю, на кого ориентироваться во всех сферах жизни. Стал задумываться – и Павел Воля самим собой пришёл в голову.

Я посмотрел его монолог и понял, что к такому материалу с годами я не хотел бы прийти. Мне вообще не важно, что Павел Воля об этом подумает и увидит ли он это. Это засечка для меня самого. Если тебя вдруг начнут интересовать женские попы и возмущать реперы новой школы, значит в своей карьере, может быть, надо сделать паузу.

Павел Воля же собирает десятки миллионов просмотров. Он до сих пор на ТНТ и многие люди его смотрят. Не знаю, с каким отношением, но смотрят. Мог бы ты объяснить, что не так с таким юмором, как у него?

Если есть успех, то нельзя сказать, что что-то не так. Значит есть миллионы людей, которым это по кайфу, и хорошо.

Это всё только про меня. Я никого не хочу одёргивать за плохой вкус. Просто я бы не хотел в том числе таких зрителей. Немножко по-снобски звучит, но мне в творчестве хочется думать о более интересных вещах. Я рад, что девушки качают попы, и я не хотел бы вообще никак вмешиваться в этот процесс. Пускай живут, как живут.

Последнее по этой теме. Ты бы не хотел зрителей, которые смеются над подобным, или ты что-то другое имел в виду?

Я бы не хотел говорить людям то, что они и так знают. То, что они и так хотят услышать. Хотелось бы вместе со зрителями идти чуть дальше. Додумываться до новых ощущений, формулировать что-то новое, а не «мне 40 и мне не нравятся новые рэперы». И люди, которым за 40 в зале, такие: «Нам тоже не нравятся новые русские рэперы. Они согласились со мной и вернулись с концерта такими же, какими и были. Хочется этого застоя избежать. Я далеко ещё от такого уровня в своём творчестве, но у меня есть такой маяк.

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Честно скажу, я всё ждал увидеть в конце контакты психотерапевта, который несколько раз упоминался в стендапе. Готов ли ты немного рассказать про опыт работы с ней?

Да, ради бога. Если это кому-то поможет пойти к терапевту, то с радостью.

Насколько велика её роль в том, что стендап получился именно таким, каким получился?

Я привык думать, что это соавтор. Мы проговариваем какие-то вещи, и я их формулирую, потому что всегда суперсложно сразу найти для этого слова и объяснить, что ты чувствуешь и что у тебя в жизни происходит.

Смешная часть шутки — это всегда наиболее простая часть. Гораздо сложнее найти мысль, о которой ты хочешь сказать. Я это как раз нахожу с терапевтом, а остальное это вопрос техники. Американцы называют это «leg-work» – просто ходить на проверки и искать для этого смешное окончание.

Был период, когда в час дня я встречался с терапевтом, а в два часа – с кем-то из соавторов. И это были самые продуктивные два часа. От терапевта я выходил с свежими заходами для шуток, а с соавторами я добивал их до чего-то смешного. Это прямо идеально было.

Если рассматривать это как сетап и панчлайн, то психотерапевт помогает с первым, а другие комики – со вторым.

Есть такая шутка, мол, очень тревожно, когда на приёме у психотерапевта шутишь, а он в ответ не смеется, а записывает. Насколько это реальная история?

Это абсолютная правда. Я уже три года с одним терапевтом. Она уже привыкла и понимает, где я шучу. Раньше, когда я от нервов или чего-то ещё шутил, она не комментировала, но потом спрашивала. Как будто делала выводы на основе шуток и через две недели говорила: «Подождите-подождите, вы же ненавидите своего отца?».

Я говорю: «Нет. Я две недели назад пошутил». Она такая: «Да блин».

У нас был период притирки, когда она училась разбираться, где я шучу, а где нет. Сейчас стараюсь не шутить и быть на приёмах более искренним, чтобы не сбивать. В моих интересах, чтобы она имела точную картину моей головы.

Получается, была такая же притирка с психотерапевтом в плане чёрного юмора, который у тебя часто возникает?

И чёрного, и юмора вообще. Иногда я использовал какую-то лексику очень специфическую. И комедийную, и курскую (Денис Чужой родом из Курской области – прим. TJ), что ставило её в тупик.

Есть такой термин, который мне подарила команда КВН «ПриМа» из Курска. Они называли большие, сложные и тяжёлые шутки «гробами». Я почему-то жил с мыслью, что все понимают, о чём я говорю, и терапевту тоже говорил про «гробы». В конце одного из сеансов она говорит: «А мы под „гробами“ что имеем в виду?».

И я в этот момент понимаю, что она час сидела с каким-то другим представлением о моей жизни. И я: «Не, не, не я про шутки». И она с таким облегчением вздохнула. Да, на подобное ушёл какой-то период.

Если взглянуть на комментарии под твоим концертом, часть комментариев посвящена беспокойству за то, что тебе прилетит за шутки про политику, религию и так далее. Ты читал эти комментарии? Как ты относишься к тому, что такое мнение частое?

Это грустно, что мы в таком страхе живём. Что нас сумели загнать в такое состояние. Я и с юристами обсуждал свой концерт и с комиками, которые тоже работают с юристами. Это сейчас такая базовая вещь, которая важнее, чем психотерапевт. Все говорили, что всё хорошо и зацепиться вроде бы не за что.

Мы с осознанием, что это довольно чистый и лайтовый материал, его выложили. А потом люди стали переживать. Это печалит. Грустно за то, что мы оказались в точке, где просто упоминание сложных тем, даже не острая критика, вызывает у людей страх.

Пару лет назад в медиа был очень популярен жанр, когда комики рассказывали о том, про что можно шутить и про что нельзя. В одном из интервью тогда ты сказал: «Думаю, шутить можно над всем, но нужно делать это талантливо». Теперь, когда произошли все эти истории с давлением, ты думаешь так же или у тебя изменилось мнение?

Я думаю так же. Во-первых, [нужно шутить] талантливо. Это, наверное, может даже чуть-чуть подольше продержать тебя на свободе. Во-вторых, можно шутить обо всём, и найдётся зритель, который это оценит. Просто будь готов к последствиям.

Какие-то шутки можно не выкладывать. Я иногда прихожу к выводу, что некоторые шутки, которые мне нравится рассказывать, не обязательно снимать. Пускай они останутся между мной и зрителями.

Таким образом ты просто вынул мысль из головы, чтобы больше о ней не думать, и отдал это залу, так?

Да. Как будто проблема только в фиксации шуток на видео. Это касается не только опасности сесть за шутки или получить по голове. Просто я всё чаще прихожу к выводу, что нужно быть более критически настроенным к своему материалу. Меньше себя жалеть. Не оставлять шутки, которые просто тебе нравятся: они-то, может, и не вызывают сильную реакцию, но вот они тебе дороги.

Надо чаще от таких шуток избавляться. Я думаю, что это будет лучше и для твоего комедийного уровня. И меньше будет прилетать. Потому что, чем ты дольше над шуткой посидишь, тем ты больше из нее, неточных формулировок вытащишь.

Мне ещё кажется, что часто шутка может тебе принести меньше проблем, если ты точнее её сформулируешь и оставишь для людей, склонных обижаться, меньше пространства. Чтобы они ничего не добавили своего, никаких своих смыслов.

Я без критики, но это похоже на самоцензуру. Нет?

Конечно, это похоже на самоцензуру. Так или иначе всех загнали в момент, где нужно самоцензуриться. Но комики будут искать свой способ отсюда выходить.

У нас есть опыт советских сатириков, которые заворачивали социальную и политическую критику в трёхслойные образы и метафоры. И ни власть имущие, и ни зрители не могли докопаться.

Либо ты это всё оставляешь между собой и зрителем на живом выступлении. И дальше это никуда не идёт. В Америке пришли к такому решению быстрее. Если ты приходишь в нью-йоркский стендап-клуб Comedy Cellar, у тебя забирают телефоны и умные часы. Кладут их в конверт, заклеивают. Ты сидишь с конвертом и не можешь ничего записать. И всё, что было на концерте, в итоге остаётся на концерте.

Ты упомянул, что комики работают с юристами. Когда это началось? Был ли момент, после которого твои коллеги сказали: «Да, пожалуй, нам нужно, чтобы с нами работали постоянно юристы»?

Комики, которые на ТНТ снимаются, уже давно [работают с юристами]. Это штука по умолчанию. Там в штате есть юристы, которые проверяют материал.

[Что касается более независимых комиков], наверное, всё началось с Идрака. До этого не было настолько серьёзного и пугающего преследования стендап-комиков.

Сейчас уже есть юристы, у которых в числе клиентов сразу несколько стендап-комиков.

Многие независимые комики стали обращаться к юристам перед тем, как выкладывают концерты публично. Так?

Кто-то перед. Кто-то после, как я. По-хорошему, надо это заранее делать. Я думаю, что это станет частью рутины комика — периодически сверяться с юристом. В основном, консультируешься, когда возникают проблемы и когда ты чувствуешь, что то-то начинается, какая-то волна опасности.

Ты чувствуешь сейчас эту волну против себя?

В Курске какое-то есть шевеление. Но я сходил к юристу. Он сказал, что всё готов порешать. Поэтому я чувствую, но не сильно [надвигается волна]. Это просто такое лёгкое напряжение.

Юрист тебе говорил по поводу конкретных шуток, мол, тут ничего страшного? Или как?

Ну он посмотрел концерт, посмеялся. Сказал, что в целом не за что цепляться: «Если будут какие-то проблемы, пускай звонят мне, не общайся с ними своим корявым языком. Я всё объясню и встану на защиту».

Денис Чужой @fe_city_boy Спасибо всем, кто переживает! Съездил к юристам/правозащитникам, получил советы и напутствия. Если интерес органов сохранится, будут общаться уже с адвокатом. Рад, что реальность в Железногорске полностью починили, теперь взялись за фантазии.



Приходите сегодня на проверку!

В стендапе был бит про Курск — про взятку знакомой из администрации за новый паспорт взамен утерянного. Насколько это реальная история?

Это мне юрист сказал не комментировать.

Это полностью выдуманная история, которая существовала в другой вселенной?

Да, вообще все истории на концерте, как мы пометили, выдуманные. У нас, наверное, проблема сейчас в том, что в обществе все очень привыкли к реализму, если говорить про искусство в целом.

Всем очень важно, чтобы в кино, стендапе или в живописи человек копировал реальность. BadComedian возмущается фразой [из фильма Данилы Козловского „Чернобыль“], что Гагарин ссался, и если этого не было, значит показывать нельзя.

Если говоришь шутку, значит ты по умолчанию это пережил именно в таком виде. Но ведь каждая шутка — это всегда синтез опыта миллиона комиков, которые тебе помогали с материалом и твоих попыток докрутить до чего-то более смешного. В итоге реальность и шутка довольно сильно отличаются: после полугода работы это могут быть разные вещи. Поэтому, когда кому-то предъявляют за шутку, это странный подход. Наверное, не тот жанр ты [как зритель] выбрал, чтобы ждать абсолютной реальности.

Несмотря на все наши разговоры про самоцензуру, защиту и риски, ты решил оставить в спешле многие шутки про репрессии, РПЦ, Путина. Значит, они были тебе необходимы?

У меня было про РПЦ?

Про то, что у РПЦ есть история, которую можно рассказать, а у атеистов её нет.

Там было про христианство в целом. Эта шутка даже хвалебная, потому что я в какой-то момент пришёл к выводу, что христианство гораздо интереснее, чем атеизм. Когда ты веришь в бога, у тебя есть куча направлений по жизни: ты примерно знаешь, как жить, есть ориентир, герои, моральные установки.

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Когда ты атеист, ты скорее идёшь из отрицания. Это тяжелее и скучнее. Я в итоге не пришёл к вере, но по-другому на неё взглянул. Поэтому это не критика, это, наоборот, похвала. И опять же, немного грустно, что люди и это воспринимают как риск.

Я скорее о том, что ты, несмотря на все нюансы про самоцензуру и риски, оставил много таких шуток. Счёл, что это необходимо и бояться нечего?

Есть три фильтра. Тебе самому интересно об этом говорить? Интересно. Люди над этим смеялись? Смеялись. Ты это показал юристам и коллегам, и все сказали, что так можно выступать? Так можно выступать. Шутка прошла эти три фильтра и осталась в концерте. Процесс размышления был не очень долгим.

Некоторые критики скажут, что про горячие темы ты шутишь, чтобы помочь рекламе своего спешла. Что отвечать на такие отзывы?

Блин, я не знаю. Во-первых, всё, что комик и в целом творческий человек, делает, это промо. Всё исходит из желания выделиться и быть замеченным. Из гордыни, если мы берём христианские ценности. Очень сложно отследить, какие темы не ведут к славе, а какие ведут точно.

А во-вторых, случилась эта история с интересом органов – и я бы не хотел такого промо. Очень некомфортно в этой ситуации. И поэтому [я выступаю с такими шутками] точно не для того, чтобы сидеть на нервах и ездить к юристу посреди дня.

И ещё одна цитата из спешла, который мне запомнилась: «Оказывается, в России человек в погонах может тебе улыбнуться». Главное, чтобы человек выполнял свою работу, нет? Зачем улыбаться?

Такая логика и привела нас к стране, где все мы мрачные и где все заточены под свои функции. Конечно, это не обязательное требование к сотруднику полиции, лишь бы он защищал от преступников.

Но бывают случаи, когда условный сотрудник почты тебе улыбается и вежлив с тобой, и это так меняет твой день! Ты такой: «Чего? Мне на почте не нахамили? Меня обслужили меньше, чем за 40 минут?». Качество жизни так сильно улучшают такие мелкие штуки.

Нас будто бы климат затачивает не улыбаться. Если бы все делали чуть сверхусилий и были бы добрее друг к другу, то, наверное, было бы сильно легче жить.

Я практически ни разу не видел, чтобы пострадавшего от давления стендап-комика поддерживали бы все и однозначно. Всегда есть разговор о личных симпатиях, которые зачастую перевешивают. Ты наблюдаешь такую ситуацию? Или я личные ощущения экстраполирую?

С комедией получше стало, мир комиков стал более единым. Есть вот эта цеховая солидарность. Мы на пути к осознанию, что мы все в одной лодке. Если ты хочешь заниматься журналистикой, надо отстоять хотя бы одного журналиста. Если ты хочешь заниматься комедией, надо отстаивать комиков.

Пока у нас очень сложное представление о своих. Пока все стоят за своих комиков, за своих блогеров, за своих журналистов, но надо искать возможности дружить за пределами своих сфер. Нужно представлять, что твои люди есть и где-то ещё.

Когда заказываю кофе, я знаю, что люди, которые доставляют мне кофе, примерно моих взглядов. И меня это очень сильно греет. И хочется, чтобы общество просто училось сотрудничать и дружить шире, чем внутри тусовочки.

Этот путь можно проследить по стендапу. Три года назад всё было поделено на маленькие тусовочки. Был Stand Up Club#1, был ТНТ-шный стендап, кто-то ещё отдельно. А потом все поняли, что эта выдуманная вражда забирает энергию и что гораздо проще и продуктивнее всем тусоваться и дружить.

И какой-никакой профсоюз комиков намечается. Всегда легче переживать какие-то удары вместе, так что нужно расширять сеть дружбы. Я звучу очень странно, как сектант какой-то. Надо дружить, вот такой вывод.

Условный профсоюз комиков – это состоявшаяся идея? Где-то публично такое заявлялось?

Летом был фестиваль комедии «Панчлайн». Я, к сожалению, не смог поучаствовать. Но там впервые были не только комедийные мероприятия, а ещё и некий слёт деятелей комедии. Там были не только комики, но и те, кто занимается организацией в этой сфере, и, кажется, юристы.

Они встречались, делились наблюдениями, приходили к выводу, что можно просить у заведений больше денег за выступления, что нужно вырабатывать коллективное отношение к какой-то сети заведений. Делились опытом выживания и процветания в комедии.

Это шаг к тому, что выработается единое представление о том, как нам существовать. Если ты приходишь в комедию, ты уже будешь не один на один с незнакомым миром, а тебе помогут и подскажут, как идти вперёд и не наделать ошибок.

Из поста перед выходом концерта: «Последние пару недель очень нервничал из-за возможной реакции людей на спешл. Вдруг не понравится. Вдруг последние полтора года были зря»

Насчёт YouTube. Вероятно, ты предполагал, что это никто не прочитает, но мы увидели апдейт, добавленный к последнему «Класса народа» спустя несколько дней. Там такой довольно честный спич о монетизации. Ты окончательно закрыл «Класс народа»?

Да, он мне стал доставлять такую же боль, как и зрителям. Я решил, что не буду больше с этим жить.

Из описания к выпуску: «Я надеялся и что „Класс народа“ станет постоянным форматом, а не источником постоянной головной боли. Каждый раз воевать с поддержкой ютуба, чтобы они вернули монетизацию и показали ролик кому-то кроме моих подписчиков в телеграме — разве об этом я мечтал? Как будто материал на „сложные“ темы сейчас проще продать на ТНТ, чем беспроблемно залить на ютуб. Не знаю. Наверное, это был последний выпуск»

Это решение принято из-за отношения зрителей и санкций YouTube?

Нет, нет, это точно не из-за санкций. Это просто моё личное отношение, мне перестало доставлять радость его делать.

«Одноклассниками» ты теперь не пользуешься?

Всё, да, повода больше нет.

Ты регулярно сталкивался с проблемами на YouTube из-за монетизации? Твои ролики не залетали новой аудитории новой, как бы ты ни старался, верно?

Не совсем так. Иногда YouTube даёт тебе жёлтую монету, находя что-то спорное. У роботов нет чувства юмора и они не понимают, где ирония или иллюстрация спорного мнения. Они просто отнимают у тебя монетизацию. А YouTube невыгодно такие видео рекомендовать, потому что YouTube заинтересован, чтобы люди дольше сидели [на сайте]. Поэтому твои видосы показывают меньше.

То есть меня не смущало не то, что ролики тяжело продвигать, а то, что YouTube не показывает их даже тем, кто на тебя подписан. Люди полгода спустя тебе пишут в комментариях: «О, я не видел этот видос никогда, мне не приходило уведомление, его не показывали в рекомендациях». Это немножко фрустрирует. Со стороны YouTube это кажется недоработкой.

То есть на это повлияли несколько лет поиска ада на «Одноклассниках»?

Ад в «Одноклассниках», пересказ комментариев, в которых присутствовали спорные вещи и слова. YouTube сразу расценивал это как hate speech или что-то такое. Я не знаю, конкретно сервис не говорит. Просто пишут: «Это не подходит всем рекламодателям». И всё.

В последнем «Классе народа» ты не проговаривал слово «экстремист», которое было в одном из комментариев. Это из той же серии?

Да, да. Если это не озвучивать, есть шансы, что роботы не среагируют.

Последний выпуск «Класс народа»

Можешь ли ты, как видеоблогер, рассказать, как в целом относишься к тому, что алгоритмы YouTube так реагируют на оригинальный контент?

Странно что-то предъявлять многомиллионной компании. Если они настолько важны для современного мира, наверное, они что-то делают правильно. Наверное, YouTube должен получше работать со зрителями и спрашивать их, готовы ли они к тому или иному контенту. И если они согласны, то можно его показывать, а не скрывать даже от тех, кто готов на это смотреть.

Что касается «Класса народа»: у меня есть Patreon, есть зрители, которые точно посмотрят. И я бы делал [шоу] для них и вообще бы не обламывался. Но мне просто от этого не весело.

А от «Плохих книг» ещё весело?

От «Плохих книг» весело. Это сильно веселее. Тут человек искренне старается тебя развлечь и донести идеи. Просто это серьёзный диссонанс, когда абсолютные глупости изданы под хорошей обложкой с каким-то дизайном и с хорошим оформлением.

Есть страх, что тебя поглотили плохие книги, и не остаётся времени читать то, что тебе действительно хочется.

Нет, я читаю, наверное, в пять раз больше хороших, чем плохих книг. Это всё родилось из того, что я читал советы начинающим сценаристам. И там говорилось: если вы смотрите только хорошее кино и читаете только хорошие книги, то вы ничего не поймёте про своё ремесло. Потому что Довлатов так себе сочинял сюжеты, но за счёт своей любви к деталям, иронии и наблюдательности он всё так замешивал, что ты даже и не замечал, что сюжет слабоватый или нитевидный.

Если ты читаешь гораздо менее талантливого писателя, который сильными сторонами тебя не задавит, то заметишь всё: плохо написанный сюжет, плохо подобранные слова и так далее. И, как писатель, сделаешь выводы на будущее.

И я под впечатлением от этого поста для сценаристов стоял в книжном и увидел книгу «Позывной „Колорад“», где какой-то чувак фотографируется на айфон на фоне сбитого немецкого истребителя. Я такой: «Это судьба».

Купил книгу, прочитал и на каждой странице думал: «Ну это же контент! Вот это весело. Это можно сделать смешно и надо этим пользоваться». То есть я это делаю и для развития себя как автора, и просто для YouTube.

Есть ли, на твой взгляд, хорошая или хотя бы неплохая книга про попаданцев, которую ты мог бы посоветовать нашему сообществу?

Есть схожая — Стивен Фрай «Как творить историю». Она в целом про это. Про попытку изменить историю, что все российские патриотические фантасты любят: «Ах если бы изменить Великую Отечественную войну, вот бы как мы зажили». Стивен Фрай написал книгу буквально про это. Она уморительно смешная и в этом плане ставит тебе мозги на место. Ты перестаёшь мечтать исправить прошлое.

Ты не хотел бы рассказывать не только о плохих книгах, но и о как раз хороших? Видно же, что ты в этом понимаешь.

Не то чтобы я в этом понимал. Я бы не хотел брать на себя такую сложную роль и навешивать роль литературного критика, который знает, где хорошее, а где плохое. Я точно не потяну.

Если, например, я подозреваю плохую книгу, к ней найдётся явный противовес – такая же книга, но хорошая, и я её обязательно стараюсь её упомянуть. Люди после концертов мне говорят, что что-то нормальное почитали. Но я не готов брать на себя роль такого светоча и быть Галиной Юзефович. У меня нет столько знаний и навыков.

Последний на этот момент выпуск «Плохих книг»

Мне очень нравился подкаст «Денис выгуливает собаку», но он с лета не выходит. Ты перестал выгуливать собаку?

Не, он просто для души. Это не приносит каких-нибудь доходов и медийности. Просто есть стендап, который важнее во всех отношениях. Есть сценарная работа, есть семья. И подкаст в этом рейтинге всегда на нижних позициях, поэтому он откладывается.

Но сейчас, когда юридическая ситуация станет понятнее, я запишу про это выпуск. Я искренне люблю этот подкаст, просто его тяжело делать, когда есть более важные вещи.

В отличие от спешлов, под которыми ты можешь сразу прочитать комментарии во всех соцсетях, в подкастах фидбэк ты получаешь куда реже. Это тебя беспокоит? Как будто бы в пустоту творишь.

Это, наоборот, полезная штука, такая разрядка. Когда ты всё делаешь ради реакции, монетизации YouTube или ещё чего-то – это какой-то постоянный невроз. Ты постоянно думаешь, правильно ли ты сказал, достаточно ли это смешно, достаточно ли дерзко. Эта постоянная оценка очень утомляет.

И, наоборот, клёво, когда у тебя есть место, когда ты вообще в Луну это говоришь и понятия не имеешь, услышал ли это кто-то или нет. Я какое-то время даже статистику не смотрел и даже не знал, слушают ли этот подкаст или нет. В телеграме комментариев не было.

Слушали, кстати, последние выпуски «Денис выгуливает собаку»?

Да, нормально, для той регулярности, что я вызволяюсь, очень даже хорошие прослушивания.

Последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, что стоит первым делом посмотреть из Екатерины Шульман?

Мне кажется, Екатерина Шульман — это такой человек, что можно просто начать с любого ролика. Дальше тебе рекомендации YouTube не дадут соскочить с этой иглы. Ты будешь вечно..по-моему, есть миллиарды часов контента с Екатериной Шульман, и ты всегда будешь счастлив.